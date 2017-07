“საზოგადოებრივ მაუწყებელში” საინფორმაციო სამსახურის უფროსის თანამდებობა გაუქმდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ia-antadze [1] => sazogadoebrivi-mauwyebeli [2] => reorganizacia [3] => sainformacio-samsakhuris-ufrosis-tanamdeboba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147645 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ia-antadze [1] => sazogadoebrivi-mauwyebeli [2] => reorganizacia [3] => sainformacio-samsakhuris-ufrosis-tanamdeboba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147645 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ia-antadze [1] => sazogadoebrivi-mauwyebeli [2] => reorganizacia [3] => sainformacio-samsakhuris-ufrosis-tanamdeboba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ia-antadze [1] => sazogadoebrivi-mauwyebeli [2] => reorganizacia [3] => sainformacio-samsakhuris-ufrosis-tanamdeboba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147645) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1108,12680,17438,5855) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147372 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 21:25:10 [post_date_gmt] => 2017-07-18 17:25:10 [post_content] => საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა, გიორგი ფუტკარაძემ, თანამდებობა დატოვა. გადაწყვეტილების შესახებ ის facebook-ის საკუთარ გვედრზე წერს. თუმცა, მიზეზებსა და დეტალების შესახებ ჯერჯერობით არაფერს ამბობს. ფეისბუკში გამოქვეყნებულ პოსტში ის წერს, რომ ახლა „ახალი გამოწვევების დროა” და დასძენს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას მოგვიანებით გაავრცელებს. [post_title] => საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა თანამდებობა დატოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazogadoebrivi-mauwyeblis-sainformacio-samsakhuris-khelmdzghvanelma-tanamdeboba-datova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 22:07:49 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 18:07:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147372 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145106 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-11 13:13:42 [post_date_gmt] => 2017-07-11 09:13:42 [post_content] => ია ანთაძე სოციალურ ქსელში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ზოგიერთი თანამშრომლის ქცევაზე მიუთითებს და მიანიშნებს, რომ მიუღებელია, როდესაც მოქმედი თანამშრომელი არხის საწინააღმდეგო სტატუსებს იწონებს სოციალურ ქსელში. იამ აღნიშნა: „საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები - მათ შორის, კონკურსში გამარჯვებულები - რომ "ალაიქებენ" პოსტებს, სადაც წერია, საზოგადოებრივს მაინც არაფერი ეშველებაო, - ეს მხოლოდ სიტყვის თავისუფლების გამოვლენაა თუ აზროვნების პრობლემაც არის?“ იას ამ მოსაზრებას შალვა რამიშვილიც დაეთანხმა და დაწერა: „ია მართალია. თუ საზ მაუში მუშაობ და იქ გადაცემას აკეთებ, მით უმეტეს თუ სულ ახლახან შეიტანე საკონკურსო განაცხადი და გაიმარჯვე, მაშინ რაღას იძახი, რომ საზმაუსგან არაფერი არ გამოვა?! თუ არ გამოვა, რას შეგქონდა განაცხადი? მარტივი ლოგიკაა, კორპორატიულ სულისკვეთებაზე რომ არ ვილაპარაკოთ“. პოსტს თავად გამოეხმაურა ნინო ზაუტაშვილი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ია ანთაძის პოსტი მას ეძღვნებოდა, რადგან მისმა პროექტმა კონკურსში გაიმარჯვა, თუმცა იწონებს ყოფილი თანამშრომლების მოსაზრებებს, რომლებიც სოცქსელში ქვეყნდება და სადაც საუბარია იმაზე, რომ არხს მაინც არაფერი ეშველება. ნინო წერს: „შალვა, კორპორატიულ სულისკვეთებას მე ვერავინ მასწავლის და სწორედ მაგიტომაც ვთვლი, რომ მე კი გავიმარჯვე კონკურსში, მაგრამ ერთი გადაცემა ვერაფერს გააკეთებს, თუ სხვა კარგი გადაცემები აღარ იქნება არხზე. პირდაპირ მომმართე, არ არის საჭირო მიკიბულ-მოკიბული... არ ვკამათობთ იმაზე, რომ უკეთესი შეიძლება ტექნიკურად გააკეთო, რაზეც უნდა იზრუნოს მენეჯმენტმა. დღეს ყველაფერი ღიაა, შალვა, სივრცე გახსნილია და რა ვქნა, არ დავალაიქო ჩემი ძვირფასი მეგობრების და პროფესიონალების მხარდასაჭერად? ია დღეს არის საზმაუს მენეჯმენტში და მე და ეს ხალხი 20-30 წელია ერთად ვართ. მოეწონება იას ან შენ მოგეწონება, გავჩუმდე და მე გავიმარჯვე და მკიდია აწი რა მოხდება-თქო?ასეთი ადამიანები მასაც ასევე ადვილად გაწირავენ, თორემ აზროვნების პრობლემაზე როცა მიუთითებ, ჯერ შენ უნდა აჩვენო აზროვნების კლასი“. [post_title] => ია ანთაძე ნინო ზაუტაშვილს აკრიტიკებს - „სიტყვის თავისუფლების გამოვლენაა თუ აზროვნების პრობლემაც არის?“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ia-antadze-nino-zautashvils-akritikebs-sityvis-tavisuflebis-gamovlenaa-tu-azrovnebis-problemac-aris [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 13:13:42 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 09:13:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145106 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142674 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 20:37:17 [post_date_gmt] => 2017-06-30 16:37:17 [post_content] => პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად გიორგი იაკობაშვილი აირჩია. კენჭისყრაზე იაკობაშვილის კანდიდატურას 84 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, ხოლო წიანააღმდეგ 2 დეპუტატმა მისცა ხმა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრებად ასევე წარდგენილი იყვნენ აკაკი გიგინეიშვილი და ლელა ფირალაშვილი, თუმცა, მათი კანდიდატურები კენჭისყრაზე ჩავარდა. გიორგი იაკობაშვილი სამეურვეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილებას 2020 წლის 17 აპრილამდე შეასრულებს. [post_title] => პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად გიორგი იაკობაშვილი აირჩია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parlamentma-sazogadoebrivi-mauwyeblis-sameurveo-sabchos-wevrad-giorgi-iakobashvili-airchia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 20:37:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 16:37:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142674 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147372 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 21:25:10 [post_date_gmt] => 2017-07-18 17:25:10 [post_content] => საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა, გიორგი ფუტკარაძემ, თანამდებობა დატოვა. გადაწყვეტილების შესახებ ის facebook-ის საკუთარ გვედრზე წერს. თუმცა, მიზეზებსა და დეტალების შესახებ ჯერჯერობით არაფერს ამბობს. ფეისბუკში გამოქვეყნებულ პოსტში ის წერს, რომ ახლა „ახალი გამოწვევების დროა” და დასძენს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას მოგვიანებით გაავრცელებს. [post_title] => საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა თანამდებობა დატოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazogadoebrivi-mauwyeblis-sainformacio-samsakhuris-khelmdzghvanelma-tanamdeboba-datova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 22:07:49 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 18:07:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147372 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 30 [max_num_pages] => 10 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => abbf39d3f3c2bf73a2b1971af86a1a6c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )