შეკვეთილში მარიოტის ბრენდის სასტუმრო აშენდა (ფოტოები)

[post_content] => შეკვეთილში, საკონცერტო დარბაზ „ბლექ სი არენასთან" მრავალფუნქციური შადრევანი ამოქმედდა. შადრევანი 1 300 კვ.მ. ფართობის კომპლექსს მოიცავს, რომელშიც ერთმანეთთანაა დაკავშირებული ერთი დიდი და რვა მცირე ზომის აუზი. შადრევანი ლაზერითა და სპეციალური პროექტორითაა აღჭურვილი, რომელთა მეშვეობითაც წყლის ფარდაზე ნებისმიერი სახის ვიდეო და ფოტომასალის გადატანაა შესაძლებელი. ადგილზე "ქართუ ჯგუფის" საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, გიორგი უძილაური და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, მერაბ ჭანუყვაძე იმყოფებოდნენ. „ფონდმა „ქართუმ" „ბლექ სი არენასთან" 5 მილიონი ლარის ღირებულების შადრევანი დაამონტაჟა. ტექნიკური აღჭურვითა და სისტემის სირთულით, შეკვეთილის საკონცერტო დარბაზის მრავალფუნქციურ შადრევანს საქართველოში ანალოგი არ გააჩნია. იგი აღაფრთოვანებს მნახველებს,“ - განაცხადა ოზურგეთის მუნიციპალიიტეტის გამგებელმა მერაბ ჭანუყვაძემ. კომპლექსი ფონდმა „ქართუმ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს საჩუქრად გადასცა. ფონდმა „ქართუმ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მანამდე „მუსიკოსების პარკი“ და წვერმაღალის ულტრათანამედროვე სტანდარტების საბავშვო ბაღი გადასცა. [post_title] => შეკვეთილში 5 მილიონიანი შადრევანი ამოქმედდა (ფოტოები) Best Western Plus-ი გემოვნებით შესრულებული ინფრასტრუქტურაა. მინდა მივულცო ყველას. ჩვენ ყოველკვირეულად ვხსნით სხვადასხვა სასტუმროს და ობიექტს. მსგავსი პროექტები ხელს შეუწყობს ჩვენი რეგიონის განვითარებას,“ - აღნიშნა ზურაბ პატარაძემ. Best Western Hotels & Resorts მსოფლიოში სასტუმროების ყველაზე დიდ საერთაშორისო ქსელს წარმოადგენს, რომელიც 4200-მდე კერძოდ ოპერირებულ სასტუმროს მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში ფლობს. 