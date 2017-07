„სასტუმროებში გიჟური ფასებია“ – ზაფხულის პრობლემა მშობლებისთვის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dasveneba [1] => ardadegebi [2] => zghva [3] => mta [4] => zamtris-kurortebi [5] => fortunas-temebi [6] => bavshvebis-dasveneba [7] => zghvis-kurortebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148676 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dasveneba [1] => ardadegebi [2] => zghva [3] => mta [4] => zamtris-kurortebi [5] => fortunas-temebi [6] => bavshvebis-dasveneba [7] => zghvis-kurortebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148676 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1384 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dasveneba [1] => ardadegebi [2] => zghva [3] => mta [4] => zamtris-kurortebi [5] => fortunas-temebi [6] => bavshvebis-dasveneba [7] => zghvis-kurortebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dasveneba [1] => ardadegebi [2] => zghva [3] => mta [4] => zamtris-kurortebi [5] => fortunas-temebi [6] => bavshvebis-dasveneba [7] => zghvis-kurortebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148676) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1961,16559,1384,16375,7687,13629,7041,17607) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148826 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 23:16:30 [post_date_gmt] => 2017-07-24 19:16:30 [post_content] => მაშველებმა კიდევ ერთი ახალგაზრდის სიცოცხლე გადაარჩინეს - მახინჯაურში, ზღვიდან სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა, ახალგაზრდა მამაკაცი გამოიყვანეს. როგორც "ფორტუნას" საგანგებო საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, ბიჭმა ნაპირიდან დაახლოებით, კილომეტრნახევრის მანძილზე შეცურა და გამოსვლა ვეღარ შეძლო. როგორც ცნობილია, ახალგაზრდა მამაკაცი ზღვაში სრულიად ფხიზელი, გაგრილების მიზნით შევიდა. "სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებმა, პატრულირებისას დაინახეს, რომ პიროვნებას დახმარება სჭირდებოდა და შესაბამისად, ოპერატიული რეაგირების შემდეგ, სრულიად უვნებლად გამოიყვანეს", - განუცხადეს "ფორტუნას" საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში. მაშველებმა ზღვიდან ახალგაზრდა მამაკაცი გამოიყვანეს

დღეს ქობულეთში ზღვამ კიდევ ერთი დელფინი გამორიყა. 2017 წლის მარტიდან დღემდე დელფინის დაღუპვის 62-ე შემთხვევა დაფიქსირდა. უცნობია, რა მიზეზით იღუპებიან დელფინები, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანიც და დელფინიც ორივე თბილსისხლიანი ორგანიზმია, მოსახლეობას სიფრთხილე მართებს. დელფინი ყველაზე უწყინარი ძუძუმწოვარია . ხშირად ნაპირზე გამორიყულ დელფინს სანაპიროზე მყოფები არ უფრთხიან, პირიქით, ახლოს მიდიან, ზოგჯერ ეფერებიან კიდეც. როგორც აღმოჩნდა, ეს საფრთხის შემცველია და უკეთესია, ასეთ დროს დასახმარებლად შესაბამის ორგანოებს მიმართონ. რა არის დელფინების დაღუპვის სავარაუდო მიზეზი ნაპირზე გამორიყული დელფინების დიდი ნაწილი არც სანავიგაციო ტრავმითა და არც ბიოლოგიური სიკვდილით არ იღუპება. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ გარკვეულ პათოლოგიასთან აქვთ საქმე. მიზეზებს დასადგენად გარემოს ეროვნული სააგენტო გერმანულ ლაბორატორიასთან ერთად ინტენსიურად მუშაობს. „ზუსტად არ ვიცით, რა მიზეზით იღუპებიან დელფინები, თუმცა რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს. ესენია - მორბილვირუსული ინფექცია, ეკოტოქსიკოლოგიური ეფექტი ან რაიმე სხვა კონკრეტული დაავადება. ამაზე ვმუშაობთ ინტენსიურად," - ამბობს „ფორტუნასთან" გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი არჩილ გუჩმანიძე. სხვადასხვა მიზეზებიდან ყველაზე მეტად მორბილვირუსული ინფექციის ეჭვი არსებობს. ინფექცია ძუძუმწოვრების ცენტრალურ ნერვულ სისტემას აზიანებს, ასუსტებს, უკარგავს ორიენტაციის შეგრძნებას და შესაძლოა, 5 დღე ან მეტიც დელფინი წყალში ტივტივებდეს , სწორედ ამ დროს იქმნება სხვა ვირუსული დაავადებებით დავირუსების საფრთხე, რაც არა მხოლოდ დელფინებისთვის ადამიანებისთვისაც საშიშია. რამდენად დიდია ადამიანების დაინფიცირების რისკი დელფინი და ადამიანი ბევრი საერთო დაავადების მატარებლები არიან, აქედან გამომდინარე სპეციალისტები ადამიანებს ურჩევენ, სანაპიროზე გამორიყულ დელფინებთან არ შეეხონ. თუ დელფინები მორბილვირუსული ინფექციით არიან დაავადებულები, მაშინ საფრთხე არ არსებობს, ვინაიდან მეცნიერება არ იცნობს არცერთ ფაქტს, ამ ვირუსით ადამიანი დაინფიცირებულიყოს . გარემოს ეროვნული სააგენტო მოსახლეობას აფრთხილებს „იქიდან გამომდინარე, რომ მიზერული საფრთხე მაინც არსებობს, ჩვენ თავის დაზღვევის მიზნით მოსახლეობას მოვუწოდებთ, დელფინებთან კონტაქტი არ იქონიონ და, თუ ნახავენ გამორიყულ დელფინს, მოერიდონ მათთან სიახლოვეს და ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმართონ გარემოს დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზს," - აღნიშნა „ფორტუნასთან" არჩილ გუჩმანიძე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში კი „ფორტუნასთან"აცხადებენ, რომ „არანაირი საფრთხე არ არსებობს". გვანცა ბზიავა

