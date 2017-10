შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლა შესაძლოა, გამკაცრდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => uvizo-redjimi [1] => shengenis-qveynebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177750 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => uvizo-redjimi [1] => shengenis-qveynebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177750 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3686 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => uvizo-redjimi [1] => shengenis-qveynebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => uvizo-redjimi [1] => shengenis-qveynebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177750) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17410,3686) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147457 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-19 11:58:40 [post_date_gmt] => 2017-07-19 07:58:40 [post_content] => საქართველოს 146 მოქალაქე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არ შეუშვეს. 3 თვიან სტატისტიკურ მონაცემებს ipn.ge შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საზღვრის გადაკვეთის უფლება საქართველოს აღნიშნულ მოქალაქეებს 28 მარტიდან 2 ივლისის ჩათვლით არ მიეცათ. შსს-ში ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებენ, რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით და რამდენი ადამიანი დაბრუნდა ქვეყანაში 90-დღიანი წესების დაცვით. თუმცა, ცნობილია, რომ საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის დაწესების შემდეგ ქვეყანა 1 005 183-მა საქართველოს მოქალაქემ დატოვა. ამის შესახებ ოფიციალური სტატისტიკა „ფორტუნამ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო–ანალიტიკური დეპარტამენტის საინფორმაციო ცენტრიდან გამოითხოვა. რაც შეეხება საქართველოში დაბრუნებას, 28 მარტიდან 30 ივნისის ჩათვლით ქვეყანაში სულ 989 918 საქართველოს მოქალაქე დაბრუნდა. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული სტატისტიკა მოიცავს არა მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებში და ქვეყნებიდან დაბრუნებულ მოქალაქეებს. საქართველო შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმით 2017 წლის 28 მარტიდან სარგებლობს. საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის წევრ 27 სახელმწიფოში და რამდენიმე არაწევრ ქვეყანაში შესვლა და 90 დღით გაჩერება, ვიზის გარეშე შეუძლიათ. [post_title] => პირველ „უვიზო“ რეისზე ყველა ბილეთი გაყიდულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pirvel-uvizo-reisze-yvela-bileti-gayidulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-27 17:20:31 [post_modified_gmt] => 2017-03-27 13:20:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118015 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 118022 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-27 16:21:11 [post_date_gmt] => 2017-03-27 12:21:11 [post_content] => პირველი ავიარეისი საქართველოდან უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ პოლონეთის დედაქალაქში შესრულდება. 28 მარტს თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის აეროპორტიდან პოლონეთის მიმართულებით ფრენა 04:55 საათზეა დაგეგმილი. შემდეგი რეისი კი ათენის მიმართულებით 05:15 საათზე განხორციელდება, რომლითაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ახალგაზრდებთან, მეცნიერებთან და ჟურნალისტებთან ერთად იმგზავრებს. რაც შეეხება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს, უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ, პირველი ფრენა აქედან 05:45 საათზე, ბუდაპეშტის მიმართულებით განხორციელდება. ფრენები ასევე ჩანიშნულია სალონიკის მიმართულებითაც. [post_title] => ქართველები პირველად უვიზოდ პოლონეთში ჩაფრინდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelebi-pirvelad-uvizod-polonetshi-chafrindebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-27 16:21:11 [post_modified_gmt] => 2017-03-27 12:21:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118022 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147457 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-19 11:58:40 [post_date_gmt] => 2017-07-19 07:58:40 [post_content] => საქართველოს 146 მოქალაქე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში არ შეუშვეს. 3 თვიან სტატისტიკურ მონაცემებს ipn.ge შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საზღვრის გადაკვეთის უფლება საქართველოს აღნიშნულ მოქალაქეებს 28 მარტიდან 2 ივლისის ჩათვლით არ მიეცათ. შსს-ში ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებენ, რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით და რამდენი ადამიანი დაბრუნდა ქვეყანაში 90-დღიანი წესების დაცვით. თუმცა, ცნობილია, რომ საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის დაწესების შემდეგ ქვეყანა 1 005 183-მა საქართველოს მოქალაქემ დატოვა. ამის შესახებ ოფიციალური სტატისტიკა „ფორტუნამ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო–ანალიტიკური დეპარტამენტის საინფორმაციო ცენტრიდან გამოითხოვა. რაც შეეხება საქართველოში დაბრუნებას, 28 მარტიდან 30 ივნისის ჩათვლით ქვეყანაში სულ 989 918 საქართველოს მოქალაქე დაბრუნდა. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული სტატისტიკა მოიცავს არა მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებში და ქვეყნებიდან დაბრუნებულ მოქალაქეებს. საქართველო შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო რეჟიმით 2017 წლის 28 მარტიდან სარგებლობს. საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის წევრ 27 სახელმწიფოში და რამდენიმე არაწევრ ქვეყანაში შესვლა და 90 დღით გაჩერება, ვიზის გარეშე შეუძლიათ. 