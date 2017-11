“შემეშინდა არ დამგვიანებოდა ამის თქმა” – თაკო ჩარკვიანის მიმართვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jansugh-charkviani [1] => tako-charkviani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186297 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jansugh-charkviani [1] => tako-charkviani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186297 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 20978 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jansugh-charkviani [1] => tako-charkviani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jansugh-charkviani [1] => tako-charkviani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186297) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20978,21086) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185896 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-09 18:10:02 [post_date_gmt] => 2017-11-09 14:10:02 [post_content] => მამას ნატვრა იყო დამნაშავეებმა აგონ პასუხი და დანარჩენი გავერთიანდეთ- პოეტ ჯანსუღ ჩარკვიანის შვილი, პუბლიცისტი თაკო ჩარკვიანი მთაწმინდის პანთეონში, მამის დაკძალვის დროს მომხდარ მცირე ინცინდენტს გამოეხმაურა.თაკო ჩარკვიანის თქმით, ეჭვი ეპარება, რომ ინციდენტში მონაწილე ორი ქალბატონი ზვიად გამსახურდიას მომხრეები ყოფილიყვნენ. “არა მგონია და არ დაიჯეროთ, რომ ეს ორი ქალბატონი ბატონ ზვიად გამსახურდიას მომხრეები იყვნენ. ისინი არ იყვნენ გამსახურდიას მომხრეები, გამსახურდიას ოჯახის პატივისმცემელი აქ ზის, ჯანსუღ ჩარკვიანის მეუღლე, რომელმაც მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ძალიან დიდი მწერლის, კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედებას. ამიტომ, მე მინდა ვთქვა, რომ ძლივს გაერთიანებული, ძლივს შეკოწიწებული საქართველო არ ჩაგვიშალონ. აქ არიან სრულიად სხვადასხვა აზრის მატარებლები და მეტი ამ კაცს და სამოციანელთა თაობასაც არაფერი არ უნდოდა. მეტს ესენი არაფერს არ ემსახურებოდნენ. კბილებით მოიტანეს. აი, ამათგან იცავდნენ, აღარ არიან ისინი, ორი ცალი დარჩა და ისიც აგერ ამოვიდნენ პანთეონში”, - განაცხადა თაკო ჩარკვიანმა. მთაწმინდაზე, ქართველი პოეტის ჯანსუღ ჩარკვიანის დაკრძალვის ცერემონიაზე მცირე ინციდენტი მოხდა. მთაწმინდის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში, სადაც სამგლოვიარო ცერემონია მიმდინარეობდა, ყოფილი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მომხრე ორმა ქალმა პლაკატები გაშალა და ჯანსუღ ჩარკვიანის პანთეონში დაკრძალვის გადაწყვეტილება გააპროტესტა. აღნიშნულის გამო, პანაშვიდზე მყოფმა პირებმა აღშფოთება გამოთქვეს და მათ პლაკატები წაართვეს. "მამას ნატვრა იყო დამნაშავეებმა აგონ პასუხი და დანარჩენი გავერთიანდეთ" - თაკო ჩარკვიანი ბიძინა ივანიშვილი მთაწმინდაზე, მეუღლესთან ერთად, ჯანსუღ ჩარკვიანის პანაშვიდს ესწრება

საქართველოს ყოფილმა პრემიერმინისტრმა, ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა მეუღლემ, ეკატერინე ხვედელიძემ, ჯანსუღ ჩარკვიანის ოჯახს მიუსამძიმრეს. ბიძინა ივანიშვილი მეუღლესთან ერთად მთაწმინდის პანთეონში იმყოფება, სადაც გარდაცვლილის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი მიმდინარეობს. პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძრიდან გამოასვენეს. ტაძარში ჯანსუღ ჩარკვიანის სამოქალაქო პანაშვიდი დილიდან მიმდინარეობდა. პოლიტიკოსები, მთავრობის წევრები, პარლამენტარები, საზოგადო მოღვაწეები, ცნობილი პირები ჯანსუღ ჩარკვიანის ოჯახის წევრებს უსამძიმრებდნენ და მწუხარებას გამოთქვამდნენ პოეტის გარდაცვალების გამო. ჯანსუღ ჩარკვიანი, როგორც ბერმუხა, ისე იდგა ქართული ლექსისა და ქართული სულის სადარაჯოზე - ილია II

"ჯანსუღ ჩარკვიანი, როგორც ბერმუხა, ისე იდგა ქართული ლექსისა და ქართული სულის სადარაჯოზე," - ამის შესახებ ნათქვამია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია მეორის სამძიმრის წერილში, რომელიც ყოვლადწმინდა სამების ტაძარში პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ (მუჯირი) ჯანსუღ ჩარკვიანის გამოსვენებამდე წაიკითხა. „დიდია ჩვენი გულისტკივილი ბატონი ჯანსუღის გარდაცვალების გამო. იგი როგორც ბერმუხა ისე იდგა ქართული ლექსისა და ქართული სულის სადარაჯოზე. მართალია, მან რთული და მრავალფეროვანი გზა განვლო, რაც ქვეყნის ცხოვრების წესმაც განაპირობა, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ უფლის წინაშე წარსდგა, როგორც მონანული და დიდი პოეტი. აღვავლენთ ლოცვებს მისი უკვდავი სულისათვის, რათა უფალმა „სავანესა მართალთასა" დააწესოს იგი, ხოლო თქვენ მოგანიჭოთ ურყევი რწმენა იმისა, რომ გარდაცვალება არ ნიშნავს სიკვდილს, არამედ გარდაცვალება არის დასაწყისი ჭეშმარიტი სიცოცხლისა," - ნათქვამია პატრიარქის სამძიმრის წერილში. "მამას ნატვრა იყო დამნაშავეებმა აგონ პასუხი და დანარჩენი გავერთიანდეთ" - თაკო ჩარკვიანი

მამას ნატვრა იყო დამნაშავეებმა აგონ პასუხი და დანარჩენი გავერთიანდეთ- პოეტ ჯანსუღ ჩარკვიანის შვილი, პუბლიცისტი თაკო ჩარკვიანი მთაწმინდის პანთეონში, მამის დაკძალვის დროს მომხდარ მცირე ინცინდენტს გამოეხმაურა.თაკო ჩარკვიანის თქმით, ეჭვი ეპარება, რომ ინციდენტში მონაწილე ორი ქალბატონი ზვიად გამსახურდიას მომხრეები ყოფილიყვნენ. "არა მგონია და არ დაიჯეროთ, რომ ეს ორი ქალბატონი ბატონ ზვიად გამსახურდიას მომხრეები იყვნენ. ისინი არ იყვნენ გამსახურდიას მომხრეები, გამსახურდიას ოჯახის პატივისმცემელი აქ ზის, ჯანსუღ ჩარკვიანის მეუღლე, რომელმაც მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ძალიან დიდი მწერლის, კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედებას. ამიტომ, მე მინდა ვთქვა, რომ ძლივს გაერთიანებული, ძლივს შეკოწიწებული საქართველო არ ჩაგვიშალონ. აქ არიან სრულიად სხვადასხვა აზრის მატარებლები და მეტი ამ კაცს და სამოციანელთა თაობასაც არაფერი არ უნდოდა. მეტს ესენი არაფერს არ ემსახურებოდნენ. კბილებით მოიტანეს. აი, ამათგან იცავდნენ, აღარ არიან ისინი, ორი ცალი დარჩა და ისიც აგერ ამოვიდნენ პანთეონში", - განაცხადა თაკო ჩარკვიანმა. მთაწმინდაზე, ქართველი პოეტის ჯანსუღ ჩარკვიანის დაკრძალვის ცერემონიაზე მცირე ინციდენტი მოხდა. მთაწმინდის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში, სადაც სამგლოვიარო ცერემონია მიმდინარეობდა, ყოფილი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას მომხრე ორმა ქალმა პლაკატები გაშალა და ჯანსუღ ჩარკვიანის პანთეონში დაკრძალვის გადაწყვეტილება გააპროტესტა. აღნიშნულის გამო, პანაშვიდზე მყოფმა პირებმა აღშფოთება გამოთქვეს და მათ პლაკატები წაართვეს.