შაკირას ახალი კლიპი რეკორდებს ხსნის(ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shakira ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165015 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shakira ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165015 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 523 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shakira ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shakira ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165015) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (523) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144638 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-08 18:49:52 [post_date_gmt] => 2017-07-08 14:49:52 [post_content] => ჰამბურგის სტადიონმა მასშტაბურ კონცერტს უმასპინძლა. ფესტივალზე სახელწოდებით "გლობალ სითიზენი" გაიმართა. გრანდიოზულ შოუში ცნობილი ვარსკვლავები მონაწილეობდნენ, მათ შორის შაკირა, კრის მარტინი, ფარელ უილიამსი და ჯგუფი "ქოლდფლეი". წელს გამომსველელბს შორის პირველად იყო კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი. ქართველმა პიანისტმა, ხატია ბუნიათიშვილმა, კონცერტზე ბეთჰოვენის "მთვარის სონატის" განსხვავებული ვერსია შეასრულა. ფესტივალი, რომლის მიზანიც სიღარიბის წინააღმდეგ კამპანიის წარმოებაა, უკვე მეექვსედ გაიმართა. https://www.youtube.com/watch?v=PdGSBeZPoRo&feature=youtu.be&t=2h48m47s [post_title] => ჰამბურგის სტადიონზე, ხატია ბუნიათიშვილი წარსდგა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hamburgis-stadionze-khatia-buniatishvili-warsdga-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-08 22:48:11 [post_modified_gmt] => 2017-07-08 18:48:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144638 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127825 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-06 11:51:02 [post_date_gmt] => 2017-05-06 07:51:02 [post_content] => კატალონიის ”ბარსელონას” მცველის, ხერარდ პიკეს შვილი სახლში მადრიდის ”რეალის” მოთამაშის, ხამეს როდრიგესის მაისურს ინახავს. მიუხედავად იმისა, რომ პიკე ცნობილია თავისი მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულებით ”რეალისადმი”, როგორც ჩანს, მისი შვილი მის აზრს არ იზიარებს. ხამეს როდრიგესის მეუღლემ, დანიელა ოსპინამ, რომელიც ”არსენალის ” გოლკიპერის, დევიდ ოსპინას უმცროსი დაა, ჟურნალ Don Juan-თან საუბარში შაკირასთან სტუმრობის დეტალები გაიხსენა. ”მე და ჩემი ქალიშვილი სალომეა ბარსელონაში შაკირას შევხვდით. ჩვენ მისი გულშემატკივრები ვართ. როდესაც მან თავის ვაჟს, მილანს ჩვენი თავი წარუდგინა და უთხრა, რომ ჩვენ ხამესის ოჯახის წევრები ვართ, მილანმა ”აღიარა”, რომ მას სახლში ხამესის მადრიდის ”რეალის”, 10-ნომრიანი მაისური აქვს”, - განუცხადა როდრიგესის მეუღლემ კოლუმბიურ ჟურნალს. პიკე მუდმივად აკრიტიკებს ”რეალს”, როდესაც საშუალება ეძლევა. გამორჩეულად ცუდი ურთიერთობა მას გუნდის კაპიტან სერხიო რამოსთან აქვს. [post_title] => შვილი ვერ გაუზრდია: პიკეს ბიჭი მტრის მაისურს ინახავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shvili-ver-gauzrdia-pikes-bichi-mtris-maisurs-inakhavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 15:55:00 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 11:55:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127825 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 125770 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-27 12:49:16 [post_date_gmt] => 2017-04-27 08:49:16 [post_content] => უკვე წლებია, შაკირა ბარსელონაში მეუღლესთან, ფეხბურთელ ჟერარ პიკესთან და ორ ვაჟიშვილთან ერთად ცხოვრობს. მიუხედავად ამისა, ახალი კლიპის გადაღებებში ვარსკვლავი ტურისტის როლს ასრულებს, რომელიც ზემოთხსენებულ ქალაქს ეცნობა. ახალ ვიდეოზე შაკირა კარლოს ვივესთან ერთად მუშაობს. ნამუშევარი მის ალბომშიც შევა, რომლიდანაც ორი სიმღერა – „Chantaje “ და „Me Enamoré“ საზოგადოებამ უკვე იცის. კოლუმბიელი მომღერალი პირად ცხოვრებასა და კარიერას ერთმანეთს წარმატებულად უთავსებს. უკვე 7 წელია ის და ჟერარ პიკე ერთად ბედნიერად ცხოვრობენ და ორ ვაჟიშვილს ზრდიან. იხილეთ ვრცლად https://www.youtube.com/watch?v=PdGSBeZPoRo&feature=youtu.be&t=2h48m47s [post_title] => ჰამბურგის სტადიონზე, ხატია ბუნიათიშვილი წარსდგა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => hamburgis-stadionze-khatia-buniatishvili-warsdga-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-08 22:48:11 [post_modified_gmt] => 2017-07-08 18:48:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144638 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 10 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => def86f99ec237079cec49bfb0c123e17 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )