„შეგინში“აქციის ერთ-ერთი მონაწილის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ავტომატი და 1000 ვაზნა ამოიღეს

მიხეილ სააკაშვილთან ერთად, პოლონეთ-უკრაინის საზღვრის გადაკვეთაში მონაწილე 69 პირს ადმინისტრაციული დარღვევის ოქმები შეუდგინეს. ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის პრესმდივანმა, ოლეგ სლობოდიანმა, განაცხადა. „დღეისთვის შედგენილია ოქმი 69 პირისთვის, რომლებიც არიან იდენტიფიცირებულები," - განაცხადა უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. სლობოდიანის განმარტებით, საზღვრის გარღვევის მონაწილე 14 ადამიანი - ძირითადად, მედიის წარმომადგენლები, შეგინის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე დაბრუნდნენ და შესაბამის ოქმებს ხელი მოაწერეს. უკრაინელმა მესაზღვრეებმა 12 სექტემბერს ადმინისტრაციული დარღვევის შესახებ ოქმი მიხეილ სააკაშვილსაც ჩააბარეს. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა დოკუმენტს ხელი მოაწერა.

პოლონეთ-უკრაინის საზღვრის გადაკვეთაში მონაწილე 69 პირს ადმინისტრაციული დარღვევის ოქმები შეუდგინეს უკრაინის ქალაქ ლვოვის რაიონულმა სასამართლომ სასაზღვრო პუნქტ „შეგინის" გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულს 2-თვიანი პატიმრობა შეუფარდა. იმ შემთხვევაში, თუ დაკავებული გირაოს გადაიხდის, ის გათავისუფლდება. ამის შესახებ გამოცემა „უკრაინსკაია პრავდა" იუწყება. ეროვნული პოლიციის ინფორმაციით, ასეთი გადაწყვეტილება სასამართლომ დღეს გამოიტანა. „წარდგენილი მასალების საფუძველზე სასამართლომ მამაკაცს 60-დღიანი პატიმრობა, 32 ათასი გრივნას ოდენობის გირაოს შეტანის უფლებით შეუფარდა," - ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. მამაკაცი ბრალად უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის 332-ე მუხლის მეორე ნაწილით (უკრაინის სახელმწიფო საზღვარზე ადამიანების უკანონო გადაყვანა), 342-ე მუხლის მეორე ნაწილით (ხელისუფლების ან სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლისთვის წინააღმდეგობის გაწევა) და 293-ე მუხლით (საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა ჯგუფის მიერ) გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა ედება.

სასაზღვრო პუნქტ „შეგინის" გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულს 2-თვიანი პატიმრობა შეეფარდა

უკრაინის შს სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ტერიტორიაზე უკანონოდ იმყოფება, თუმცა მისი დაკავებისთვის საკმარისი საფუძველი არ არის. ამის შესახებ უკრაინის შს სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, არტიომ შევჩენკომ, განაცხადა. შევჩენკოს განცხადებით, სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი გადასცა, თუმცა მის დასაკავებლად საკმარისი საფუძველი არ ჰქონდათ. მიხეილ სააკაშვილს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ ადმინისტრაციული პროტოკოლი გადაეცა. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების კოდექსის თანახმად, მას 130-დან 330 დოლარამდე ოდენობის ჯარიმა ემუქრება.

სააკაშვილის დაკავებისთვის საკმარისი საფუძველი არ არსებობს - უკრაინის შსს 