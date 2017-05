SCAT Airlines საქართველოს სამივე აეროპორტიდან იფრენს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => akhali-frenebi [1] => scat-airlines [2] => frenebi-saqartveloshi [3] => yazakhuri-aviakompania [4] => frenebi-yvela-aeroportidan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128157 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => akhali-frenebi [1] => scat-airlines [2] => frenebi-saqartveloshi [3] => yazakhuri-aviakompania [4] => frenebi-yvela-aeroportidan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128157 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10292 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => akhali-frenebi [1] => scat-airlines [2] => frenebi-saqartveloshi [3] => yazakhuri-aviakompania [4] => frenebi-yvela-aeroportidan ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => akhali-frenebi [1] => scat-airlines [2] => frenebi-saqartveloshi [3] => yazakhuri-aviakompania [4] => frenebi-yvela-aeroportidan ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128157) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10292,15438,15440,13918,15439) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125906 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-27 15:58:42 [post_date_gmt] => 2017-04-27 11:58:42 [post_content] => საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ხვალიდან ოპერირებას იორდანიული დაბალბიუჯეტიანი (Low-cost) ავიაკომპანია „Air Arabia Jordan“ იწყებს. ამანი-თბილისი-ამანის პირველი რეისი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ხვალ16:40 საათზე დაეშვება. ამანის მიმართულებით ავიაკომპანიის თვითმფრინავი კი ხვალვე, 17:30 საათზე გაფრინდება. იორდანიული დაბალბიუჯეტიანი (Low-cost) ავიაკომპანია Air Arabia Jordan-ი ამანი-თბილისი-ამანის მიმართულებით სეზონურ ფრენას იწყებს. უკვე დამტკიცებული განრიგის მიხედვით, Air Arabia Jordan-ი აღნიშნულ მარშრუტზე ოპერირებას ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე გეგმავს (26.10.17). ავიარეისები კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს, Airbus A320 ტიპის საჰაერო ხომალდით განხორციელდება. იორდანიისა და საქართველოს დედაქალაქებს შორის პირდაპირი რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის დაწყების თაობაზე ავიაკომპანიასა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის საააგენტოს შორის გამართული კონსულტაციები წარმატებით დასრულდა. სააგენტოსა და „Air Arabia Jordan“-ის წარმომადგენლების დასკვნითი შეხვედრა 14 მარტს გაიმართა. მხარეებმა ისაუბრეს ახალ ავიამიმართულებაზე ოპერირებასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ და საორგანიზაციო საკითხებზე. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელების ნებართვა ავიაკომპანიას 24 მარტს მიენიჭა. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, ამანი-თბილისი-ამანის დაბალ ტარიფიანი მიმართულება საქართველოში ტურისტების ჩამოყვანასთან ერთად, იოროდანიისა და ახლო აღმოსავლეთის მიმართულებით ქართველი მგზავრების მოზიდვაზეც იქნება ორიენტირებული. „Air Arabia Jordan“ არაბული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია „Air Arabia“-ს ჯგუფის მმართველობაში მყოფი იორდანიული ავიაგადამყვანია, რომელიც 2015 წელს დაფუძნდა. [post_title] => იაფი ფრენები თბილისიდანაც შესრულდება – ბაზარზე ახალი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შემოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iafi-frenebi-tbilisidanac-shesruldeba-bazarze-akhali-dabalbiujetiani-aviakompania-shemovida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 16:00:55 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 12:00:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125906 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125033 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-25 11:00:29 [post_date_gmt] => 2017-04-25 07:00:29 [post_content] => არსებული ტენდენციები და მათ შორის ვიზალიბერალიზაცია გახდა ჩვენთვის ერთ–ერთი საინტერესო ახალი საშუალება, რომ ვესაუბროთ ახალ ავიაკომპანიებს – ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორმა ქეთი ალექსიძემ განაცხადა. მისი თქმით,ვიზალიბერალიზაციის შემდეგ, საქართველოსადმი ინტერესი გაიზარდა და მოლაპარაკებები ფრენების დაწყებასთან დაკავშირებით, რამდენიმე ავიაკომპანიასთან მიმდინარეობს. "სულ რამდენიმე დღეში ბელფასტში დაიწყება ერთ–ერთი უმსხვილესი საავიაციო ფორუმი, რომელსაც საქართველოს წარმომადგენლებიც დაესწრებიან. ჩანიშნულია ძალიან ბევრი შეხვედრა. ვიზალიბერალიზაციის შემდეგ, ავიაკომპანიების ინტერესი საქართველოს მიმართ ძალიან გაიზარდა. ქეთი ალექსიძემ დაადასტურა, რომ მოლაპარაკება მიმდინარეობს რამდენიმე ავიაკომპანიასთან, რომელთანაც კონკრეტული შეთანხმებების მიღწევა და ფრენების დაწყება 2018 წლიდან იგეგმება", – განაცხადა ქეთი ალექსიძემ. საქართელოს აეროპორტების გაერთიანებაში არ ასახელებენ კონკრეტულ ავიაკომპანიებს, თუმცა აღნიშნავენ, რომ მოლაპარაკებები დაბალბიუჯეტიან კომპანიებთანაც მიდის. "ჩვენ ვესაუბრებით როგორც ახალ, ისე არსებულ ავიაკომპანიებს, ამ უკანასკნელსთან მოლაპარაკებები სიხშირეების დამატებაზე მიმდინარეობს", – განაცხადა ქეთი ალექსიძემ. აეროპორტების გაერთიანების დირექტორის განცხადებით, მიმდინარეობს მოალაპრაკებები ინდოეთთან პირდაპირი ფრენების დაწყებაზეც. მისი თქმით, ეს ბაზარი საქართველოსთვის შესაძლოა, ძალიან საინტერესო აღმოჩნდეს. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => "ვიზალიბერალიზაციის შემდეგ, საქართველომ ბევრი ავიაკომპანია დააინტერესა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vizaliberalizaciis-shemdeg-saqartvelom-bevri-aviakompania-daainteresa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 17:49:29 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 13:49:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125033 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 117353 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-24 11:47:07 [post_date_gmt] => 2017-03-24 07:47:07 [post_content] => ბათუმის აეროპორტი 2017 წლის ზაფხულის სეზონიდან ფრენების ახალ მიმართულებას და ახალ განრიგს გთავაზობთ. მაისიდან ბათუმი-მოსკოვის მიმართულებით, კვირაში 3 ფრენა შესრულდება. ფრენებს Nordstar Airlines ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს შეასრულებს. 3 ივნისიდან რეგულარული რეისები განხორციელდება, კიევის, ჩერეპოვეცისა და სანკტ-პეტერბურგის მიმართულებითაც. კიევის მიმართულებით, ავიაკომპანია Anda Air ოთხშაბათსა და შაბათს იფრენს. ჩერეპოვეცის მიმართულებით რეისს Severstal Airlines მხოლოდ კვირაში ერთხელ – შაბათს განახორციელებს, ხოლო სანკტ-პეტერბურგის მიმართულებით, ყოველ შაბათს, კომპანია Nordavia Airlines–ის თვითმფრინავი იფრენს. კიდევ ორი მიმართულება დაემატება ბათუმის აეროპორტს 21-22 ივნისს - ზაპოროჟიეს და დუბაის მიმართულებით. ზაპოროჟიეს რეისები Ukraine Int. Airlines–ის მიერ ოთხშაბათსა და პარასკევს შესრულდება, ხოლო დუბაის მიმართულებით მგზავრებს Flydubai კვირაში სამჯერ - სამშაბათს, ხუთშაბათსა და შაბათს გადაიყვანს. [post_title] => ბათუმიდან ექვსი ახალი მიმართულებით გაფრინდებით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumidan-eqvsi-akhali-mimartulebit-gafrindebit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-24 15:29:37 [post_modified_gmt] => 2017-03-24 11:29:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117353 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125906 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-27 15:58:42 [post_date_gmt] => 2017-04-27 11:58:42 [post_content] => საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ხვალიდან ოპერირებას იორდანიული დაბალბიუჯეტიანი (Low-cost) ავიაკომპანია „Air Arabia Jordan“ იწყებს. ამანი-თბილისი-ამანის პირველი რეისი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ხვალ16:40 საათზე დაეშვება. ამანის მიმართულებით ავიაკომპანიის თვითმფრინავი კი ხვალვე, 17:30 საათზე გაფრინდება. იორდანიული დაბალბიუჯეტიანი (Low-cost) ავიაკომპანია Air Arabia Jordan-ი ამანი-თბილისი-ამანის მიმართულებით სეზონურ ფრენას იწყებს. უკვე დამტკიცებული განრიგის მიხედვით, Air Arabia Jordan-ი აღნიშნულ მარშრუტზე ოპერირებას ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე გეგმავს (26.10.17). ავიარეისები კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს, Airbus A320 ტიპის საჰაერო ხომალდით განხორციელდება. იორდანიისა და საქართველოს დედაქალაქებს შორის პირდაპირი რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის დაწყების თაობაზე ავიაკომპანიასა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის საააგენტოს შორის გამართული კონსულტაციები წარმატებით დასრულდა. სააგენტოსა და „Air Arabia Jordan“-ის წარმომადგენლების დასკვნითი შეხვედრა 14 მარტს გაიმართა. მხარეებმა ისაუბრეს ახალ ავიამიმართულებაზე ოპერირებასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ და საორგანიზაციო საკითხებზე. რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელების ნებართვა ავიაკომპანიას 24 მარტს მიენიჭა. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, ამანი-თბილისი-ამანის დაბალ ტარიფიანი მიმართულება საქართველოში ტურისტების ჩამოყვანასთან ერთად, იოროდანიისა და ახლო აღმოსავლეთის მიმართულებით ქართველი მგზავრების მოზიდვაზეც იქნება ორიენტირებული. „Air Arabia Jordan“ არაბული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია „Air Arabia“-ს ჯგუფის მმართველობაში მყოფი იორდანიული ავიაგადამყვანია, რომელიც 2015 წელს დაფუძნდა. [post_title] => იაფი ფრენები თბილისიდანაც შესრულდება – ბაზარზე ახალი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შემოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iafi-frenebi-tbilisidanac-shesruldeba-bazarze-akhali-dabalbiujetiani-aviakompania-shemovida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 16:00:55 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 12:00:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125906 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 49d490cd648cb3e1b63e4763457560dd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )