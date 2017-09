შემოდგომის პერიოდში, სანამ შესამჩნევად აცივდება, ვირუსები არ გვემუქრება – პაატა იმნაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => paata-imnadze [1] => daavadebata-kontrolis-centri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167722 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => paata-imnadze [1] => daavadebata-kontrolis-centri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167722 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4179 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => paata-imnadze [1] => daavadebata-kontrolis-centri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => paata-imnadze [1] => daavadebata-kontrolis-centri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167722) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6084,4179) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163255 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 17:00:11 [post_date_gmt] => 2017-09-13 13:00:11 [post_content] => ზაფხულის პერიოდში ლეიშმანიოზით ინფიცირებული შემთხვევების გამოვლენას სპეციალისტები შემოდგომის ბოლოს ვარაუდობენ. “დაავადებათა კონტროლისა ეროვნული ცენტრის” ინფორმაციით, ლეიშმანიოზის შემთხვევების მატების ტენდენცია ჯერჯერობით არ შეინიშნება, რადგან დაავადებას რამდენიმეთვიანი ინკუბაციის პერიოდი ახასიათებს. ამდენად, სპეციალისტები ზაფხულის პერიოდში ინფიცირებული შემთხვევების გამოვლენას ნოემბრის ბოლოდან ელოდებიან. მათივე ცნობით, ლეიშმანიოზით უმთავრესად ბავშვები ავადდებიან. დაავადების დროს თვითნებური მკურნალობა დაუშვებელია. უწყების ინფორმაციით, ლეიშმანიოზის შემთხვევები ძირითადად თბილისში და აღმოსავლეთ საქართველოში ფიქსირდება, თუმცა ერთეული შემთხვევები იმერეთშიც გამოვლინდა. 2017 წელს სულ 23 შემთხვევაა რეგისტრირებული, რაც 2016 წელს ინფიცირების შედეგია. „დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის“ ხელმძღვანელის, პაატა იმნაძის, თქმით, ლეიშმანიოზი ბავშვებში მძიმედ მიმდინარე დაავადებაა და მას ღვიძლის, ელენთის გადიდება ახასიათებს. „თუ ბავშვს ლეიშმანიოზისთვის დამახასიათებელი ნიშნები შეეტყობა, მშობლებმა აუცილებლად უნდა მიმართონ პარაზიტოლოგს. ამ პრობლემით მიმართვიანობა იზრდება შემოდგომის ბოლოდან მეორე წლის გაზაფხულამდე. საქართველოს პირობებში ვირუსის გადაცემა იწყება ივნისის თვეში და სექტემბრის ბოლომდე გრძელდება. ეს დამოკიდებულია გარემოს ტემპერატურაზე. ერთი სიტყვით, გადაცემის პერიოდად ზაფხული მოიაზრება. დაავადების ინკუბაციური პერიოდი საკმაოდ გრძელია, ამიტომ დაავადების გამოვლინება იწყება მოგვიანებით. ახლა გამოვლენილი ავადმყოფები წინა წელს დაავადებულები არიან, წელს ვინც გახდება ავად, მათი გამოვლინება ჯერ არ დაწყებულა,“ - განაცხადა პაატა იმნაძემ „ფორტუნასთან“საუბრისას. მისივე ინფორმაციით, ლეიშმანიოზს არც მაღალი სიცხიანობა და არც გამონაყარი არ ახასიათებს. რაც შეეხება მკურნალობის გზებს, ექიმთა რეკომენდაციით, ავადმყოფისთვის არ არის აუცილებელი პრეპარატების თვითნებურად მიღება. თუმცა არსებობს პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება და, შესაბამისად, მკურნალობა ძალიან შედეგიანია. პაატა იმნაძე „ფორტუნასთან“ საუბრისას ხაზს უსვამს, რომ ამ დაავადების ძირითად მატარებელი ბუნებაში არიან ტურები, რომლებსაც უშუალო კავშირი ადამიანებთან არ აქვთ. თუმცა, ვინაიდან ადამიანთან ახლოს ძაღლი ცხოვრობს, შესაბამისად, ძირითადი მატარებელიც სწორედ ძაღლია. „თუ ვინმეს ავადმყოფი ძაღლი ჰყავს, პირველ რიგში, ეს საშიშია მისი ოჯახის წევრებისთვის, ვინაიდან ბაცილა, რომელიც ლეიშმანიოზის გამავრცელებელია, 300 მეტრის რადიუსით დაფრინავს. დაავადებული ძაღლი მარტივად შესამჩნევია: მათ კანზე გაქეცილი ადგილები უჩნდებათ. სამწუხაროდ, ძაღლებში ლეიშმანიოზი პრინციპში არ იკურნება, მთელ მსოფლიოში ისინი ექვემდებარებიან დაძინებას. ჩვენი კვლევის თანახმად, თბილისში ლეიშმანიოზით დაავადებული საკმაოდ ბევრი ძაღლია. ბრაზილიელებს გარკვეული ვაქცინა აქვთ სპეციალურად ძაღლებისთვის დაავადების თავიდან ასაცილებლად, მაგრამ საკამათო საკითხია, ბრაზილიური ლეიშმანიოზი რამდენად ეფექტური იქნება ჩვენი ძაღლებისთვის,“ - ამბობს პაატა იმნაძე. ზოგიერთი მწერი ლეიშმანიოზის გადამტანია, მაგრამ კოღოს არ გადააქვს ლეიშმანიოზი. იგი გადააქვს მწერის სახეობას, რომლებიც კოღოზე ოდნავ პატარაა. იმნაძის თქმით, ჩვენთან ეს მწერები არის გავრცელებული ისევე, როგორც ხმელთაშუა ზღვისპირეთში. „ლეიშმანიოზის სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ის ფორმა, რომელიც ჩვენთან არის, ასევე გავრცელებულია საბერძნეთში, იტალიაში, ესპანეთში და ა.შ. ეს დაავადება, ძირითადად, ემართება 4 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რადგანაც მათი იმუნური სისტემა ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული. ლეიშმანიოზის ბაცილა შეიძლება, მოხვდეს ორგანიზმში, მაგრამ დაავადება არ განვითარდეს. ძირითადად, ვითარდება ან პატარა ბავშვებში, ან მოზრდილებში, მაგალითად, იმუნოდეფიციტური ან ონკოლოგიური პრობლემების მქონე პაციენტებში,“ - განაცხადა პაატა იმნაძემ. სპეციალისტები მოუწოდებენ მშობლებს, ბავშვებში დაავადების გამოვლენისთანავე, სწორი დიაგნოსტიკისა და სწორი მკურნალობისთვის ექიმს დროულად მიმართონ. ასეთ შემთხვევაში, სპეციალისტი გაარკვევს რესპირაციულია ენტეროვირუსი, თუ პარაზიტული დაავადება. სექტემბერში თბილი ამინდების გამო, ლეიშმანიოზის გადამტანების აქტივობა შესაძლოა თვის ბოლომდე გაგრძელდეს. ასე რომ, დაავადებით ინფიცირების რისკი ჯერ კიდევ არსებობს. თათია კაკიაშვილი [post_title] => თბილისში ლეიშმანიოზით დაავადებული საკმაოდ ბევრი ძაღლია - როგორ დავიცვათ ბავშვები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-leishmaniozit-daavadebuli-sakmaod-bevri-dzaghlia-rogor-davicvat-bavshvebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 17:00:11 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 13:00:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163255 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 161166 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 15:49:09 [post_date_gmt] => 2017-09-07 11:49:09 [post_content] => 2013 წლის შემდეგ, საქართველოში ჯილეხით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ჯილეხით 60 წლამდე ასაკის მამაკაცი გარდაიცვალა. შემთხვევა 26 აგვისტოს მოხდა. გარდაცვლილი საქონლის დაკვლის პროცესში დაავადდა. შემთხვევის ადგილზე სპეციალისტები იმყოფებოდნენ, რომლებმაც ტერიტორიაზე სადეზინფექციო სამუშაოები ჩაატარეს. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფექციურ დაავადებათა სამსახურის უფროსის, ხათუნა ზახაშვილის, განცხადებით, ჯილეხით დაავადებულმა მამაკაცმა სამედიცინო დაწესებულებას დაგვიანებით მიმართა. მას ჯილეხის კანის ფორმა ჰქონდა, რაც დაავადებულ ცხოველთან კონტაქტის შედეგად განუვითარდა. ზახაშვილის თქმით, 2013 წლის შემდეგ გარდაცვალების შემთხვევა პირველად დაფიქსირება. ბოლო რვა თვის მონაცემებით, საქართველოში სულ დაავადების 20 შემთხვევაა გამოვლენილი და ყველა მათგანი კანის ფორმაა. ანალოგიური იყო შემთხვევების რაოდენობა 2016 წელსაც. „ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში ადამიანის ჯილეხით დაავადების შემთხვევები ინტენსიურად კლებულობს. მხოლოდ კანის ფორმა ფიქსირდება, რაც დაავადებული ცხოველის დაკვლის, გატყავების ან ხორცის მომზადების მცდელობისას ხდება. ჯილეხი მძიმე დაავადებაა, რომელიც ზოგჯერ სიკვდილით მთავრდება. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი დროულად არ მიმართავს ექიმს და არ დაიწყებს მკურნალობას. დაავადება მკურნალობას ექვემდებარება და განკურნებადია. დაავადებულმა მამაკაცმა გვიან მიმართა ექიმს, რის გამოც პროცესის გენერალიზაცია დაიწყო და პაციენტის სიკვდილი გამოიწვია,“ - განაცხადა ზახაშვილმა. [post_title] => 2013 წლის შემდეგ, საქართველოში ჯილეხით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 2013-wlis-shemdeg-saqartveloshi-jilekhit-gardacvalebis-pirveli-shemtkhveva-dafiqsirda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 17:01:32 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 13:01:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161166 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158624 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-31 15:25:52 [post_date_gmt] => 2017-08-31 11:25:52 [post_content] => ბოლო დროს მოსახლეობაში ინფექცია "კოკსაკთან" დაკავშირებით საკმაოდ შემაშფოთებელი ინფორმაცია ვრცელდება, რომ განსაკუთრებით საშიში ფორმებით ვლინდება და დაავადებულებს საფრთხეს უქმნის. თუმცა, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ოფიციალური ინფორმაციით, ენტეროვირუსული ინფექცია "კოკსაკი" საქართველოში სულ რამდენიმე შემთხვევით შემოიფარგლა. ის გაზაფხულ-ზაფხულის ვირუსად მიიჩნევა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელის, პაატა იმნაძის, თქმით, "კოკსაკის" ვირუსი პაციენტებში ძალიან იოლად, ყოველგვარი გართულების გარეშე მიმდინარეობს. „ეს ვირუსი ხშირია ჩვენნაირი კლიმატის ქვეყანაში, შავი ზღვისპირეთში, ხმელთაშუა ზღვისპირეთში. მას არავითარი გართულება არ მოჰყვება. ვირუსი ყველაზე ხშირად ბავშვებში გვხდება“, - განმარტავს იმნაძე. რა არის კოკსაკი? კოკსაკი არის ქალაქის დასახელება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც დაფიქსირდა პოლიომიელიტის მსგავსი დაავადების ეპიდემია, რომელიც გამოწვეული იყო იმ პერიოდში უცნობი ვირუსით. შემდგომში იდენტიფიცირებულმა ვირუსმა მიიღო "კოკსაკის" სახელწოდება. ინფექციის წყაროა დაავადებული ან ვირუსმტარებელი ადამიანი. გადაცემა ხდება ჰაერ–წვეთოვანი ან ფეკალურ–ორალური გზით. უფრო ხშირად ავადდებიან ბავშვები და ახალგაზრდები. დამახასიათებელია სეზონურობა – უფრო ხშირი ავადობა ზაფხულში და გაზაფხულზე. გადატანილი დაავადების შემდეგ იმუნიტეტი არის საკმაოდ მყარი და ხანგრძლივი (რამდენიმე წლამდე). ინკუნბაციური პერიოდი 1–10 დღემდე წარმოადგენს. დაავადების დასაწყისი მწვავეა და კლინიკურად შეიძლება გამოვლინდეს. პაატა იმნაძის თქმით, ენტეროვირუსული ცხელება – ყველაზე გავრეცელებული ფორმაა, ახასიათებს ტემპერატურის მომატება. „ამ დაავადებას ზოგჯერ მოიხსენიებენ, როგორც ხელის, ტერფის, პირის დაავადებას, ვინაიდან კიდურებსა და პირის ღრუში გამონაყარის სახით შესაძლოა, ბუშტუკები გაჩნდეს ხოლმე. ვირუსი, ჩვეულებრივ, რამდენიმე დღეში, იშვიათ შემთხვევებში ერთ კვირამდე ვადაში, განსაკუთრებული მკურნალობის გარეშე გაივლის ხოლმე. რაც შეეხება ტემპერატურას, ის შეიძლება იყოს მაღალი, შეიძლება, საერთოდ არც დაფიქსირდეს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვირუსს არავითარი სპეციფიური მკურნალობა არ სჭირდება, პაციენტს ერთადერთი, სიცხის დამწევი შეიძლება, მივცეთ. ვირუსი წელს ყველაზე მეტად თურქეთში იყო გავრცელებული, საქართველოში - ნაკლებად. თურქეთში რამდენიმე ასეული შემთხვევა დაფიქსირდა, ეს, ბუნებრივია, დიდი რაოდენობის ტურისტების გადადგილებამ გამოიწვია“, - განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა პაატა იმნაძემ. ქართველი პაციენტების ჩივილები განსხვავებული პოზიცია აქვს 3 წლის რეზი ბასილაიას დედას. ლიდა დანელია ამბობს, რომ ბავშვის საავადმყოფოში გადაყვანაც გახდა საჭირო, სადაც ენტეროვირუსული ჩივილებით საკმაოდ ბევრი მცირეწლოვანი პაციენტი იწვა. მისივე თქმით, თავდაპირველად ექიმებს გაუჭირდათ, დაესახელებინათ კონკრეტულად რომელი ვირუსის მატარებელი იყო პაციენტი. „ექიმებს ვირუსის კონკრეტული სახელი არ უთქვამთ იმიტომ, რომ თვითონაც ძალიან უჭირდათ დადგენა. ამბობდნენ, რომ ეს იყო ბაქტერიული ვირუსი. თავიდან დიზენტერია ეგონათ, მაგრამ მერე გვითხრეს, რომ დიზენტერიის ვირუსისთვის დამახასიათებელი ნიშნები არ გამოკვეთილა. ჩივილებით და ნიშნებით კოკსაკის ვირუსს დაუკავშირეს. ვირუსის პირველ დღეებში ბავშვს მაღალი სიცხე ჰქონდა - 38-დან 40 გრადუსამდე. ასევე, ფაღარათიც ჰქონდა. ეს პროცესი, მინიმუმ, ოთხ დღეს გაგრძელდა. მინდა ვთქვა, რომ იმის შემდეგ, დაახლოებით, 1 კვირა გავიდა და ჯერ კიდევ არ არის მდგომარეობა მოწესრიგებული. ამ ეტაპზე ბავშვი მედიკამენტების ქვეშ არის. ექიმის თქმით, დაახლოებით 1 თვე მაინც გვჭირდება, რომ ეს ვირუსი ორგანიზმიდან გამოვიდეს. ჩვენს შემთხვევაში, ბავშვს გამონაყარი არ ჰქონია, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რომ ინფექციურ საავადმყოფოში სასწრაფოც არ ჩერდებოდა, სასწრაფოს მანქანა-მანქანაზე მოდიოდა, იმდენად მაღალი იყო პაციენტების მიმართვიანობა ენტერო ვირუსზე“, - გვითხრა პაციენტის დედამ. ლიდა დანელიას თქმით, ამ ვირუსის გამოვლინება ძალიან სხვადასხვაგვარია: ზოგ პაციენტს ჰქონდა გამონაყარი, ზოგს - პირღებინება. „ბავშვების ასაკი 3 თვიდან იწყებოდა, ჩემი შვილი 3 წლისაა. ჩვენს გვერდზე პალატაში 6 თვის ბავშვი იყო. მაღალი სიცხეები 2 დღის განმავლობაში გვქონდა, შემდეგ გადასხმები გავიკეთეთ, რამაც თავისთავად მოაძლიერა ორგანიზმი“, - აღნიშნა ლიდა დანელიამ. ექიმთა განმარტებით, ენტეროვირუსული ინფექციის დიაგნოსტიკა გაცილებით მარტივდება, როდესაც აღინიშნება ზემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომები. ენტეროვირუსული ინფექციის სპეციფიკური დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება პირდაპირი და არაპირდაპირი იმუნოფლორესცენციის მეთოდები. გამოკვლევის მასალას წარმოადგენს პირის ღრუდან აღებული ნაცხი, განავალი, თავზურგტვინის სითხე. გარკვეული მნიშვნელობა აქვს იგივე მასალის დიაგნოსტირების ვირუსოლოგიურ მეთოდებს. რაც შეეხება ანტიბიოტიკებს, ის ინიშნება მხოლოდ მეორადი ინფექციის თანდართვისას. თათია კაკიაშვილი [post_title] => რამდენად საშიშია ენტეროვირუსული ინფექცია "კოკსაკი", რომელიც მცირეწლოვან ბავშვებში იჩენს თავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ramdenad-sashishia-enterovirusuli-infeqcia-koksaki-romelic-mcirewlovan-bavshvebshi-ichens-tavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 15:43:48 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 11:43:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158624 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 163255 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-13 17:00:11 [post_date_gmt] => 2017-09-13 13:00:11 [post_content] => ზაფხულის პერიოდში ლეიშმანიოზით ინფიცირებული შემთხვევების გამოვლენას სპეციალისტები შემოდგომის ბოლოს ვარაუდობენ. “დაავადებათა კონტროლისა ეროვნული ცენტრის” ინფორმაციით, ლეიშმანიოზის შემთხვევების მატების ტენდენცია ჯერჯერობით არ შეინიშნება, რადგან დაავადებას რამდენიმეთვიანი ინკუბაციის პერიოდი ახასიათებს. ამდენად, სპეციალისტები ზაფხულის პერიოდში ინფიცირებული შემთხვევების გამოვლენას ნოემბრის ბოლოდან ელოდებიან. მათივე ცნობით, ლეიშმანიოზით უმთავრესად ბავშვები ავადდებიან. დაავადების დროს თვითნებური მკურნალობა დაუშვებელია. უწყების ინფორმაციით, ლეიშმანიოზის შემთხვევები ძირითადად თბილისში და აღმოსავლეთ საქართველოში ფიქსირდება, თუმცა ერთეული შემთხვევები იმერეთშიც გამოვლინდა. 2017 წელს სულ 23 შემთხვევაა რეგისტრირებული, რაც 2016 წელს ინფიცირების შედეგია. „დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის“ ხელმძღვანელის, პაატა იმნაძის, თქმით, ლეიშმანიოზი ბავშვებში მძიმედ მიმდინარე დაავადებაა და მას ღვიძლის, ელენთის გადიდება ახასიათებს. „თუ ბავშვს ლეიშმანიოზისთვის დამახასიათებელი ნიშნები შეეტყობა, მშობლებმა აუცილებლად უნდა მიმართონ პარაზიტოლოგს. ამ პრობლემით მიმართვიანობა იზრდება შემოდგომის ბოლოდან მეორე წლის გაზაფხულამდე. საქართველოს პირობებში ვირუსის გადაცემა იწყება ივნისის თვეში და სექტემბრის ბოლომდე გრძელდება. ეს დამოკიდებულია გარემოს ტემპერატურაზე. ერთი სიტყვით, გადაცემის პერიოდად ზაფხული მოიაზრება. დაავადების ინკუბაციური პერიოდი საკმაოდ გრძელია, ამიტომ დაავადების გამოვლინება იწყება მოგვიანებით. ახლა გამოვლენილი ავადმყოფები წინა წელს დაავადებულები არიან, წელს ვინც გახდება ავად, მათი გამოვლინება ჯერ არ დაწყებულა,“ - განაცხადა პაატა იმნაძემ „ფორტუნასთან“საუბრისას. მისივე ინფორმაციით, ლეიშმანიოზს არც მაღალი სიცხიანობა და არც გამონაყარი არ ახასიათებს. რაც შეეხება მკურნალობის გზებს, ექიმთა რეკომენდაციით, ავადმყოფისთვის არ არის აუცილებელი პრეპარატების თვითნებურად მიღება. თუმცა არსებობს პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება და, შესაბამისად, მკურნალობა ძალიან შედეგიანია. პაატა იმნაძე „ფორტუნასთან“ საუბრისას ხაზს უსვამს, რომ ამ დაავადების ძირითად მატარებელი ბუნებაში არიან ტურები, რომლებსაც უშუალო კავშირი ადამიანებთან არ აქვთ. თუმცა, ვინაიდან ადამიანთან ახლოს ძაღლი ცხოვრობს, შესაბამისად, ძირითადი მატარებელიც სწორედ ძაღლია. „თუ ვინმეს ავადმყოფი ძაღლი ჰყავს, პირველ რიგში, ეს საშიშია მისი ოჯახის წევრებისთვის, ვინაიდან ბაცილა, რომელიც ლეიშმანიოზის გამავრცელებელია, 300 მეტრის რადიუსით დაფრინავს. დაავადებული ძაღლი მარტივად შესამჩნევია: მათ კანზე გაქეცილი ადგილები უჩნდებათ. სამწუხაროდ, ძაღლებში ლეიშმანიოზი პრინციპში არ იკურნება, მთელ მსოფლიოში ისინი ექვემდებარებიან დაძინებას. ჩვენი კვლევის თანახმად, თბილისში ლეიშმანიოზით დაავადებული საკმაოდ ბევრი ძაღლია. ბრაზილიელებს გარკვეული ვაქცინა აქვთ სპეციალურად ძაღლებისთვის დაავადების თავიდან ასაცილებლად, მაგრამ საკამათო საკითხია, ბრაზილიური ლეიშმანიოზი რამდენად ეფექტური იქნება ჩვენი ძაღლებისთვის,“ - ამბობს პაატა იმნაძე. ზოგიერთი მწერი ლეიშმანიოზის გადამტანია, მაგრამ კოღოს არ გადააქვს ლეიშმანიოზი. იგი გადააქვს მწერის სახეობას, რომლებიც კოღოზე ოდნავ პატარაა. იმნაძის თქმით, ჩვენთან ეს მწერები არის გავრცელებული ისევე, როგორც ხმელთაშუა ზღვისპირეთში. „ლეიშმანიოზის სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ის ფორმა, რომელიც ჩვენთან არის, ასევე გავრცელებულია საბერძნეთში, იტალიაში, ესპანეთში და ა.შ. ეს დაავადება, ძირითადად, ემართება 4 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რადგანაც მათი იმუნური სისტემა ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული. ლეიშმანიოზის ბაცილა შეიძლება, მოხვდეს ორგანიზმში, მაგრამ დაავადება არ განვითარდეს. ძირითადად, ვითარდება ან პატარა ბავშვებში, ან მოზრდილებში, მაგალითად, იმუნოდეფიციტური ან ონკოლოგიური პრობლემების მქონე პაციენტებში,“ - განაცხადა პაატა იმნაძემ. სპეციალისტები მოუწოდებენ მშობლებს, ბავშვებში დაავადების გამოვლენისთანავე, სწორი დიაგნოსტიკისა და სწორი მკურნალობისთვის ექიმს დროულად მიმართონ. ასეთ შემთხვევაში, სპეციალისტი გაარკვევს რესპირაციულია ენტეროვირუსი, თუ პარაზიტული დაავადება. სექტემბერში თბილი ამინდების გამო, ლეიშმანიოზის გადამტანების აქტივობა შესაძლოა თვის ბოლომდე გაგრძელდეს. ასე რომ, დაავადებით ინფიცირების რისკი ჯერ კიდევ არსებობს. თათია კაკიაშვილი [post_title] => თბილისში ლეიშმანიოზით დაავადებული საკმაოდ ბევრი ძაღლია - როგორ დავიცვათ ბავშვები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-leishmaniozit-daavadebuli-sakmaod-bevri-dzaghlia-rogor-davicvat-bavshvebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 17:00:11 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 13:00:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163255 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 17 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1b3c62c0cf3c0fcda5d77c8b1fc05c64 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )