შეცვალე მწვადი ბოსტნეულით: მოგზაურებისთვის ახალი ქართული კერძი შეიქმნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kerdzi [1] => lashqroba [2] => chiri [3] => chirchkhela ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149792 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kerdzi [1] => lashqroba [2] => chiri [3] => chirchkhela ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149792 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1809 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kerdzi [1] => lashqroba [2] => chiri [3] => chirchkhela ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kerdzi [1] => lashqroba [2] => chiri [3] => chirchkhela ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149792) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12437,10993,1809,5332) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145157 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-11 14:36:28 [post_date_gmt] => 2017-07-11 10:36:28 [post_content] => ქარელის ჩირის მწარმოებელი კომპანია პროდუქციის სარეალიზაციო არეალს აფართოებს. ბრენდი ”ჩიკორი” ცოტა ხნის წინ ”კარფურის” ქსელშიც შევიდა. გარდა ამისა, დედაქალაქის მასშტაბით, აღნიშნული პროდუქციით მცირე მარკეტებიც მომარაგდა. როგორც ”ფორტუნას” ”ჩიკორის” მწარმოებელი „ქარელის აგრო-ინდუსტრიული კომპანიის” მარკეტინგისა და ბიზნესის განვითარების მენეჯერმა თამარ რაზმაძემ განუცხადა, ქარელის ჩირზე დიდი მოთხოვნაა რეგიონებშიც. ”ამ ეტაპზე წარმოდგენილები ვართ ისეთ მსხვილ სავაჭრო ქსელებში, როგორებიცაა: ”სმარტი”, ”ორი ნაბიჯი”, ”გუდვილი”, ”ზღაპარი” და ახლა უკვე ”კარფურიც”. აღნიშნული კომპანიები თავად წყვეტენ, სად უნდა გადაანაწილონ პროდუქცია. ამიტომ, ”ჩიკორი” საქართველოს რეგიონებში ზოგგან არის წარმოდგენილი, ზოგგან- არა. ძირითადად, მცირე მასშტაბით. რეგიონებიდან ხშირად გვიკავშირდებიან და ითხოვენ ჩვენს პროდუქციას. ამიტომ, რეგიონების სრულად ათვისება ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტულია და სამომავლო გეგმებში, ერთ-ერთი პირველი, ამ კუთხით გაფართოება გვაქვს”, - აღნიშნა თამარ რაზმაძემ. მისივე ინფორმაციით, ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით, „ქარელის აგრო-ინდუსტრიული კომპანიის” საწარმო სრული დატვირთვით მუშაობს. კომპანია ”ჩიკორის” ბრენდის ქვეშ მომხმარებელს, სხვა სეზონურ ჩირებთან ერთად, საზაფხულო ჩირებსაც სთავაზობს. კერძოდ, საზამთროს, ატმის, ქლიავის, ხურმის ჩირებს. ასევე ტკბილი ხურმისა და მჟავე ატმის მიქსს. შეგახსენებთ, ”ქარელის ჩირის” მწარმოებელი „ქარელის აგრო-ინდუსტრიული კომპანია“ 2015 წელს დაარსდა. კომპანია ქარხანას ქარელის რაიონში, მდინარე ძამას ხეობის ეკოლოგიურად სუფთა მიდამოებში ფლობს. კომპანიის მთავარი პრიორიტეტია 100% ნატურალურ და ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეულისაგან ჩირების დამზადება. საწარმოს მიერ გამოყენებული ნედლეული მოყვანილია ქარელის, გორის და ბაღდათის რაიონებში. კომპანიას ასევე აქვს 25 ჰექტარი სხვადასხვა ხეხილის ბაღები, საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, ბაღებიდან მიღებული ნედლეული ასევე გამოიყენება წარმოებისათვის. ცნობისთვის, ცოტა ხნის წინ კომპანიამ ISO-ს სურსათის უვნებლობის დამადასტურებელი სერთიფიკატიც მოიპოვა. [post_title] => საზაფხულო ჩირები ქარელიდან - რეგიონებში ”ჩიკორს”ითხოვენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazafkhulo-chirebi-qarelidan-regionebshi-chikorsitkhoven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 14:41:10 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 10:41:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145157 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 119077 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-31 12:49:03 [post_date_gmt] => 2017-03-31 08:49:03 [post_content] => ბაზარზე ჩირის ახალი სახეობა გამოჩნდება- ”ჩიკორის” ბრენდის ქვეშ სასაჩუქრე შეფუთვით, შოკოლადის ჩირის ასორტი გაიყიდება. ქარელის ჩირის მწარმოებელმა „ქარელის აგრო-ინდუსტრიულმა კომპანიამ” ახალ პროდუქტზე მუშაობა უკვე დაასრულა და შოკოლადის ასორტი სარეალიზაციო ქსელში 2-3 დღეში გამოჩნდება. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის მარკეტინგისა და ბიზნესის განვითარების მენეჯერმა თამარ რაზმაძემ განუცხადა, ახალი პროდუქტი აბსოლუტურად ნატურალურია. დამზადებული შავი, დიეტური შოკოლადითა და ლეღვის, ქლიავისა და კურაგას ჩირებით. ”ვაგრძელებთ პროდუქციის ასორტიმენტის გაფართოებას. სულ მალე ჩვენი მომხმარებელი შეძლებს, შეიძინოს აბსოლუტურად ნატურალური, ყოველგვარი დანამატების გარეშე წარმოებული ჩირის ახალი ასორტი. პროდუქცია როგორც დიდ სავაჭრო ქსელებში, ასევე მცირე ზომის მარკეტებში გაიყიდება”, – აღნიშნა რაზმაძემ. მისივე ინფორმაციით, „ქარელის აგრო-ინდუსტრიული კომპანია” საექსპორტოდაც ემზადება. ქარელის ჩირი დუბაიში სურსათის საერთაშორისო გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი, სადაც პროდუქტმა დიდი მოწონება დაიმსახურა. ”გამოფენაზე დავამყარეთ ახალი კონტაქტები, 4-5 მომწოდებელი დაინტერესებულია ჩვენი ჩირებით. ერთ-ერთი მათგანი საქართველოში ჩამოსვლას და ჩვენი წარმოების გაცნობას გეგმავს. ასე რომ, უახლოეს მომავალში არ არის გამორიცხული ”ჩიკორი” ექსპორტზე გავიდეს”, - განმარტა კომპანიის მარკეტინგისა და ბიზნესის განვითარების მენეჯერმა. ამასთან, როგორც თამარ რაზმაძემ აღნიშნა, ცოტა ხნის წინ „ქარელის აგრო-ინდუსტრიულმა კომპანიამ” ISO-ს სურსათის უვნებლობის დამადასტურებელი სერთიფიკატი მოიპოვა. ”ეს მნიშვნელოვანი აღიარებაა, ვინაიდან მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენი პროდუქციის ხარისხი მკაცრად კონტროლდება და მომხმარებელს სანდო, უვნებელ და მაღალი ხარისხის პროდუქტს ვაწვდით. ამასთან, ეს პროდუქტი აბსოლუტურად აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს”, - განუცხადა ”ფორტუნას” თამარ რაზმაძემ. ცნობისთვის, ”ქარელის ჩირის” მწარმოებელი „ქარელის აგრო-ინდუსტრიული კომპანია“ 2015 წელს დაარსდა. კომპანია ქარხანას ქარელის რაიონში, მდინარე ძამას ხეობის ეკოლოგიურად სუფთა მიდამოებში ფლობს. კომპანიის მთავარი პრიორიტეტია 100% ნატურალურ და ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეულისაგან ჩირების დამზადება. საწარმოს მიერ გამოყენებული ნედლეული მოყვანილია ქარელის, გორის და ბაღდათის რაიონებში. კომპანიას ასევე აქვს 25 ჰექტარი სხვადასხვა ხეხილის ბაღები, საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, ბაღებიდან მიღებული ნედლეული ასევე გამოიყენება წარმოებისათვის. [post_title] => შოკოლადის ჩირის ასორტი სასაჩუქრე შეფუთვით - ”ჩიკორი” ასორტიმენტს ზრდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shokoladis-chiris-asorti-sasachuqre-shefutvit-chikori-asortiments-zrdis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-31 13:06:27 [post_modified_gmt] => 2017-03-31 09:06:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119077 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 116651 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-21 16:16:46 [post_date_gmt] => 2017-03-21 12:16:46 [post_content] => ჩირის მწარმოებელი ახალი ქართული კომპანია ”ჩირჩხელა” ექსპორტზე გასასვლელად ემზადება. კომპანიის პროდუქციით ბალტიის ქვეყნები, შვედეთი, ჩინეთი, რუსეთი და უკრაინა ინტერესდებიან. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიის დამფუძნებელმა გური სალუქვაძემ განუცხადა, საცდელი პარტია უკრაინაში უკვე გაიგზავნა, 22 მარტს კი ”ჩირჩხელას” პროდუქცია სატესტო რეჟიმში ჩინეთშიც გავა. ”მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ რამდენიმე ქვეყანასთან, სადაც ექსპორტზე გასვლას განვიხილავთ. რაც შეეხება უკრაინასა და ჩინეთს, მათთან სამომავლო თანამშრომლობაზე შეთანხმება, ფაქტობრივად, მიღწეულია. ამასთან, 28 მარტს ჩინეთში სურსათის საერთაშორისო გამოფენა იმართება, სადაც ”ჩირჩხელა” ასევე იქნება წარმოდგენილი და ველით, სხვა ქვეყნების დაინტერესებასაც”, - განმარტა სალუქვაძემ. მისივე ინფორმაციით, უცხოეთის მხრიდან მზარდი მოთხოვნის გამო, კომპანია წარმოების განვითარებას და წარმადობის გაზრდას გეგმავს. შეგახსენებთ, შპს ”ჩირჩხელამ” ოპერირება 2016 წლის ბოლოს დაიწყო. კომპანია მომხმარებელს 14 სახეობის ინოვაციურ ჩირს სთავაზობს, რომლებიც ხელნაკეთია და განსხვავებული ფორმებით ხას იათდება. ”ჩვენი პროდუქცია გამოირჩევა ენერგეტიკული ღირებულებებით. 100%-ით ნატურალური პროდუქტი ამაღლებს კონცენტრაციას, მომხმარებელს ეხმარება განტვირთვაში, შეიცავს სასარგებლო ფერმენტებს. სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის და ამავე დროს, არის სასაჩუქრე სუვენირი”, - განმარტავს კომპანიის დამფუძნებელი. მისივე ინფორმაციით, გარდა ხილისა, ”ჩირჩხელას” ჩირები ბოსტნეულითაც მზადდება. ამასთან, კომპანია ჩურჩხელების წარმოებაზეც მუშაობას. რაც შეეხება პროდუქციის რეალიზაციას, ის ”ჩირჩხელას” საფირმო მაღაზია ”ბუ-წიკში” ხორციელდება. ეს სავაჭრო ობიექტი აბაშიძის 33-ნომერში მდებარეობს და აქ ჩირისა და ჩურჩხელების გარდა, წარმოდგენილია სხვადასხვა დასახელების ქართული ნატურალური პროდუქცია, მათ შორის: თაფლი, მურაბები და სხვა ნაციონალური ჯანსაღი ნუგბარი. [post_title] => ჩირჩხელა საექსპორტოდ ემზადება: უკრაინა, ჩინეთი, შვედეთი, ბალტიის ქვეყნები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chirchkhela-saeqsportod-emzadeba-ukraina-chineti-shvedeti-baltiis-qveynebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-21 