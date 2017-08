„სექსი დიდ ქალაქში“ მსახიობს ნიუ-იორკის გუბერნატორობა სურს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => seriali [1] => gubernatori [2] => sintia-niqsoni [3] => endriu-kuomo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151565 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => seriali [1] => gubernatori [2] => sintia-niqsoni [3] => endriu-kuomo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151565 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8537 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => seriali [1] => gubernatori [2] => sintia-niqsoni [3] => endriu-kuomo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => seriali [1] => gubernatori [2] => sintia-niqsoni [3] => endriu-kuomo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151565) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17913,8652,8537,17912) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137584 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-09 19:58:47 [post_date_gmt] => 2017-06-09 15:58:47 [post_content] => საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში სერიალ „ხელოვნური სუნთქვის“ გაშვება ამ ეტაპზე არ იგეგმება, - ამის შესახებ საზოგადოებრივის მედიისა და კომუნიკაციების დირექტორმა თინათინ ბერძენიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ცოტა ხნის წინ დასრულდა მხატვრული სერიალების კონკურსი, სადაც გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. მძაფრსიუჟეტიანი დეტექტივის ჟანრში გამარჯვებული გახდა ილია ჯიბღაშვილისა და ბესო სოლომონაშვილის ნამუშევარი „ვაკანსია მკვლელის თანამდებობაზე“, მელოდრამის ჟანრში კი სანდრო ჯანდიერისა და ბასა ჯანიკაშვილის სერიალმა „ლივლივმა“ გაიმარჯვა. „გამარჯვებულ სერიალებს ვიხილავთ ახალი სეზონიდან“, - განაცხადა თინათინ ბერძენიშვილმა. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სერიალ „ხელოვნური სუნთქვის“ ჩვენება შესაძლოა, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გაგრძელდეს. სერიალ "ხელოვნურ სუნთქვასთან" დაკავშირებით, საზოგადოებრივი მაუწყებელი განცხადებას ავრცელებს

მადრიდის „რეალის" ფორვარდ კრიშტიანო რონალდოს ანჯელინა ჯოლისთან ერთად თურქულ სერიალში გადაიღებენ. სიუჟეტი სირიელი ოჯახის გარშემო განვითარდება, რომლებიც სამშობლოს ტოვებენ და თავშესაფრის საძებნელად თურქეთში მიდიან. პროექტის სახელწოდება „სიცოცხლის ხიდი" იქნება და ამ დროისთვის მისი სამი სეზონია დაანონსებული. გადაღებები მარტში დაიწყება. კონკრეტულად ვის როლს შეასრულებენ ანჯელინა და კრიშტიანო, უცნობია. „ოქროს ბურთის" ოთხგზის მფლობელი რონალდო სირიელი და ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნების ბავშვების დასახმარებლად არაერთ საქველმოქმედო აქციაში მონაწილეობდა. 2016 წელს ის პალესტინაში წლის ადამიანად დაასახელეს. დეკემბერში რონალდომ აღიარა, რომ ფეხბურთიდან წასვლის შემდეგ სურს თავი სამსახიობო კარიერას მიუძღვნას. ანჯელინა ჯოლი, რომელიც დევნილების უფლებების ერთ-ერთი ყველაზე თავგამოდებული დამცველია, ამ საკითხისადმი დაინტერესებას ახალი გზით გეგმავს. ანჯელინა გაეროს კეთილი ნების ელჩია. რონალდო ანჯელინა ჯოლისთან ერთად თურქულ სერიალში მიიღებს მონაწილეობას

სერიალ „ამერიკული დანაშაულებების ისტორიის" ახალი სეზონი მონიკა ლევინსკის საქმეს მიეძღვნება. ცნობილია, რომ პროექტის წყაროდ ჯეფრი ტუბინის ბესტსელერი „გრანდიოზული შეთქმულება: სექს-სკანდალი, რომელმაც კინაღამ პრეზიდენტი დაღუპა" დაედება. ტუბინის მეორე წიგნი ო ჯეი სიმპსონის საქმეს ეძღვნება და ის სერიალის პირველი სეზონის მთავარი თემა იყო. სერიალის შემქმენლები უკვე აქტიურად ეძებენ მსახიობებს ლევინსკისა და მისი კოლეგის, ლინდა ტრიპის როლზე (ეს უკანასკენლი ჩუმად იწერდა ლევინსკის მონაყოლს ბილ კლინტონთან მის მაშინდელ რომანზე). შეგახსენებთ, რომ „ამერიკული დანაშაულებების ისტორიის" მეორე სეზონი ქარიშხალ კატრინას ეძღვნება, მესამე კი დიზაინერ ჯანი ვერსაჩეს მკვლელობას. „ამერიკული დანაშაულებების ისტორიის" ახალი სეზონი მონიკა ლევინსკის საქმეს მიეძღვნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში სერიალ „ხელოვნური სუნთქვის" გაშვება ამ ეტაპზე არ იგეგმება, - ამის შესახებ საზოგადოებრივის მედიისა და კომუნიკაციების დირექტორმა თინათინ ბერძენიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ცოტა ხნის წინ დასრულდა მხატვრული სერიალების კონკურსი, სადაც გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. მძაფრსიუჟეტიანი დეტექტივის ჟანრში გამარჯვებული გახდა ილია ჯიბღაშვილისა და ბესო სოლომონაშვილის ნამუშევარი „ვაკანსია მკვლელის თანამდებობაზე", მელოდრამის ჟანრში კი სანდრო ჯანდიერისა და ბასა ჯანიკაშვილის სერიალმა „ლივლივმა" გაიმარჯვა. „გამარჯვებულ სერიალებს ვიხილავთ ახალი სეზონიდან", - განაცხადა თინათინ ბერძენიშვილმა. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სერიალ „ხელოვნური სუნთქვის" ჩვენება შესაძლოა, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გაგრძელდეს.