შალვა ხუციშვილი: “მომავალ წელს, გარდაცვლილთა და დაშავებულთა მინიმუმ 50%-იანი შემცირება უნდა გვქონდეს”

შსს ევროკავშირში საქართველოს მართვის მოწმობის აღიარებაზე მუშაობს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, შალვა ხუციშვილმა, „ამბასადორიალი 2017"-ის ფარგლებში ჟურნალისტებს განუცხადა. „უნდა გავააქტიუროთ მუშაობა ჩვენი მართვის მოწმობების აღიარების კუთხით, განსაკუთრებით, ევროკავშირის ქვეყნებში. ჩვენ ოფიციალურად დავიწყეთ დიალოგი რამდენიმე ქვეყენასთან და ახლა საჭიროა ამ მიმართულების უფრო აქტიურ ფაზაში გადაყვანა. ვფიქრობთ, რომ მას შემდეგ, რაც მართვის მოწმობების ქუჩაში გატანა მოხდება და მართვის მოწმობის გამოცდა გართულდება, ეს ხელს შეუწყობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან ამ პროცესს," - განაცხადა ხუციშვილმა და დასძინა, რომ მუშაობა მიმდინარეობს იმ კუთხით, რომ აღიარება მოხდეს ყველა მართვის მოწმობის. ამასთან, მისი თქმით, ელჩებს გააცნობს იმ პრიორიტეტებს, რაზეც უწყება მუშაობს, როგორიცაა ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა, რეადმისიის თემები, საზღვრის დაცვა, საგანგებო სიტუაციები. [post_title] => შსს ევროკავშირში საქართველოს მართვის მოწმობის აღიარებაზე მუშაობს
[post_date] => 2017-07-19 13:05:56

"არ არის მაჩვენებელი იმისა, რომ ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით გათვალისწინებული 90-დღიანი ვადის მასობრივ დარღვევას ჰქონდეს ადგილი," - ეს განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, შალვა ხუციშვილმა, გააკეთა. მისივე თქმით, დაახლოებით, 45 000-მდე მოქალაქემ ისარგებლა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლით და საზღვრიდან უკან დაბრუნებულთა რიცხვი 150-ს არ აღემატება. "სამთვიანი ვადის გადაჭარბებას რაც შეეხება, ამის მაჩვენებელი დიდ რისკებს არ შეიცავს. 150-მდე ადამიანი საზღვრიდან იქნა გამობრუნებული", - განაცხადა ხუციშვილმა და დასძინა, რომ "ეს რიცხვი არ არის არც საგანგაშო და არც საეჭვო მაჩვენებლები არ არის". საქართველო შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმით 2017 წლის 28 მარტიდან სარგებლობს. საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის წევრ 27 სახელმწიფოში და რამდენიმე არაწევრ ქვეყანაში შესვლა და 90 დღით გაჩერება ვიზის გარეშე შეუძლიათ. [post_title] => ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით გათვალისწინებული 90-დღიანი ვადის მასობრივი დარღვევა არ მომხდარა - შალვა ხუციშვილი
[post_date] => 2017-07-19 12:46:30

სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოს,რომელშიც, სავარაუდოდ, გენერალური აუდიტორი ლაშა თორდია ფიგურირებს,შს მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი გამოეხმაურა. მან დეტალებზე საუბრისგან თავი შეიკავა,თუმცა განაცხადა,რომ ''რაც საჭიროდ ჩაითვლება,განმარტებები გაკეთდება.ასევე, რაც მიზანშეწონილია, რომ გასაჯაროვდეს, პრესსამსახური ოპერატიულად აკეთებს განმარტებას''. დღეს გავრცელდა ვიდეო, სადაც, სავარაუდოდ, ლაშა თორდია ხელში იარაღით არის ასახული. შს სამინისტროს ინფორმაციით, ვიდეომასალა 2016 წლის 24 დეკემბერს ერთ-ერთ ბარშია გადაღებული, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. [post_title] => ლაშა თორდიას შესახებ გავრცელებულ ვიდეოზე შსს კომენტარს არ აკეთებს
[post_date] => 2017-05-24 17:01:26 შსს ევროკავშირში საქართველოს მართვის მოწმობის აღიარებაზე მუშაობს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, შალვა ხუციშვილმა, „ამბასადორიალი 2017"-ის ფარგლებში ჟურნალისტებს განუცხადა. „უნდა გავააქტიუროთ მუშაობა ჩვენი მართვის მოწმობების აღიარების კუთხით, განსაკუთრებით, ევროკავშირის ქვეყნებში. ჩვენ ოფიციალურად დავიწყეთ დიალოგი რამდენიმე ქვეყენასთან და ახლა საჭიროა ამ მიმართულების უფრო აქტიურ ფაზაში გადაყვანა. ვფიქრობთ, რომ მას შემდეგ, რაც მართვის მოწმობების ქუჩაში გატანა მოხდება და მართვის მოწმობის გამოცდა გართულდება, ეს ხელს შეუწყობს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან ამ პროცესს," - განაცხადა ხუციშვილმა და დასძინა, რომ მუშაობა მიმდინარეობს იმ კუთხით, რომ აღიარება მოხდეს ყველა მართვის მოწმობის. ამასთან, მისი თქმით, ელჩებს გააცნობს იმ პრიორიტეტებს, რაზეც უწყება მუშაობს, როგორიცაა ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა, რეადმისიის თემები, საზღვრის დაცვა, საგანგებო სიტუაციები.