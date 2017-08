როგორც სიყვარული მთავრდება ლოგინით, ისე ეს პროცესი მთავრდება გაძვირებით! – შალვა ნათელაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => semeki [1] => shalva-natelashvili [2] => leiboristuli-partia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154933 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => semeki [1] => shalva-natelashvili [2] => leiboristuli-partia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154933 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2024 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => semeki [1] => shalva-natelashvili [2] => leiboristuli-partia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => semeki [1] => shalva-natelashvili [2] => leiboristuli-partia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154933) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8727,2024,2262) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154922 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-18 14:24:28 [post_date_gmt] => 2017-08-18 10:24:28 [post_content] => სემეკ-მა კომპანია „თელასის“ სატარიფო განაცხადზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება, მიუხედავად სხდომაზე მომხდარი სიტყვიერი დაპირისპირებისა, მაინც დაიწყო. სხდომაზე ამ წუთებშიც ხმაურია, თუმცა, საკითხს კენჭი მაინც უყარეს. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სხდომაზე საპატრულო პოლიციც იმყოფება, რომელიც, მას შემდეგ გამოიძახეს, რაც სხდომა ხმაურის გამო შეწყდა. სხდომაზე „ლეიბორსიტული პარტიის“ ერთ-ერთმა ლიდერმა, გიორგი გუგავამ, სემეკს მოუწოდა, არ დაუშვას ელექტროენერგიის ტარიფის ცვლილება. მან სემეკის წევრებს “მაღალანაზღაურებადი თოჯინები” უწოდა და განაცხადა, რომ ისინი კახა კალაძისა და ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთას ასრულებენ. რამდენიმეწუთის შემდეგ სხდომა კვლავ ხმაურის ფონზე განახლდა, რის შემდეგაც სხდომაზე სემეკი-ის დაცვის სამსახურისა და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები შევიდნენ. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას „თელასის“ სატარიფო განაცხადზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - კომისიის დადგენილების გამოსაცემად 150-დღიანი ვადა აქვს, ანუ ,,თელასის" შემთხვევაში ეს ვადაა - 2017 წლის 31 დეკემბერი. „თელასმა“ ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით სემეკ-ს სატარიფო განაცხადით 4 აგვისტოს მიმართა.სემეკ-ში განმარტავენ, რომ საუბარია ტარიფების ყოველწლიურ გეგმურ გადახედვაზე. როგორც სხდომაზე აღინიშნა, დადგენილი ტარიფი ძალაში არა ერთი, არამედ 3 წლის განმავლობაში იქნება. სემეკ-მა „თელასის" საკითხს ტარიფებთან დაკავშირებით კენჭი უყარა

„თელასმა"ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით სემეკ-ს გეგმური სატარიფო განაცხადით მიმართა. „თელასის" სატარიფო განაცხადზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 18 აგვისტოს დაგეგმილ სხდომაზე იმსჯელებს. გარდა კომპანია „თელასისა", კომისიას ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით შპს „გარდაბნის თბოსადგურმა", ელექტროენერგიის გადაცემის და დისპეტჩერიზაციის ტარიფების დადგენის მიზნით „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ", ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის დადგენის მიზნით „საქრუსენერგომ" და ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის მიზნით „ვარდნილჰესების კასკადმა" მიმართეს. სემეკ-ის განმარტებით, საუბარია ტარიფების ყოველწლიურ გეგმურ გადახედვაზე. თბილისში შესაძლოა დენი გაძვირდეს: თელასი სემეკს ტარიფის გადახედვას სთხოვს

დენის დავალიანების გადაუხდელობის გამო, მომხმარებელს საღამოს საათებში და შაბათ-კვირას, უქმე დღეებში და ასევე უქმე დღეების წინა დღეებში მომხმარებელს ელექტროენერგიას, გაზს და წყალს ვეღარ გაუთიშავენ. ამის შესახებ დადგენილება ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ უკვე გამოსცა. აღსანიშნავია, რომ დადგენილება ელექტროენერგიაზე, წყალსა და ბუნებრივი გაზის მოხმარებაზე ცალკ-ცალკეა გამოცემული და ყველა მათგანში აღნიშნულია, რომ „დავალიანების გადაუხდელობის გამო მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიით მომარაგების შეწყვეტა არ შეიძლება საღამოს საათებში, შაბათს და კვირას, ასევე საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილ უქმე დღეებში და უქმე დღეების წინა დღეს". დავალიანების გამო, დენს, გაზს და წყალს საღამოს საათებში, შაბათ-კვირას და უქმე დღეებში ვეღარ გათიშავენ სემეკ-მა „თელასის" საკითხს ტარიფებთან დაკავშირებით კენჭი უყარა

სემეკ-მა კომპანია „თელასის" სატარიფო განაცხადზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება, მიუხედავად სხდომაზე მომხდარი სიტყვიერი დაპირისპირებისა, მაინც დაიწყო. სხდომაზე ამ წუთებშიც ხმაურია, თუმცა, საკითხს კენჭი მაინც უყარეს. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სხდომაზე საპატრულო პოლიციც იმყოფება, რომელიც, მას შემდეგ გამოიძახეს, რაც სხდომა ხმაურის გამო შეწყდა. სხდომაზე „ლეიბორსიტული პარტიის" ერთ-ერთმა ლიდერმა, გიორგი გუგავამ, სემეკს მოუწოდა, არ დაუშვას ელექტროენერგიის ტარიფის ცვლილება. მან სემეკის წევრებს "მაღალანაზღაურებადი თოჯინები" უწოდა და განაცხადა, რომ ისინი კახა კალაძისა და ბიძინა ივანიშვილის დაკვეთას ასრულებენ. რამდენიმეწუთის შემდეგ სხდომა კვლავ ხმაურის ფონზე განახლდა, რის შემდეგაც სხდომაზე სემეკი-ის დაცვის სამსახურისა და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები შევიდნენ. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას „თელასის" სატარიფო განაცხადზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - კომისიის დადგენილების გამოსაცემად 150-დღიანი ვადა აქვს, ანუ ,,თელასის" შემთხვევაში ეს ვადაა - 2017 წლის 31 დეკემბერი. „თელასმა" ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით სემეკ-ს სატარიფო განაცხადით 4 აგვისტოს მიმართა.სემეკ-ში განმარტავენ, რომ საუბარია ტარიფების ყოველწლიურ გეგმურ გადახედვაზე. როგორც სხდომაზე აღინიშნა, დადგენილი ტარიფი ძალაში არა ერთი, არამედ 3 წლის განმავლობაში იქნება.