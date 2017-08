სელმა ჰაიეკი რაიან რეინოლდსთან ძიძად მუშაობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => selma-haieki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153336 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => selma-haieki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153336 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 871 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => selma-haieki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => selma-haieki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153336) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (871) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125731 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-27 10:17:42 [post_date_gmt] => 2017-04-27 06:17:42 [post_content] => მსახიობი სელმა ჰაიეკი ელენე დეჯენერისის შოუს ესტუმრა. ვარსკვლავმა ცხოვრებისეული კურიოზი გაიხსენა და მოყვა, რომ ადრე, თავისი საყვარელი ძაღლები, ლუპი და ენჯი, მუდმივად თან დაჰყავდა, რის გამოც ერთხელ საკმაოდ ცუდ სიტუაციაში ჩავარდა: ბაჰამის კუნძულზე ყოფნის დროს, როდესაც საკუთარ ნომერში ძაღლები ვერ აღმოაჩინა, სასოწარკვეთილმა მათ ძებნა დაუწყო. როგორც აღმოჩნდა, მსახიობის ოთხფეხა მეგობრები არც ისე შორს წავიდნენ. სელმამ ისინი მეზობლად გამართულ ქორწილში იპოვა, როდესაც საქორწინო ტორტს შეექცეოდნენ. „ერთი პერიოდი გავიგე ყვირილი და ხმამაღალი ლაპარაკი. ლუპის ნამცხვარი ყველაზე მეტად უყვარდა და მივხვდი, რომ საქმე სწორედ იმაში იყო, რისიც ძალიან მეშინოდა. ხალხი ყვიროდა, პატარძალი ტიროდა. მე დავუსტვინე და ძაღლებიც მაშინვე ჩემკენ გამოიქცნენ“, - გაიხსენა ჰაიეკმა. ლუპი და ენჯი ორი ძაღლია ჰაიეკის ხუთი ძაღლიდან. მსახიობმა განაცხადა, რომ ისინი ქუჩიდან აიყვანა და გაზარდა. ელენმა კი, რომელიც ცხოველთა უფლებების აქტიური დამცველია, სელმას ამ განცხადებას აპლოდისმენტები მოაყოლა და ამ კეთილი საქმისთვის მადლობა გადაუხადა. როგორ ჩაშალეს სელმა ჰაიეკის ძაღლებმა ქორწილი (ვიდეო)

ყოველი წლის 25 ნოემბერს მსოფლიო ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ დაწესებულ დღეს აღნიშნავს. სწორედ ამ თარიღთან დაკავშირებით, სტელა მაკარტნიმ თავის ვარსკვლავ მეგობრებს მოუწოდა, მის კამპანიაში მონაწილეობა მიიღონ. „უკვე მეხუთე წელია ვამაყობ იმით, რომ ორგანიზაცია White Ribbon მაქვს. მიზანი, რათა ქალთა მიმართ ძალადობა აღმოიფხვრას", - დააწერა მან კომენტარის სახით შესაბამის ფოტოს, რომელიც „ინსტაგრამზე" გააზიარა. აღნიშნული პრობლემის მხარდაჭერა ღიად გამოხატეს სელმა ჰაიეკმა, ჯეიმი დორნანმა, დაკოტა ჯონსონმა, ბელა ჰადიდმა, ქეით ჰადსონმა და სხვა ცნობილმა სახეებმა. ტრადიციისამებრ, მათ გადაიღეს სელფი, სადაც აქციის მთავარ სიმბოლოსთან ერთად პოზირობენ. ცნობილი ვარსკვლავები ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ

რომის პაპთან ვიზიტის შემდეგ მსახიობი სელმა ჰაიეკი მატეო გარონეს ახალი ფილმის პრემიერაზე გამოჩნდა. „საშიში ზღაპრების" ბრიტანულ ჩვენებაზე 49 წლის მსახიობი ელეგანტური კაბით მივიდა. Gucci -ს 2016 წლის საშემოდგომო კოლექციის კაბა თითქოს სპეციალურად ჰაიეკისთვის იყო შექმნილი. მწვანე-სალათისფერი კაბა ყვავილოვანი ორნამენტებით და თვლებით იყო გაფორმებული, რომლებიც, თავის მხრივ, საყელოს დეკორაციას ქმნიდა. თვლებით იყო გაფორმებული მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელიც. სამოსის გემოვნებიანი შეხამება არავის გაკვირვებია, რადგან სელმა ჰაიეკი მსოფლიოს ყველაზე გემოვნებიან მსახიობთა სიაშია. ჰაიეკს პრემიერაზე თან ახლდა მილიარდელი მეუღლე, ფრანკოს-ჰენრი პინალტიც. ფილმი „საშიში ზღაპრები" ჯამბატისტა ბაზილეს 3 ცნობილი ზღაპრის მიხედვითაა გადაღებული. ფილმი კანის კინოფესტივალის ძირითად პროგრამაში მონაწილეობდა და მასში სელმა ჰაიეკის გარდა მთავარ როლს ვენსან კასელიც ასრულებს. „საშიში ზღაპრების" დედოფალი სელმა ჰაიეკი პრემიერაზე ანათებდა (ფოტო) როგორ ჩაშალეს სელმა ჰაიეკის ძაღლებმა ქორწილი (ვიდეო)

მსახიობი სელმა ჰაიეკი ელენე დეჯენერისის შოუს ესტუმრა. ვარსკვლავმა ცხოვრებისეული კურიოზი გაიხსენა და მოყვა, რომ ადრე, თავისი საყვარელი ძაღლები, ლუპი და ენჯი, მუდმივად თან დაჰყავდა, რის გამოც ერთხელ საკმაოდ ცუდ სიტუაციაში ჩავარდა: ბაჰამის კუნძულზე ყოფნის დროს, როდესაც საკუთარ ნომერში ძაღლები ვერ აღმოაჩინა, სასოწარკვეთილმა მათ ძებნა დაუწყო. როგორც აღმოჩნდა, მსახიობის ოთხფეხა მეგობრები არც ისე შორს წავიდნენ. სელმამ ისინი მეზობლად გამართულ ქორწილში იპოვა, როდესაც საქორწინო ტორტს შეექცეოდნენ. „ერთი პერიოდი გავიგე ყვირილი და ხმამაღალი ლაპარაკი. ლუპის ნამცხვარი ყველაზე მეტად უყვარდა და მივხვდი, რომ საქმე სწორედ იმაში იყო, რისიც ძალიან მეშინოდა. ხალხი ყვიროდა, პატარძალი ტიროდა. მე დავუსტვინე და ძაღლებიც მაშინვე ჩემკენ გამოიქცნენ", - გაიხსენა ჰაიეკმა. ლუპი და ენჯი ორი ძაღლია ჰაიეკის ხუთი ძაღლიდან. მსახიობმა განაცხადა, რომ ისინი ქუჩიდან აიყვანა და გაზარდა. ელენმა კი, რომელიც ცხოველთა უფლებების აქტიური დამცველია, სელმას ამ განცხადებას აპლოდისმენტები მოაყოლა და ამ კეთილი საქმისთვის მადლობა გადაუხადა.