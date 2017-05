შერონ სთოუნი „წლის დედა“ გახდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sheron-stouni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130084 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sheron-stouni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130084 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1112 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sheron-stouni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sheron-stouni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130084) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1112) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 116345 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-20 17:35:33 [post_date_gmt] => 2017-03-20 13:35:33 [post_content] => გასულ უქმეებზე ჰოლივუდში საქველმოქმედო საღამო გაიმართა, რომელიც მუჰამედ ალის ხსოვნას ეძღვნებოდა. ღონისძიებას ბევრი ცნობილი სახე დაესწრო, მათ შორის იყო 59 წლის შერონ სთოუნი, რომელმაც გარშემომყოფები სექსუალური ვიზუალით მოხიბლა. სთოუნს შავი მომდგარი კაბა ეცვა ღრმა დეკოლტეთი და მიუხედავად იმისა, რომ ის სულ მალე 60 წლის გახდება, ჯერ კიდევ ბევრ გაცილებით ახალგაზრდა გოგოზე კარგ ფორმაშია. შეგახსენებთ, რომ ამ შედეგის მისაღწევად მსახიობი მუდმივად სტუმრობს სპორტდარბაზს და ჯანსაღი პროდუქტებით იკვებება. 58 წლის შერონ სტოუნმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ლამაზად დაბერება შესაძლებელია. მსახიობმა ახალი გადაღების ბექსთეიჯი გამოაქვეყნა, საიდანაც ჩანს, რომ ვარსკვლავი ერთ-ერთი პრესტიჟული გამოცემის ფოტოსესიაში მონაწილეობს. გადაღებისთვის შერონმა ელეგანტური თეთრი კაბა შეარჩია, ღრმა დეკოლტეთი და მაღალი ჭრილით. კაბის ზემოდან ქურთუკი ეცვა. მსახიობმა მაღალ ქუსელბზე მთელი დღე გაატარა. ცნობილია, რომ ფორმის შესანარჩუნებლად სტოუნი სპორტულ აქტივობებს მიმართავს, მკაცრად აკონტროლებს კვებას და პოზიტიურად აზროვნებს.

შერონ სტოუნი ამტკიცებს, რომ ლამაზად დაბერება შესაძლებელია

თუ თქვენც იმ ადამიანების კატეგორიას განეკუთვნებით, რომ ფიზიკური აქტივობისთვის დრო არ გრჩებათ, მაშინ 58 წლის შერონ სთოუნის მაგალითი საპირისპიროს დაგიმტკიცებთ. ამ დღეებში „ძირითადი ინსტინქტის" ვარსკვლავის სახალისო ფოტოები გავრცელდა, სადაც მანიკიურის გასაკეთებლად მისული თავისუფალ დროს ვარჯიშს უთმობს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ სთოუნი ახალ ბოიფრენთან ერთად სენტ-ბარტის სანაპიროზე დააფიქსირეს. ფოტოებზე, სადაც მას საცურაო კოსტიუმი აცვია, დამტკიცდა, რომ ასაკის მიუხედავად ის არაჩვეულებრივ ფორმაშია.

58 წლის შერონ სთოუნი თავისუფალ დროს ვარჯიშს უთმობს გასულ უქმეებზე ჰოლივუდში საქველმოქმედო საღამო გაიმართა, რომელიც მუჰამედ ალის ხსოვნას ეძღვნებოდა. ღონისძიებას ბევრი ცნობილი სახე დაესწრო, მათ შორის იყო 59 წლის შერონ სთოუნი, რომელმაც გარშემომყოფები სექსუალური ვიზუალით მოხიბლა. სთოუნს შავი მომდგარი კაბა ეცვა ღრმა დეკოლტეთი და მიუხედავად იმისა, რომ ის სულ მალე 60 წლის გახდება, ჯერ კიდევ ბევრ გაცილებით ახალგაზრდა გოგოზე კარგ ფორმაშია. შეგახსენებთ, რომ ამ შედეგის მისაღწევად მსახიობი მუდმივად სტუმრობს სპორტდარბაზს და ჯანსაღი პროდუქტებით იკვებება.

59 წლის შერონ სთოუნი მუჰამედ ალის ხსოვნის საღამოზე ბრწყინავდა გასულ უქმეებზე ჰოლივუდში საქველმოქმედო საღამო გაიმართა, რომელიც მუჰამედ ალის ხსოვნას ეძღვნებოდა. ღონისძიებას ბევრი ცნობილი სახე დაესწრო, მათ შორის იყო 59 წლის შერონ სთოუნი, რომელმაც გარშემომყოფები სექსუალური ვიზუალით მოხიბლა. სთოუნს შავი მომდგარი კაბა ეცვა ღრმა დეკოლტეთი და მიუხედავად იმისა, რომ ის სულ მალე 60 წლის გახდება, ჯერ კიდევ ბევრ გაცილებით ახალგაზრდა გოგოზე კარგ ფორმაშია. შეგახსენებთ, რომ ამ შედეგის მისაღწევად მსახიობი მუდმივად სტუმრობს სპორტდარბაზს და ჯანსაღი პროდუქტებით იკვებება.

59 წლის შერონ სთოუნი მუჰამედ ალის ხსოვნის საღამოზე ბრწყინავდა