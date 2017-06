საზაფხულო სიურპრიზი მძღოლებს –  მალე მოძრაობა ლილოს გზაზეც შეიზღუდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => gzis-reabilitacia [2] => fortunas-temebi [3] => lilos-gza [4] => meskhishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140865 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => gzis-reabilitacia [2] => fortunas-temebi [3] => lilos-gza [4] => meskhishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140865 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => თბილისის მერიაში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და ელექტრომობილების გამოფენა გაიხსნა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები და ელექტრომობილები, ენერგოდამზოგავი მოწყობილობები, სამშენებლო მასალები, ალტერნატიული ენერგიის წყაროები, საინფორმაციო ბუკლეტები და ფლაერები. თავიანთი პროდუქცია წარმოადგინეს შემდეგმა კომპანიებმა: Insta, Gorgia, New Light, SAGA, GEONOVATION, Knauf, Rehau, Dio, Albatross, Perliti, NOVA, Ytong Caucasus LLC, Sun House, Bioenergy, Qebuli Climate, Intrec Georgia, XYZ construction, Energy.ge, NEWTECH, GEOWATT, Nissan, Global Motors Georgia, Gino Paradise, E-Space. გამოფენის გახსნას თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე, ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილი, საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილი და მერების შეთანხმების კოორდინატორი გიორგი აბულაშვილი ესწრებოდნენ. გამოფენა მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის ფარგლებში მოეწყო. მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები 19-25 ივნისს ევროპის მასშტაბით იმართება, რომლის მიზანია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირება, წახალისება და ჩართვა განახლებადი ენერგეტიკისა და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების პოპულარიზაციაში. თბილისი აღნიშნულ კვირეულში ყოველწლიურად მონაწილეობს. “თბილისის მერიისა და საკრებულოს, ასევე ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამინისტროების ერთობლივი ძალისხმევით, 19-დან 23 ივნისის ჩათვლით, თბილისში მდგრადი ენერგიტიკის კვირეული გაიმართა. კვირეულის ფარგლებში, დღეს, თბილისის მერიაში მიმდინარეობს გამოფენა, სადაც წარმოდგენილია 30-მდე კომპანია, რომლებიც ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების იმპორტითა თუ ადგილზე წარმოებით არიან დაკავებული. დამთვალიერებლებს შეუძლიათ მეტი ინფორმაციის მიღება იმის შესახებ, თუ რა შედეგები მოაქვს ენერგოეფქტური ტექნოლოგიების დანერგვას. აღსანიშნავია, რომ დღეს აქ წარმოდგენილ ელექტრომობილებთან ერთად არის გერმანული წარმოების, CNG საწვავზე მომუშავე „მანის“ ავტობუსიც, რომელიც არის სახე თბილისის სატრანსპორტო სისტემის განახლების“ -განაცხადა ირაკლი ლექვინაძემ. „მდგრადი ენერგეტიკის კვირეული 2017“ მერების შეთანხმების ფარგლებში იმართება. თბილისი მერების შეთანხმებას 2010 წლიდან შეუერთდა. შეთანხმება ევროკავშირის ფართომასშტაბიანი ინიციატივაა და იგი აერთიანებს ადგილობრივ და რეგიონულ მთავრობებს, რომლებიც ნებაყოფლობით იღებენ ვალდებულებას, გაზარდონ ენერგოეფექტურობა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება მათ დაქვემდებარებაში მყოფ ტერიტორიებზე. შეთანხმების ხელმომწერნი მიზნად ისახავენ 2020 წლისათვის შეამცირონ CO2-ის ემისიები მინიმუმ 20%-ით და ამით თავიანთი წვლილი შეიტანონ მწვანე ეკოლოგიურად ორიენტირებული ეკონომიკის განვითარებასა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში. მერიაში ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების და ელექტრომობილების გამოფენა გაიხსნა ყვება ნათია კუპრაშვილი „ფორტუნასთან“, რომელიც მოგზაურობიდან სამი კვირის წინ დაბრუნდა. ნათია ხუროშვილი უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ ესპანეთში გაემგზავრა. როგორც „ფორტუნასთან“ აღნიშნავს, არც ქვეყნიდან გასვლისას და არც უკან დაბრუნებისას პრობლემა არ შექმნია და საზღვარი ზედმეტი გართულებების გარეშე გადაკვეთა. „მივდიოდით ოთხნი, ორი ჩვენი გუნდიდან მივიდა იმ მებაჟესთან, რომელიც მხოლო ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს ატარებს, არც ჯავშანი მოსთხოვეს და არც უკან დასაბრუნებელი ბილეთი, უბრალოდ გაუღიმეს და გაუშვეს უპრობლემოდ. მე და ჩემი მეგობარი მივედით არაევროკავშირის ქვეყნებისთვის განკუთვნილ მებაჟესთან, მხოლოდ ბილეთი და სასტუმროს ჯავშანი შეამოწმეს და შეგვიშვეს უპრობლემოდ,“ - აღნიშნავს „ფორტუნასთან“ ნათია. ნათიას მსგავსად ევროპაში წასვლის პრობლემა არ შექმნია არც ვახტანგ დარასელიას. უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ ის ოჯახთან ერთად საბერძნეთში გაემგზავრა. როგორც თავად ამბობს, საზღვარზე გადასვლისას მხოლოდ სასტუმროს ჯავშნები და ბილეთები შეუმოწმეს. „საბაჟოზე, პრინციპში, დიდი განსხვავება არ ყოფილა. ვხედავდი, რომ ჩემ წინ მდგომ მგზავრებს მოსთხოვეს ჯავშნები და მეც ვაჩვენე სასტუმროს ჯავშანი და უკან დასაბრუნებელი ბილეთები. სულ ეგ იყო და უპრობლემოდ გამატარეს. უკან დაბრუნებაზე მით უმეტეს არასდროს არ არის ხოლმე პრობლემა,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ვახტანგი. ის ამბობს, რომ საზღვარზე პრობლემა არავის შექმნია და ყველა მარტივად გაატარეს. თუმცა, ცალკეულ შემთხვევებში არაორდინარული სიტუაციებიც არსებობს. „გერმანიაში მივდიოდი. საბუთები წესრიგში მქონდა, მაგრამ მესაზღვრეს რომ გავუწოდე, ირონიულად შემომხედა და ვიზა მომთხოვა. ვუთხარი, რომ ვიზა არ მჭირდებოდა და იმდენად დაუჯერებელი იყო მისთვის, რომ შეშვებაზე კატეგორიული უარი განმიცხადა. მერე სხვასთან მისვლა რომ მოვითხოვე, რეკვა დაიწყო და რომ უთხრეს, საქართველოს ვიზა აღარ სჭირდებოდა, ბოდიში მომიხდა, შვებულებაში ვიყავი და რ ვიცოდიო. მოლოცვაც არ დავიწყებია, ახლა ნამდვილად ჩვენიანები ხართო,“ - ამბობს ლაშა იმედაშვილი, რომელიც გერმანიაში უვიზო რეჟიმის ამოქმედებიდან რამდენიმე დღეში იმყოფებოდა. თუმცა, ასეთი შემთხვევები ძალიან იშვიათია. უვიზო რეჟიმის შემდეგ ევროპაში წასული საქართველოს მოქალაქეების უმეტესობა ჰყვება, რომ მათ არანაირი პრობლემა არ შექმნიათ საზღვარზე. სტატისტიკა საქართველოსთვის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი 2017 წლის 28 მარტიდან ამოქმედდა. საზღვრის კვეთის სტატისტიკა ყოველთვიურად დგება. შსს ინფორმაციით, რომელიც საზღვრის კვეთაზეა პასუხისმგებელი, მიმდინარე წლის მაისში ქვეყნიდან საქართველოს 356361 მოქალაქე გავიდა. აპრილში კი საქართველოს 294 841 მოქალაქე იყო გასული, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 60 000-ით აღემატება. ამასთან, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მაისში გასული მოქალაქეების რაოდენობა აპრილში გასულებს, როდესაც რეალურად ამოქმედდა უვიზო რეჟიმი, გაცილებით აღემატება. ანუ, მოგზაურთა ნაკადი იზრდება და მას მხოლოდ პირველადი ეფექტი არ ჰქონია. ეს არის ზოგადი მაჩვენებელი და შსს-ში ამბობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეების გასვლის შემთხვევაში არ ხდება იმ სტატისტიკის წარმოება, თუ სად მიდიან. 1 მაისს კი პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ, თამარ ხულორდავამ, მედიასთან ამ საკითხის კომენტარისას განაცხადა, რომ 27 მარტიდან 27 აპრილის ჩათვლით, შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით საქართველოს 11 700-მდე მოქალაქემ ისარგებლა. საზღვრიდან უკან კი მხოლოდ 26 მოქალაქე გამოაბრუნეს. ამის მიზეზი კი საბუთებში ხარვეზები აღმოჩნდა. „სასიხარულოა ის, რომ ეს შემთხვევები უკავშირდება ობიექტურ გარემოებებს, ანუ არასაკმარის დოკუმენტაციას და არა სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც იღებს ადგილზე მყოფი მესაზღვრე,“ - უვიზო რეჟიმი რეალურად - აბრუნებენ თუ არა ქართველებს უკან აცხადებს „ფორტუნასთან“ საუბრისას ფედერაციის ხელმძღვანელი, მადონა კოიძე. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ფედერაცია საჩივრების საფუძველზე აჭარაში ბაზრობებისა და მარკეტების შემოწმებას გეგმავს. პრობლემის მოგვარების ერთადერთ გზად ფედერაციაში გარევაჭრობის აკრძალვას ასახელებენ, როგორც ეს თბილისში მოხდა. „გარევაჭრობის აკრძალვის შემდეგ, თბილისში პროდუქტების რეალიზაციის პირობების დარღვევის ფაქტები ნულამდეა დასული, გააქტიურებულია მომხმარებელიც და დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, დროულად ხდება რეაგირება,“ - ამბობს მადონა კოიძე. საკვები პროდუქტების რეალიზაციისა და ვარგისიანობას ქვეყნის მაშტაბით სურსათის უვნებლობის სამსახური აკონტროლებს. თუმცა, საფრთხის მთავარი წყარო - გარევაჭრობა მათი კომპეტენციის ფარგლებს მიღმაა. ამ შემთხვევაში მომხმარებელი თავად უნდა ერიდოს ღია დახლებზე გასაყიდად გამოტანილი მალფუჭებადი პროდუქტის შეძენას. რაც შეეხება რეგისტრირებულ ბაზრობებსა და სუპერმარკეტებს, სურსათის უვნებლობის სამსახურის ინფორმაციით, სავაჭრო დაწესებულებების შემოწმება რეგულარულად ხდება. თუმცა, დარღვევების პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა აქტიურობა. „სურსათის უვნებლობის სამსახური უახლოეს პერიოდში სავაჭრო დაწესებულებებში სპეციალური სტიკერების გაკვრას გეგმავს, სადაც სამსახურის ცხელი ხაზის ნომერი იქნება მითითებული. მაღაზიაში შენახვის პირობების დარღვევისთვის ობიექტი 1000 ლარით ჯარიმდება, ვადაგასული პროდუქტის შემთხვევაში კი - საშიში საკვები ზაფხულში - როგორ გადავურჩეთ მოწამვლას 