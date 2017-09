სემეკი ხვალ 2017 წლის ტარიფების კორექტირებაზე იმსჯელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => semeki [1] => eleqtroenergia [2] => tarifi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166366 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => semeki [1] => eleqtroenergia [2] => tarifi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166366 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2024 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => semeki [1] => eleqtroenergia [2] => tarifi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => semeki [1] => eleqtroenergia [2] => tarifi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166366) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2418,2024,11634) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162391 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-11 17:36:44 [post_date_gmt] => 2017-09-11 13:36:44 [post_content] => საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ დღევანდელ საჯარო სხდომაზე შპს „აჭარის წყლის“ სახელზე, შუახევის მუნიციპალიტეტის მიმდებარედ განთავსებულ 178.7 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურზე ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზია გასცა. სემეკის ინფორმაციით, ჰიდროელექტროსადგური „შუახევი ჰესი“, ორი ჰიდროაგრეგატით ექსპლუატაციაში 2017 წელს შევიდა. მათივე ცნობით, ჰესის დადგმული სიმძლავრე 178.72 მგვტ-ია, საპროექტო გამომუშავება - 429 მლნ კვტ/სთ. „შუახევი ჰესი“ სიმძლავრით, საქართველოში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურებში რიგით მეოთხე სადგურია. [post_title] => შუახევი ჰესმა ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზია მიიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shuakhevi-hesma-eleqtroenergiis-warmoebis-licenzia-miigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 17:36:44 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 13:36:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162391 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 161173 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-07 15:19:43 [post_date_gmt] => 2017-09-07 11:19:43 [post_content] => სემეკ-ის თავმჯდომარის ირინა მილორავას განცხადებით, ამ დროისთვის შეუძლებელია იმის თქმა, გაიზრდება თუ არა ელექტროენერგიასა და წყალზე ტარიფი. მილორავას თქმით, სემეკმა წყალმომარაგებისა და ელექტროენერგიის სექტორში მოქმედი რამდენიმე კომპანიის ხელშეკრულება უნდა განიხილოს, ტარიფი უნდა დაითვალოს და ამიტომ, ამ დროისთვის რაიმე პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია. „ამ დროისთვის შეუძლებელია პროგნოზის გაკეთება, გაიზრდება თუ არა ტარიფი, ვინაიდან ჩვენ დაახლოებით 20-მდე ტარიფი უნდა დავთვალოთ, ხელშეკრულებები უნდა შევაფასოთ იმისთვის რა შედეგი დადგება წლის ბოლოსთვის, ამიტომ საწყის ეტაპზე პროგნოზის გაკეთება შეუძლებელია. რაც შეეხება ლარის კურსს, ჩვენ კურსი ყველა მოქმედ ტარიფში გვაქვს ასახული 2,5-ის დონეზე“, - განაცხადა ირინა მილორავამ. ცნობისთვის, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ (სემეკ) დღევანდელ სხდომაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებები დაიწყო ელექტროენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორში მოქმედი რამდენიმე კომპანიისათვის 2018 წლის საქმიანობის ტარიფის დადგენის მიზნით. კომპანიებს ტარიფები 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით აქვთ დადგენილი. მარეგულირებელ კომისიას 150 დღე აქვს იმისთვის, რომ ტარიფები დაითვალოს. სატარიფო მეთოდოლოგიის მიხედვით, ეს არის ყოველწლიური, გეგმიური პროცედურა. დღევანდელ სხდომაზე ადმინისტრაციული წარმოება ტარიფების გაანგარიშების მიზნით შემდეგი კომპანიებისთვის დაიწყო: "ენერგო პრო ჯორჯიასა" და მის საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგურებისთვის; "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის", "მცხეთის წყლისთვის", "რუსთავის წყლისთვის" და ასევე GWP-ის საკუთრებაში არსებული ჟინვალჰესისთვის; "ენერგოტრანსისთვის", "ენგურჰესისთვის", თბოსადგური "ჯი ფაუერისთვის". [post_title] => სემეკი: შეუძლებელია პროგნოზის გაკეთება, გაიზრდება თუ არა ტარიფი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => semeki-sheudzlebelia-prognozis-gaketeba-gaizrdeba-tu-ara-tarifi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 16:44:39 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 12:44:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161173 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 159160 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-01 15:58:12 [post_date_gmt] => 2017-09-01 11:58:12 [post_content] => ნორვეგიას და ისლანდიასთან საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება დღეიდან ძალაშია. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, პირველ სექტემბერს ძალაში შევიდა საქართველოსა და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციას (ისლანდია, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია, შვეიცარია) შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, 2017 წლის 27 ივნისს, ქ. ბერნში ხელმოწერილი შეთანხმება. „დოკუმენტი მოიცავს, როგორც საქონლით ვაჭრობის სატარიფო ლიბერალიზაციის საკითხებს, ასევე არასატარიფო ბარიერების გადალახვის შესაძლებლობას და ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის ორმხრივი ვაჭრობის ზრდას. ამასთან, შეთანხმება (ერთიან თავისუფალ ვაჭრობის ზონაში) ითვალისწინებს წევრი სახელმწიფოების მიერ წარმოებულ პროდუქტზე იმპორტის გადასახადისგან გათავისუფლებას. მოცემულ ეტაპზე ხელშეკრულება ძალაში შედის საქართველოს, ნორვეგიისა და ისლანდიისთვის, ხოლო შვეიცარიის კონფედერაცია და ლიხტენშტეინი აქტიურად აგრძელებენ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ძალაში შესვლისთვის საჭირო შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურების განხორციელების პროცესს“, - აცხადებენ სამსახურში. მათივე ინფორმაციით, შეთანხმების ფარგლებში, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი პროდუქცია, რომელსაც ექნება ისლანდიური, ან ნორვეგიული წარმოშობა, გათავისუფლდება იმპორტის გადასახადისგან, ხოლო საქართველოში წარმოებული და შესაბამისი წარმოშობის სერტიფიკატით (ანგარიშფაქტურის დეკლარაციით) დადასტურებული საქონელი, ანალოგიური სატარიფო შეღავათით ისარგებლებს. სამინისტროში აცხადებენ, რომ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ, საქართველოში ლიბერალური შეღავათიანი საბაჟო სატარიფო რეჟიმი, უკვე 41 ქვეყანასთან მიმართებაში მოქმედებს. [post_title] => საქართველოში შემოტანილი ისლანდიური და ნორვეგიული პროდუქცია იმპორტის გადასახადისგან თავისუფლდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-shemotanili-islandiuri-da-norvegiuli-produqcia-importis-gadasakhadisgan-tavisufldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 15:58:47 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 11:58:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159160 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 162391 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-11 17:36:44 [post_date_gmt] => 2017-09-11 13:36:44 [post_content] => საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ დღევანდელ საჯარო სხდომაზე შპს „აჭარის წყლის“ სახელზე, შუახევის მუნიციპალიტეტის მიმდებარედ განთავსებულ 178.7 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურზე ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზია გასცა. სემეკის ინფორმაციით, ჰიდროელექტროსადგური „შუახევი ჰესი“, ორი ჰიდროაგრეგატით ექსპლუატაციაში 2017 წელს შევიდა. მათივე ცნობით, ჰესის დადგმული სიმძლავრე 178.72 მგვტ-ია, საპროექტო გამომუშავება - 429 მლნ კვტ/სთ. „შუახევი ჰესი“ სიმძლავრით, საქართველოში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურებში რიგით მეოთხე სადგურია. [post_title] => შუახევი ჰესმა ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზია მიიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shuakhevi-hesma-eleqtroenergiis-warmoebis-licenzia-miigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 17:36:44 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 13:36:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162391 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 51 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => badc2d6ba3943e68b6023465d63e9843 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )