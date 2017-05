“შეგხვდებით ბათუმში” – რას შეასრულებს “აეროსმიტი” “ბლექ სი არენაზე, სიმღერების სია!!!

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131898 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131898 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7694 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131898) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10307,7694) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131795 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 16:42:17 [post_date_gmt] => 2017-05-17 12:42:17 [post_content] => Black Sea Arena-ზე ჯგუფ Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის "საქართველოს რკინიგზამ" თბილისიდან დამატებით 2 STADLER-ის ტიპის მატარებელი დანიშნა. ამასთან, კომპანიის ცნობით, საქართველოს რკინიგზა 20 მაისს ბათუმი-ქობულეთი-ურეკის და უკუ მიმართულებით ნიშნავს მატარებლებს, რომლებიც ამ მარშრუტზე შემდეგი გრაფიკით იმოძრავებენ: კენტ რიცხვებში: მატარებელი №7001 ბათუმიდან გავა 16:00, ქობულეთში იქნება 16:18-16:21, ხოლო ურეკში ჩავა 16:46. სამგზავრო მატარებელი №7003 ბათუმიდან გავა 18:10 ქობულეთში იქნება 18:28-18:31, ურეკში ჩავა 18:56. მატარებელი №7005 ბათუმიდან გავა 21:30, ქობულეთში ჩავა 22:01-22:04, ურეკში იქნება 22:22. ლუწ რიცხვებში: მატარებელი №7002 ურეკიდან გამოვა 17:05, ქობულეთში იქნება 17:27-17:31, აღნიშნული მატარებელი ბათუმში ჩავა 17:50. მატარებელი №7004 ურეკიდან გავა 19:35 ქობულეთში იქნება 20:05-20:09, ბათუმში ჩავა 20:27. სამგაზვრო მატარებელი №7006 ურეკიდან გავა 0;15, ქობულეთში ჩავა 0:39-0:43 და ბათუმში იქნება ღამის 1:01. აღნიშნულ სამგზავრო მატარებლებზე ბილეთის ღირებულება ბიზნეს კლასისთვის შეადგენს 10 ლარს, I კლასით მგზარობის საფასურია 8 ლარი, ხოლო IIკლასით მგზავრობა შესაძლებელია 6 ლარად. I და II კლასით მგზავრობისას ბავშვებზე მოქმედებს შეღავათიანი ტარიფი. 20 მაისს „ბლექ სი არენას" რიგით მეორე სეზონი გაიხსნება ლეგენდარული როკჯგუფის, „აეროსმიტის" კონცერტზე. საკონცერტო დარბაზის დირექტორი, fortuna.ge-ს ექსკლუზიურად ესაუბრა ღონისძიების დეტალების შესახებ. ანი კავლელიშვილის თქმით, მზადება ყველაზე აქტიურ ფაზაში შევიდა. ანი კავლელიშვილი: „აეროსმიტის" კონცერტის მზადების კუთხით ეს კვირა ყველაზე მძიმე და დატვირთული იქნება ჩვენთვის. ლეგენდარული როკჯგუფის კონცერტი ჩვენს არენაზე 20 მაისს გაიმართება. გაყიდულია 10 000-ზე მეტი ბილეთი. ოფიციალურ მონაცემებს ჩვენი პარტნიორებისგან - tkt.ge და biletebi.ge მივიღებთ კონცერტის დასრულების შემდეგ, თუმცა დაახლოებითი ინფორმაცია უკვე გვაქვს, რომ ბილეთების საკმაო ნაწილი საზღვრებს გარეთ შეიძინეს. მათ შორის ყველაზე მეტი მეზობელ ქვეყნებში - უკრაინა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი და რუსეთი. ასე რომ, 20 მაისისთვის საქართველოში უამრავ ტურისტს ველოდებით. როგორც ვიცით, „აეროსმიტს" ერთ-ერთი ყველაზე რთული მოთხოვნათა ჩამონათვალი აქვს... დიახ, ასეა. აქვთ ძალიან მკაცრი მოთხოვნები ტექნიკისა და უსაფრთხოების მხრივ. უსაფრთხოების გაძლიერებული ნორმები შემუშავდა. ჯგუფის მოთხოვნაა, აკრედიტებული ოპერატორებისა და ფოტოგრაფების გარდა, არავის ჰქონდეს ფოტო და ვიდეოკამერები. დაშვებული იქნება მობილური ტელეფონები, თუმცა ვერ გამოიყენებთ სელფის ჯოხს. თუკი ამ ყველაფერს თან იქონიებთ, შესასვლელში ჩამოგართმევენ. აღსანიშნავია, რომ ასეთი მოთხოვნები მათ მარტო საქართველოში არ წამოუყენებიათ. იგივე ე.წ. რაიდერია იმ 18 ქვეყანაში, სადაც გამოსამშვიდობებელ ტურნეს ატარებენ. ტექნიკური ნაწილიც ძალიან დატვირთულია, თუმცა საბედნიეროდ, „ბლექ სი არენას" აქვს ისეთი მარაგი, რომელიც ამ ძალიან რთულ მოთხოვნათა სიასაც გაუმკლავდა. ჯგუფს შედარებით ლოიალური მიდგომა აქვს გამასპინძლების ნაწილში, დათანხმდნენ, ის პროდუქტები, რომლებიც ჩამონათვალში ჰქონდათ და საქართველოში არ არის, აქ არსებულით ჩაენაცვლებინათ, რასაც სხვა არტისტები არ თანხმდებიან ხოლმე. როდის და რამხელა სამუშაო ჯგუფით ჩამოდის „აეროსმიტი"? 50-მდე ადამიანი ჩამოდის. სხვადასვა ჯგუფი 17 მაისიდან დაიწყებს საქართველოში ჩამოსვლას, თავად „აეროსმიტის" წევრების ჩამოსვლის ზუსტ თარიღს ვერ გეტყვით. ზოგადად, თითქმის ყველაფერი კონფიდენციალურია. მათ შორის იმ სიმღერათა ჩამონათვალიც, რომლებსაც კონცერტზე მოვისმენთ? დიახ, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა იმ სიმღერას მოისმენთ, რომელიც ჯგუფის თაყვანისმცემლებს უყვართ. „აეროსმიტს" თავისი მრავალწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში უამრავი ჰიტი აქვს შექმნილი და მათი თაყვანისმცემლებისთვის კიდევ უფრო მეტად სასიამოვნო იქნება ამ კონცერტზე დასწრება (იღიმის). ნინო მურღულია შეკვეთილში მდებარე დარბაზის დირექტორად ახლახან ანი კავლელიშვილი დაინიშნა. მან ამ პოზიციაზე დიტო ბერიძე შეცვალა. მანამდე ანი ამავე დარბაზის ღონისძიებების მიმართულებას ხელმძღვანელობდა. როგორც ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, მოხარულია, რომ გააგრძელებს წარმატებით დაწყებულ საქმეს საუკეთესო გუნდთან ერთად. „ბლექ სი არენა" 20 მაისს ლეგენდარული როკჯგუფის, „აეროსმიტის" დასახვედრად ემზადება. როგორც ანიმ fortuna.ge-სთან ექსკლუზიურად საუბრისას განაცხადა, ჯგუფს საკმაოდ რთული ტექნიკური რაიდერი აქვს და კიდევ მთელი რიგი მოთხოვნებისა, რაც ვარსკვლავებს ახასიათებთ, თუმცა არაფერია ისეთი, რასთან გამკლავებასაც „ბლექ სი არენა" ვერ შეძლებს. ანი, „ბლექ სი არენას" დირექტორად დაინიშნეთ? დიახ, ასეა. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ეს რეგიონში საუკეთესო საკონცერტო სივრცეა, ჩემთვის დიდი პატივია და დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ასეთი დარბაზის ხელმძღვანელი გავხდი. გამოცდილებას, რომელიც წინა წელს „ბლექ სი არენაზე", როგორც ღონისძიებების მიმართულების ხელმძღვანელმა მივიღე, წლევანდელი სეზონის წარმატებისთვის გამოვიყენებ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუშაობა „ბლექ სი არენას" საუკეთესო გუნდთან ერთად მომიწევს. მიხარია, რომ პირველი წარმატებული სეზონის წყალობით, ჩვენმა დარბაზმა კარგი სახელი დაიმკვიდრა საერთაშორისო არენაზე, შოუბიზნესის წრეებში და საუკეთესო ნიადაგი შეგვიქმნა იმისთვის, რომ აქ გამოსვლა საინტერესო იყოს მაღალი დონის ვარსკვლავებისთვის. გარდა ამისა, ჩვენი კიდევ ერთი მიზანია ამ სფეროში ჩენი გუნდის პროფესიული ზრდა, ამ მიმართულებით წელსაც ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადავდგამთ, რომ კიდევ მეტი ლიცენზირებული და კვალიფიციური კადრი შევძინოთ ქვეყანას. 20 მაისს მეორე სეზონს ლეგენდარული როკჯგუფის, „აეროსმიტის" კონცერტით [post_title] => Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის დამატებითი მატარებლები დაინიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aerosmith-is-koncertze-daswrebis-msurveltatvis-damatebiti-matareblebi-dainishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 16:43:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 12:43:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131795 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 15 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 874bf2dc945b6573d0cbab37fea56163 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )