“შავი ზღვის დონემ, შესაძლოა, მოიმატოს და სანაპიროზე მდებარე ქალაქებს საფრთხე შეექმნას”

[posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187788 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-16 14:53:49 [post_date_gmt] => 2017-11-16 10:53:49 [post_content] => „ანაკლია სითიმ“ მსხვილ ლოჯისტიკურ და სატრანსპორტო კომპანია „გებრიუდერ ვაისთან“ წინარე ხელშეკრულება გააფორმა. ორ კომპანიას შორის მოლაპარაკებები ავსტრიაში, სპეციალურად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და ქალაქ ანაკლიის პროექტების თემაზე გამართულ ბიზნესფორუმზე შედგა. ”ანაკლია სითის” ინფორმაციით, გებრიუდერ ვაისის (Gebrüder Weiss) პროდუქტები და სერვისები ლოგისტიკას, სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო გადაზიდვებს აერთიანებს. მის სერვისებს შორისაა მაღალდინამიური ტექნოლოგიების ბაზრის, ტექსტილის, სამრეწველო სექტორისა და სხვა მიმართლებების ლოჯისტიკა. მსოფლიოში კომპანიის 150 ფილიალი მუშაობს. 2016 წელს „გებრიუდერ ვაისმა“ გადაზიდა 11,6 მილიონი გზავნილი და 27 მილიონი ამანათი. ავსტრიაში ღრმაწყლოვანი პორტისა და ქალაქ ანაკლიის თემაზე გამართლ ბიზნესფორუმს 25-მდე მსხვილი ავსტრიული ბიზნესკომპანია ესწრებოდა. ფორუმი ავსტრიის სავაჭრო პალატის ორგანიზებით და ავსტრიაში საქართველოს საელჩოს დახმარებით შედგა. „ანაკლია სითის“ წარმომადგენლებმა ღრმაწყოლვანი პორტისა და ქალაქ ანაკლიის პროექტები კერძო სექტორს გააცნეს, ასევე გამართეს ორმხრივი შეხვედრები კომპანიების წარმომადგენლებთან. ”ქალაქი ანაკლია, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მწვანე ეკონომიკის პრინციპებით განვითარდება, რეგიონში მნიშვნელოვან ბიზნეს ცენტრად იქცევა. ქალაქის გაშენება ანაკლიის პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე იგეგმება. „ანაკლია სითი“ თავდაპირველ ეტაპზე მოიაზრება, როგორც ლოჯისტიკური და მსუბუქი მრეწველობისათვის განკუთვნილი სპეციალური ეკონომიკური ზონა, რომელიც განვითარების ეტაპებზე სხვადასხვა მიმართულებით გაფართოვდება და ის როგორც ინდუსტრიული პარკი, ასევე საცხოვრებელი კომპლექსი იქნება. გამოიყოფა საგანმანათლებლო ტერიტორია, საოფისე ფართები, მოეწყობა რეკრეაციული და გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურა, საგამოფენო სივრცეები და პავილიონები. სატელიტური ქალაქი, სადაც ურბანული დაგეგმარება დაეფუძნება საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენებას, ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა იქნება ქვეყნის ეკონომიკისათვის, როგორც ექსპორტის წახალისების, ასევე განვითარების, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის, ტექნოლოგიების ტრანსფერისა და სხვა მიმართულებებით”, - ნათქვამია ”ანაკლია სითის” მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. [post_title] => ქალაქი ანაკლია რეგიონში მნიშვნელოვან ბიზნეს ცენტრად იქცევა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qalaqi-anaklia-regionshi-mnishvnelovan-biznes-centrad-iqceva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 14:53:49 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 10:53:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187788 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 187005 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-14 12:51:30 [post_date_gmt] => 2017-11-14 08:51:30 [post_content] => ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი 2017 წლის 15 ნოემბრიდან ტენდერების გამოცხადებას იწყებს. როგორც კომპანიაში ამბობენ, შესყიდვებს მაქსიმალურად კონკურენტუნარიან გარემოში განახორციელებენ და ის ელექტრონული ტენდერების მეშვეობით მოხდება. ტენდერებთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია განთავსდება „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ ვებგვერდზე: http://www.anakliadevelopment.com/procurement. ელექტრონული შესყიდვებისთვის კი გამოიყენება Etenders.ge-ს შესყიდვების ელექტრონული სისტემის B2B პლატფორმა. „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“ შესყიდვებით დაინტერესებულ პირებს რეკომენდაციას აძლევს დარეგისტრირდნენ ზემოაღნიშნულ პლატფორმაზე და გამოიწერონ სისტემური შეტყობინებები, რათა დროულად მოახერხონ გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობა. „ჩვენ გამოვაცხადებთ როგორც ღია ტენდერებს, ასევე ტენდერებს პრეკვალიფიკაციის მიხედვით და დახურულ ტენდერებს სპეციფიკური ხასიათის სამუშაოების მიხედვით. მზად ვართ ვითანამშრომლოთ ყველა დაინტერესებულ პირთან და კომპნიასთან. ველოდებით მათ წინადადებებს და ყველა მონაწილეს წარმატებას ვუსურვებთ!“, - განაცხადა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ გენერალურმა დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა. შეგახსენებთ, ანაკლიის პორტის სამშენებლო სამუშაოები 2017 წლის 20 დეკემბერს დაიწყება. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის პირველი ფაზის გახსნა 2020 წლის ბოლოს იგეგმება. [post_title] => ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი ტენდერების გამოცხადებას იწყებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anakliis-ganvitarebis-konsorciumi-tenderebis-gamockhadebas-iwyebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 12:53:06 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 08:53:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187005 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186813 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-13 17:00:09 [post_date_gmt] => 2017-11-13 13:00:09 [post_content] => ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის ტერმინალ-ოპერატორის, უმსხვილესი ამერიკული კომპანიის SSA Marine – ს ვიცე პრეზიდენტი კარლ როჯერ საჰლინი და მთავარი ინჟინერი რიკარდო ჩენგი „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს“ სამუშაო ვიზიტით ეწვივნენ. კომპანიის წარმომადგენლები ანაკლიის პორტის სამშენებლო სამუშაოების გეგმებს „ანაკლიის განვითრების“ კონსორციუმის მენეჯმენტთან ერთად განიხილავენ. ასევე, ერთი კვირის განმავლობაში თბილისსა და ბათუმში შეხვდებიან სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებს, ხოლო ანაკლიაშიპორტის პროექტის ტერიტორიას ეწვევიან. „ჩვენ ჩამოვედით საქართველოში, რათა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობას შევუდგეთ. ჩვენ დღეიდან პორტის გაშვებამდე დეტალურად ვიქნებით ჩართულები ყველა სამუშაო პროცესში. ანაკლია იქნება ყველაზე თანამედროვე ღრმაწყლოვანი პორტი შავი ზღვის აუზში“, - განაცხადა SSA Marine-ს ვიცე პრეზიდენტმა კარლ როჯერ საჰლინმა. „საქართველოში დიდი და მნიშვნელოვანი სამუშაოების ჩატარებას ვგეგმავთ. ჩვენ უნდა შევქმნათ საუკეთესო გუნდი, სადაც აქცენტს, პირველ რიგში, ქართველ ახალგაზრდებზე გავაკეთებთ, რათა ისინი ახალი პორტის თანამედროვე საოპერაციო და საინჟინრო სპეციალისტებად იქცნენ“, - განაცხადა SSA Marine-ის მთავარმა ინჟინერმა რიკარდო ჩენგმა. SSA Marine-ის შესახებ: SSA Marine-ი ანაკლიის პორტის ტერმინალ-ოპერატორად „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა“ 2017 წლის ივნისში დაასახელა. „კონტი ჯგუფის“ შემდეგ SSA Marine-ი მეორე მსხვილი ამერიკული კომპანიაა, რომელიც ანაკლიის პორტის მშენებლობასა და განვითარებაში მნიშვნელოვან ინვესტიციას ახორციელებს. [post_title] => SSA Marine-ს ვიცე-პრეზიდენტი: ანაკლია იქნება ყველაზე თანამედროვე პორტი შავი ზღვის აუზში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ssa-marine-s-vice-prezidenti-anaklia-iqneba-yvelaze-tanamedrove-porti-shavi-zghvis-auzshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 17:00:26 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 13:00:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186813 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187788 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-16 14:53:49 [post_date_gmt] => 2017-11-16 10:53:49 [post_content] => „ანაკლია სითიმ“ მსხვილ ლოჯისტიკურ და სატრანსპორტო კომპანია „გებრიუდერ ვაისთან“ წინარე ხელშეკრულება გააფორმა. ორ კომპანიას შორის მოლაპარაკებები ავსტრიაში, სპეციალურად ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტისა და ქალაქ ანაკლიის პროექტების თემაზე გამართულ ბიზნესფორუმზე შედგა. ”ანაკლია სითის” ინფორმაციით, გებრიუდერ ვაისის (Gebrüder Weiss) პროდუქტები და სერვისები ლოგისტიკას, სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო გადაზიდვებს აერთიანებს. მის სერვისებს შორისაა მაღალდინამიური ტექნოლოგიების ბაზრის, ტექსტილის, სამრეწველო სექტორისა და სხვა მიმართლებების ლოჯისტიკა. მსოფლიოში კომპანიის 150 ფილიალი მუშაობს. 2016 წელს „გებრიუდერ ვაისმა“ გადაზიდა 11,6 მილიონი გზავნილი და 27 მილიონი ამანათი. ავსტრიაში ღრმაწყლოვანი პორტისა და ქალაქ ანაკლიის თემაზე გამართლ ბიზნესფორუმს 25-მდე მსხვილი ავსტრიული ბიზნესკომპანია ესწრებოდა. ფორუმი ავსტრიის სავაჭრო პალატის ორგანიზებით და ავსტრიაში საქართველოს საელჩოს დახმარებით შედგა. „ანაკლია სითის“ წარმომადგენლებმა ღრმაწყოლვანი პორტისა და ქალაქ ანაკლიის პროექტები კერძო სექტორს გააცნეს, ასევე გამართეს ორმხრივი შეხვედრები კომპანიების წარმომადგენლებთან. ”ქალაქი ანაკლია, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მწვანე ეკონომიკის პრინციპებით განვითარდება, რეგიონში მნიშვნელოვან ბიზნეს ცენტრად იქცევა. ქალაქის გაშენება ანაკლიის პორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე იგეგმება. „ანაკლია სითი“ თავდაპირველ ეტაპზე მოიაზრება, როგორც ლოჯისტიკური და მსუბუქი მრეწველობისათვის განკუთვნილი სპეციალური ეკონომიკური ზონა, რომელიც განვითარების ეტაპებზე სხვადასხვა მიმართულებით გაფართოვდება და ის როგორც ინდუსტრიული პარკი, ასევე საცხოვრებელი კომპლექსი იქნება. გამოიყოფა საგანმანათლებლო ტერიტორია, საოფისე ფართები, მოეწყობა რეკრეაციული და გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურა, საგამოფენო სივრცეები და პავილიონები. სატელიტური ქალაქი, სადაც ურბანული დაგეგმარება დაეფუძნება საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენებას, ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა იქნება ქვეყნის ეკონომიკისათვის, როგორც ექსპორტის წახალისების, ასევე განვითარების, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის, ტექნოლოგიების ტრანსფერისა და სხვა მიმართულებებით”, - ნათქვამია ”ანაკლია სითის” მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 