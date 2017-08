საუკეთესო პროდუქტი დეტოქსიკაციისთვის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => swori-kveba [2] => detoqsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150438 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => swori-kveba [2] => detoqsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150438 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1848 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => swori-kveba [2] => detoqsi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi-qalbatonebs [1] => swori-kveba [2] => detoqsi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150438) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9278,1848,1869) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150716 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-04 13:25:53 [post_date_gmt] => 2017-08-04 09:25:53 [post_content] => თუ გსურთ, ახალგაზრდობის და მუდმივად მბზინავი კანის შენარჩუნება, ყოველდღიურად მიირთვით სასარგებლო პროდუქტი. * კვერცხი - ამინომჟავები ხელს უწყობს იმ კოლაგენის გამომუშავებას, რომელიც კანის ელასტიურობას უზრუნველყოფს. არავითარ შემთხვევაში არ თქვათ უარი, კვერცხის გულზე, რადგან სწორედ ის შეიცავს ლუტეინს, კანის დამარბილებელ ზაექსანტინს და ვიტამინს В12-ს, რომელიც კანს ნაოჭებისგან და გარე ზემოქმედებისგან იცავს. * ბოსტნეული - მუქი მწვანე ფერის ბოსტნეული - მცენარეული ნივთიერებებით მდიდარი ისპანახი, მჟაუნას და სალათის ფოთლები კანს ვიტამინებით კვებავენ და მის ჯანსაღ ფერზე ზრუნავენ. მოამზადეთ მსუბუქი საზაფხულო კერძი - ომლეტი ისპანახით ან მიირთვით გრილი კოქტეილი ანანასის წვენით, პიტნის ფოთლებით და სიამოვნების მიღებასთან ერთად ჯანმრთელობაზეც იზრუნებთ. * ჩიას თესლი - სამხრეთ და ცენტრალურ ამერიკაში პოპულარული ჩიას თესლი, იმ ომეგა 3-ის ცხიმოვანი მჟავებითაა მდიდარი, რომელიც კანის დამცავი ბარიერის შექმნაზე ზრუნავს და არ აძლევს მას გამოფიტვის საშუალებას. * ნუში - უძლიერესი ანტიოქსიდანტი Е-ვიტამინი, რომლითაც მდიდარია ნუში, ყველაზე ეფექტურად ანეიტრალებს თავისუფალი რადიკალების მავნე ზემოქმედებას. გარდა ამისა, ნუში დიდი რაოდენობით შეიცავს უჯერ ცხიმებს, რომელთა წყალობით კანი ტენიანობას ინარჩუნებს და აფერხებს ნაოჭების წარმოქმნას. * თაფლი - შაქრისგან განსხვავებით, თაფლი არ იწვევს გლუკოზის დონის მომატებას სისხლში. გარდა ამისა, ბუნებრივი პროდუქტი მანგანუმს და სელენს შეიცავს, რომლებიც ანეიტრალებენ თავისუფალი რადიკალების მავნე ზემოქმედებას. დაუმატეთ ერთი კოვზი შვრიის ფაფას ან მიირთვით მთელმარცვლოვანი პურის ტოსტთან ერთად. * საზამთრო - უგემრიელესი ზაფხულის ხილი, რომელიც არბილებს, ელასტიურობას და მბზინვარებას უნარჩუნებს სახის კანს, ლიდერია იმ ხილს (ნესვი, ატამი, მარწყვი) შორის, რომლიც ჭარბი სითხის წყალობით კანის ახალგაზრდობისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნებაზე ზრუნავს. [post_title] => რა მივირთვათ, რომ არასდროს მოვიმატოთ წონაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-mivirtvat-rom-arasdros-movimatot-wonashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-02 12:18:12 [post_modified_gmt] => 2017-08-02 08:18:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150441 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 150445 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-02 12:01:36 [post_date_gmt] => 2017-08-02 08:01:36 [post_content] => ყველამ კარგად იცის, რამდენად სასარგებლოა ვიტამინებით მდიდარი საკვების კოსმეტიკურ საშუალებად გამოყენება, თუმცა, ბევრს არ გაუგია, რომ ერთი შეხედვით მავნებელი შაქრის გამოყენებაც შეიძლება სასარგებლოდ. * რბილი ტუჩები - ნამიანი შაქრის ფხვნილი თხელ ფენად წაისვით ტუჩებზე და წრიული მოძრაობით გაიკეთეთ მსუბუქი მასაჟი. ამგვარი მარტივი მეთოდი განსაკუთრებით მათ გამოადგებათ, ვისაც მშრალი ტუჩები აქვთ და ხშირად ექერცლებათ, რადგან შაქარი სწორედ ის დელიკატური სკრაბია, რომელიც თქვენ გჭირდებათ. * სკრაბი ტანისთვის - აურიეთ ერთმანეთში შაქრის ფხვნილი, რბილი ბანანი და მშვენიერ დამარბილებელ სკრაბს მიიღებთ არაჩვეულებრივი არომატით. * რუჯი - თუ თანაბარად გარუჯვა გსურთ და არ გინდათ დაიაფროთ „დამწვარი“ ლაქებით, გამოიყენეთ ზეთის სკრაბი. თხელ ფენად წაისვით შაქრისა და ზეითუნის ზეთის ნაზავი, მერე კი, თბილი წყლით ჩამოიბანეთ. * რბილი ტერფები - შაქარი ზეთითა და პიტნის ფოთლებით, რომელიც დელიკატურად აცილებს მკვდარ უჯრებდებს და არბილებს კანს, ფეხისგულების მოვლის საუკეთესო საშუალებაა. * ხელების გაწმენდა - თუ გიჭირთ საღებავით დასვრილი ხელების გაწმენდა, კარგად გაისაპნეთ, მერე კი, ერთი ჩაის კოვზი შაქარი დაიყარეთ და კარგად დაისრისეთ. შაქარი საუკეთესო საშუალებაა ნებისმიერი ჭუჭყის მოსაცილებლად. * ეპილაცია - პროცედურის წინ კარგად დაიმუშავეთ კანი შაქრის სკრაბით, რაც ეპილაციასაც გაამარტივებს და ბეწვის ჩაბრუნებისგანაც დაგიცავთ. * ნაზი კანი ხელებზე - თუ გსურთ ნაზი და რბილი კანის შენარჩუნება, აურიეთ ერთმანეთში 1 ჭიქა შაქარი, 1/3 ჭიქა ზეითუნის ზეთი და ერთი კაფსულა Е-ვიტამინი. საცხის ხელებზე დატანის შემდეგ გაიკეთეთ მსუბუქი მასაჟი და რამდენიმე წუთში ჩამოიბანეთ. [post_title] => შაქარი თქვენი სილამაზის სამსახურში! 