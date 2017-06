სერიალ “ხელოვნურ სუნთქვასთან” დაკავშირებით, საზოგადოებრივი მაუწყებელი განცხადებას ავრცელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khelovnuri-suntqva [1] => sazogadoebrivi-mauwyebeli [2] => seriali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137584 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khelovnuri-suntqva [1] => sazogadoebrivi-mauwyebeli [2] => seriali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137584 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5835 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khelovnuri-suntqva [1] => sazogadoebrivi-mauwyebeli [2] => seriali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khelovnuri-suntqva [1] => sazogadoebrivi-mauwyebeli [2] => seriali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137584) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5835,5855,8537) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127679 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-04 15:19:21 [post_date_gmt] => 2017-05-04 11:19:21 [post_content] => „ხელოვნურ სუნთქვაში“ მონაწილეობის შემდეგ თინეიჯერი გოგონა, რუსკა ქარქაშაძე ძალიან პოპულარული გახდა. სამწუხაროდ, სერიალი ვეღარ გაგრძელდა. რუსკას ენატრება ის პერიოდი, რომელსაც გადასაღებ მოედანზე ატარებდა. Ge 14 წლის მსახიობს დაუკავშირდა იმის გასაგებად, როგორია მისი ცხოვრება სერიალის შემდეგ. რუსკა ქარქაშაძე: მიუხედავად იმისა, რომ სერიალი დასრულდა, მაინც ვგრძნობ ხალხისგან სიყვარულს. იმავენაირად აქტიურად მცნობენ ქუჩაში, როგორც სერიალის ეთერში ყოფნისას მცნობდნენ. ვუყვარხარ ხალხს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რითაც ყველაზე ცნობილი ადამიანი უნდა ამაყობდეს. მთავარი ესაა და მაინც მომდევს, ვერ ვიტყვი, რომ აღარ ვახსოვარ ხალხს, რაც ძალიან კარგია. შემოთავაზებები ხომ არ მიგიღია? შემოთავაზებები ჯერჯერობით არ მაქვს, მაგრამ აქამდე მქონდა - გავახმოვანე მულტფილმები, ერთ-ერთი კომპანიის სახე გავხდი, რომელიც ოლიმპიადებს აწყობს. ახლა სერიოზული არაფერია. ახლა რამდენი წლის ხარ? რა პროფესიაზე ოცნებობ, აღარ გკითხავ... 14 წლის ვარ. რა თქმა უნდა, მსახიობობაზე ვოცნებობ (იცინის). მინდა, თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩავაბარო და დიდ კინოში ვითამაშო. ჭეშმარიტი მსახიობი მინდა გავხდე. როგორ ფიქრობ, ამისთვის რა გაკლია? პირველ რიგში, მაკლია პრაქტიკა და სწავლა იმისა, რასაც ჯერ არ ვსწავლობ. თუმცა, მეორე მხრივ, მაინც ვფიქრობ, რომ ჭეშმარიტ მსახიობებად იბადებიან. ამ ნიჭს ვერ შეიძენ, ასეთად უნდა დაიბადო, ისევე, როგორც ჭეშმარიტ მომღერლად. მგონია, რომ მსახიობის ნიჭი მაქვს და შემიძლია, შრომით, ძალდატანებითა და სწავლით ეს ნიჭი უფრო გავაღრმავო და გავამყარო... როცა „ხელოვნური სუნთქვა“ დასრულდა, იყო ჭორები, რომ აღდგებოდა, მაგრამ საბოლოოდ, ვერაფერი გადაწყდა... ჩვენც ძალიან გაგვიხარდა, როდესაც გავიგეთ, რომ შესაძლებელი იყო სერიალის გაგრძელება, მაგრამ ჯერჯერობით არავინ შემომხმიანებია. ახალი ამ მხრივ არაფერია. ძალიან მომენატრა გადაღების პროცესიც და თავად სერიალის ყურებაც. როცა ვიღებდით, იქ კამერაში არაფერს ვნახულობდი და არც ბოლომდე ვკითხულობდი სცენარს. მინდოდა, დასრულებული სერია მენახა ხოლმე. ამ სერიალის მაყურებელიც ვიყავი... ყველას გვენატრება გადაღებები და ძალიან გვწყდება გული, რომ სერიალი დაიხურა. სერიალმა ბევრი რამ შეგძინა... ძალიან. ამ სერიალმა დიდი რამ მომიტანა, პირველ რიგში, გამოცდილება, რომელიც არ მქონდა. ასევე აღმომაჩენინა ბევრი დაფარული ნიჭი, რომელიც მქონია და რეალიზებას ვერ ვახერხებდი. მიუხედავად იმისა, რომ აქამდე სპექტაკლებში ვთამაშობდი, იქ ბოლომდე საკუთარი თავი ვერ გავხსენი, რაც სერიალში შევძელი. „ხელოვნურმა სუნთქვამ“ ასევე მომიტანა ცნობადობა და წარმატება. თავისუფალ დროს როგორ ატარებ? უამრავი ჰობი მაქვს, ვატარებ მეგობრებთან ერთად, მიყვარს მუსიკის მოსმენა და წიგნების კითხვა, ველოსიპედით სეირნობა, ამერიკული შოუების ყურება, ჩოგბურთის თამაში... რომელ ამერიკულ შოუში ითამაშებდი? „ვამპირების დღიურებში“, ასეთი ჟანრის ფილმები და სერიალები ძალიან მომწონს. მინდა, ჩემს პერსონაჟს მისტიკური ძალა აღმოაჩნდეს და სასწაულების გაკეთება შეეძლოს (იღიმის). ჟურნალისტობაზე ხომ არ გიფიქრია? რატომაც არა? მსახიობობა იმიტომ მომწონს, რომ ბევრ სფეროში შეგიძლია ამ პროფესიით თავის მოსინჯვა, თუნდა ტელეწამყვანად. ხან ჟურნალისტის ამპლუაში მოგიწევს ყოფნა, ხან რაღაცის წამყვანად, ყველა შემთხვევაში გიწევს შეხება შოუბიზნესთან. მსახიობის ცხოვრება ბევრად მრავალფეროვანია, რაც ძალიან მომწონს. ნინო მურღულია [post_title] => რუსკა ქარქაშაძე: „ძალიან მენატრება „ხელოვნური სუნთქვა...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ruska-qarqashadze-dzalian-menatreba-khelovnuri-suntqva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 15:38:26 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 11:38:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127679 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 117363 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-24 12:04:30 [post_date_gmt] => 2017-03-24 08:04:30 [post_content] => ეკა მიშველაძის სარჩელი საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. სარჩელის მიხედვით, მიშველაძე სამსახურში დაბრუნებას, კომპენსაციას და დისკრიმინაციის შედეგად მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვდა. მოსამართლე ასმათ კოხრეიძემ დაადგინა, რომ ეკა მიშველაძეს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა კომპენსაციის სახით 30 ათასი ლარი უნდა გადაუხადოს, გარდა ამისა, უკანონოდ ცნო 11 თებერვლის ბრძანება მიშველაძის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის წარმომადგენელი სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება და მის სააპელაციოში გასაჩივრებას აპირებს. „ცხადია, არ ვეთანხმებით გადაწყვეტილებას, რადგან სასამართლოს მოტივაცია აშკარად მიუღებელია ჩვენთვის. რაც მთავარია,ს ასამართლომ დისკრიმინაციის მოტივი მთლიანად გამორიცხა, რაზეც ქალბატონი ეკა აფუძნებდა არგუმენტაციას. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მიშველაძის სამსახურში აღდგენასთან დაკავშირებით საუბარი არ არის,“ - განაცხადა დიმიტრი ბერძენიშვილმა. თავად ეკა მიშველაძე სასამართლოს გადაწყვეტილბით კმაყოფილია. „მთავარი არის ის, რომ სასამართლომ აღიარეა ჩემი გათავისიუფლება მოხდა უკანონოდ. რაც შეეხება დანარჩენს, მორალური ზიანი და ა.შ. არის მეორეხარისხოვანი. სასამართლოიმ დაადგინა, რომ ეკა მიშველაძის საზმაუდან გათავისუფლება მოხდა უკანონოდ, ეს არის სწორი გადაწყვეტილება და ნიშნავს იმას, რომ სამართალი სადღაც მაინც არსებობს,“ - აღნიშნა მიშველაძემ. [post_title] => სასამართლომ ეკა მიშველაძის ტელევიზიიდან გათავისუფლება უკანონოდ ცნო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sasamartlom-eka-mishveladzis-televiziidan-gatavisufleba-ukanonod-cno [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-24 12:27:43 [post_modified_gmt] => 2017-03-24 08:27:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117363 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 115741 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-17 14:33:33 [post_date_gmt] => 2017-03-17 10:33:33 [post_content] => საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ,,GDS“-ის 14 თანამშრომელი იწყებს მუშაობას და საკითხი გუშინ გამართულ თათბირზე განიხილეს, ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია ავრცელებს. GARB-ის ცნობით, არხის გენერალური დირექტორი აღნიშნულს არ ადასტურებს, თუმცა არც უარყოფს. მისი განმარტებით, არხზე კადრების განახლების პროცესი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს და მაუწყებელი მზადაა, მიიღოს თანამშრომლები ნებისმიერი ტელევიზიიდან. მისივე თქმით, ახალ თანამშრომელთა ნაწილი კანონის მოთხოვნის შესაბამისად კონკურს დაექვემდებარება, ნაწილი კი – არა. GARB-ის ინფორმაციით, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, შესაძლოა, 2030-ის წამყვანმა მაკა ცინცაძემაც გადაინაცვლოს, რაც ასევე არ უარყო მაღლაფერიძემ. [post_title] => საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ,,GDS“-ის 14 თანამშრომელი იწყებს მუშაობას - GARB [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazogadoebriv-mauwyebelze-gds-is-14-tanamshromeli-iwyebs-mushaobas-garb [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 14:33:33 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 10:33:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115741 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127679 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-04 15:19:21 [post_date_gmt] => 2017-05-04 11:19:21 [post_content] => „ხელოვნურ სუნთქვაში“ მონაწილეობის შემდეგ თინეიჯერი გოგონა, რუსკა ქარქაშაძე ძალიან პოპულარული გახდა. სამწუხაროდ, სერიალი ვეღარ გაგრძელდა. რუსკას ენატრება ის პერიოდი, რომელსაც გადასაღებ მოედანზე ატარებდა. Ge 14 წლის მსახიობს დაუკავშირდა იმის გასაგებად, როგორია მისი ცხოვრება სერიალის შემდეგ. რუსკა ქარქაშაძე: მიუხედავად იმისა, რომ სერიალი დასრულდა, მაინც ვგრძნობ ხალხისგან სიყვარულს. იმავენაირად აქტიურად მცნობენ ქუჩაში, როგორც სერიალის ეთერში ყოფნისას მცნობდნენ. ვუყვარხარ ხალხს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რითაც ყველაზე ცნობილი ადამიანი უნდა ამაყობდეს. მთავარი ესაა და მაინც მომდევს, ვერ ვიტყვი, რომ აღარ ვახსოვარ ხალხს, რაც ძალიან კარგია. შემოთავაზებები ხომ არ მიგიღია? შემოთავაზებები ჯერჯერობით არ მაქვს, მაგრამ აქამდე მქონდა - გავახმოვანე მულტფილმები, ერთ-ერთი კომპანიის სახე გავხდი, რომელიც ოლიმპიადებს აწყობს. ახლა სერიოზული არაფერია. ახლა რამდენი წლის ხარ? რა პროფესიაზე ოცნებობ, აღარ გკითხავ... 14 წლის ვარ. რა თქმა უნდა, მსახიობობაზე ვოცნებობ (იცინის). მინდა, თეატრალურ უნივერსიტეტში ჩავაბარო და დიდ კინოში ვითამაშო. ჭეშმარიტი მსახიობი მინდა გავხდე. როგორ ფიქრობ, ამისთვის რა გაკლია? პირველ რიგში, მაკლია პრაქტიკა და სწავლა იმისა, რასაც ჯერ არ ვსწავლობ. თუმცა, მეორე მხრივ, მაინც ვფიქრობ, რომ ჭეშმარიტ მსახიობებად იბადებიან. ამ ნიჭს ვერ შეიძენ, ასეთად უნდა დაიბადო, ისევე, როგორც ჭეშმარიტ მომღერლად. მგონია, რომ მსახიობის ნიჭი მაქვს და შემიძლია, შრომით, ძალდატანებითა და სწავლით ეს ნიჭი უფრო გავაღრმავო და გავამყარო... როცა „ხელოვნური სუნთქვა“ დასრულდა, იყო ჭორები, რომ აღდგებოდა, მაგრამ საბოლოოდ, ვერაფერი გადაწყდა... ჩვენც ძალიან გაგვიხარდა, როდესაც გავიგეთ, რომ შესაძლებელი იყო სერიალის გაგრძელება, მაგრამ ჯერჯერობით არავინ შემომხმიანებია. ახალი ამ მხრივ არაფერია. ძალიან მომენატრა გადაღების პროცესიც და თავად სერიალის ყურებაც. როცა ვიღებდით, იქ კამერაში არაფერს ვნახულობდი და არც ბოლომდე ვკითხულობდი სცენარს. მინდოდა, დასრულებული სერია მენახა ხოლმე. ამ სერიალის მაყურებელიც ვიყავი... ყველას გვენატრება გადაღებები და ძალიან გვწყდება გული, რომ სერიალი დაიხურა. სერიალმა ბევრი რამ შეგძინა... ძალიან. ამ სერიალმა დიდი რამ მომიტანა, პირველ რიგში, გამოცდილება, რომელიც არ მქონდა. ასევე აღმომაჩენინა ბევრი დაფარული ნიჭი, რომელიც მქონია და რეალიზებას ვერ ვახერხებდი. მიუხედავად იმისა, რომ აქამდე სპექტაკლებში ვთამაშობდი, იქ ბოლომდე საკუთარი თავი ვერ გავხსენი, რაც სერიალში შევძელი. „ხელოვნურმა სუნთქვამ“ ასევე მომიტანა ცნობადობა და წარმატება. თავისუფალ დროს როგორ ატარებ? უამრავი ჰობი მაქვს, ვატარებ მეგობრებთან ერთად, მიყვარს მუსიკის მოსმენა და წიგნების კითხვა, ველოსიპედით სეირნობა, ამერიკული შოუების ყურება, ჩოგბურთის თამაში... რომელ ამერიკულ შოუში ითამაშებდი? „ვამპირების დღიურებში“, ასეთი ჟანრის ფილმები და სერიალები ძალიან მომწონს. მინდა, ჩემს პერსონაჟს მისტიკური ძალა აღმოაჩნდეს და სასწაულების გაკეთება შეეძლოს (იღიმის). ჟურნალისტობაზე ხომ არ გიფიქრია? რატომაც არა? მსახიობობა იმიტომ მომწონს, რომ ბევრ სფეროში შეგიძლია ამ პროფესიით თავის მოსინჯვა, თუნდა ტელეწამყვანად. ხან ჟურნალისტის ამპლუაში მოგიწევს ყოფნა, ხან რაღაცის წამყვანად, ყველა შემთხვევაში გიწევს შეხება შოუბიზნესთან. მსახიობის ცხოვრება ბევრად მრავალფეროვანია, რაც ძალიან მომწონს. ნინო მურღულია [post_title] => რუსკა ქარქაშაძე: „ძალიან მენატრება „ხელოვნური სუნთქვა...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ruska-qarqashadze-dzalian-menatreba-khelovnuri-suntqva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 15:38:26 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 11:38:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127679 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 38 [max_num_pages] => 13 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 286e3b713fbb82d1c592c6e28d80ba56 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )