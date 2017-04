შეეხება თუ არა საერთაშორისო ზარებზე შეზღუდვა მომხმარებელს?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => jeoseli [2] => bilaini [3] => magti [4] => akhali-ambebi [5] => saertashoriso-zarebi [6] => satelefono-operatorebi [7] => telekomi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122189 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => jeoseli [2] => bilaini [3] => magti [4] => akhali-ambebi [5] => saertashoriso-zarebi [6] => satelefono-operatorebi [7] => telekomi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122189 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => jeoseli [2] => bilaini [3] => magti [4] => akhali-ambebi [5] => saertashoriso-zarebi [6] => satelefono-operatorebi [7] => telekomi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => jeoseli [2] => bilaini [3] => magti [4] => akhali-ambebi [5] => saertashoriso-zarebi [6] => satelefono-operatorebi [7] => telekomi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122189) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12163,2928,401,2696,10557,14724,14725,14726) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122310 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 19:30:26 [post_date_gmt] => 2017-04-12 15:30:26 [post_content] => გიორგი მღებრიშვილმა და დავით სერგეენკომ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის ურთიერთშეთანხმების დოკუმენტს მოაწერეს ხელი. აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, საქართველოში ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე შიდა კვოტები დაწესდა. კვოტები განისაზღვრა 6 პრეპარატზე, კერძოდ: გაბაპენტინზე, ზოპიკლონზე, ბაკლოფენზე, ზალეპლონზე, ტროპიკამიდსა და დექსტრომეტორფანზე. კვოტების დადგენის მთავარი მიზანია ქვეყანაში ფსიქოტროპული ფარმაცევტული პროდუქციის შემოტანის რაოდენობის მკაცრად განსაზღვრა და ამ მიმართულებით მონიტორინგის გაძლიერება. ეს გადაწყვეტილება ხელს შეუწყობს აღნიშნული მედიკამენტების არასაჭიროებისამებრ მოხმარების შეზღუდვას და ე.წ. სააფთიაქო ნარკომანიის პრევენციას. "ბოლო პერიოდში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი ძალისხმევით, ე.წ. „სააფთიაქო ნარკომანიის“ წინააღმდეგ არაერთი ცვლილება და რეფორმა განხორციელდა, რამაც ქვეყანაში მნიშვნელოვნად შეამცირა ინტრავენური სააფთიაქო ნარკომანია. თუმცა, ნარკომანიის ტაბლეტირებული ფორმა კვლავ რჩება ნარკოპოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად. შიდა კვოტების განსაზღვრა ტაბლეტირებული სააფთიაქო ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება", - ნათქვამია შსს-ს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე შიდა კვოტების განსაზღვრის გადაწყვეტილება სპეციალურმა საბჭომ მიიღო, რომლის თავმჯდომარეა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო და თანათავმჯდომარე - შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. საბჭოს შემადგენლობაში არიან პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი აკაკი ზოიძე და შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები. ერთობლივ სათათბირო ორგანოს - საბჭოს აქვს ნებისმიერ დროს შეკრების და დეფიციტის არსებობის შემთხვევაში, ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე კვოტების გაზრდასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება. საქართველოში კომპანიების საექსპორტო კატალოგი შეიქმნა. მოძრაობა KAR.GE-ს მიერ შექმნილი "KAR.GE საექსპორტო კატალოგი 2017" პირველი ქართულ-ინგლისურენოვანი ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემაა, რომელშიც 54 რჩეული ქართული კომპანიის 65 ბრენდი და 389 ნაწარმია თავმოყრილი, თავისი ფოტოებით, აღწერილობებითა და საკონტაქტო ინფორმაციით. "კატალოგში გაერთიანებულია ის კომპანიები, რომელთა პროდუქციის რეალიზება უცხოეთში უკვე ხდება, ან მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში, ნაწარმის მიწოდება დაუყოვნებლივ შეუძლია. აღნიშნულ პროექტზე მუშაობა 3 თვე მიმდინარეობდა", - აცხადებს მოძრაობის დამფუძნებელი ტარიელ ზივზივაძე. მისივე ინფორმაციით, "KAR.GE საექსპორტო კატალოგის"- ბეჭდური ვერსია წელიწადში ერთხელ გამოიცემა. ვებ-გვერდ kar.ge —ზე განთავსებულ ინტერნეტ ვერსიას კი მუდმივად დაემატება ახალი ჩანაწერები და მისი ჩამოტვირთვა უფასო იქნება. ცნობისთვის, მოძრაობა KAR.GE საზოგადოებრივი ორგანიზაციაა, რომლის მისიაა ქართული ხარისხიანი ნაწარმის ცნობადობის, გაყიდვებისა და ექსპორტის ზრდა. ლონდონში ქართულ "ჩირკოლადს" დააგემოვნებენ. მოძრაობა KAR.GE-მ "ჩირკოლადის" ნიმუშები დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში გასულ კვირას გააგზავნა. KAR.GE-ის ინფორმაციით, სატესტო რეჟიმში ლონდონში აღნიშნული ბრენდის 5 სახეობა გავიდა: ხურმის, ქლიავის, ქიშმიშის, გარგარის და ფინიკის ჩირკოლადი. რა შედეგები მოჰყვება ლონდონელების მიერ ქართული პროდუქციის დაგემოვნებას და დაიწყება თუ არა ამ მიმართულებით ”ჩირკოლადის” ექსპორტი, უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. როგორც KAR.GE-ში აცხადებენ, ”ჩირკოლადის” პროდუქცია თავისი ხარისხობრივი მახასიათებლებით გაცილებით აღემატება ანალოგიურ იმპორტულ პროდუქციას და ფასიც ნაკლები ადევს. კილოგრამის ღირებულება ჩირკოლადის პროდუქციაზე 15-25 ლარის ფარგლებში მერყეობს, მაშინ, როცა იმპორტულ შოკოლადში ამოვლებულ ჩირებზე ფასი 30 ლარიდან იწყება. ცნობისთვის, ”ჩირკოლადი” ქართული ბრენდია, რომელიც შოკოლადში ამოვლებულ ჩირს წარმოადგენს. პროდუქცია ბაღდათში იწარმოება. ქვეყანაში ფსიქოტროპული მედიკამენტების შემოტანაზე კვოტები დაწესდა

გიორგი მღებრიშვილმა და დავით სერგეენკომ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის ურთიერთშეთანხმების დოკუმენტს მოაწერეს ხელი. აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, საქართველოში ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე შიდა კვოტები დაწესდა. კვოტები განისაზღვრა 6 პრეპარატზე, კერძოდ: გაბაპენტინზე, ზოპიკლონზე, ბაკლოფენზე, ზალეპლონზე, ტროპიკამიდსა და დექსტრომეტორფანზე. კვოტების დადგენის მთავარი მიზანია ქვეყანაში ფსიქოტროპული ფარმაცევტული პროდუქციის შემოტანის რაოდენობის მკაცრად განსაზღვრა და ამ მიმართულებით მონიტორინგის გაძლიერება. ეს გადაწყვეტილება ხელს შეუწყობს აღნიშნული მედიკამენტების არასაჭიროებისამებრ მოხმარების შეზღუდვას და ე.წ. სააფთიაქო ნარკომანიის პრევენციას. "ბოლო პერიოდში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი ძალისხმევით, ე.წ. „სააფთიაქო ნარკომანიის“ წინააღმდეგ არაერთი ცვლილება და რეფორმა განხორციელდა, რამაც ქვეყანაში მნიშვნელოვნად შეამცირა ინტრავენური სააფთიაქო ნარკომანია. თუმცა, ნარკომანიის ტაბლეტირებული ფორმა კვლავ რჩება ნარკოპოლიტიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად. შიდა კვოტების განსაზღვრა ტაბლეტირებული სააფთიაქო ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება", - ნათქვამია შსს-ს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ფსიქოტროპულ ნივთიერებებზე შიდა კვოტების განსაზღვრის გადაწყვეტილება სპეციალურმა საბჭომ მიიღო, რომლის თავმჯდომარეა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო და თანათავმჯდომარე - შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. საბჭოს შემადგენლობაში არიან პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი აკაკი ზოიძე და შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები. ერთობლივ სათათბირო ორგანოს - საბჭოს აქვს ნებისმიერ დროს შეკრების და დეფიციტის არსებობის შემთხვევაში, ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე კვოტების გაზრდასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება. 