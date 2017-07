„შავი ზღვის ჯაზფესტივალი“ იხსნება – Cory Henry უკვე ბათუმშია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => black-sea-jazz-festival [1] => qori-henri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149566 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => black-sea-jazz-festival [1] => qori-henri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149566 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => 28 ივლისს ბათუმის ჯაზფესტივალს, რომელიც წელს შავიზღვისპირეთში მე-11-დ გაიმართება, ცნობილი ბრიტანული ჯგუფი „ჯამიროქუაი" ესტუმრება. ბილეთების დიდი ნაწილი გაყიდულია, აბონემენტების შეძენას უკვე ვეღარ შეძლებთ. ბილეთების მცირე ნაწილი, რაც ამ დრომდე ჯერ კიდევ დარჩენილია, შეგიძლიათ საიტზე tkt.ge იყიდოთ. ჯეი ქეიმ 11 ივლისიდან თავისი ტურნეს კონცერტები განაახლა. მას სასწრაფოდ დასჭირდა ექიმების დახმარება, ვინაიდან ავტოშემთხვევის დროს ხერხემალი დაიზიანა. ჯგუფის მენეჯერებს ამ დროის განმავლობაში დაგეგმილი კონცერტების ნაწილის გაუქმებამ მოუწიათ. თუმცა ჯეი ქეი უკვე გამოჯანმრთელდა და რამდენიმე დღის წინ შესანიშნავი გამოსვლა ჰქონდა „North Sea Jazz 2017"-ზე. მის მიერ წარმოდგენილ რეპერტუარში იყო ის სიმღერებიც, ახალ კომპოზიციებთან ერთად, რომლებიც ყველაზე ძალიან უყვარს მის მსმენელს, მათ შორის, საქართველოშიც. ჯეი ქეიმ ჩაწერა სპეციალური მიმართვა ქართველი მსმენელისთვის. ვიდეოს რადიო „ფორტუნაც" გთავაზობთ. ჯეი ამბობს: „გამარჯობა, საქართველო. მინდა გამცნოთ, რომ ძალიან მალე დავბრუნდები. მიხარია კვლავ საქართველოში დაბრუნება. გაგიმარჯოთ და შეგხვდებით!.." [video width="320" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/07/20005507_108587349792254_8314591200795426816_n.mp4"][/video]

„ჯამიროქუაის" სოლისტის მიმართვა ქართველ თაყვანისმცემლებს (ვიდეო) [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-05 15:42:26 [post_date_gmt] => 2017-04-05 11:42:26 [post_content] => ბათუმი შავი ზღვის ჯაზფესტივალის მეთერთმეტედ ჩასატარებლად ემზადება. ჩოგბურთის კორტებზე ორგანიზატორები უფრო მეტი მაყურებლისთვის ამზადებენ სივრცეს, ის სამ სეგმენტადაა დაყოფილი - ვიაიპი, ოქროს და ვერცხლის ზონები. ბილეთების გაყიდვა საიტზე tkt.ge 27 მარტიდან მიმდინარეობს. ახლახან „ფორტუნასთვის“ ცნობილი გახდა, რომ ვიაიპი ზონაში მოსახვედრი 1000-ლარიანი ბილეთები, რომელიც 7 კონცერტზე დასწრების საშუალებას იძლევა, მთლიანად გაყიდულია. ამჟამად დარჩენილია მხოლოდ 400-ლარიანი აბონემენტები, რომლითაც კორტებზე სამ კონცერტს დაესწრებით და ბილეთები ვერცხლის ზონაში, რომელთა შეძენაც ცალ-ცალკე შეგიძლიათ. ყველა ტიპის შეთავაზებაზე მოქმედებს „თიბისი სტატუსის“ ფასდაკლების შესაძლებლობა, 15-20%. შეგახსენებთ, რომ წელს სულ შვიდი კონცერტი გაიმართება. 27 ივლისიდან 30 ივლისის ჩათვლით, მუსიკოსები ხან ჩოგბურთის კორტების, ხანაც „Take Five“-ის სცენებს დაიკავებენ. პროგრამა კი ასეთია: ბათუმის ჩოგბურთის კლუბი:

28 ივლისი , 19:00 - JAMIROQUAI ;

29 ივლისი , 19:00 - DE LA SOUL ;

30 ივლისი , 19:00 - JOSS STONE ;

27 ივლისი , 19:00 - კლუბი TAKE 5 - CORY HENRY AND THE APOSTLES

28 ივლისი - Matthew Harnet & Global Gumbo All Stars

29 ივლისი - Lou Berry

30 ივლისი - MF ROBOTS

ჯეი ქეიმ 11 ივლისიდან თავისი ტურნეს კონცერტები განაახლა. მას სასწრაფოდ დასჭირდა ექიმების დახმარება, ვინაიდან ავტოშემთხვევის დროს ხერხემალი დაიზიანა. ჯგუფის მენეჯერებს ამ დროის განმავლობაში დაგეგმილი კონცერტების ნაწილის გაუქმებამ მოუწიათ. თუმცა ჯეი ქეი უკვე გამოჯანმრთელდა და რამდენიმე დღის წინ შესანიშნავი გამოსვლა ჰქონდა „North Sea Jazz 2017“-ზე. მის მიერ წარმოდგენილ რეპერტუარში იყო ის სიმღერებიც, ახალ კომპოზიციებთან ერთად, რომლებიც ყველაზე ძალიან უყვარს მის მსმენელს, მათ შორის, საქართველოშიც.

ჯეი ქეიმ ჩაწერა სპეციალური მიმართვა ქართველი მსმენელისთვის. ვიდეოს რადიო „ფორტუნაც“ გთავაზობთ. ჯეი ამბობს: „გამარჯობა, საქართველო. მინდა გამცნოთ, რომ ძალიან მალე დავბრუნდები. მიხარია კვლავ საქართველოში დაბრუნება. გაგიმარჯოთ და შეგხვდებით!..“

ბრიტანული ბენდის „ჯამიროქუაის" ახალი ალბომი, შვიდწლიანი ლოდინის შემდეგ, როგორც იქნა, გამოვიდა. 31 მარტს ის უკვე გასაყიდად გამოამზეურეს. მალევე ჯგუფის ლიდერი ჯეი ქეი პოპულარული შოუს „ვოისის" ბრიტანულ გამოშვებაში მიიწვიეს, სადაც ერთ-ერთი ახალი სიმღერა შეასრულა და საუკეთესო შთაბეჭდილება დატოვა. ის ევროპისა და აზიის ქვეყნებში ახალი ალბომით უკვე მოგზაურობს. პირველი შოუ პარიზში შედგა. „იუთუბი" უკვე სავსეა ამ კონცერტზე გადაღებული ვიდეოებით, საიდანაც ჩანს, რომ ჯგუფი და მისი სოლისტი შესანიშნავ ფორმაში არიან. ალბომს კომერციული წარმატება აქვს და რამდენიმე ათეული ქვეყნის ჩარტებში პირველ პოზიციებს არ თმობს. ამის შესახებ თავად ჯეი ქეიმ ისაუბრა მცირე ვიდეომიმართვაში, ლონდონური კონცერტის წინ და აღნიშნა, რომ თაყვანისმცემლების მადლობელია ასეთი წარმატებისთვის. რაც შეეხება თავად ალბომს, კრიტიკოსების მხრიდან მას დადებითი შეფასებები მოჰყვა. აქ გაერთიანებულია ჯაზის, ფანკის და ელექტრომუსიკის ელემენტები. ვისაც „ჯამიროქუაი" გიყვარდათ, ამ ალბომის შემდეგ აუცილებლად კიდევ უფრო მეტად შეგიყვარდებათ, ვისაც ამ ბენდის შესახებ არაფერი გსმენიათ, რაშიც ძალიან გვეპარება ეჭვი, მაშინ მის წინა ნამუშევრებს აუცილებლად უნდა მოუსმინოთ, რადგან ახალი ალბომი „Automaton" ბენდის წარსული მუსიკალურობის მემკვიდრეობაა. ალბომში ბევრ მელოდიას დაიჭერთ, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის არანჟირებაშია გაბნეული. არანჟირების წამყვანი ინსტრუმენტი, რასაკვირველია, ისევ ბასია, როგორც ყოველთვის, თუმცა ელექტროჟღერადობაც საკმარისად აქვს დამატებული. მთელი ალბომის მოსმენისას ისეთი შეგრძნება დაგრჩებათ, რომ მუსიკალურ ქაოსში წესრიგს დაეძებთ და ამას თავად მუსიკოსიც აკეთებდა, როდესაც კიდევ ერთ თანაავტორთან ერთად ახალ სიმღერებს წერდა, ამდენი წლის შემდეგ... კონცერტებზე ახალ სიმღერებთან ერთად, ახალ ფერად ელექტროქუდში გამოწყობილი ჯეი ქეი ძველ კომპოზიციებსაც ასრულებს, ისეთ საეტაპო სიმღერებს მის შემოქმედებაში, როგორიც არის „Space Cowboy" და „Deeper Underground". მთლიანი პროგრამა, არც მეტი, არც ნაკლები 2 საათსა და 20 წუთს გასტანს, გარდა ბენდის ტრადიციული წევრებისა, ელექტროჟღერადობისთვის „ჯამიროქუაიმ" კიდევ ერთი წევრი დაემატა, რომელიც პულტებით მუშაობს სცენაზე. ბათუმში „ჯამიროქუაის" კონცერტი 28 ივლისსაა ჩანიშნული, „ბათუმის შავი ზღვის ჯაზფესტივალის" ფარგლებში, სადაც ის ფესტივალის ჰედლაინერი იქნება. ქართველი თაყვანისმცმელები ამ კონცერტს მოუთმენლად ელოდებიან. ბილეთების შეძენა ჯერ კიდევ შეგიძლით საიტზე tkt.ge. ნინო მურღულია https://www.youtube.com/watch?v=sPY8h5pC6-Q

„ჯამიროქუაის" ახალი ალბომი ბევრ ქვეყანაში პირველ პოზიციაზეა - 