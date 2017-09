საზღვაო არქეოლოგებმა შავ ზღვაში ხომალდების სამარხი აღმოაჩინეს (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shavi-zghva [1] => shuasaukuneebis-khomaldi [2] => sazghvao-arqeologebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165423 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shavi-zghva [1] => shuasaukuneebis-khomaldi [2] => sazghvao-arqeologebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165423 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7692 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shavi-zghva [1] => shuasaukuneebis-khomaldi [2] => sazghvao-arqeologebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shavi-zghva [1] => shuasaukuneebis-khomaldi [2] => sazghvao-arqeologebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165423) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19367,7692,19366) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154672 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-17 15:54:57 [post_date_gmt] => 2017-08-17 11:54:57 [post_content] => შპს „ბლექ სი რიზორთ“–ი სოფელ ციხისძირში და სოფელ ბუკნარში, ზღვის პირველ ზოლზე, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის მრავალფუნქციურ სასტუმრო-აპარტამენტების კომპლექსს ააშენებს და 20 000 000 ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. სასტუმროს ასაშენებლად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ, სოფელ ციხისძირში და სოფელ ბუკნარში მდებარე 90 135 კვ.მ. სახელმწიფო ქონება ელექტრონულ აუქციონზე საინვესტიციო პირობებით 13 650 000 ლარად გაყიდა. საპრივატიზებო პირობების მიხედვით 100 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსი უნდა მოიცავდეს რესტორანს, საკონფერენციო დარბაზს, სპორტულ მოედანს და 30 ავტომობილზე გათვლილ ავტოსადგომს. ახალ სასტუმროში სულ მცირე 30 ადამიანი დასაქმდება. პროექტის განხორციელება დადებითად იმოქმედებს აჭარის რეგიონისთვის. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მიმდინარეობისას და შემდგომ დასაქმდება მრავალი ადგილობრივი მაცხოვრებელი. პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებას. ქობულეთში სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობისთვის 20 მილიონი ლარი დაიხარჯება

2017-08-17 ზღვაზე დღეს შტორმს ელოდებიან

2017-07-28

შავ ზღვაზე დღეს შტორმს ელოდებიან, ინფორმაციას გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათი ცნობით, 28 ივლისის დღის მეორე ნახევრიდან 30 ივლისის დილამდე შავი ზღვის სანაპირო რაიონებში მოსალოდნელი დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარის გამო, ზღვაზე შესაძლებელია 3–5 ბალიანი შტორმი აღინიშნოს. სანაპირო ზოლზე განთავსებულ საგუშაგოებზე წითელი ალმებია აღმართული და ზღვაში შესვლა აკრძალულია. დამსვენებლებს აღნიშნულის შესახებ აფრთხილებენ მაშველებიც. რაც შეეხება ამინდს, სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ საქართველოში 29 – 30 ივლისს გაწვიმდება და შედარებით აგრილდება. აღმოსავლეთ საქართველოში 27 - 29 ივლისს მოსალოდნელია ცხელი და უნალექო ამინდი. ჰაერის ტემპერატურა +34, +39 გრადუსის ფარგლებში იქნება. 30 ივლისს მაღალი ტემპერატურის ფონზე აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეულ რაიონში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი.

რატომ იღუპებიან დელფინები შავ ზღვაში

2017-07-21

დღეს ქობულეთში ზღვამ კიდევ ერთი დელფინი გამორიყა. 2017 წლის მარტიდან დღემდე დელფინის დაღუპვის 62-ე შემთხვევა დაფიქსირდა. უცნობია, რა მიზეზით იღუპებიან დელფინები, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანიც და დელფინიც ორივე თბილსისხლიანი ორგანიზმია, მოსახლეობას სიფრთხილე მართებს. დელფინი ყველაზე უწყინარი ძუძუმწოვარია . ხშირად ნაპირზე გამორიყულ დელფინს სანაპიროზე მყოფები არ უფრთხიან, პირიქით, ახლოს მიდიან, ზოგჯერ ეფერებიან კიდეც. როგორც აღმოჩნდა, ეს საფრთხის შემცველია და უკეთესია, ასეთ დროს დასახმარებლად შესაბამის ორგანოებს მიმართონ. რა არის დელფინების დაღუპვის სავარაუდო მიზეზი ნაპირზე გამორიყული დელფინების დიდი ნაწილი არც სანავიგაციო ტრავმითა და არც ბიოლოგიური სიკვდილით არ იღუპება. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ გარკვეულ პათოლოგიასთან აქვთ საქმე. მიზეზებს დასადგენად გარემოს ეროვნული სააგენტო გერმანულ ლაბორატორიასთან ერთად ინტენსიურად მუშაობს. „ზუსტად არ ვიცით, რა მიზეზით იღუპებიან დელფინები, თუმცა რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს. ესენია - მორბილვირუსული ინფექცია, ეკოტოქსიკოლოგიური ეფექტი ან რაიმე სხვა კონკრეტული დაავადება. ამაზე ვმუშაობთ ინტენსიურად," - ამბობს „ფორტუნასთან" გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი არჩილ გუჩმანიძე. სხვადასხვა მიზეზებიდან ყველაზე მეტად მორბილვირუსული ინფექციის ეჭვი არსებობს. ინფექცია ძუძუმწოვრების ცენტრალურ ნერვულ სისტემას აზიანებს, ასუსტებს, უკარგავს ორიენტაციის შეგრძნებას და შესაძლოა, 5 დღე ან მეტიც დელფინი წყალში ტივტივებდეს , სწორედ ამ დროს იქმნება სხვა ვირუსული დაავადებებით დავირუსების საფრთხე, რაც არა მხოლოდ დელფინებისთვის ადამიანებისთვისაც საშიშია. რამდენად დიდია ადამიანების დაინფიცირების რისკი დელფინი და ადამიანი ბევრი საერთო დაავადების მატარებლები არიან, აქედან გამომდინარე სპეციალისტები ადამიანებს ურჩევენ, სანაპიროზე გამორიყულ დელფინებთან არ შეეხონ. თუ დელფინები მორბილვირუსული ინფექციით არიან დაავადებულები, მაშინ საფრთხე არ არსებობს, ვინაიდან მეცნიერება არ იცნობს არცერთ ფაქტს, ამ ვირუსით ადამიანი დაინფიცირებულიყოს . გარემოს ეროვნული სააგენტო მოსახლეობას აფრთხილებს „იქიდან გამომდინარე, რომ მიზერული საფრთხე მაინც არსებობს, ჩვენ თავის დაზღვევის მიზნით მოსახლეობას მოვუწოდებთ, დელფინებთან კონტაქტი არ იქონიონ და, თუ ნახავენ გამორიყულ დელფინს, მოერიდონ მათთან სიახლოვეს და ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმართონ გარემოს დაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზს," - აღნიშნა „ფორტუნასთან" არჩილ გუჩმანიძე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში კი „ფორტუნასთან"აცხადებენ, რომ „არანაირი საფრთხე არ არსებობს". გვანცა ბზიავა 