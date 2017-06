„შანელის“ სახვევი, „ვერსაჩეს“ ეტლი და „ბარბერის“ ჩანთა: ბიონსეს ტყუპები ფუფუნებაში იზრდებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bionse [1] => jei-zi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142359 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bionse [1] => jei-zi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142359 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 151 [author] => [author_name] => „MTV ავსტრალიამ" გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც საუბარია ჯეი ზისა და ბიონსეს ტყუპების დაბადების შესახებ. ნიუსის წამყვანი ჰყვება, რომ სანამ მომღერალი და რეპერი ახლად შეძენილი ტყუპების შესახებ დაწერდა, მათ ბიონსეს მამამ დაასწრო, რისთვისაც სოციალურ ქსელებში ცნობილი შემსრულებლების ფანებმა გააკრიტიკეს. „ემ-თი-ვის" წამყვანი კი ამბობს: „მამებისთვის ძალიან რთულია „ინსტაგრამზე" ყოფნა. მათ სურთ იმდენი ლაიქი, რამდენის მოპოვებასაც შეძლებენ". სწორედ ამ დროს ეკრანზე ჩნდება რომან გოცირიძის ცნობილი სელფი, რომლის გადაღებასაც ის პარლამენტში ცდილობდა. ამ ვიდეოს თავად პარლამენტარიც გამოეხმაურა და დაწერა: „ისეთი ამბები ხდება, რომელიც არ ღირსებია საქართველის პარლამენტს. მსოფლიოს ყველა დიდმა საიტმა ხომ გაავრცელა და მილიონობით ნახვა აქვს, აგერ ავსტრალიის MTV-შიც მოვხვდი ბიონსესა და ჯეი-ზის ამბის შემდეგ. ამათ კიდევ ეგონათ, რომ შავ პიარს მიგორებდნენ:)))" [video width="1080" height="1080" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/19215041_1730212320610686_5869410699356143616_n.mp4"][/video]

როგორ აღმოჩნდა რომან გოცირიძე „MTV"-ის ეთერში ბიონსესთან ერთად

2017-06-22

ბიონსესა და ჯეი-ზის თაყვანისმცემლები დარწმუნებულები არიან, რომ მომღერალმა ტყუპები უკვე გააჩინა. ასეთი დასკვნა კი მას შემდეგ გამოიტანეს, რაც სოლანჟ ნოულზი მათ კლინიკა UCLA hospital-თან შენიშნეს, სადაც ამ დროისთვის ვარსკვლავი არის მოთავსებული. სოლანჟი ცდილობდა, შეუმჩნეველი ყოფილიყო, თუმცა პაპარაცებმა მისი ამოცნობა მაინც მოახერხეს. ცნობილია, რომ ჯეი-ზიმ მთლიანად მეხუთე სართული იქირავა, რათა მისმა მეუღლემ და ორმა შვილმა თავი კარგად იგრძნონ. წყვილს ინფორმაცია ოფიციალურად ჯერ არ დაუდასტურებია. ბიონსე და ჯეი-ზი მშობლები გახდნენ

2017-06-16

ბიონსეს მშობიარობის თარიღი სულ უფრო ახლოვდება. მომღერალი, რომელსაც ექიმებმა აქტიურობისგან თავის შეკავება ურჩიეს, მთელ დროს მეუღლესთან და უფროს ქალიშვილთან ერთად ატარებს, სოციალურ ქსელში კი თავის გამომწერებს ახალი ფოტოებითაც ანებივრებს. ამჯერად ცნობილი ხდება, რომ 5 წლის ბლუ აივი მშობიარობის პროცესში მის გვერდით იქნება. ინსაიდერის თქმით, მომღერალმა და მისმა მეუღლემ, რეპერმა ჯეი-ზიმ ამ ინიციატივაზე თანხმობა უკვე განაცხადეს.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 19, 2017 at 5:12pm PDT

მშობიარობის დროს ბლუ აივი დედის გვერდით იქნება

2017-05-31 