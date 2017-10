უკრაინის რადასთან 50-მდე კარავია გაშლილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saakashvili [1] => rada [2] => karvebi-ukrainis-radastan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176540 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saakashvili [1] => rada [2] => karvebi-ukrainis-radastan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176540 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 57 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saakashvili [1] => rada [2] => karvebi-ukrainis-radastan ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saakashvili [1] => rada [2] => karvebi-ukrainis-radastan ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176540) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20369,13351,57) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166514 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-22 15:06:46 [post_date_gmt] => 2017-09-22 11:06:46 [post_content] => მსოფლიოში დაახლოებით, ათი მილიონი ადამიანია ისეთი, რომელსაც არცერთი ქვეყნის მოქალაქეობა არ აქვს. „კანონიერი მოჩვენებებად“ ან იბადებიან, ან შემდეგ, კონკრეტული დარღვევების შემდეგ ხდებიან. წელს კანონიერ მოჩვენებებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი შეუერთდა, მას საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმის შემდეგ მიღებული უკრაინის მოქალაქობა ჩამოართვეს. „ფორტუნამ“ მოიძია სხვა ცნობილი ადამიანები, რომლებსაც ასევე არ ჰქონდათ არც ერთი ქვეყნის მოქალაქეობა. მათ შორისაა: ადოლფ ჰიტლერი გერმანელი პოლიტიკოსი და სახელმწიფო მოღვაწე, გერმანიის ფიურერი და რაიხსკანცლერი, ნაცისტური პარტიის ლიდერი. ჰოლოკოსტისა და მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი ინიციატორი. 1925 წელს მან უარი თქვა ავსტრიის მოქალაქეობაზე. ანა ფრანკი ებრაელი გოგონა, რომელიც ჰიტლერის ოკუპაციის პერიოდში თავს,ამსტერდამში სამალავში აფარებდა. ის ცნობილი გახდა განთქმული წიგნის „ანა ფრანკის დღიურის“ გამოქვეყნების შემდეგ, რომელმაც ფაშიზმის სისაზარლეს ფარდა ახადა, და რომელიც მსოფლიოს მრავალ ენაზეა ნათარგმნი. ანა ფრანკი გერმანიაში დაიბადა, თუმცა1941 წელს მას მოქალაქეობა ჩამოერთვა. სიცოცხლის ბოლომდე ის არც ერთი ქვეყნის მოქალაქედ არ ითვლებოდა. (გარდაიცვალა 1945 წელს, 15 წლის ასაკში.) ალბერტ აინშტაინი XX საუკუნის უდიდესი მეცნიერი. მან წამოაყენა ფარდობითობის თეორია და ასევე დიდი წვლილი აქვს შეტანილი კვანტური მექანიკის, სტატისტიკური მექანიკისა და კოსმოლოგიის განვითარებაში. 1921 წელს მიენიჭა ნობელის პრემია ფიზიკაში 1905 წელს ფოტოელექტრონული ეფექტის მისეული განსაზღვრებისთვის და ასევე თეორიულ ფიზიკაში მის მიერ შეტანილი წვლილისთვის. 1986 წლის იანვარში, მამის თანხმობით, მან უარი თქვა ვიურტემბერგის სამეფოს (არსებობდა გერმანიაში) მოქალაქეობაზე იმისთვის, რომ თავიდან სამხედრო სამსახური აერიდებინა. ამავე წლის სექტემბერში ის შვეიცარიის სკოლაში ჩაირიცხა უმაღლესი ქულებით. 1901 წელს კი შვეიცარიის მოქალაქე გახდა. კარლ მარქსი გერმანელი ფილოსოფოსი, ეკონომისტი, ისტორიკოსი, პოლიტიკური თეორეტიკოსი, სოციოლოგი, კომუნისტი და რევოლუციონერი, რომლის იდეებსაც ეფუძნება თანამედროვე კომუნიზმი. 1845 წელს პრუსიის მთავრობის მოთხოვნით მარქსი საფრანგეთიდან გააძევეს. ის ჯერ ბრიუსელში, შემდეგ კი ლონდონში გადასახლდა. ამავე დროს, მან უარი თქვა პრუსიის მოქალაქეობაზე და მთელი დარჩენილი ცხოვრება მოქალაქეობის გარეშე გაატარა. ოსამა ბინ ლადენი ეთნიკური იემენელი ტერორისტი საუდის არაბეთიდან, 11 სექტემბრის ტერაქტზე პასუხისმგებელი ტერორისტული დაჯგუფების, ალ-კაიდას დამფუძნებელი. სუდანში ყოფნის დროს მან სახელი გაითქვა თავისი გულუხვობით ღარიბების მიმართ და საუდის არაბეთის მეფის კრიტიკით. საპასუხოდ, 1994 წელს მეფემ ბინ ლადენს მოქალაქეობა ჩამოართვა და დაარწმუნა მისი ოჯახი აღარ მიეცათ ბინ ლადენისთვის 7 მილიონიანი სტიპენდია. ფრიდრიხ ნიცშე XIX საუკუნის გერმანელი ფილოსოფოსი. ის წერდა კრიტიკულ წერილებს რელიგიაზე, სიკვდილზე, თანამედროვე კულტურაზე და მეცნიერებაზე მეტაფორებისა და აფორიზმების გამოყენებით. 1868 წელს ნიცშემ მიიღო შეთავაზება, გამხდარიყო კლასიკური ფილოლოგიის პროფესორი ბაზელის უნივერსიტეტში. ამ დროს ის მხოლოდ 24 წლის იყო. ის დათანხმდა. ბაზელში გადასვლამდე ნიცშემ უარი თქვა პრუსიის მოქალაქეობაზე და დარჩენილი წლები ოფიციალურად ის არ იყო არც ერთი ქვეყნის მოქალაქე. https://www.facebook.com/fortuna106.9/videos/1763974666960688/ თამთა უთურგაშვილი [post_title] => 7 ყველაზე ცნობილი ადამიანი, რომელსაც სააკაშვილის მსგავსად მოქალაქეობა არ ჰქონდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 7-yvelaze-cnobili-adamiani-romelsac-saakashvilis-msgavsad-moqalaqeoba-ar-hqonda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 11:26:08 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 07:26:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166514 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 153846 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-15 11:09:39 [post_date_gmt] => 2017-08-15 07:09:39 [post_content] => "მინდა, გითხრათ, რომ დარდიც არ მაქვს. თუ საჭირო გახდა, ჩაატარონ გამოძიება, ექსპერტიზები. მე გეტყვით, რომ ”ფე-ეს-ბე”-ს აგენტები და ”ნაციონალური მოძრაობის წევრები ორკესტრირებულად უტევენ ხელისუფლებას და ეს არის ჩვენს შესასუსტებლად აგორებული ანტი პიარი,” - გავრცელებულ სატელეფონო ჩანაწერებთან დაკავშირებით შს მინისტრი, გიორგი მღებრიშვილი, პირველ განცხადებას აკეთებს. როგორც გიორგი მღებრიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ეს არის ”ფე-ეს-ბე”-ს და ”ნაციონალური მოძრაობის” მიერ აგორებული ანტიპიარი, რომელიც ხელისუფლების დასუსტებას ისახავს მიზნად. შს მინისტრის განცხადებით, მას პრობლემა არ აქვს არც გამოძიების დაწყებასთან და არც ექსპერტიზის ჩატარებასთან დაკავშირებით, რაც ხმის ავთენტურობას დაადგენს. კვირას Страна.ua-მ გაავრცელა აუდიოჩანაწერი, რომელშიც, ცნობილი რუსი ,,პრანკერების“ (სატელეფონო ხულიგნები) „ვოვანის“ და „ლექსუსის“ მტკიცებით, „ლექსუსი“ საქართველოს შს მინისტრ გიორგი მღებრიშვილს უკრაინის შს მინისტრ არსენ ავაკოვის სახელით ესაუბრება. აუდიოჩანაწერის თნახმად, თითქოსდა გიორგი მღებრიშვილი ექსპრეზიდენტს უცენზურო სიტყვებით მოიხსენიებს და უკრაინულ მხარეს სთხოვს, არ გადმოსცენ ის საქართველოს. ამასთან, ვიდეოს თანახმად, თითქოსდა გიორგი მღებრიშვილი ამბობს, რომ ეს პოზიცია პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეთანხმებულია. [post_title] => შს მინისტრი სატელეფონო ჩანაწერების გავრცელებას ФСБ-ს აგენტებს და ენმ-ის აბრალებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shs-ministri-satelefono-chanawerebis-gavrcelebas-%d1%84%d1%81%d0%b1-s-agentebs-da-enm-is-abralebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-15 11:09:39 [post_modified_gmt] => 2017-08-15 07:09:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153846 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 153511 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 11:05:57 [post_date_gmt] => 2017-08-14 07:05:57 [post_content] => "მსგავსი სატელეფონო საუბარი საერთოდ არ შემდგარა, არც უკრაინის შს მინისტრთან და არც სხვა პირთან. საერთოდ, იმის დაშვებაც კი, რომ ორი ქვეყნის შს მინისტრები სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან თემებს განიხილავენ არადაცული სატელეფონო კავშირის მეშვეობით, არასერიოზულია," - ამის შესახებ შსს-ს პრესამსახურში უკრაინული ვებგვერდ Страна.ua-ს მიერ გავრცელებულ აუდიოჩანაწერთან დაკავშირებით აცხადებენ. Страна.ua-მ გაავრცელა აუდიოჩანაწერი, რომელშიც ცნობილი რუსი ,,პრანკერების“ (სატელეფონო ხულიგნები) „ვოვანის“ და „ლექსუსის“ მტკიცებით, „ლექსუსი“ საქართველოს შს მინისტრ გიორგი მღებრიშვილს უკრაინის შს მინისტრ არსენ ავაკოვის სახელით ესაუბრება. აუდიოჩანაწერის თნახმად, თითქოსდა გიორგი მღებრიშვილი ექსპრეზიდენტს უცენზურო სიტყვებით მოიხსენიებს და უკრაინულ მხარეს სთხოვს, არ გადმოსცენ ის საქართველოს. ამასთან, ვიდეოს თანახმად, თითქოსდა გიორგი მღებრიშვილი ამბობს, რომ ეს პოზიცია პრემიერმინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეთანხმებულია. [post_title] => მსგავსი სატელეფონო საუბარი საერთოდ არ შემდგარა, არც უკრაინის შს მინისტრთან და არც სხვა პირთან - შსს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msgavsi-satelefono-saubari-saertod-ar-shemdgara-arc-ukrainis-shs-ministrtan-da-arc-skhva-pirtan-shss [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 11:36:46 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 07:36:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153511 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166514 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-22 15:06:46 [post_date_gmt] => 2017-09-22 11:06:46 [post_content] => მსოფლიოში დაახლოებით, ათი მილიონი ადამიანია ისეთი, რომელსაც არცერთი ქვეყნის მოქალაქეობა არ აქვს. „კანონიერი მოჩვენებებად“ ან იბადებიან, ან შემდეგ, კონკრეტული დარღვევების შემდეგ ხდებიან. წელს კანონიერ მოჩვენებებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი შეუერთდა, მას საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმის შემდეგ მიღებული უკრაინის მოქალაქობა ჩამოართვეს. „ფორტუნამ“ მოიძია სხვა ცნობილი ადამიანები, რომლებსაც ასევე არ ჰქონდათ არც ერთი ქვეყნის მოქალაქეობა. მათ შორისაა: ადოლფ ჰიტლერი გერმანელი პოლიტიკოსი და სახელმწიფო მოღვაწე, გერმანიის ფიურერი და რაიხსკანცლერი, ნაცისტური პარტიის ლიდერი. ჰოლოკოსტისა და მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი ინიციატორი. 1925 წელს მან უარი თქვა ავსტრიის მოქალაქეობაზე. ანა ფრანკი ებრაელი გოგონა, რომელიც ჰიტლერის ოკუპაციის პერიოდში თავს,ამსტერდამში სამალავში აფარებდა. ის ცნობილი გახდა განთქმული წიგნის „ანა ფრანკის დღიურის“ გამოქვეყნების შემდეგ, რომელმაც ფაშიზმის სისაზარლეს ფარდა ახადა, და რომელიც მსოფლიოს მრავალ ენაზეა ნათარგმნი. ანა ფრანკი გერმანიაში დაიბადა, თუმცა1941 წელს მას მოქალაქეობა ჩამოერთვა. სიცოცხლის ბოლომდე ის არც ერთი ქვეყნის მოქალაქედ არ ითვლებოდა. (გარდაიცვალა 1945 წელს, 15 წლის ასაკში.) ალბერტ აინშტაინი XX საუკუნის უდიდესი მეცნიერი. მან წამოაყენა ფარდობითობის თეორია და ასევე დიდი წვლილი აქვს შეტანილი კვანტური მექანიკის, სტატისტიკური მექანიკისა და კოსმოლოგიის განვითარებაში. 1921 წელს მიენიჭა ნობელის პრემია ფიზიკაში 1905 წელს ფოტოელექტრონული ეფექტის მისეული განსაზღვრებისთვის და ასევე თეორიულ ფიზიკაში მის მიერ შეტანილი წვლილისთვის. 1986 წლის იანვარში, მამის თანხმობით, მან უარი თქვა ვიურტემბერგის სამეფოს (არსებობდა გერმანიაში) მოქალაქეობაზე იმისთვის, რომ თავიდან სამხედრო სამსახური აერიდებინა. ამავე წლის სექტემბერში ის შვეიცარიის სკოლაში ჩაირიცხა უმაღლესი ქულებით. 1901 წელს კი შვეიცარიის მოქალაქე გახდა. კარლ მარქსი გერმანელი ფილოსოფოსი, ეკონომისტი, ისტორიკოსი, პოლიტიკური თეორეტიკოსი, სოციოლოგი, კომუნისტი და რევოლუციონერი, რომლის იდეებსაც ეფუძნება თანამედროვე კომუნიზმი. 1845 წელს პრუსიის მთავრობის მოთხოვნით მარქსი საფრანგეთიდან გააძევეს. ის ჯერ ბრიუსელში, შემდეგ კი ლონდონში გადასახლდა. ამავე დროს, მან უარი თქვა პრუსიის მოქალაქეობაზე და მთელი დარჩენილი ცხოვრება მოქალაქეობის გარეშე გაატარა. ოსამა ბინ ლადენი ეთნიკური იემენელი ტერორისტი საუდის არაბეთიდან, 11 სექტემბრის ტერაქტზე პასუხისმგებელი ტერორისტული დაჯგუფების, ალ-კაიდას დამფუძნებელი. სუდანში ყოფნის დროს მან სახელი გაითქვა თავისი გულუხვობით ღარიბების მიმართ და საუდის არაბეთის მეფის კრიტიკით. საპასუხოდ, 1994 წელს მეფემ ბინ ლადენს მოქალაქეობა ჩამოართვა და დაარწმუნა მისი ოჯახი აღარ მიეცათ ბინ ლადენისთვის 7 მილიონიანი სტიპენდია. ფრიდრიხ ნიცშე XIX საუკუნის გერმანელი ფილოსოფოსი. ის წერდა კრიტიკულ წერილებს რელიგიაზე, სიკვდილზე, თანამედროვე კულტურაზე და მეცნიერებაზე მეტაფორებისა და აფორიზმების გამოყენებით. 1868 წელს ნიცშემ მიიღო შეთავაზება, გამხდარიყო კლასიკური ფილოლოგიის პროფესორი ბაზელის უნივერსიტეტში. ამ დროს ის მხოლოდ 24 წლის იყო. ის დათანხმდა. ბაზელში გადასვლამდე ნიცშემ უარი თქვა პრუსიის მოქალაქეობაზე და დარჩენილი წლები ოფიციალურად ის არ იყო არც ერთი ქვეყნის მოქალაქე. https://www.facebook.com/fortuna106.9/videos/1763974666960688/ თამთა უთურგაშვილი [post_title] => 7 ყველაზე ცნობილი ადამიანი, რომელსაც სააკაშვილის მსგავსად მოქალაქეობა არ ჰქონდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 7-yvelaze-cnobili-adamiani-romelsac-saakashvilis-msgavsad-moqalaqeoba-ar-hqonda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 11:26:08 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 07:26:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166514 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 14 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1ebf8e1ecad3327d8ab2310e8c7fa0d3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )