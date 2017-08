“შენების მოძრაობა” ხელისუფლებას თბილისში პარკირების პრობლემის გამო აკრიტიკებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parkireba-tbilisshi [1] => shenebis-modzraoba [2] => tengiz-shergelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158019 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parkireba-tbilisshi [1] => shenebis-modzraoba [2] => tengiz-shergelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158019 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13385 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => parkireba-tbilisshi [1] => shenebis-modzraoba [2] => tengiz-shergelashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => parkireba-tbilisshi [1] => shenebis-modzraoba [2] => tengiz-shergelashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158019) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13385,16566,16975) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154882 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-18 13:11:36 [post_date_gmt] => 2017-08-18 09:11:36 [post_content] => „შენების მოძრაობა“ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს, ალექსანდრე ჯეჯელავას, წინასაარჩევნოდ სკოლის დირექტორების დაშინებაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა, ალუდა გოგლიჩიძემ, საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ჯეჯელავას განცხადება, რომლის მიხედვითაც, საპირფარეშოების მოუწესრიგებლობის გამო მზადაა, თანამდებობიდან ნებისმიერის დირექტორი გაათავისუფლოს, სხვა არაფერია, თუ არა აგრესიული და დაშინების პოლიტიკა. „სკოლის არცერთ დირექტორს თვალით არ უნახავს განათლების მინისტრის მიერ შემუშავებული სანიტარული ნორმების დაცვის სტანდარტის დოკუმენტი. სკოლებში არ არსებობს მონიტორინგის ერთიანი გამჭვირვალე სისტემა. შესაბამისად, ჩნდება კითხვა - მინისტრს ასეთი მიდგომით მართვის ავტორიტარული სტილის დამკვიდრების სურვილი ხომ არ აქვს?“ - აღნიშნა გოგლიჩიძემ. „შენების მოძრაობა“ იუსტიციის მინისტრს, უწყებათაშორისი კომისიის თავმჯდომარეს, თეა წულუკიანს, მიმართავს და მოუწოდებს, მიიღოს შესაბამისი ზომები. „შენების მოძრაობა" ჯეჯელავას წინასაარჩევნოდ დირექტორების დაშინებაში ადანაშაულებს

პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის, დავით უსუფაშვილის პარტიიდან თბილისის მერობის კანდიდატი თენგიზ შერგელაშვილი იქნება. შერგელაშვილს "შენების მოძრაობა" დღეს ოფიციალურად დაასახელებს. "ქართული ოცნების" ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, თენგიზ შერგელაშვილი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე იყო. სწორედ მის სახელს უკავშირდება თვითმმართველობის რეფორმა, რომელიც 2013-2014 წლებში "ქართული ოცნების" კოალიციურმა ხელისუფლებამ განახორციელა. უსუფაშვილის პარტიიდან თბილისის მერობის კანდიდატი თენგიზ შერგელაშვილი იქნება

დავით უსუფაშვილმა, შესაძლოა, თბილისის მერობის კანდიდატად იყაროს კენჭი, ამის შესახებ გუნდის წევრმა თენგო შერგელაშვილმა რადიო „ფორტუნას" გადაცემა „რაკურსში" განაცხადა. მისი თქმით, საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მსჯელობა და გადაწყვეტილება ივლისში გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი. „შენების მოძრაობა" გეგმავს, თბილისის 25-ვე მაჟორიტარულ ოლქში ჰყავდეს კანდიდატი. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებს, შერგელაშვილი ამბობს, რომ აუცილებელია ბევრი ახალი სახის წარდგენა საზოგადოებისთვის. „გადაწყვეტილების მიღებისას, ამა თუ იმ ოლქში მივიღებთ თუ არა მონაწილეობას, აუცილებლად გავითვალისწინებთ, რამდენად ახალ სახეებს შევთავაზებთ ადგილობრივ მოსახლეობას, ეს არის მთავარი კრიტერიუმი და არა ის, რაც შეიძლება მეტი მუნიციპალიტეტი დავფაროთ ადგილობრივ არჩევნებზე," - განაცხადა შერგელაშვილმა. დავით უსუფაშვილმა, შესაძლოა, თბილისის მერად იყაროს კენჭი „შენების მოძრაობა" განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს, ალექსანდრე ჯეჯელავას, წინასაარჩევნოდ სკოლის დირექტორების დაშინებაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა, ალუდა გოგლიჩიძემ, საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ჯეჯელავას განცხადება, რომლის მიხედვითაც, საპირფარეშოების მოუწესრიგებლობის გამო მზადაა, თანამდებობიდან ნებისმიერის დირექტორი გაათავისუფლოს, სხვა არაფერია, თუ არა აგრესიული და დაშინების პოლიტიკა. „სკოლის არცერთ დირექტორს თვალით არ უნახავს განათლების მინისტრის მიერ შემუშავებული სანიტარული ნორმების დაცვის სტანდარტის დოკუმენტი. სკოლებში არ არსებობს მონიტორინგის ერთიანი გამჭვირვალე სისტემა. შესაბამისად, ჩნდება კითხვა - მინისტრს ასეთი მიდგომით მართვის ავტორიტარული სტილის დამკვიდრების სურვილი ხომ არ აქვს?" - აღნიშნა გოგლიჩიძემ. „შენების მოძრაობა" იუსტიციის მინისტრს, უწყებათაშორისი კომისიის თავმჯდომარეს, თეა წულუკიანს, მიმართავს და მოუწოდებს, მიიღოს შესაბამისი ზომები.

„შენების მოძრაობა" ჯეჯელავას წინასაარჩევნოდ დირექტორების დაშინებაში ადანაშაულებს