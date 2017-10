საუკეთესო ქვეყანა აგროტურიზმისთვის: საქართველო National Geographic-ის გამოკითხვაში ლიდერობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => national-geographic [2] => agroturizmi [3] => gastroturizmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171009 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => national-geographic [2] => agroturizmi [3] => gastroturizmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171009 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 505 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => national-geographic [2] => agroturizmi [3] => gastroturizmi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelo [1] => national-geographic [2] => agroturizmi [3] => gastroturizmi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171009) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18561,19874,4512,505) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169046 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-29 10:47:44 [post_date_gmt] => 2017-09-29 06:47:44 [post_content] => უკრაინაში, ოფიციალური უწყების ბრიფინგზე, საქართველოს რუკა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე აჩვენეს. სკანდალურ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ქვეყნის მთავარი სამხედრო პროკურორი ბრიფინგზე, სადაც თავდაცვის სამინისტროს ობიექტზე მომხდარ მასშტაბურ აფეთებაზე საუბრობდა, შავი ზღვის რეგიონის რუკის ფონზე იდგა. რუკაზე კი საქართველოს შემადგენლობაში ოკუპირებული რეგიონები არ იყო ასახული. უკრაინაში საქართველოს რუკა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე აჩვენეს "თამამად ვიტყვი, რომ საქართველოში უნიკალური საგანძური ბრუნდება! პარიზში ამისათვის ვიყავი - არც მჯერა რომ ეს მოვახერხეთ და ამხელა განძი წამოვიღეთ! ”ქართველი მოდელიანი” - ასე ეძახდნენ მხატვარს, რომელსაც სამშობლოში დღემდე კარგად არ იცნობენ, მისი ნახატები კი ამშვენებს სან-ფრანცისკოს, პარიზის მუზეუმებს, გალერეებსა და კერძო კოლექციებს! მასზე აღფრთოვანებით წერდა ფრანგული და ამერიკული პრესა! თვითონაც აღსაფრთოვანებელი გარეგნობისა იყო, დადიანთა შთამომავალი, ერთადერთი ქართველი ვინც მეორე მსოფლიო ომში ამერიკის არმიაში იბრძოდა. მოკლედ, მასზე ბევრი გვაქვს მოსაყოლი... ახლა კი ვიტყვი რომ სიმონ დადიანის 20 ტილო და 2 ქანდაკება სამშობლოში ბრუნდება, ეს გადაწყვეტილება მემკვიდრეებმა მიხეილ და ლია ვოდეებმა მიიღეს. ”ჩვენ შევასრულეთ მისი უკანასკნელი ოცნება” - თქვა საჩუქრის გადმოცემის შეთანხმებაზე ხელმოწერის დროს მიხეილ ვოდე-მდივანმა და ცრემლები წამოუვიდა, მას ამ ცრემლებით სიმონიკას სამშობლოში დაბრუნება უხაროდა..." - წერს გიორგი კალანდია. "ქართველი მოდილიანის" - სიმონ დადიანის ნამუშევრები საქართველოს დაუბრუნდა "ქართველებს არ უყვართ სიტყვა "გრუზია". მათ ურჩევნიათ სახელი საქართველო. ამიტომ გამოვიყენოთ სიტყვა საქართველო. ეს მათთვის შესანიშნავი საჩუქარი იქნება", – განაცხადა ვიკტორას პრანცკიეტმა. პრანცკიეტის იდეას მხარი დაუჭირა სეიმის რამდენიმე დეპუტატმა, მათ შორის საქართველოსთან ურთიერთობის საპარლამენტო ჯგუფის წევრებმაც. თამთა უთურგაშვილი

"გრუზიას" ნაცვლად საქართველო: საჩუქარი ლიტველებისგან უკრაინაში საქართველოს რუკა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე აჩვენეს