სებ: 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი ინფლაციის რისკებს არ ქმნის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => inflacia [2] => proeqti [3] => archil-mestvirishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183739 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => inflacia [2] => proeqti [3] => archil-mestvirishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183739 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 651 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => inflacia [2] => proeqti [3] => archil-mestvirishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => inflacia [2] => proeqti [3] => archil-mestvirishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183739) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5627,651,2366,4483) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183581 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-03 15:17:10 [post_date_gmt] => 2017-11-03 11:17:10 [post_content] => 2018 წლის ბიუჯეტში აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლისთვის 14 მლნ ლარია გათვალისწინებული, - ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი განმარტებით, მიმდინარეობს მუშაობა, როგორც პარლამენტის შესაბამის კომიტეტთან, ისე სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. ”სოფლის მეურნეობა ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, ამ მიმართულებით ბიუჯეტი 2018 წელს განისაზღვრა 276 მლნ ლარით, საიდანაც სამელიორაციო და საირიგაციო სისტემების განვითარებისთვის გამოყოფილია 98,7 მილნ ლარი, შეღავათიანი აგროკრედისტებისთვის 45 მლნ ლარი, რთველის სახელმწიფო ღონისძიებებისთვის 17 მლნ ლარი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობისთვის - 7,8 მლნ ლარი, აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებებისთვის 9 მლნ ლარი. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლა და ამ მიმართულებით წინა შემოტანისგან განსხვავებით ჩვენ ახლა უკვე 14 მლნ ლარი შემოვიტანეთ, თუმცა ვაგრძელებთ მუშაობას როგორც კომიტეტთან, ასევე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან”, - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. [post_title] => აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლისთვის 14 მილიონია გათვალისწინებული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aziur-farosanastan-brdzolistvis-14-milionia-gatvaliswinebuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 15:17:10 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 11:17:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183581 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 183574 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-03 15:14:12 [post_date_gmt] => 2017-11-03 11:14:12 [post_content] => 2019 წელს - 20 ლარით და 2020 წელს კიდევ 20 ლარით გაიზრდება პენსიები, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა პლენარულ სხდომაზე, 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას განაცხადა. „მოგეხსენებათ, რომ ძალიან მალე საქართველოს პარლამენტში შემოვა საპენსიო რეფორმის კანონი. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს გამიზნული, რომ აღნიშნულ კანონში იქნება საბაზისო პენსიაზე ინდექსაციის ჩანაწერი. თუმცა ვიდრე ჩვენ ინდექსაციის ჩანაწერს განვიხილავთ, მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე ხარჯების ნაწილში წარმოდგენილიც იყო, როდესაც ჩვენ საშუალოვადიანი ბიუჯეტი წარმოვადგინეთ, რომ 2019 და 2020 წელს ინდექსაციის მეთოდით 2019 წელს - 20 ლარით და 2020 წელს - 20 ლარით გაიზრდება პენსიები“, - განაცხადა ქუმსიშვილმა. მინისტრის თქმით, პენსიის მატების შესახებ გადაწყვეტილებით მთავრობამ არჩევნებამდე ”პოპულისტურად არ ისარგებლა”. [post_title] => 2019-2020 წლებში პენსიების ზრდა იგეგმება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 2019-2020-wlebshi-pensiebis-zrda-igegmeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 15:14:12 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 11:14:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183574 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 183557 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-03 15:10:56 [post_date_gmt] => 2017-11-03 11:10:56 [post_content] => მიმდინარე წელს ტურიზმი ეკონომიკაში 2.8 მილიარდამდე აშშ დოლარის შემოდინებას დააგენერირებს, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. ”ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებში მნიშვნელოვანი ზრდა გვაქვს. 2012 წელთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებელი პრაქტიკულად გაორმაგებულია. მოსალოდნელია, რომ მიმდინარე წელს ტურიზმი ეკონომიკაში 2.8 მილიარდამდე აშშ დოლარის შემოდინებას დააგენერირებს”, - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისივე თქმით, 2016 წელს საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვმა პირველად გადააჭარბა 6 მილიონს. ქუმსიშვილის განცხადებით, მიმდინარე წლის 10 თვეში უკვე გადალახულია იგივე ნიშნული და ვიზიტორების რაოდენობა 6.4 მილიონს შეადგენს. ”ბოლო წლებში ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მამოძრავებელ ძალად ჩამოყალიბდა და მიმდინარე ანგარიშის ხარჯების დაფინანსების გადამწყვეტ კომპონენტად იქცა. აღნიშნული მიღწევები შეუძლებელი იქნებოდა ჩვენს მიერ გატარებული ღონისძიებების, ჩვენს მიერ განხორციელებულ ტურიზმის ხელშემწყობი პროგრამების გარეშე. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია Check-in Georgia. ასევე აღსანიშნავია, რომ გაიზარდა იმ ქვეყნების არეალი, სადაც განვახორციელეთ მარკეტინგული კამპანიები“, - განაცხადა ქუმსიშვილმა. [post_title] => ქუმსიშვილი: ტურიზმი ეკონომიკაში 2.8 მილიარდამდე დოლარის შემოდინებას დააგენერირებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qumsishvili-turizmi-ekonomikashi-2-8-miliardamde-dolaris-shemodinebas-daagenerirebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 15:10:56 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 11:10:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183557 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183581 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-03 15:17:10 [post_date_gmt] => 2017-11-03 11:17:10 [post_content] => 2018 წლის ბიუჯეტში აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლისთვის 14 მლნ ლარია გათვალისწინებული, - ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი განმარტებით, მიმდინარეობს მუშაობა, როგორც პარლამენტის შესაბამის კომიტეტთან, ისე სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. ”სოფლის მეურნეობა ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, ამ მიმართულებით ბიუჯეტი 2018 წელს განისაზღვრა 276 მლნ ლარით, საიდანაც სამელიორაციო და საირიგაციო სისტემების განვითარებისთვის გამოყოფილია 98,7 მილნ ლარი, შეღავათიანი აგროკრედისტებისთვის 45 მლნ ლარი, რთველის სახელმწიფო ღონისძიებებისთვის 17 მლნ ლარი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობისთვის - 7,8 მლნ ლარი, აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებებისთვის 9 მლნ ლარი. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლა და ამ მიმართულებით წინა შემოტანისგან განსხვავებით ჩვენ ახლა უკვე 14 მლნ ლარი შემოვიტანეთ, თუმცა ვაგრძელებთ მუშაობას როგორც კომიტეტთან, ასევე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან”, - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. [post_title] => აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლისთვის 14 მილიონია გათვალისწინებული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aziur-farosanastan-brdzolistvis-14-milionia-gatvaliswinebuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 15:17:10 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 11:17:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183581 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 122 [max_num_pages] => 41 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 05ca821ef30d69746c80fb7b2261f5f6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )