სენაკელი მერვეკლასელები ნასადან საკუთარ პროექტებზე და გამარჯვებაზე ყვებიან

„შეეხე მეცნიერებას“ გაიმართება. ფესტივალში წელს 120-ზე მეტი ნიჭიერი მოსწავლე იქნება ჩართული. ახალგაზრდა მიცნიერები და წარმატებული მოსწავლეები დამთვალიერებლებს სხვადასხვა ტიპის აქტივობებსა და სამეცნიერო პროექტებს შესთავაზებენ. ღონისძიების ძირითადი ნაწილი 2 საათიან პროგრამას დაეთმობა, რომლის განმავლობაში არაერთი ექსპერიმენტიც ჩატარდება. ფესტივალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ბოლო პერიოდის განმავლობაში სხვადასხვა კონკურსებში გამარჯვებული გამომგონებლების ნამუშევრების ჩვენებაც. ესქპერიმენტების შოუ ისთ ფოინთის ცენტრალურ სივრცეში მოწყობა და მას დემირელის კოლეჯის მოსწავლეები წარადგენენ. ფესტივალის სტუმრებს საშუალება ექნებათ დაათვალიერონ სხვადასხვა გამოგონებები და თავად ჩაერთონ ინოვაციურ ექსპერიმენტებში. მეცნიერების ფესტივალში დემირელის სახელობის კოლეჯის გარდა თბილისის სხვა სკოლის მოსწავლეები, ახალგაზრდა მეცნიერები და შშმ გამომგონებლებიც მიიღებენ მონაწილეობას. წლევანდელ ფესტივალზე ექსპერიმენტები სხვადასხვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში იქნება წარმოდგენილი. ჯამში დამთავლიერებელი 50-ზე მეტ საინტერესო ექსპერმენტსა და 20-მდე ინოვაციურ გამოგონებას იხილავს. ფესტივალის მიზანია კიდევ უფრო შეაყვაროს მოსწავლეებს საბუნებისმეტყველო საგნები, დაანახოს მეცნიერებების მნიშვნელობა და როლი განათლების მიღების პროცესში. პროექტი „შეეხე მეცნიერებას“ წელს დემირელის სახელობის კოლეჯის ინიციატივით იმართება და მასში დედაქალაქის სხვადასხვა სკოლაც მონაწილეობს. მეცნიერების ფესტივალში 2016 წლის ნორჩ მეცნიერთა და გამომგონებელთა საერთაშორისო ფესტივალის გამარჯვებული გამომგონებლებიც არიან ჩართულნი, რომლებიც დამთვალიერებლებს საკუთარ პროექტებს გააცნობენ და მისცემენ რჩევებს ამ თემით დაინტერესებულ მოსწავლეებს. "ინოვაციების ცენტრის სიმბოლო არის საფრენი აპარატი ფილმ "შერეკილებიდან" და იმიტომ, რომ თუ ადამიანმა არასტანდარტულად არ იაზროვნე და ინოვაციურად არ იფიქრე, დიდ შედეგს ვერ მიაღწევ. იქნები წარმატებული, მაგრამ ვერ იქნები ძალიან წარმატებული. ძალიან წარმატებულები რომ ვიყოთ, არაორდინალურად უნდა ვიაზროვნოთ. ეს არის მთავარი ხაზი, რასაც ეს ცენტრი ემსახურება", - მიმართა პრემიერმა ახალგაზრდა გამომგონებლებს. გიორგი კვირიკაშვილმა ზუგდიდის ტექნოლოგიური პარკი დაათვალიერა, სამუშაო პროცესს გაეცნო და ესაუბრა ახალგაზრდა ინოვატორებს, რომლებიც ტექნოპარკში სხვადასხვა პროექტზე მუშაობენ. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ მსგავსი ტექნოლოგიური პარკები ყველა ქალაქში გაიხსნება, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობაში არსებული პოტენციალის ათვისებას. "ყველგან მივცეცმთ საშუალებას ახალგაზრდებს, გახდნენ დამსაქმებლები და შექმნან საკუთარი, ინოვაციასა და მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ბიზნესი. ტექნოლოგიური პარკის სიმბოლო გამოხატავს იმ სულისკვეთებას, რომლითაც უნდა იყოს გამსჭვალული თითოეული ახალგაზრდა, რომელიც ამ ცენტრში შემოაბიჯებს - იაზროვნოს არაორდინალურად, განსხვავებულად და შექმნას პრობლემების გადაწყვეტის ისეთი გზები, რომელიც ახალ ბიზნესს მისცემს მიმართულებას. ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომელსაც, დარწმუნებული ვარ, დიდი წარმატებით შევასრულებთ", - განაცხადა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე ისაუბრა დამწყები ბიზნესის - "სტარტაპის" დაფინანსების ფონდის შესახებ, რომელმაც უკვე 60-ზე მეტი ახალი წინადადება დააფინანსა და ამ მიმართულებით მუშაობას განაგრძობს. "ჩვენ ვთანამშრომლობთ საერთაშორისო პარტნიორებთან. პირველი დაფინანსების ციკლი შედგა საერთაშორისო საბჭოს განხილვის შედეგად, რომლის ფარგლებში, თბილისში მოწვეული გვყავდა "სილიკონ ველიდან", კალიფორნიიდან, წამყვანი დირექტორები და კომპანიების მმართველები, რომლებმაც ტრენინგი ჩაუტარეს ადგილობრივ დამწყებ მეწარმეებს. შემდგომ ეტაპებზეც აუცილებლად გვექნება საერთაშორისო ჩართულობა, მაგრამ ჩვენთვის მთავარია, ჩვენი მოქალაქეები აღვზარდოთ ამ სულისკვეთებით",- აღნიშნა პრემიერმა. ახალგაზრდებმა გიორგი კვირიკაშვილს ტექნოლოგიური პარკის გახსნისთვის მადლობა გადაუხადეს და აღნიშნეს, რომ ცენტრი მათ ინოვაციური იდეების ხორცშესხმაში დაეხმარება. 