სემეკ-მა „თელასის“ საკითხს ტარიფებთან დაკავშირებით კენჭი უყარა

„ლეიბორისტული პარტიის" ლიდერმა, შალვა ნათელაშვილმა, სემეკ-ის იმ დარბაზში, სადაც საჯარო სხდომები იმართება, მჯდომარე აქცია დაიწყო. ნათელაშვილის განცხადებით, ის არ მისცემს კომისიის წევრებს საშუალებას, რომ სხდომა განაახლონ. „ლეიბორისტული პარტია" ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრებს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ პროცესი და არ დაუშვან ელექტროენერგიის ტარიფის ცვლილება, რადგან ეს არის უკანონო. „როგორც სიყვარული მთავრდება ლოგინით, ისე ეს პროცესი მთავრდება გაძვირებით ყოველთვის! და თქვენი მოსატყუებელი კბილი კაი ხანია მოვიცვალე," - განაცხადა შალვა ნათელაშვილმა. მიუხედავად „ლეიბორისტული პარტიის" პროტესტისა და ხმაურისა, სემეკ-ის წევრებმა „თელასის" სატარიფო განაცხადზე საჯარო-ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების გადაწყვეტილება მაინც მიიღეს, თუმცა ამის შემდეგ სხდომის გაგრძელება და შემდეგი საკითხის განხილვა ვერ მოხერხდა. ადგილზე იმყოფებიან სემეკ-ის დაცვის წარმომადგენლები. ხმაურის გამო საპატრულო პოლიციის გამოძახებაც გახდა საჭირო. საქართველოს ელექტროენერგიისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიაში დაპირისპირების შედეგად შექმნილი ვითარების განსამუხტად საპატრულო პოლიცია მივიდა. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც "სემეკში" ელექტროენერგიის სატარიფო განაცხადების განხილვა დაიწყო. განხილვის საშუალება მათ „ლეიბორისტული პარტიის" წარმომადგენლებმა არ მისცეს. პარტიის წარმომადგენლებმა სხდომის მიმდინარეობის დროს, კომისიის წევრები ბიძინა ივანიშვილთან და კახი კალაძესთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულეს და მათ "მაღალანაზღაურებადი თოჯინები" უწოდეს. „ლეიბორსტული პარტიის" წევრები მოითხოვენ, "სემეკმა" ელექტროენერგიაზე ტარიფის გაზრდაზე უარი თქვას. სემეკის სხდომა, სადაც კომპანია „თელასის" სატარიფო განაცხადის თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებაზე მსჯელობდნენ, ჩაიშალა. სხდომაზე „ლეიბორსიტული პარტიის" ერთ-ერთმა ლიდერმა, გიორგი გუგავამ, სემეკს მოუწოდა, არ დაუშვას ელექტროენერგიის ტარიფის ცვლილება. მან სემეკის წევრებს "მაღალანაზღაურებადი თოჯინები" უწოდა და განაცხადა, რომ ისინი კახა კალაძისა და ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთას ასრულებენ. მისივე ვარაუდით, სემეკი ოქტომბრის შემდეგ, არჩევნების დასრულების მერე მიიღებს ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდის გადაწყვეტილებას. ამის შემდეგ „ლეიბორისტული პარტიის" წარმომადგენლები სემეკის წევრების მაგიდასთან მივიდნენ და მოსთხოვეს მათ, რომ სხდომა დაუყოვნებლივ შეეწყვიტათ. ხმაურის გამო ამ წუთებში სემეკის სხდომა შეწყვეტილია. 