რატომ იღუპებიან დელფინები შავ ზღვაში

მდინარის საკანალიზაციო და სხვა ნარჩენებისგან გათავისუფლება

გამოსაკვლევია მდინარის ნაპირების სიღრმე ნაოსნობისთვის

აუცილებელია წყლისა და ქუჩის სიმაღლის დონეებს შორის არსებული დიდი სხვაობის შემცირება მდინარის ნაპირებთან მიწვდომადობის თვალსაზრისით“, – ნათქვამია გენერალური გეგმის დოკუმენტში.

"იყო საუბარი იმაზე, რომ მტკვარზე ყოფილიყო სატრანსპორტო სისტემა. თუმცა, ამ პროექტის განხორციელებას ბევრი კვლევა სჭირდება სხვადასხვა მიმართულებით, თუნდაც წყლის დონეზე, რომელიც სეზონურად იკლებს...", – განაცხადა ცირა ელისაშვილმა "ფორტუნასთან."

სხვა ქვეყნების გამოცდილება

სტამბოლი:

ვენეცია:

ბანკოკი:

ლაგოსი

როგორც "ფორტუნასთან" ცირა ელისაშვილმა განაცხადა, მსგავსი ინიციატივა კადიდ ჩარკვიანმა საბჭოთა პერიოდში წამოაყენა. ამასთან გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მტკვარი თბილისის ტერიტორიაზე ძალიან დაბინძურებულია და მისი დასუფთავება არავის ევალება. შესადგენია მარშუტები, ასარჩევია წლის ტრანსპორტის სახეობა და ა.შ. თუმცა, შეუძლებელი არაფერია და ამას სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც ადასტურებს.წყლის ტრანსპორტს მსოფლიოში აქტიურად გამოიყენებენ: სტამბოლში (თურქეთში), ბანკოკში (ტაილანდში) და ლაგოსში (ნიგერიაში), ვენეციაში (იტალიაში) და ა.შ. "ფორტუნა" გთავაზობთ წყლის ტრანსპორტის წარმატებულ ვარტიანებს.სტამბოლის ევროპულ და აზიურ მხარეს ერთმანეთთან წყლის ტრანსპორტი აკავშირებს. საბორნე ხაზებს აქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 40% უკავია. წელიწადში წყლის ტრანსპორტს 50 მლნ მგზავრი გადაჰყავს. თუმცა, ეს ყველაფერი არ არის. სისტემის გამართულობაზე მეტყველებს კიდევ ერთი ფაქტი: საბორნე სისტემა ყველა სხვა სატრანსპორტო საშუალებებთანაა დაკავშირებული. ავტობუსების ტერმინალები, მეტროს სადგური და გემები, სატრანსპორტო რუკაზე ერთიან მოსახერხებელ სამგზავრო სისტემას ქმნის, რომელიც მთელ ქალაქს მოიცავს. ვაპორეტო – წყლის ავტობუსია ვენეციაში. აქ ჩასულებს ორი არჩევანი აქვთ, მოარონ ქალაქი ფეხით ან ისარგებლონ წყლის ტრანსპორტით, რომელიც ძალიან მოხერხებულია. ვენეციაში მოქმედებს წყლის ტაქსის სერვისიც. ზუსტად ისევე, როგორც სხვა ქვეყნებში ტაქსები მუშაობენ – ოღონდ წყალზე. ბანკოკს აღმოსავლეთ ვენეციას უწოდებენ. აქ წყლის სატრანსორტო სისტემა 1522 წელს შეიქმნა და ყოველდღიურად 100,000 მგზავრი გადაჰყავს. აფრიკის სწრაფად მზარდ ქალაქში ლაგოსში, 2012 წელს მოსხლეობის რაოდენობამ 21 მილიონს გადააჭარბა. ქალაქი ლაგუნის გარშემო მდებარეობს, შესაბამისად მოსახლეობის მარტივად გადაადგილების და გზების განტვირთვისთვის წყლის ტრანსპორტის განვითარება პრობლემის გადაჭრის გზად მიიჩნიეს, თუმცა კომპანიებმა რომლებმაც ეს საქმე ჩაიბარეს, წყლის ტრანსპორტი მოსახერხებელ სამგზავრო სისტემად ვერ ჩამოაყალიბეს.

თამთა უთურგაშვილი

მტკვარი გზების ნაცვლად: რა მომავალი აქვს თბილისში წყლის ტრანსპორტს?