18:17:05 [post_modified_gmt] => 2017-03-21 14:17:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116651 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 145157 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-11 14:36:28 [post_date_gmt] => 2017-07-11 10:36:28 [post_content] => ქარელის ჩირის მწარმოებელი კომპანია პროდუქციის სარეალიზაციო არეალს აფართოებს. ბრენდი ”ჩიკორი” ცოტა ხნის წინ ”კარფურის” ქსელშიც შევიდა. გარდა ამისა, დედაქალაქის მასშტაბით, აღნიშნული პროდუქციით მცირე მარკეტებიც მომარაგდა. როგორც ”ფორტუნას” ”ჩიკორის” მწარმოებელი „ქარელის აგრო-ინდუსტრიული კომპანიის” მარკეტინგისა და ბიზნესის განვითარების მენეჯერმა თამარ რაზმაძემ განუცხადა, ქარელის ჩირზე დიდი მოთხოვნაა რეგიონებშიც. ”ამ ეტაპზე წარმოდგენილები ვართ ისეთ მსხვილ სავაჭრო ქსელებში, როგორებიცაა: ”სმარტი”, ”ორი ნაბიჯი”, ”გუდვილი”, ”ზღაპარი” და ახლა უკვე ”კარფურიც”. აღნიშნული კომპანიები თავად წყვეტენ, სად უნდა გადაანაწილონ პროდუქცია. ამიტომ, ”ჩიკორი” საქართველოს რეგიონებში ზოგგან არის წარმოდგენილი, ზოგგან- არა. ძირითადად, მცირე მასშტაბით. რეგიონებიდან ხშირად გვიკავშირდებიან და ითხოვენ ჩვენს პროდუქციას. ამიტომ, რეგიონების სრულად ათვისება ჩვენთვის ძალიან პრიორიტეტულია და სამომავლო გეგმებში, ერთ-ერთი პირველი, ამ კუთხით გაფართოება გვაქვს”, - აღნიშნა თამარ რაზმაძემ. მისივე ინფორმაციით, ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებით, „ქარელის აგრო-ინდუსტრიული კომპანიის” საწარმო სრული დატვირთვით მუშაობს. კომპანია ”ჩიკორის” ბრენდის ქვეშ მომხმარებელს, სხვა სეზონურ ჩირებთან ერთად, საზაფხულო ჩირებსაც სთავაზობს. კერძოდ, საზამთროს, ატმის, ქლიავის, ხურმის ჩირებს. ასევე ტკბილი ხურმისა და მჟავე ატმის მიქსს. შეგახსენებთ, ”ქარელის ჩირის” მწარმოებელი „ქარელის აგრო-ინდუსტრიული კომპანია“ 2015 წელს დაარსდა. კომპანია ქარხანას ქარელის რაიონში, მდინარე ძამას ხეობის ეკოლოგიურად სუფთა მიდამოებში ფლობს. კომპანიის მთავარი პრიორიტეტია 100% ნატურალურ და ეკოლოგიურად სუფთა ნედლეულისაგან ჩირების დამზადება. საწარმოს მიერ გამოყენებული ნედლეული მოყვანილია ქარელის, გორის და ბაღდათის რაიონებში. კომპანიას ასევე აქვს 25 ჰექტარი სხვადასხვა ხეხილის ბაღები, საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, ბაღებიდან მიღებული ნედლეული ასევე გამოიყენება წარმოებისათვის. ცნობისთვის, ცოტა ხნის წინ კომპანიამ ISO-ს სურსათის უვნებლობის დამადასტურებელი სერთიფიკატიც მოიპოვა. [post_title] => საზაფხულო ჩირები ქარელიდან - რეგიონებში ”ჩიკორს”ითხოვენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazafkhulo-chirebi-qarelidan-regionebshi-chikorsitkhoven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 14:41:10 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 10:41:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145157 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 345e4a490c0a88d09ce5bc57cc1d0d9c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )