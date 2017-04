საყოველთაო ჯანდაცვაში ცვლილებები 1 მაისს ამოქმედდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sayoveltao-jandacvis-programa [1] => jandacva [2] => cvlilebebi-sayoveltao-jandacvashi [3] => jandacvis-programashi-diferencirebuli-paketebi [4] => sadazghveo-industria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125327 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sayoveltao-jandacvis-programa [1] => jandacva [2] => cvlilebebi-sayoveltao-jandacvashi [3] => jandacvis-programashi-diferencirebuli-paketebi [4] => sadazghveo-industria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125327 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1695 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sayoveltao-jandacvis-programa [1] => jandacva [2] => cvlilebebi-sayoveltao-jandacvashi [3] => jandacvis-programashi-diferencirebuli-paketebi [4] => sadazghveo-industria ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sayoveltao-jandacvis-programa [1] => jandacva [2] => cvlilebebi-sayoveltao-jandacvashi [3] => jandacvis-programashi-diferencirebuli-paketebi [4] => sadazghveo-industria ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125327) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13927,3956,15119,15120,1695) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121464 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-10 14:06:28 [post_date_gmt] => 2017-04-10 10:06:28 [post_content] => საქართველოში მცხოვრები 600 000-მდე ადამიანი, ძირითადად, სოციალურად დაუცველები და მარტოხელა პენსიონერები, რომლებსაც გულსისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ენდოკრინოლოგიური დაავადებები და ბრონქეალური ასთმა აწუხებთ, 30-მდე დასახელების მედიკამენტს უფასოდ მიიღებენ, - ამის შესახებ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ საყოველთაო ჯანდაცვის ახალი პროგრამის დანერგვასთან დაკავშირებით ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. საუბარია იმ მედიკამენტებზე, რომელიც ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებს ხანგრძლივად, ან ცხოვრების ბოლომდე ესაჭიროებათ. შეხვედრაზე მინისტრმა ფარმ-ინდუსტრიის წარმომადგენლებს ის ძირითადი მოთხოვნები გაა ცნო, რაც მედიკამენტის შესყიდვისას იქნება გათვალისწინებული. მთავარი აქცენტი, კი ხარისხზე კეთდება. „სახელმწიფო აწესებს ხარისხის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მაღალ სტანდარტს - რაც არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ აკრედიტირებული ხარისხის კონტროლის სერტიფიკატი“, – განაცხადა მან. გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, დიაბეტის მე-2 ტიპი და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, ბრონქიალური ასთმა და ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები - ეს იმ დაავადებათა ჩამონათვალია, რომელიც პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება. ახალი პროგრამა ზაფხულში ამოქმედდება და მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიას 30-მდე დასახელების მედიკამეტით უზრუნველყოფს. თუ პენსიონერი თვეში 20-30 ლარის მედიკამენტების შესყიდვას საჭიროებდა, ახალი პროგრამის დანერგვის შემდეგ, მათ ეს სიმბოლური თანაგადახდით მაქსიმუმ, თვეში 1 ლარი დაუჯდებათ. 32 000 ადამიანი – ანუ ისინი ისინი, ვისი შემოსავალიც 40 000 ლარს აღემატება საყოფელთაო ჯანდაცვით ვეღარ ისარგებლებენ. ამის შესახებ დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში განაცხადეს. რა ცვლილებები იქნება საყოველთაო ჯანდაცვაში უკვე ცნობილია, თუმცა როდიდან შევა ძალაში ახალი რეგულაციები, ამას მთავრობის სხდომაზე გადაწყვეტენ. ოჯახის შემოსავლის მიუხედავად, საყოველთაო ჯანდაცვა შეუნარჩუნდებათ 0–დან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს, სტუდენტებს, პენსიონერებს, შშმ პირებს და სხვა მიზნობრივი ჯგუფების წარმომადგენლებს. ასევე, სახელმწიფო სრულად აანაზღაურებს ნებისმიერი პირის მშობიარობასა თუ საკეისრო კვეთას – ამ მხრივ ცვლილებები არ იგეგმება. ცვლილებები შეეხება საშუალო შემოსავლის მქონე პირებს – ასეთებად ითვლებიან ისინი, ვინც თვეში ოფიციალურად 1000–ლარიდან 36000–ლარამდე გამოიმუშავებენ. საშუალო შემოსავლის მქონე პირები, ამბულატორიული მედიკამენტების 100%–იან დაფინანსებას მიიღებენ, თუმცა მათ გეგმიურ სტაციონარში განთავსება (1000 ლარის ქვევით) მხოლოდ 70%–ით დაუფინანსდებათ. მედიკამეტების 100%–იანი დაფინანსება ექნებათ მიზნობრივ ჯგუფებსაც. მათ გადაუდებელ სტაციონარში მოთავსებას სახელმწიფო 100%–ის ნაცვლად 90%–ით დააფინანსებს. რაც შეეხება დაბალი შემოსავლის მქონე პირებს, სახელმწიფო მათ საშუალებას აძლევს ისარგებლონ, როგორც საყოველთაო ჯანდაცვით, ასევე კერძო დაზღვევით ერთდროულად. საშუალო შემოსავლის მქონე პირებს კი კერძოსა და საყოველთაო ჯანდაცვას შორის, არჩევანის გაკეთება მოუწევთ, მათ ამ ორიდან მხოლოდ ერთ–ერთის არჩევის საშუალება ექნებათ. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საყოველთაო პაკეტები იცვლება ისე, რომ თითოეულ მოქალაქეს ექნება იმ მოცულობის დაფინანსება, რომელიც მას სჭირდება ქონებრივი მდგომარეობის და შემოსავლების მიხედვით. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა 2013 წლის 28 თებერვლიდან ამოქმედდა. პროგრამის მიზანია, ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე საქართველოს მოსახლეობისათვის შექმნას ფინანსური უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის. "ქუჩიდან მიღებული და ქუჩაში გაშვებული" პაციენტები დღესვე, სერგეენკომ, სამედიცინო კლინიკები თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაშიც დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ დარღვევების მქონე დაწესებულებებთან თანამშრომლობას სახელმწიფო აღარ გააგრძელებს. შეხვედრაზე, რომელშიც სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელები მონაწილეობდნენ, დავით სერგეენკოს კონკრეტული კლინიკები არ დაუსახელებია. თუმცა, მინისტრის განცხადებით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას შესაძლოა, ათამდე კლინიკა გამოეთიშოს, რადგან ისინი ვერ აკმაყოფილებენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის კრიტერიუმებს. მათ შორის, რამდენიმე მათგანი მოქალაქეებს ფრაგმენტირებულ სერვისებს სთავაზობს. მაგალითისთვის: „არსებობენ კლინიკები, რომლებმაც ნონსენსი მოიფიქრეს. აქვთ ისეთი ფრაგმენტული სერვისები, როგორიცაა მხოლოდ რეეანიმაციული განყოფილება, ქუჩიდან იღებენ პაციენტებს და ქუჩაშივე უშვებენ“ - განაცხადა მინისტრმა. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => მკაცრი კრიტიკა სამედიცინო კლინიკებს - საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას შესაძლოა, ათამდე კლინიკა გამოეთიშოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mkacri-kritika-samedicino-klinikebs-sayoveltao-jandacvis-programas-shesadzloa-atamde-klinika-gamoetishos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-18 18:24:07 [post_modified_gmt] => 2017-01-18 14:24:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=102609 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 121464 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-10 14:06:28 [post_date_gmt] => 2017-04-10 10:06:28 [post_content] => საქართველოში მცხოვრები 600 000-მდე ადამიანი, ძირითადად, სოციალურად დაუცველები და მარტოხელა პენსიონერები, რომლებსაც გულსისხლძარღვთა სისტემის პრობლემები, ენდოკრინოლოგიური დაავადებები და ბრონქეალური ასთმა აწუხებთ, 30-მდე დასახელების მედიკამენტს უფასოდ მიიღებენ, - ამის შესახებ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ საყოველთაო ჯანდაცვის ახალი პროგრამის დანერგვასთან დაკავშირებით ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. საუბარია იმ მედიკამენტებზე, რომელიც ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებს ხანგრძლივად, ან ცხოვრების ბოლომდე ესაჭიროებათ. შეხვედრაზე მინისტრმა ფარმ-ინდუსტრიის წარმომადგენლებს ის ძირითადი მოთხოვნები გაა ცნო, რაც მედიკამენტის შესყიდვისას იქნება გათვალისწინებული. მთავარი აქცენტი, კი ხარისხზე კეთდება. „სახელმწიფო აწესებს ხარისხის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მაღალ სტანდარტს - რაც არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ აკრედიტირებული ხარისხის კონტროლის სერტიფიკატი“, – განაცხადა მან. გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, დიაბეტის მე-2 ტიპი და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, ბრონქიალური ასთმა და ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები - ეს იმ დაავადებათა ჩამონათვალია, რომელიც პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება. ახალი პროგრამა ზაფხულში ამოქმედდება და მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიას 30-მდე დასახელების მედიკამეტით უზრუნველყოფს. თუ პენსიონერი თვეში 20-30 ლარის მედიკამენტების შესყიდვას საჭიროებდა, ახალი პროგრამის დანერგვის შემდეგ, მათ ეს სიმბოლური თანაგადახდით მაქსიმუმ, თვეში 1 ლარი დაუჯდებათ. 