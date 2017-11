სასულიერო პირის მკვლელობაში ბრალდებული საქართველოს მოქალაქე საბერძნეთის სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => saberdzneti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183258 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => saberdzneti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183258 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 285 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => saberdzneti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => saberdzneti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183258) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (413,285) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182739 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-01 15:38:58 [post_date_gmt] => 2017-11-01 11:38:58 [post_content] => ფეხბურთის ფედერაციასთან გამართულ აქციაზე დაკავებული 8 პირის სასამართლო პროცესი გადაიდო. მომდევნო პროცესი 30 ნოემბერს ჩატარდება, მანამდე კი დაკავებული შვიდი პირი სასამართლო დარბაზშივე გაათავისუფლეს. პროცესის გადადების მოტივი დამატებითი მტკიცებულებების მოპოვება გახდა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით, მხარეებმა საქმეზე უნდა წარადგინონ იმის დამადასტურებელი მტკიცებულებები, ჰქონდა თუ არა რაიმე სახის სამართალდარღვევას ადგილი. ფეხბურთის ფედერაციასთან აქციაზე დაკავებული 7 პირი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს

თიანეთის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით საოლქო კომისიამ შემაჯამებელი ოქმი გამოსცა. ოქმის მიხედვით, ძალაში დარჩა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც არჩევნებში გამარჯვებულად თამაზ მეჭიაური გამოცხადდა. თამაზ მეჭიაურის სასარგებლოდ გადაწყვეტილება ჯერ მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ მიიღო. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ თიანეთის მერის არჩევნებთან დაკავშირებით მცხეთის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. თიანეთის საოლქო კომისიამ მერის არჩევნებში გამარჯვებულად თამაზ მეჭიაური გამოაცხადა

ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ და რატომ გაათავისუფლა ბექა ხახუბია, რომელიც ავარიამდე რამდენიმე საათით ადრე დაკავებული იყო, - ამის შესახებ დეპუტატ ირაკლი ხახუბიას შვილის, ბექა ხახუბიას დაღუპვის საქმეში ბრალდებულების ადვოკატმა ნოდარ ცინცაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. "ბექა ხახუბია იმ დღეს დააკავეს მთაწმინდის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა, მათ მიმართ განხორციელებული წინააღმდეგობის ფაქტზე, თუმცა, როგორ მოხდა მისი გათავისუფლება, რაც არ უნდა მომხდარიყო, აქ უკვე ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ამ საქმის სასამართლოს განხილვებით აუცილებლად დადგინდება", - განაცხადა ნოდარ ცინცაძემ. გორის რაიონულ სასამართლოში ბექა ხახუბიას გარდაცვალებაში ბრალდებული პატრულის თანამშრომლების საქმის განხილვა გრძელდება. ბექა ხახუაბიას გათავისუფლება, რომელიც ავარიის დღეს დაკავებული იყო, კითხვებს აჩენს - პოლიციელების ადვოკატი

ფეხბურთის ფედერაციასთან გამართულ აქციაზე დაკავებული 8 პირის სასამართლო პროცესი გადაიდო. მომდევნო პროცესი 30 ნოემბერს ჩატარდება, მანამდე კი დაკავებული შვიდი პირი სასამართლო დარბაზშივე გაათავისუფლეს. პროცესის გადადების მოტივი დამატებითი მტკიცებულებების მოპოვება გახდა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით, მხარეებმა საქმეზე უნდა წარადგინონ იმის დამადასტურებელი მტკიცებულებები, ჰქონდა თუ არა რაიმე სახის სამართალდარღვევას ადგილი. ფეხბურთის ფედერაციასთან აქციაზე დაკავებული 7 პირი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს