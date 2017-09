საუდის არაბეთში ქალებს ავიადისპეჩერობის უფლება მისცეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saudis-arabeti [1] => aviadispecheroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165046 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saudis-arabeti [1] => aviadispecheroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165046 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2149 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saudis-arabeti [1] => aviadispecheroba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saudis-arabeti [1] => aviadispecheroba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165046) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19336,2149) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147511 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-19 13:15:47 [post_date_gmt] => 2017-07-19 09:15:47 [post_content] => საუდის არაბეთში ახალგაზრდა გოგონა მოკლე კაბის და მოკლემკლავიანი მაისურის ტარების გამო დააკავეს. ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეო, სადაც გოგონა რიადის ერთ-ერთ გარეუბანში კამერის წინ პოზირებს. გოგონას დაკავების მიზეზიც სწორედ მისი ჩაცმულობა გახდა. საუდის არაბეთში ისლამის წესები გამკაცრებულია. ქალებს მხოლოდ კონსერვატიული სამოსის ტარების უფლება აქვთ და მანქანის ტარება ეკრძალებათ. https://twitter.com/50BM_/status/886614068768976897 [post_title] => საუდის არაბეთში ახალგაზრდა გოგონა მოკლე კაბის და მოკლემკლავიანი მაისურის ტარების გამო დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saudis-arabetshi-akhalgazrda-gogona-mokle-kabis-da-moklemklaviani-maisuris-tarebis-gamo-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 16:33:58 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 12:33:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147511 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145564 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-13 11:42:03 [post_date_gmt] => 2017-07-13 07:42:03 [post_content] => საუდის არაბეთში ექვსი ადამიანი მკვლელობისა და ნარკოდანაშაულისთვის სიკვდილით დასაჯეს. ეს რიცხვი 2017 წლის დასაწყისიდან 44-ეა. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, პაკისტანელი მამაკაცი ნარკოტრეფიკისთვის, ხოლო 5 საუდელი მკვლელობისთვის დაისაჯა. ტერორის, მკვლელობის, გაუპატიურების, შეიარაღებული ყაჩაღობისა და ნარკოტრაფიკის დანაშაულისთვის სიკვდილით დასჯის კუთხით საუდის არაბეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. 2014 წელს, საუდის არაბეთმა 158 ადამიანი სიკვდილით დასაჯა, გასულ წელს კი ეს რიცხვი მცირედით შეიცვალა და 153 შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს საუდის არაბეთში დაღუპულთა 41% არაძალადობრივი ქმედებებისთვის აღესრულა, როგორიცაა პოლიტიკურ საპროტესტო აქციაზე დასწრება. ანალიზის მიხედვით, ნავთობით მდიდარ ქვეყანაში ნარკოტიკული დანაშაულისთვის სიკვდილით დასჯილთაგან სულ მცირე 23% პაკისტანელია. 2017 წლის მაისში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ვიზიტის შემდეგ, საუდის კრიმინალურმა სასამართლომ რამდენიმე სასიკვდილო განაჩენი პროტესტის ნიშნად დააკმაყოფილა, მათ შორის შშმ უნგრელი მუნირ ადამის შემთხვევაც. გაეროს ექსპერტებმა საუდის არაბეთს მოუწოდეს, ბოლო მოეღოს არაძალადობრივი დანაშაულისთვის სიკვდილის დასჯას, თუმცა ხელისუფლება აცხადებს, რომ სიკვდილით დასჯა დამნაშავეთათვის სასარგებლო სასჯელია. [post_title] => საუდის არაბეთში 6 ადამიანი სიკვდილით დასაჯეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saudis-arabetshi-6-adamiani-sikvdilit-dasajes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 11:42:47 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 07:42:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145564 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138008 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-12 16:15:58 [post_date_gmt] => 2017-06-12 12:15:58 [post_content] => საუდის არაბეთში ”ბარსელონას” მაისურების ტარება აიკრძალა. კანონის დამრღვევს 15-წლიანი პატიმრობა ან 135 000 ევროს ოდენობის ჯარიმის დაკისრება ემუქრება. საქმე ისაა, რომ საუდის არაბეთმა ცოტა ხნის წინა დიპლომატიური კავშირი გაწყვიტა ყატართან, ამის მიზეზად კი ყატარის მიერ ტერორისტებთან თანამშრომლობა და მათი დაფინანსება დაასახელა. როგორც მოგეხსენებათ, ყატარული ავიაკომპანია Qatar Airways კატალონიური გრანდის ყოფილი სპონსორია,საუდის არაბეთში კი არ სურთ, მოქალაქეებმა ატარონ მაისურები, რომლებზეც წარწერა Qatar Airways არის დატანილი. შეგახსენებთ, რომ ”ბარსელონამ” ყატარულ ავიაკომპანიასთან თანამშრომლობა შეწყვიტა. ახალ სეზონში კატალონიელთა სპონსორი იაპონური კომპანია Rakuten იქნება. გასულ კვირაში საუდის არაბეთის გარდა ტერორიზმთან კავშირის ბრალდებით ყატართან დიპლომატიური კავშირი გაწყვიტეს ასევე არაბეთის გაერთიანებულმა საემიროებმა, ლიბიამ, ეგვიპტემ, იემენმა, ბაჰრეინმა, მავრიტანიამ, მავრიკმა და მალდივის კუნძულებმა. [post_title] => საუდის არაბეთში ბარსელონას მაისურები აიკრძალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saudis-arabetshi-barselonas-maisurebi-aikrdzala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-12 15:49:48 [post_modified_gmt] => 2017-06-12 11:49:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138008 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147511 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-19 13:15:47 [post_date_gmt] => 2017-07-19 09:15:47 [post_content] => საუდის არაბეთში ახალგაზრდა გოგონა მოკლე კაბის და მოკლემკლავიანი მაისურის ტარების გამო დააკავეს. ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეო, სადაც გოგონა რიადის ერთ-ერთ გარეუბანში კამერის წინ პოზირებს. გოგონას დაკავების მიზეზიც სწორედ მისი ჩაცმულობა გახდა. საუდის არაბეთში ისლამის წესები გამკაცრებულია. ქალებს მხოლოდ კონსერვატიული სამოსის ტარების უფლება აქვთ და მანქანის ტარება ეკრძალებათ. https://twitter.com/50BM_/status/886614068768976897 [post_title] => საუდის არაბეთში ახალგაზრდა გოგონა მოკლე კაბის და მოკლემკლავიანი მაისურის ტარების გამო დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saudis-arabetshi-akhalgazrda-gogona-mokle-kabis-da-moklemklaviani-maisuris-tarebis-gamo-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 16:33:58 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 12:33:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147511 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 31 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8b7e7472aebca60ebe05a5dab73bd2c7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )