შესაძლებელია თუ არა ორსულობამდე სქესის დადგენა და როდის ინიშნება საკეისრო კვეთა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122629 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122629 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10720 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => stumrad-eqimtan ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122629) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10720) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120707 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-06 16:32:29 [post_date_gmt] => 2017-04-06 12:32:29 [post_content] => თანამედროვე მედიცინის ერთ-ერთი მიღწევა, რომელსაც საოფისე გინეკოლოგია ჰქვია, განვითარებას იწყებს საქართველოშიც, ეს კი დიდი ბრიტანეთის უმაღლესი რანგის კლინიცისტის, სამეფო კოლეჯის წევრის, მეან გინეკოლოგის აპოლონ მესხის დამსახურებაა, რომელთან კონსულტაციაზე მისვლაც ვაკეში, ”ჟორდანიას კლინიკაშია” შესაძლებელი. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი 24 წლის განმავლობაში დიდი ბრიტანეთში საქმიანობდა და ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა საქართველოში. გადაცემას ”სტუმრად ექიმთან” სწორედ აპოლონ მესხი ესტუმრა და ბევრ საინტერესო თემაზე ისაუბრა. საქმიანობდით დიდ ბრიტანეთში, რატომ გადაწყვიტეთ დაბრუნება და რატომ შეაჩერეთ არჩევანი ”ჟორდანიას კლინიკაზე”? ინგლისში წავედი იმიტომ, რომ მქონდა მიზანი, მინდოდა გავზრდილიყავი პროფესიულად და ჩამოვყალიბებულიყავი საერთაშორისო სტანდარტის ექიმად, მსურდა მქონოდა საშუალება მემუშავა უცხოელ კოლეგებთან. ამ 24 წლის განმავლობაში, რაც დიდ ბრიტანეთში გავატარე, ეს ყველაფერი გავაკეთე, მოხდა ისე, რომ ცხოვრებამ ყველაფერი შემისრულა. ამასობაში ჩემი შვილები დამოუკიდებლები გახდნენ, სახლიდან წავიდნენ და მე და ჩემს მეუღლეს გვქონდა არჩევანის თავისუფლება, სად და როგორ გვეცხოვრა. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენს სამშობლოში დავბრუნებულიყავით. ამასთან მქონდა სურვილი ჩემს მიერ შეძენილი ცოდნა გამეზიარებინა საქართველოში. რაც შეეხება „ჟორდანიას კლინიკას”, ჩემმა ნაცნობებმა შემახვედრეს სხვადასხვა ადამიანებს, თუმცა, ჟორდანიას ინსტიტუტს ჰქონდა ის თვისებები, რაც მე მინდოდა. იყო არჩევანი დიდ და პატარა სტაციონარს შორის, შესაბამისად ავირჩიე ვაკის კლინიკა და დავიწყე პაციენტების მიღება. რამდენად ჰგავს და განსხვავდება ქართული გამოცდილება ევროპულისგან? ჩვენ მაინც ჩამოვრჩებით დასავლეთ ევროპას, ეს რა საკვირველია დამოკიდებულია რა ასპქეტს შევადარებთ კონკრეტულად. საქართველოში ბოლო 24 წლის განმავლობაში მედიცინამ უზარმაზარი განვითარება განიცადა, რადგან მე ვიცოდი, რა ხდებოდა ჩემს წასვლამდე. გულგასატეხი ნამდვილად არ არის, დინამიკა გვიჩვენებს, რომ შეგვიძლია განვითარება სწრაფი ტემპით, ადვილია საზღვარგარეთ მოგზაურობა, თუ ახალგაზრდას სურვილი აქვს, შეუძლია განათლება საზღვარგარეთ მიიღოს და გამოცდილება საქართველოში ჩამოიტანოს. რომელია საუკეთესო ასაკი შვილოსნობისთვის, საქართველოში ძალიან ბევრი გასხვავებული მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით... 40 წელს გადაცილებული ორსულობა ძალიან ხშირია, ეს განაპირობა არა იმან, რომ ბიოლოგიურად უკეთესი დროა, არამედ ცხოვრების რეალობამ. ადამიანი ცდილობს ჰქონდეს სახლი, სამსახური და ამიტომ გვიანდება ორსულობა. 20-დან 35 წლამდე ქალი არის ბიოლოგიურად მომწიფებული იმისათვის, რომ დაორსულდეს და გასწიოს დედობა. 27-28 წლის ასაკში ყველაზე მინიმალური გართულებებია ორსულობის თვალსაზრისით. 32 წლის ასაკიდან ფერტილობა დაღმასვლას იწყებს, ძნელია დაორსულობა, ხშირია ნაყოფის ანომალიები, ორსულობის მოშლა, ნაადრევი მშობიარობა, ჩვენებები საკეისრო კვეთისათვის. საუკეთესო პერიოდი არის 28 წლის ასაკში, პლიუს-მინუს 3-4 წელი. სწორედ აქედან გამომდინარე უნდა დაგეგმოს ადამიანმა თავისი ცხოვრება. პარტნიორებთან ორსულობის მიღწევა მამაკაცებსაც უჭირთ - 40 წლის კაცისთვის, სულ რომ 20 წლის მეუღლე ყავდეს, ორჯერ მეტი დროა საჭირო დაორსულებისთვის. „იდეალური“ პერიოდია 25-დან 32 წლამდე. ხშირია ყოფით ცხოვრებაში ტერმინი ჰორმონალური დისბალანსი, რეალურად მართლა ასეთი ხშირია ასეთი დიაგნოზი? დისბალანსი ფარდობითი გაგებაა, რადგან ჰორმონების პროპორცია ერთმანეთთან მუდმივად იცვლება და დამოკიდებულია ასაკზე, ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობასა და სხვადასხვა ფაქტორზე. დისბალანსი არასწორი ტერმინია ჩემი თვალსაზრისით. რაც შეეხება ჰორმონების დარღვევას, ეს ნამდვილად ხდება და ამის გამოა, რომ ან ორსულობა გვიანდება, ან შენარჩუნება რთულდება. ჰორმონონების გარკვეული პროპორციები გარკვეულ მდგომარეობაში დიაგნოსტიკური თვალსაზრისით ნამდვილად გვეხმარება დასახული სამედიცინო მიზნის მიღწევაში. კლიმაქსის შესახებ ქართველი ექიმებისა და პაციენტების მოსაზრება ასევე განსხვავებულია, რეალურად საჭიროა თუ არა ამ პერიოდის გახანგრძლივება მედიკამენტებით, თუ უნდა დაველოდოთ ბიოლოგიურ საათს? ძალიან საინტერესო კითხვაა, ამ კითხვაზე, მთელი 24 წლის განმავლობაში, რაც ბრიტანეთში გავატარე, პასუხები მუდმივად იცვლებოდა და 24 წლის წინანდელი და დღევანდელი მოსაზრება ერთმანეთისგან ისე განსხვავდება, როგორც ცა და დედამიწა. ის, რასაც თქვენ კლიმაქტერულ პერიოდს უწოდებთ, უმჯობესია მენოპაუზად მოვიხსენიოთ. მენოპაუზა უკანასკნელ მენსტრუაციას ნიშნავს, რომლის შემდეგაც მენსტრუაცია წყდება, ხოლო კლიმაქტერული პერიოდი ნიშნავს იმ ცვლილებებს, რაც ხდება იმ პერიოდში – რადიკალურასდ სწრაფად იცვლება ჰორმონალური ფონი. მენოპაუზა საშუალოდ 52 წლის ასაკში დგება, იწყება საკვერცხეში, ჰიპოფიზსა და ჰიპოთალამუსში ჰორმონალური ცვლილებები, რომელიც საშვილოსნოში, სარძევე ჯირკვლებსა და ასე შემდეგ მეორად ცვლილებებს აღძრავენ. ამ ცვლილებებს თან ახლავს მრავლობითი გარდაქმნები ყველა სამიზნე ორგანოში, მაგალითად ძილის დარღვევა, კონცენტრაციის უნარის დაკარგვა, მეხსიერების გაუარესება, დარღვეული აქვს სქესობრივი ფუნქცია, იწყება თმის ცვენა, ხშირია შარდის შეუკავებლობა, იწყება ცვლილებები ძვლებთან და სახსრებთან მიმართებაში და ა.შ. წამყვანი სიმპტომი ქალბატონებისთვის არის ორგანიზმის ზედაპირზე, კანში ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილება, რაც შეხურების შეგრძნებას და ოფლიანობას იწვევს, ეს იმდენად შემაწუხებელია, რომ ადამიანში ხშირად სუიციდალურ ფიქრებს აღძრავს. სწორედ აქედან გამომდინარე დაიწყო ფიქრი იმაზე, ღირს თუ არა ამ მდგომარეობასთან შებრძოლება. ბევრი რამ იცადა ამ ხნის მანძილზე როგორც პროფილაქტიკური, ისე მკურნალობის თვალსაზრისით, მაგრამ რეალურად ყველაზე ეფექტური გზა აღმოჩნდა ჰორმონჩანაცვლებითი თერაპია. ეს არის ჯგუფი პრეპარატებისა, რომლებიც იძლევა კონტროლს ფუნქციების უმრავლესობაზე. მედიკამენტების ცდებმა აჩვენა, რომ არის რისკი გაზარდონ საშვილოსნოს, ან სარძევე ჯირკვლის სიმსივნის ალბათობა. მათი ხმარება განსაკუთრებული სიფრთხილით არის საჭირო, ისინი ეხმარებიან ადამიანებს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში, მაგრამ მოუმზადებელი ექიმის მიერ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მათი დანიშვნა. რამდენად ჰგავს და განსხვავდება ორსულობის მართვის პრაქტიკა ჩვენთან და ევროპაში? განსხვავება მნიშვნელოვანია, რადგან სამსახური საერთოდ სხვანაირად არის აწყობილი, იქ სამუშაოების დიდ ნაწილს ბებიაქალები, ან ტრენინგში მყოფი ახალგაზრდა ექიმები ასრულებენ. მეანგინეკოლოგს ნორმალურ ორსულობასთან პრაქტიკულად შეხება არ აქვს, რადგან ყველაფერს ან უმცროსი მეანები მართავენ, ან ბებიაქალები. ბრიტანეთში ვიზიტების რაოდენობა შეზღუდული არ იყო და ხშირად ორსულობაში 10-12 ვიზიტი ხორციელდებოდა, შემდეგ პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ამდენი ვიზიტი საჭირო არ იყო, შემცირდა და 6-8 ვიზიტამდე ჩამოვიდა. ბებიაქალებს ორსულები უფრო ხშირად ნახულობენ. შეიძლება დანიშნულება ორსულს მისცეს ექიმმა, მაგრამ მონიტორინგი განახორციელოს ან უმცროსმა ექიმმა, ან ბებიაქალმა. საქართველოს პრაქტიკაში როგორც ვიცი, არის ოთხი ფიქსირებული ვიზიტი, დანარჩენი კი საჭიროების მიხედვით. ჩემი აზრით, საჭიროა ვიზიტების გაორმაგება და ამის გარდა თითოეული ორსულის მდგომარეობის შესაბამისად უნდა მოხდეს ვიზიტების დაგეგვმა. 6-8 ვიზიტზე ნაკლები კი არ უნდა იყოს. თქვენი აზრით რა სიხშირით არის აუცილებელი რადიოლოგიური კვლევის ჩატარება? კვლევა არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს, ამიტომ შეზღუდვა არ გვაქვს, მაგრამ ამავე დროს ისიც ვიცით, რომ ზედმეტად ხშირად რადიოლოგიური გამოკვლევების გაკეთება ზოგჯერ უსაფუძვლო ეჭვის გაჩენას, განმეორებით გამოკვლევას, ან ჩარევას იწვევს, რომელსაც შეიძლება გართულება მოყვეს. არის სტანდარტები, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიცვას ორსულმა – 8-9 კვირამდე გაკეთებული კვლევა, გვაძლევს საშუალებას ზუსტად განვსაზღვროთ ნაყოფის გესტაციური ასაკი. ეს საშუალებას გვაძლევს ზუსტად დავგეგმოთ ორსულობაში ყველა საჭირო კვლევა, თუ საჭიროა გავითვალისწინოთ სამშობიარო მოქმედების აღძვრა და ა.შ. შემდეგი რადიოლოგიური კვლევა უნდა ჩატარდეს 13 კვირის ვადაზე, რომ მოხდეს ნაყოფის კისრის ნაოჭის სისქის გაზომვა და გაკეთდეს სკრინინგი დაუნის სინდრომზე, ასევე 19 კვირის ასაკში უნდა შემოწმდეს ანომალიების ჩამოყალიბება, თუ მოხდა ისე, რომ ნაყოფი არ არის ნორმალურად ჩამოყალიბებული და მშობლები გადაწყვეტენ, რომ ორსულობა შეჩერდეს, 20 კვირამდე ორსულობის შეწყვეტა უფრო მარტივია დედისთვის. ამის შემდეგ ექოსკოპიის გაკეთება ორსულობის მდგომარეობაზეა დამოკიდებული, მაგალითად პლაცენტის წინ მდებარეობა, ან ტყუპი ნაყოფი, ან გადატანილი რამდენიმე საკეისრო კვეთა, ასეთ დროს რამდენჯერმე უნდა გაკეთდეს ექოსკოპია. არის შემთხვევები, როდესაც ორსულობა ყოველგვარი გართულების გარეშე მიმდინარეობს და სასურველია მშობიარობამდე 1-2 ექოსკოპიის გაკეთება, რომ ვიცოდეთ ნაყოფის წონა, პლაცენტის მდებარეობა იმისთვის, რომ დაიგეგმოს მშობიარობა. მინდა გკითხოთ ფოლიუმის მჟავაზე, რომელსაც საქართველოში იღებს ყველა ორსული და ასევე ძალიან ხშირია პროგესტერონის ჯგუფის პრეპარატების დანიშვნა, რომელიც პირველ ტრიმესტრში ამცირებს მოშლის რისკს, რამდენად ხშირია მათი დანიშვნის პრაქტიკა ევროპაში? ფოლიუმის მჟავას ბევრი სასიკეთო თვისება აქვს. ვიცით, რომ ამცირებს ნაყოფში ანომალიების, მოგვიანებით მცირე წონის მქონე ნაყოფების რაოდენობასა და ორსულობაში სხვადასხვა გართულებების რაოდენობას. ფოლიუმის მჟავას დამსახურებულად აქვს მოპოვებული თავისი როლი. რაც შეეხება ბოლო დროს გავრცელებულ კვლევას, თითქოს ფოლიუმის მჟავა ზრდის აუტისტური სპექტრის დაავადებების რისკს - კვლევა ჩატარდა განსაკუთრებული სიღარიბის პირობებში მცხოვრებ დედებში, იქ ნამდვილად იყო ფოლიუმის მჟავის მაღალი დონე და ჰყავდათ აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე შვილები. ამავე დროს, ისიც ფაქტია, რომ იყო უამრავი გაუთვალისწინებელი რამ, რომელიც ჯერ თავად ავტორებმაც ვერ შეაფასეს, აქედან გამომდინარი, ისინი არანაირი დასკვნისა და რეკომენდაციის გაკეთებას არ ჩქარობენ. ამ ეტაპზე, ყველა გაიდლაინში, რომელიც დღეს მსოფლიოში ფუნქციონირებს, ფოლიუმის მჟავა გამოიყენება. მისი მიღება უნდა მოხდეს ორსულობის დაწყებამდე და გაგრძელდეს ორსულობაში. რაც შეეხება პროგესტერონის ჯგუფის პრეპარატებს, ეს ჩემთვის ძალიან მტკივნეული საკითხია. როდესაც საქართველოდან მთხოვდნენ კონსულტაციებს, ყველა პაციენტს ჰქონდა დანიშნული ასეთი პრეპარატი. დასავლეთში თითქმის არც ერთ პაციენტს არ ენიშნება პროგესტერონი. ვიცით ის, რომ რეალურად პროგესტერონის პრეპარატების ორი ჯგუფია, ეს არის საკუთრივ პროგესტერონები, რომლებიც საკვერცხის ჰორმონებია და არის კიდევ ტესტოსტერონისგან წარმოებული პროგესტერონები, ეს არის ჯგუფი, რომელიც ორგანიზმში განიცდის მეტაბოლიზმს ტესტოსტერონის მაგვარად და გამოყოფს მეტაბოლიტებს, რომლებსაც აქვთ უნარი მდედრობითი სქესის ნაყოფზე მოახდინონ გავლენა, შეცვალონ ის, მაგალითად გამოიწვიონ თმიანობა და ა.შ. პროგესტერონის ჯგუფის პრეპარატების მიღება ორსულობაში უკუნაჩვენებია. მე მოვუწოდებ ჩემს კოლეგებს, რომ იმ გაიდლაინს დაემორჩილონ, სადაც მითითებულია, რომ ასეთი პრეპარატების მიღება ორსულობაში არ შეიძლება. რაც შეეხება პროგესტერონის ჯგუფის პრეპარატების ეფექტს, არსებობს უამრავი გამოკვლევა და ვერცერთმა ვერ აჩვენა მათი უპირატესობა. გამონაკლისი არის ორი პატარა ჯგუფი, ერთია ინ ვინტრო განაყოფიერების ჯგუფი, მეორე კი მრავლობითი ორსულობის მოშლა, სადაც შეიძლება მიზანშეწონილი იყოს მათი ხმარება. რას ნიშნავს საოფისე გინეკოლოგია, საქართველოში ეს სიახლეა... იმისთვის, რომ გავიგოთ რა არის საოფისე გინეკოლოგია, უნდა გადავხედოთ გინეკოლოგიის წარსულს. გინეკოლოგია ქირურგიული დისციპლინაა, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაავადებების უმრავლესობა ქირურგიულ მკურნალობას ექვემდებარება, ათწლეულების განმავლობაში ძირითადი გინეკოლოგიური მიდგომა იყო ლაპარატომია, ანუ მუცელკვეთა, რომელიც ტოვებდა დიდ ტრამვას, რაც თავისთავად სამკურნალო ხდებოდა. აქედან გამომდინარე ხშირი იყო სერიოზული გართულებები. 70-80–იან წლებში ტექნოლოგიურმა განვითარებამ საშუალება მოგვცა, შეგვექმნა მინიმალურად ინვაზიური ინსტრუმენტები, ეს არის ლაპარასკოპიული და ჰისტეროსკოპიული ინსტრუმენტები, რომლებიც შედარებით პატარა განაკვეთებით გვაძლევენ საშუალებას, ჩავატაროთ ოპერაცია, თუმცა, საჭირო დარჩა ზოგადი ანესთეზია. ტექნოლოგიის შემდგომმა განვითარებამ მოიტანა ის, რომ შეიქმნა სკოპები, რომლის დიამეტრიც 4-5-ჯერ უფრო პატარაა, ვიდრ ის, რასაც 80-90 იან წლებში ვიყენებდით. ახლანდელი სკოპების დიამტრი 3,2 მილიმეტრია და მათ გარდა სინათლის წყაროსი, აქვთ ინსტრუმენტების ჩასადგმელი, წყლის ირიგატორი და ა.შ. ეს საშუალებას იძლევა როგორც სხვადასხვა ორგანოების დათვალიერებისა, ისე მანიპულაციების ჩატარების. გინეკოლოგიაში ამ ფაქტმა ის დიდი უპირატესობა მოგვცა, რომ შესაძლებელია ჰისტეროსკოპიული ოპერაციების ჩატარება ოფისში, ხშირად ყოველგვარი გაუტკივარების გარეშე, რასაც 15 წლის წინ ავადმყოფის სტაციონარში 20-25 დღით მოთავსება სჭირდებოდა, ახლა შეგიძლიათ სამსახურის შემდეგ მოხვიდეთ ოფისში, ჩაიტაროთ მკურნალობა და წახვიდეთ სახლში. არ მოცდებით არანაირ ფიზიკურ აქტივობას და მეორე დღეს ისევ სამსახურში იქნებით. თუმცა, საოფისე გინეკოლოგია არ გამოიყენება ყველა შემთხვევისთვის. რა ჩივილების დროს არის შესაძლებელი ჩაეწეროს პაციენტი თქვენთან? ჩემი პროფილია ფართო მეან გინეკოლოგია, ეს შედარებით იშვიათია და მე სპეციალურად შევინარჩუნე ფართო პროფილი. საოფისე გინეკოლოგს შეუძლია მიმართოს პაციენტმა ყველა ტიპის გინეკოლოგიური ჩივილებით, რადგან არის შემთხვევა, როდესაც მათი მკურნალობა შესაძლებელია იქვე, ოფისში. ხანდახან საჭიროა ორი ვიზიტიც, როდესაც ხდება წინასწარი გამოკვლევების ჩატარება, ან იმ მომენტისთვის ავადმყოფის მდგომარეობა ჩარევის საშუალებას არ იძლევა. არის პაციენტთა ჯგუფი, როლებიც ოფისის მეთოდებით ვერ განიკურნებიან და მათთვის საჭიროა მინიმალური ინვაზია, რომელსაც ჟორდანიის ინსტიტუტში გავაკეთებთ. მაგალითად საშვილოსნოს პოლიპი, რომელიც საშვილოსნოს ღრუში იზრდება, შესაძლებელის ის სხვადასხვა ზომის იყოს და დათვალიერებასთან ერთად ისეთი პატარა იყოს, რომ მისი გამოტანაც მოხერხდეს, ხანდახან მისი დანაწევრება და ნაწილ ნაწილ გამოტანა ხდება, ზოგჯერ კი კვანძი ისეა ჩაზრდილი საშვილოსნოს კუნთოვანში, რომ საჭიროა დიდი ოპერაცია. რამდენად მიღებული და დანერგილი პრაქტიკაა ევროპის ქვეყნეებში საოფისე გინეკოლოგია და რამდენად ხშირია საოფისე პირობებში გინეკოლოგიური პრობლემების მოგვარება? საოფისე პირობებში გარკვეული ოპერაციები, კერძოდ საშვილოსნოს ყელზე ქირურგიული ჩარევა 30-40 წელია ტარდება. ისეთი ჰისტეროსკოპები, რომლებმაც საშუალება მოგვცეს საშვილოსნოს ღრუში ოპერაცია გაუტკივარების გარეშე ჩავატაროთ, 2003 წელს გაკეთდა. რასაკვირველია, საოფისე გინეკოლოგიის კლინიკები დასავლეთში არის და მათი რაოდენობა სულ უფრო იზრდება, მატულობს მანიპულაციების რაოდენობაც. [audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/stumrad-eqimtan05.04.mp3"][/audio] [post_title] => იდეალური ასაკი ორსულებისთვის - არის თუ არა საშიში ფოლიუმის მჟავის მიღება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => idealuri-asaki-orsulebistvis-aris-tu-ara-sashishi-foliumis-mdjavis-migheba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-06 16:58:17 [post_modified_gmt] => 2017-04-06 12:58:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120707 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 118976 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-03-31 11:27:12 [post_date_gmt] => 2017-03-31 07:27:12 [post_content] => 2 აპრილს მსოფლიო აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების დღეს აღნიშნავს. თეორიულად აუტიზმის შესახებ ჩვენ უკვე ბევრი გვსმენია, ვიცით პრაქტიკული მაგალითებიც. შეიცვალა თუ არა საზოგადოების დამოკიდებულება აუტისტური სპექტრის აშლილობების მიმართ, ამას ჩვენი სტუმრისგან შეიტყობთ. ცალკეული მაგალითები, კი რომელსაც ყოფით ცხოვრებაში ვხვდებით, ნამდვილად იძლევა დაფიქრების საბაბს. ბევრი მასწავლებლის, ექიმის, ფსიქოლოგისა და რიგითი მოაქალაქის დამოკიდებულება ხშირად ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. როგორ ვლინდება აუტიზმი ბავშვებში, არსებობს თუ არა საუკეთესო ასაკი ამის დასადგენად, რა როლი ეკისრება პედიატრს და რა ნიშნების გამოვლენისთანავე უნდა მივმართოთ შესაბამის სპეციალიტს - ჩვენს კითხვებს ბავშვთა ფსიქიატრი, ნევროლოგი მედეა ზირაქაშვილი პასუხობს. 2 აპრილი ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია, გვინდა კიდევ უფრო მეტი გავიგოთ აუტისტური სპექტრის აშლილობის შესახებ. შეიცვალა თუ არა ერთის მხრივ საზოგადოების დამოკიდებულება და მეორეს მხრივ კი მედიცინის მიდგომა აუტიზმის მიმართ? ნამდვილად, ყოველ წელს იცვლება მიდგომა აუტიზმთან დაკავშირებით , იმიტომ რომ წლიდან-წლამდე, საზოგადოება სულ უფრო მეტ ინფორმაციას იღებს ამ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. შეიცვალა მომართვისას პაციენტთა ასაკი, თუ ადრე მშობლებს საშუალოდ 3-დან 4 წლამდე ასაკის ბავშვები მოყავდათ პირველადი დიაგნოსტირებისთვის, ამჟამად მომართვიანობის ძირითადმა ასაკმა 2-3 წლამდე გადმოინაცვლა. ცნობიერების ამაღლებამ ხელი შეუწყო იმას, რომ აუტიზმის დიაგნოზის მქონე ბავშვების მშობლები აღარ არიან უარზე, რომ ბავშვებთან ერთად დაესწრონ ღონისძიებებს, რომლებიც ამ დღისთვის იმართება, ან მიიღონ მონაწილეობა სატელევიზიო გადაცემებში, სადაც ყვებიან საკუთარ ისტორიებს, ბაღის პედაგოგები შედარებით აქტიურად ამისამართებენ ბავშვებს, მშობლები მეტად უყოყმანოდ გვაკითხავენ, თუკი: 12 თვის ბავშვი არ იხედება სახელის დაძახებაზე, ან 14 თვისთვის არ იშვერს თითს სასურველის მოთხოვნისას, 18 თვის არ თამაშობს წარმოსახვით თამაშებს და 24 თვისას არ აქვს განვითარებული ფრაზული მეტყველება. თქვენი რეკომენდაციები ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლებისთვის. რა შემთხვევებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება? ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი უნდა რეაგირებდეს სახელის დაძახებაზე. აქ არ იგულისხმება ის, რომ ათი დაძახებიდან 2-ჯერ გამოგხედავს, ან როდესაც წამიერად შემოგხედავს, მინიმუმ პაუზა უნდა გააკეთოს და დაელოდოს რას სთავაზობ მას. როდესაც ბავშვი არ მეტყველებს, კომუნიკაციისთვის მნიშვნელოვანია მიმიკა-ჟესტების გამოყენება, ანუ რამდენად შეავსებს ბავშვი მეტყველების დეფიციტს ჟესტებით( მიანიშნებს თითით სასურველზე? თავს დაგიქნევთ თანხმობის ნიშნად? და ა.შ). უნდა დავაკვირდეთ, როგორ თამაშობს ბავშვი და რამდენად ფუნქციურად იყენებს სათამაშოებს. არის წარმოსახვითი თამაშები? აჭმევს, აძინებს თოჯინებს, ცხოველებს, აიღებს კუბს და გაითამაშებს ვითომ ჭიქაა და სვამს, ან ყურთან მიიტანს და ვითომ ტელეფონია? ხშირად მშობლები მოდიან და ამბობენ, რომ არ უსწავლებიათ წარმოსახვითი თამაში, წარმოსახვით თამაშს არ სჭირდება სწავლება. შეხედავ ბავშვს, გაუღიმებ, უნდა გიპასუხოს ღიმილით, მიუტან სათამაშოს, გაუხარდება და უნდა გაუზიაროს სიხარული სხვა ოჯახის წევრს. როდესაც მშობელი ბავშვს რაიმესკენ მიუთითებს, აუცილებლად უნდა გააყოლოს ბავშვმა თვალი მითითების მიმართულებას. ბავშვი არ უნდა აიგნორებდეს ყოველთვის დირექტივებს და უნდა ასრულებდეს მათ. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას: 12-18 თვიდან 24- 30 თვემდე გახლავთ პირველი კრიტიკული პერიოდი/ასაკი აუტიზმის სპექტრისთვის, როდესაც პირველად იწყებს მშობელი შემჩნევას, რომ რაღაც ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს. ავღნიშნეთ გარკვეული სიმპტომები, თუმცა გვსმენია, რომ აუტისტური სპექტრის ბავშვები მიდრეკილნი არიან და მოსწონთ ერთი ტიპის სათამაშოები, ხელების ახლოს მიტანა თვალებთან... აკვიატებული ქცევა, ეს რამდენად ასეა? აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დახასიათებისას ერთ–ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს შეზღუდული ინტერესების სფერო და განმეორებადი ქცევითი პატერნი. უმრავლესობას აქვს მათთვის მეტ-ნაკლებად ამორჩეული, საყვარელი სათამაშო, უხშირესად ეს არის მანქანა, ან კუბები ან საერთოდ შესაძლოა ინტერესის ობიექტი ძალიან უჩვეულო იყოს, მაგ: ფეხსაცმლის ზონარი, ქილები, ბოთლები, ეტიკეტები, სათამაშო ცხოველების კუდები, სამზარეულოს ნივთები, თოჯინების თმები... ასევე აუტიზმის ნიშნებს შორის ძალიან შსამჩნევია თანდართული სენსორული დეზინტეგრაციის ნიშნები; ჰიპო ან ჰიპერმგრძნობელობა გარე გამღიზიანებლების მიმართ . მაგ. ბავშვს შესაძლოა ძალიან მოსწონდეს: მბრუნავ ბორბლებზე დაკვირვება, საგნების გადაყრა მაგიდიდან და ვარდნის ტრაექტორიაზე დაკვირვება, საგნის ქნევა ერთი მიმართულებით და ირიბი მზერით მასზე დაკვირვება, ჩრდილებთან თამაში, კედლის გასწვრივ ირიბი მზერით სირბილი- წინარე ჩამოთვლილი მაგალითები ასახვაა ვიზუალური სენსორული დეზინტეგრაციის ნიშნების. თუმცა, ასე იქცევიან ბავშვებიც, რომლებსაც არ აქვთ აუტისტური სპექტრის აშლილობა... მშობლების უმრავლესობა სწორად ამას აღნიშნავს, როდესავ ვუხსნით და ჩამოვუთვლით ბავშვის სირთულეებზე. რა თქმა უნდა, ბავშვებმა შესაძლოა მანქანის ბორბლებიც დაატრიალონ და ფერების მიხედვითაც ჩაამწკრივონ მანქანები, მაგრამ მხოლოდ ერთი ნიშანი არაფერზე მეტყველებს. საკითხი დგას ასე: რამდენად გვხვდება ასეთი ტიპის თამაში განვითარების სხვა სფეროების პრობლემებთან ერთად? თუ დარღვეულია კომუნიკაცია, ინტერაქცია და შეზღუდულია ინტერესთა სფერო, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამ დროს ვაქცევთ ყურადღებას ასეთი ტიპის თამაშს. არის თუ არა შესაძლებელი მხოლოდ ერთი, ან ორი სიმპტომი არსებობდეს და სხვა ყველაფერი შეესაბამებოდეს ტიპურ განვითარებას . საქართველოში ხშირად მოწყენილ ბავშვებს ასეთ დიაგნოზს უსვამენ, ან არასწორ დიაგნოზთან გვაქვს საქმე. აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დიაგნოზის დასმისთვის აუცილებელია, რომ პრობლემური ნიშნები შეესაბამებოდეს სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმებს, რომელსაც დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია გვაწვდის. მნიშვნელოვანია, რომ მყარი დეფიციტი ვლინდებოდეს სოციალური კომუნიკაციის, სოციალური ინტერაქციის და ქცევის სფეროებში. შესაძლოა ბავშვი მეტყველებდეს, მაგრამ არ იყენებდეს მას კომუნიკაციის მიზნით: მექანიკურად ითვლიდეს, ასახელებდეს საგნებს, რომლებსაც დაინახავს, იმეორებდეს მყისიერად სხვის ნათქვამს, ან წარსულში გაგონილ ფრაზებს იყენებდეს. შეიძლება ბავშვს ჰქონდეს ურთიერთობა გარშემომყოფებთან, მაგრამ ეს იყოს რადიკალურად სელექტიური: ურთიერთობდეს მშობლებთან, მაგრამ სრულად აიგნორებდეს უცხოებს, ან უფრო მეტიც ნეგატივიზმი ჰქონდეს მათ მიმართ. ასევე მყარად იყოს დარღვეული ქცევაც და ასეთ შემთხვევაში დაისმება აუტიზმის დიაგნოზი. დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის თანახმად, როდესაც სირთულეები მხოლოდ ნებისმიერი 2 სფეროს შემთხვევაში ვლინდება და მსუბუქად პრობლემურია ნებისმიერი სხვა სფეროები, საუბარია პერვაზიული აშლილობის დაუზუსტებელ დიგნოზზე. თუკი ბავშვი ორ წლამდე საუბრობს, არ აქვს პრობლემა და ამ ასაკის შემდეგ იჩენს თავს პრობლემები... აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დროს არის შემთხვევათა 25-30%, სადაც აშლილობა მიმდინარეობს რეგრესით. პირველ რიგში ეს რეგრესი მეტყველებაზე აისახება. შემთხვევათა 1/3-ში შეიძლება ორ წლამდე ბავშვი ვითარდებოდეს მეტ- ნაკლებად ასაკის შესაბამისად, რადგან ამ ასაკში განვითარების დეფიციტის შემჩნევა მშობელს უჭირს, ხოლო ასაკის მატების პარალელურად, ასაკობრივი განვითარების გაზრდილი მოთხოვნების ვერ დაკმაყოფილების ფონზე დეფიციტი მკვეთრად შესამჩნევი გახდეს. ასე, რომ მსგავსი შემთხვევები არ არის იშვიათი. არსებობს მდგომარეობები, რომლებიც ჰგავს აუტისტური სპექტრის აშლილობას.... მაგალითად ასოციალური ბავშვი, ან მეტყველების დაგვიანება... რეცეპტული მეტყველების დარღვევა ერთი შეხედვით ძალიან ჰგავს აუტისტური სპექტრის აშლილობას და მთელი გუნდი ვერთვებით ხოლმე, რომ რაიმე არ გამოგვრჩეს. რეცეპტული მეტყველების დარღევისას მიმართული მეტყველების გაგების სირთულე ერთადერთი ჩივილია, რაც აუტისტური სპექტრის აშლილობაში სხვა მრავალ სიმპტომთა შორის, ერთ-ერთი ნიშანია. რეცეპტიული მეტყველების დარღვევის დროს მიმართული მეტყველების გაგების სირთულე, მეორადად განაპირობებს აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მსგავს სიმპტომატიკას. მაღალფუნქციური აუტიზმის სპექტრისა და რეცეპტული მეტყველების დარღვევის გარჩევა ერთი შეხედვით ძალიან ჭირს. ამიტომ არის აუცილებელი ნატიფი დიაგნოსტიკა, სხვა სპეციალისტების აზრის გათვალისწინება და კლინიკური მსჯელობა. რეცეპტიული მეტყველების დარღვევაზე ძალიან წარმატებით მუშაობს ენისა და მეტყველების სპეციალისტი, მაშინ, როდესაც აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დიაგნოზით ბავშვს ესაჭიროება ქცევითი თერაპია. არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ საქართველოში ძალიან ხშირად სვამენ განვითარების ეტაპების დაყოვნების დიაგნოზს, აუტიზმის სპექტრის აშლილობების ნაცვლად, თუმცა, განვითარების დაყოვნებას თავისი შინაარსით ცოტათი სხვა დატვირთვა აქვს, უკეთესი ურთიერთობის სურვილი ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი ნიშანია აუტიზმის სპექტრისგან. არ შემიძლია, არ გავამახვილო ყურადღება გენეტიკურ დარღვევებზე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ აუტისტური აშლილობა გარკვეული სპეციფიურობით ხასიათდება. ხშირად, გარკვეული ტიპის გენეტიკური დარღვევები თანაარსებობენ აუტისტური სპექტრის აშლილობასთან, როგორიცაა: ფენილკეტონურია, მყიფე X ქრომოსის, ანგელმანის, დაუნის სინდრომები, ასევე ტუბეროზული სკლეროზი, ნეიროფიბრომატოზი. მნიშვნელოვანია ზემოთ ჩამოთვლილი საკითხები არ დარჩეს ყურადღების მიღმა. ვისაუბროთ თერაპიულ ნაწილზე, რა შედეგები გაქვთ თუნდაც ”მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის” მაგალითზე, სადაც თქვენ საქმიანობთ... მსოფლიო აღარ კამათობს იმაზე, რომ ადრეული ინტერვენცია აუმჯობესებს პროგნოზს. სამ წლამდე მომართვიანობის შემთხვევაში რადიკალურად იცვლება გამოსავალი. თუ აქამდე ამბობდნენ, რომ აუტიზმის სპექტრის აშლილობისას უმჯობესდება მხოლოდ ფუნქციონირების დონე და დიაგნოზი არ იხსნება, ამჟამად დამკვიდრებულია ისეთი ტერმინი, როგორიცაა: ”ოპტიმალური გამოსავალი”, რომელიც 2013 წლიდან გახდა აქტუალური. 3-25%-მდე იმდენად უმჯობესდება გამოსავალი, რომ შეიძლება დადგეს დიაგნოზის მოხსნის საკითხი, 10%-ში კი დიაგნოზი იხსნება. ამ ბავშვებს რჩებათ სხვადასხვა ტიპის სირთულეები,თუმცა ისინი მათ არ უშლით ხელს ნორმალურ ფუნქციონირებაში. არსებობს თუ არა მედიცინაში განსაზღვრული მიზეზები, თუ რა იწვევს ამ მდგომარეობას... აუტიზმის სპექტრის აშლილობაში ეს არის საკითხი, რომელიც მოკლებულია მტკიცებულებებს. დღეს გარკვეული ტიპის კვლევები გარკვეულ რისკ-ფაქტორებზე მსჯელობენ, მაგრამ არავინ იცის რა იქნება ხვალ. სულ უფრო მეტად აქტუალური ხდება აუტიზმის, როგორც ეპიგენეტიკურ სინდრომად განხილვის საკითხი. ეპიგენეტიკა სწავლობს გარემო ფაქტორების ზეგავლენით გენების ექსპრესიას, უფრო მარტივად, რომ ავხსნათ სპეციფიკურ გენთა კომბინაცია უბრალოდ ზრდის აუტიზმის განვითარების რისკს, თუმცა მათი ზედდება თუ არ მოხდა გარკვეულ რისკ ფაქტორებთან, აუტიზმის ნიშნები კლინიკურად არ ვლინდება. რა ითვლება დღესდღეობით ყველაზე სტაბილურ (კვლევებით გამტკიცებულ) რისკ-ფაქტორებად:

და ან ძმა აუტიზმის სპექტრის აშლილობით;

დედის 40 წელზე მეტი ასაკი ბავშვის დაბადებისას;

მამის 40-49 წლის ასაკი ბავშვის დაბადებისას;

ახალშობილობის წონა 2500 გრამზე ნაკლები;

35 კვირაზე ნაკლები გესტაციის ახალშობილი;

ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში მკურნალობის საჭიროება;

მამრობითი სქესი;

20 კვირაზე ადრე ნაყოფის მოშლის საშიშროება;

ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მაინც არის კვებითი ჩვევები, რომელიც სამი ფაქტორიდან გამომდინარეობს - ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და სოციალური.

ჩვენ უკვე ავღნიშნეთ, რომ ჭარბ წონას მხოლოდ ერთი მიზეზი არ იწვევს, შესაბამისად პაციენტთან ვმუშაობთ როგორც ფიზიოლოგიურ, ისე სოციალურ და ფსიქოლოგიურ ფაქტორებზე. ვასწავლით ადამიანს, როგორ იკვებოს.

წონაში კლებასთან ერთად იცვლება გარდერობი, გემოვნება, ასაკიც კი. რაც უფრო თავდაჯერებულია ადამიანი, მით უფრო რეალიზებულია. ადამიანი იბადება ბედნიერებისთვის და წონაში დაკლებული ადამიანები გრძნობენ, რომ ისინიც ისეთივე ბედნიერები არიან, როგორც დანარჩენები.

20-დან 35 წლამდე ქალი არის ბიოლოგიურად მომწიფებული იმისათვის, რომ დაორსულდეს და გასწიოს დედობა. 27-28 წლის ასაკში ყველაზე მინიმალური გართულებებია ორსულობის თვალსაზრისით. 32 წლის ასაკიდან ფერტილობა დაღმასვლას იწყებს, ძნელია დაორსულობა, ხშირია ნაყოფის ანომალიები, ორსულობის მოშლა, ნაადრევი მშობიარობა, ჩვენებები საკეისრო კვეთისათვის. საუკეთესო პერიოდი არის 28 წლის ასაკში, პლიუს-მინუს 3-4 წელი.

მენოპაუზა საშუალოდ 52 წლის ასაკში დგება, იწყება საკვერცხეში, ჰიპოფიზსა და ჰიპოთალამუსში ჰორმონალური ცვლილებები, რომელიც საშვილოსნოში, სარძევე ჯირკვლებსა და ასე შემდეგ მეორად ცვლილებებს აღძრავენ. ამ ცვლილებებს თან ახლავს მრავლობითი გარდაქმნები ყველა სამიზნე ორგანოში, მაგალითად ძილის დარღვევა, კონცენტრაციის უნარის დაკარგვა, მეხსიერების გაუარესება, დარღვეული აქვს სქესობრივი ფუნქცია, იწყება თმის ცვენა, ხშირია შარდის შეუკავებლობა, იწყება ცვლილებები ძვლებთან და სახსრებთან მიმართებაში და ა.შ. წამყვანი სიმპტომი ქალბატონებისთვის არის ორგანიზმის ზედაპირზე, კანში ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილება, რაც შეხურების შეგრძნებას და ოფლიანობას იწვევს, ეს იმდენად შემაწუხებელია, რომ ადამიანში ხშირად სუიციდალურ ფიქრებს აღძრავს.

ბრიტანეთში ვიზიტების რაოდენობა შეზღუდული არ იყო და ხშირად ორსულობაში 10-12 ვიზიტი ხორციელდებოდა, შემდეგ პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ამდენი ვიზიტი საჭირო არ იყო, შემცირდა და 6-8 ვიზიტამდე ჩამოვიდა.

არის სტანდარტები, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიცვას ორსულმა – 8-9 კვირამდე გაკეთებული კვლევა, გვაძლევს საშუალებას ზუსტად განვსაზღვროთ ნაყოფის გესტაციური ასაკი. ეს საშუალებას გვაძლევს ზუსტად დავგეგმოთ ორსულობაში ყველა საჭირო კვლევა, თუ საჭიროა გავითვალისწინოთ სამშობიარო მოქმედების აღძვრა და ა.შ. შემდეგი რადიოლოგიური კვლევა უნდა ჩატარდეს 13 კვირის ვადაზე, რომ მოხდეს ნაყოფის კისრის ნაოჭის სისქის გაზომვა და გაკეთდეს სკრინინგი დაუნის სინდრომზე, ასევე 19 კვირის ასაკში უნდა შემოწმდეს ანომალიების ჩამოყალიბება, თუ მოხდა ისე, რომ ნაყოფი არ არის ნორმალურად ჩამოყალიბებული და მშობლები გადაწყვეტენ, რომ ორსულობა შეჩერდეს, 20 კვირამდე ორსულობის შეწყვეტა უფრო მარტივია დედისთვის.

რაც შეეხება ბოლო დროს გავრცელებულ კვლევას, თითქოს ფოლიუმის მჟავა ზრდის აუტისტური სპექტრის დაავადებების რისკს - კვლევა ჩატარდა განსაკუთრებული სიღარიბის პირობებში მცხოვრებ დედებში, იქ ნამდვილად იყო ფოლიუმის მჟავის მაღალი დონე და ჰყავდათ აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე შვილები.

პროგესტერონის ჯგუფის პრეპარატების მიღება ორსულობაში უკუნაჩვენებია. მე მოვუწოდებ ჩემს კოლეგებს, რომ იმ გაიდლაინს დაემორჩილონ, სადაც მითითებულია, რომ ასეთი პრეპარატების მიღება ორსულობაში არ შეიძლება. რაც შეეხება პროგესტერონის ჯგუფის პრეპარატების ეფექტს, არსებობს უამრავი გამოკვლევა და ვერცერთმა ვერ აჩვენა მათი უპირატესობა. გამონაკლისი არის ორი პატარა ჯგუფი, ერთია ინ ვინტრო განაყოფიერების ჯგუფი, მეორე კი მრავლობითი ორსულობის მოშლა, სადაც შეიძლება მიზანშეწონილი იყოს მათი ხმარება.

70-80–იან წლებში ტექნოლოგიურმა განვითარებამ საშუალება მოგვცა, შეგვექმნა მინიმალურად ინვაზიური ინსტრუმენტები, ეს არის ლაპარასკოპიული და ჰისტეროსკოპიული ინსტრუმენტები, რომლებიც შედარებით პატარა განაკვეთებით გვაძლევენ საშუალებას, ჩავატაროთ ოპერაცია, თუმცა, საჭირო დარჩა ზოგადი ანესთეზია.

არის პაციენტთა ჯგუფი, როლებიც ოფისის მეთოდებით ვერ განიკურნებიან და მათთვის საჭიროა მინიმალური ინვაზია, რომელსაც ჟორდანიის ინსტიტუტში გავაკეთებთ.

პირველი ეჭვები აუტიზმისა და ვაქცინაციის კავშირის შესახებ, კვლევებში, 90-იანი წლების ბოლოს გამოჩნდა. 1998 წელს ცნობილმა გასტროენტეროლოგმა მკვლევარმა, ენდრიუ ვეიკფილდმა ნამდვილი გადატრიალება მოახდინა სამედიცინო სამყაროში. მან დააკავშირა წითელა-წითურა-ყბაყურის აცრა და აუტიზმი, როგორც მიზეზ- შედეგობრივი ურთიერთდამოკიდებულება. თუმცა, შემდგომში აღნიშნული ჰიპოთეზა ვერც ერთმა კვლევამ ვერ დაადასტურა და უფრო მეტიც, ეს ცნობილი მეცნიერი მოგვიანებით დისკრედიტებული იქნა, რადგან გამოაშკარავდა მისი ფინანსური კავშირი ადვოკატებთან, რომელნიც მომართულნი იყვნენ ვაქცინის მწარმოებელთა წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ თიმეროსალის ორგანიზმზე ზემოქმედების მავნებლობა და მიდრეკილება აუტიზმის გამოწვევისადმი არ დადასტურდა არც ერთი მყარი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სამეცნიერო კვლევით, მოსახლეობაში რომ მეტად გაეზარდათ ნდობა ვაქცინაციისადმი 2001 წლიდან მოყოლებული თიმეროსალი ამოღებულ იქნა ბავშვთა ვაქცინებიდან. (იხილეთ CDC.gov-ზე არსებული ინფორმაცია Vaccine Safety - ჩამონათვალთა ნუსხაში). ეს საკითხი კვლავ აქტუალური გახდა, რაც მსახიობმა რობერტ დე ნირომ მეცნიერთა ჯგუფს დიდი თანხა შესთავაზა იმის დასამტკიცებლად, რომ აცრა იწვევს აუტიზმის სპექტრის აშლილობას. ჯერჯერობით მეცნიერული სამყარო ამ უარყოფითი კავშირის შესახებ დუმს, შესაბამისად ვერ ვხედავ ვერანაირ მიზეზს, იმისას, რომ აცრები არ უნდა კეთდებოდეს ბავშვებში. [audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/03/stumrad-eqimtan-29.03.mp3"][/audio] [post_title] => ნიშნები, რომელიც, შესაძლოა, აუტისტური სპექტრის აშლილობაზე მიუთითებდეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nishnebi-romelic-shesadzloa-autisturi-speqtris-ashlilobaze-miutitebdes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-31 11:30:46 [post_modified_gmt] => 2017-03-31 07:30:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118976 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 117234 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-23 15:07:56 [post_date_gmt] => 2017-03-23 11:07:56 [post_content] => გადაცემას „სტუმრად ექიმთან“ ცენტრ „ბორმენტალის“ ხელმძღვანელი, ფსიქოთერაპევტი, კვებითი ქცევის სპეციალისტი თამთა ჭურაძე ესტუმრა. გადაცემის თემა კი გახლდათ გახდომა სტრესის გარეშე .ჭარბწონიანობას რამდენიმე მიზეზი აქვს. წონაში მატება შეიძლება გამოიწვიოს ფსიქოლოგიურმა, ფიზიოლოგიურმა, სოციოლოგიურმა გარემოებებმა და კვებითმა უნარ–ჩვევებმა. ზოგიერთი ადამიანი მიიჩნევს, რომ ორსულობის გამო მოიმატა, ზოგიერთი ფიქრობს, რომ წონის მატება გენეტიკურმა მიზეზებმა გამოიწვია, ზოგი კი ამბობს, რომ დრო არ აქვს და ა.შ. სინამდვილეში კი ჭარბ წონას ერთი კონკრეტული მიზეზი არ იწვევს.შეიძლება, ადამიანს დრო არ ჰქონდეს, რომ იკვებოს და მხოლოდ დღის მეორე ნახევარში ახერხებს საკვების მიღებას, ან საკვებთან ემოციური დამოკიდებულების გამო მთელი დღე სუსნაობს და სტრესთან გამკლავებას ცდილობს. რაც შეეხება ფიზიოლოგიურ ფაქტორს, ხშირად ლაქტაციის პერიოდში, ან მშობიარობის შემდეგ ადამიანი იკვებება არასწორად, იმატებს იმაზე მეტს, ვიდრე ფიზიოლოგიურ ნორმებში ჯდება და ხშირია გადაძღომისა და ჭარბი რაოდენობით საკვების მიღების მომენტები. ჭარბი წონის მთავარი მიზეზი არის საკვების ჭარბი რაოდენობით, ან არასწორად მიღება და ამ კვებითი ჩვევების მოგვარება ყველაზე მნიშვნელოვანია.გამოსავალი რა თქმა უნდა არსებობს. ადამიანები, რომლებსაც ჭარბწონიანი დედა ან ბებია ჰყავთ, მუდმივად ცდილობენ, წონაში დაიკლონ. რადგან ადამიანი ცდილობს წონაში დაკლებას, მას სჯერა, რომ მის ცხოვრებაში რაღაც არასწორად ხდება. გენეტიკურად ძირითადად კვებითი ჩვევები გადადის. გერმანიაში წლების წინ ჩატარებულმა ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ ჭარბი წონის გენი არ არსებობს, არსებობს გენეტიკური მიდრეკილება, რომელსაც პირველ რიგში კვებითი ტრადიციები იწვევს.პირველ რიგში საჭიროა მსურველმა დარეკოს და ჩაეწეროს პირველად კონსულტაციაზე. კონსულტაცია კვებითი ქცევის სპეციალისტებთან ჩვენთან არის უფასო. ამ დროს ხდება პაციენტის ჭარბი წონის გამომწვევი მიზეზების დადგენა და ვაცნობთ ჩვენს მეთოდებს. ამის შემდეგ, ის თავად იღებს გადაწყვეტილებას, სურს თუ არა ჩვენი მეთოდით წონაში კლება. რამდენიმე სიტყვით აგიხსნით რას ნიშნავს ”ბორმენტალის” მეთოდით ჭარბი წონის დამარცხება.ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში 25 ფსიქოლოგიური და ფიზიოლოგიური ტექნიკა გამოიყენება, რაც გულისხმობს ნივთიერებათ ცვლის პროცესის დაჩქარებას და ორგანიზმის ცხიმის შენახვის რეჟიმიდან ცხიმის დაწვის რეჟიმზე გადაყვანას, ვიყენებთ კუჭის მოცულობის შემცირების ტექნიკას, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უფრო მცირე რაოდენობის საკვებით დავნაყრდეთ და ასევე მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური ფაქტორიც, რომ ადამიანი იკვებოს შიმშილის მიხედვით, არ ჰქონდეს მას კვებითი დამოკიდებულება საკვების მიმართ და ჰქონდეს გაცნობიერებითი დამოკიდებულება. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანმა ტრენინგების შემდეგ სოციალურ გარემოში დაბრუნებისას მოახერხოს სწორად და ჯანსაღად ადაპტირება.გახლავთ სხვადასხვა დაავადებები, გენეტიკური ფაქტორი, ნივთიერებათა ცვლა, ორსულობა, ჰორმონალური ფონი.არის ადამიანის გონებაში მიმდინარე პროცესები, რომლის შედეგიც არის გრძნობები და ემოციები. დღეს თანამედროვე დაავადებების 99% ფსიქოსომატურია, რადგან ემოციების ფონზეა გაჩენილი. რაც შეეხებაეს გულისხმობს ოჯახს, სადაც ადამიანი იზრდება, სწავლობს კვებას და გარემოს, სადაც მას უწევს ურთიერთობა. რაც შეეხებაეს შეიძლება იყოს დასწავლილი, ან გამომუშავებული - ის რაც მასწავლეს, რომ უნდა შევჭამო ბოლომდე, არ დავტოვო და ა.შ. და მეორე ფაქტორი, როდესაც გამომუშავდება საკვების მიღების დრო, ანუ როდესაც არ მაქვს დრო საკვები გადავანაწილო მთელს დღეზე და დღიურ ნორმას ვიღებ საღამოს.ის პაციენტს ეხმარება შეცვალოს კვებითი დამოკიდებულება საკვებთან, როგორ უნდა ჭამოს ყველაფერი რაც მას უყვარს, მაგრამ კი არ მოიმატოს, არამედ დაიკლოს და შეინარჩუნოს სასურველი წონა. როდესაც ოთხივე ფაქტორზე ხდება მუშაობა, ადამიანს აღარ აქვს სტრესი, მას შეუძლია ჭამოს, მიიღოს სიამოვნება დღესასწაულზე...ადამიანების უმრავლესობას აქვს ეს კითხვა - 25, 35 წელი ვიცხოვრე ასეთი ჩვევებით და თქვენ როგორ შემაცვლევინებთ ჩვევებს თუნდაც ერთ წელიწადში? მთავარი არის სურვილი, რომ მას სურდეს რაიმეს შეცვლა. ჩვევების შეცვლა შესაძლებელია, რადგან ახალსა და კარგს ადამიანი მალე სწავლობს. თუკი ვხედავ, რომ შედეგი მაქვს, ვხედავ რომ ვიკლებ წონაში, სანტიმეტრებში და ვხვდები, რომ მაქვს საშუალება არასწორად დასწავლილი უნარ-ჩვევა შევცვალო და განვიმტკიცო ჩემივე მოტივაციით. გარდა იმისა, რომ ჩვენთან ტარდება მთავარი საბაზისო ოთხდღიანი ტრენინგები, ორ კვირაში, თვეში ერთხელ პაციენტი მუდმივად ხვდება თავის სპეციალისტს და ხდება შედეგის განმტკიცება, შედეგების შეფასება და ახალი რეკომენდაციების მიცემა. სწორედ ამის გამო გვაქვს ასეთი შედეგები.კალორიების დათვლა არის ყველაზე მარტივი მეთოდი, ეს არის კვებითი რეკომენდაცია. თუკი სურს კონკრეტული, დროში გაწერილი შედეგი, კალორიები ეხმარება მას იმაში, რომ შედეგი ჰქონდეს თვალსაჩინო, დროული და სწრაფი. კალორაჟი ინდივიდუალურია, ასაკიდან, სიმაღლიდან, წონიდან გამომდინარე. დახარჯულ და მიღებულ ენერგიას შორის უნდა იყოს განსხვავება, რომ გვქონდეს შედეგი. მთავარია, ის ენერგია, რასაც ადამიანი დღის განმავლობაში იღებს იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანი თავს გრძობდეს ჯანსაღად, მიიღიოს ცილა, ნახშირწყლები და ჭამოს დესერტიც.ზოგადად, ”ბორმენტალის” მეთოდის მიხედვით კვება არ არის რაიმე კონკრეტული გამოგონილი მეთოდი. ადამიანმა უნდა ჭამოს შიმშილის მიხედვით. წყალი ერთადერთი სითხეა, რომელიც ორგანიზმში არ ჩერდება. ამიტომ 1.5-2 ლიტრი წყალი ადამიანმა უნდა მიიღოს აუცილებლად, სურს თუ არა წონის დაკლება.შოკოლადი ჩვეულებრივი დესერტია და ჩვენ მას არ ვკრძალავთ. თუ ვფიქრობ, რომ შოკოლადი ძალიან მიყვარს, კვებითი დამოკიდებულება მაქვს მის მიმართ და არის კიდევ მეორე, როდესაც მშია, ჩანთაში მაქვს შოკოლადი და რამდენიმე წამში შეიძლება დავნაყრდე. თუმცა, დასანაყრებლად ის არ გამომადგება, რადგან აქვს მაღალი კალორაჟი და ნახევარ საათში ისევ თავიდან დგება შიმშილი. უმჯობესია ადამიანმა მიიღოს ნოყიერი სადილი და დესერტად შოკოლადი. ტრენინგების გავლის შემდეგ ადამიანების უმრავლესობა ხვდება, რომ შოკოლადზე უბრალოდ იყო დამოკიდებული. თუკი მანამდე მთლიანი შოკოლადი სჭირდებოდა, ტრენინგების შემდეგ შესაძლოა რამდენიმე ნატეხით, იგივე სიამოვნება მიიღოს.საქმე ის არის, რომ გამოზომილი სინამდვილეში არაფერია. მას ეცვლება დამოკიდებულება საკვების მიმართ, ხდება კუჭის მოცულობის შემცირება და ზომიერი რაოდენობით დანაყრება. აქ არ არის საუბარი მინიმალურ რაოდენობაზე. აქ არ უწევს ადამიანს ფორმულების გამოგონება. თუ შეგიმჩნევიათ, როდესაც მთელი დღე არაფერი გიჭამიათ, უფრო დაღლილი ხართ, მაგრამ თუკი საკვებს სამ-ოთხ საათში ერთხელ იღებთ, ხართ ენერგიული და ხართ ტონუსში.ასეთ დროს მთავარია ადამიანებმა დრო გამოიყენონ რაციონალურად. როგორც კი ადამიანი აცნობიერებს იმას, რომ არის ამ სამყაროს ცენტრი და მის გარშემო ხდება ყველაფერი, ხვდება, რომ ის უნდა იყოს ჯანმრთელი, ძლიერი, კმაყოფილი, ბედნიერი და ჰქონდეს ისეთი სხეული, როგორიც სურს, ის აუცილებლად გამონახავს 5-10 წუთს საკუთარი თავის გამოსაკვებად. აქ არის დამოკიდებულების პრობლემა, ეს არის ჩვენი მეთოდის ამომავალი წერტილი, რომ ადამიანებს ვასწავლოთ, როგორ უყვარდეთ საკუთარი თავი.პირველადი კონსულტაციის შემდეგ, როდესაც ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ უნდა წონაში დაკლება და ჩვენი მეთოდი მისთვის მისაღებია, პირველივე, ოთხდღიანი ტრენინგისას უკვე არის პირველი შედეგი. მიუხედავად იმისა, რომ იმაზე მეტს ჭამს, ვიდრე მანამდე, მაინც სიმსუბუქის შეგრძნება აქვს, იწყება ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის პროცესების გააქტიურება და ხედავენ შედეგს. ტრენინგის დასრულების შემდეგ პაციენტი სპეციალისტს ერთი თვის შემდეგ ხვდება და 5-10-12 კილომდე აქვს თითოეულ მათგანს წონიდან გამომდინარე დაკლებული. ჩვენ მათ 12 თვის განმავლობაში ვუწევთ მეთვალყურეობას. უმნიშვნელოვანესია შედეგის შენარჩუნება და მას წონის პრობლემა აღარ უნდა შეექმნას.მთავარი ჯადოსნობა ალბათ ის არის, რომ ჩვენი სპეციალისტები ორიენტირებულნი არიან პაციენტის დახმარებაზე. ვითვალისწინებთ ნებისმიერ ინდივიდუალურ ფაქტორს, ეს კარგი კომუნიკაციის პირველი ნაბიჯია. ჩვენთან მოსული ადამიანი არის პრიორიტეტი და მას ვეხმარებით მაქსიმალურად. ჩვენთან ყველა კვებითი ქცევის ფსიქოლოგი არის გამხდარი და მოხდენილი და ისინი იძლევიან მაგალითს. თუკი სპეციალისტი კარგ ფორმაშია, ე.ი მას შეუძლია სხვისი დახმარება. ევროპასა და ამერიკაში დაიწყეს ფიქრი იმაზე, თუ რამდენად იყო წონის კლებაში ფსიქოლოგის ჩართვა მნიშვნელოვანი, რუსეთში კი შემუშავდა სტრუქტურა. ვიყენებთ ფსიქოტექნიკებს, რაც ადამიანს პირველ რიგში დამოკიდებულების შეცვლაში ეხმარება. თუკი ვიკვებები სწორად, ორგანიზმი მპასუხობს და იწყება ცხიმის წვა. ვიწყებ იმის განსხვავებას, მშია თუ არა რეალურად, თუ მაქვს მადა და მინდა დავძლიო სტრესი.ხშირ შემთხვევაში ადამიანს აქვს ქრონიკული სტრესი, იცის რომ ვერაფერს შეცვლის. შესაძლებელია ნებისმიერი სტრესული ვითარების მიმართ დამოკიდებულების შეცვლა. როგორც კი ადამიანი ამას სწავლობს, იწყებს დამოკიდებულების შეცვლას. ის თავის თავში ნახულობს იმ ძალას, რაც სჭირდება სტრესის გასამკლავებლად და შვებას საკვებში აღარ ეძებს.სხვა დანარჩენი გაწერილი დიეტების დაცვისგან განსხვავებით, როგორც კი პაციენტი „ბორმენტალის“ მეთოდით იკლებს წონაში, პირველ რიგში იშორებს დიდ სამოსს. ადამიანი იწყებს ცხოვრებას აწმყოში და არა წარსულში, ან მომავალში. იწყებს ცხოვრებას დღევანდელი შეგრძნებებით, იწყებს სიამოვნების მიღებას. თუკი წონაში დაკლებამდე მისი ცხოვრება იწყებოდა ყოველი ორშაბათიდან, ჩვენი ტრენინგების შემდეგ ადამიანები იწყებენ ცხოვრებას დღეიდან. აწმყოში ცხოვრება ყველაზე მნიშვნელოვანია.[audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/03/stumrad-eqimtan22.03.mp3"][/audio] [post_title] => რაში მდგომარეობს „ბორმენტალის“ მეთოდი, რომლის დახმარებითაც ჭარბ წონას სამუდამოდ დაემშვიდობებით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rashi-mdgomareobs-bormentalis-metodi-romlis-dakhmarebitac-charb-wonas-samudamod-daemshvidobebit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-23 15:13:01 [post_modified_gmt] => 2017-03-23 11:13:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117234 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 120707 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-06 16:32:29 [post_date_gmt] => 2017-04-06 12:32:29 [post_content] => თანამედროვე მედიცინის ერთ-ერთი მიღწევა, რომელსაც საოფისე გინეკოლოგია ჰქვია, განვითარებას იწყებს საქართველოშიც, ეს კი დიდი ბრიტანეთის უმაღლესი რანგის კლინიცისტის, სამეფო კოლეჯის წევრის, მეან გინეკოლოგის აპოლონ მესხის დამსახურებაა, რომელთან კონსულტაციაზე მისვლაც ვაკეში, ”ჟორდანიას კლინიკაშია” შესაძლებელი. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი 24 წლის განმავლობაში დიდი ბრიტანეთში საქმიანობდა და ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა საქართველოში. გადაცემას ”სტუმრად ექიმთან” სწორედ აპოლონ მესხი ესტუმრა და ბევრ საინტერესო თემაზე ისაუბრა.ინგლისში წავედი იმიტომ, რომ მქონდა მიზანი, მინდოდა გავზრდილიყავი პროფესიულად და ჩამოვყალიბებულიყავი საერთაშორისო სტანდარტის ექიმად, მსურდა მქონოდა საშუალება მემუშავა უცხოელ კოლეგებთან. ამ 24 წლის განმავლობაში, რაც დიდ ბრიტანეთში გავატარე, ეს ყველაფერი გავაკეთე, მოხდა ისე, რომ ცხოვრებამ ყველაფერი შემისრულა. ამასობაში ჩემი შვილები დამოუკიდებლები გახდნენ, სახლიდან წავიდნენ და მე და ჩემს მეუღლეს გვქონდა არჩევანის თავისუფლება, სად და როგორ გვეცხოვრა. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენს სამშობლოში დავბრუნებულიყავით. ამასთან მქონდა სურვილი ჩემს მიერ შეძენილი ცოდნა გამეზიარებინა საქართველოში. რაც შეეხება „ჟორდანიას კლინიკას”, ჩემმა ნაცნობებმა შემახვედრეს სხვადასხვა ადამიანებს, თუმცა, ჟორდანიას ინსტიტუტს ჰქონდა ის თვისებები, რაც მე მინდოდა. იყო არჩევანი დიდ და პატარა სტაციონარს შორის, შესაბამისად ავირჩიე ვაკის კლინიკა და დავიწყე პაციენტების მიღება.ჩვენ მაინც ჩამოვრჩებით დასავლეთ ევროპას, ეს რა საკვირველია დამოკიდებულია რა ასპქეტს შევადარებთ კონკრეტულად. საქართველოში ბოლო 24 წლის განმავლობაში მედიცინამ უზარმაზარი განვითარება განიცადა, რადგან მე ვიცოდი, რა ხდებოდა ჩემს წასვლამდე. გულგასატეხი ნამდვილად არ არის, დინამიკა გვიჩვენებს, რომ შეგვიძლია განვითარება სწრაფი ტემპით, ადვილია საზღვარგარეთ მოგზაურობა, თუ ახალგაზრდას სურვილი აქვს, შეუძლია განათლება საზღვარგარეთ მიიღოს და გამოცდილება საქართველოში ჩამოიტანოს. 40 წელს გადაცილებული ორსულობა ძალიან ხშირია, ეს განაპირობა არა იმან, რომ ბიოლოგიურად უკეთესი დროა, არამედ ცხოვრების რეალობამ. ადამიანი ცდილობს ჰქონდეს სახლი, სამსახური და ამიტომ გვიანდება ორსულობა.სწორედ აქედან გამომდინარე უნდა დაგეგმოს ადამიანმა თავისი ცხოვრება. პარტნიორებთან ორსულობის მიღწევა მამაკაცებსაც უჭირთ - 40 წლის კაცისთვის, სულ რომ 20 წლის მეუღლე ყავდეს, ორჯერ მეტი დროა საჭირო დაორსულებისთვის. „იდეალური“ პერიოდია 25-დან 32 წლამდე.დისბალანსი ფარდობითი გაგებაა, რადგან ჰორმონების პროპორცია ერთმანეთთან მუდმივად იცვლება და დამოკიდებულია ასაკზე, ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობასა და სხვადასხვა ფაქტორზე. დისბალანსი არასწორი ტერმინია ჩემი თვალსაზრისით. რაც შეეხება ჰორმონების დარღვევას, ეს ნამდვილად ხდება და ამის გამოა, რომ ან ორსულობა გვიანდება, ან შენარჩუნება რთულდება. ჰორმონონების გარკვეული პროპორციები გარკვეულ მდგომარეობაში დიაგნოსტიკური თვალსაზრისით ნამდვილად გვეხმარება დასახული სამედიცინო მიზნის მიღწევაში. ძალიან საინტერესო კითხვაა, ამ კითხვაზე, მთელი 24 წლის განმავლობაში, რაც ბრიტანეთში გავატარე, პასუხები მუდმივად იცვლებოდა და 24 წლის წინანდელი და დღევანდელი მოსაზრება ერთმანეთისგან ისე განსხვავდება, როგორც ცა და დედამიწა. ის, რასაც თქვენ კლიმაქტერულ პერიოდს უწოდებთ, უმჯობესია მენოპაუზად მოვიხსენიოთ. მენოპაუზა უკანასკნელ მენსტრუაციას ნიშნავს, რომლის შემდეგაც მენსტრუაცია წყდება, ხოლო კლიმაქტერული პერიოდი ნიშნავს იმ ცვლილებებს, რაც ხდება იმ პერიოდში – რადიკალურასდ სწრაფად იცვლება ჰორმონალური ფონი.სწორედ აქედან გამომდინარე დაიწყო ფიქრი იმაზე, ღირს თუ არა ამ მდგომარეობასთან შებრძოლება. ბევრი რამ იცადა ამ ხნის მანძილზე როგორც პროფილაქტიკური, ისე მკურნალობის თვალსაზრისით, მაგრამ რეალურად ყველაზე ეფექტური გზა აღმოჩნდა ჰორმონჩანაცვლებითი თერაპია. ეს არის ჯგუფი პრეპარატებისა, რომლებიც იძლევა კონტროლს ფუნქციების უმრავლესობაზე. მედიკამენტების ცდებმა აჩვენა, რომ არის რისკი გაზარდონ საშვილოსნოს, ან სარძევე ჯირკვლის სიმსივნის ალბათობა. მათი ხმარება განსაკუთრებული სიფრთხილით არის საჭირო, ისინი ეხმარებიან ადამიანებს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში, მაგრამ მოუმზადებელი ექიმის მიერ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მათი დანიშვნა.განსხვავება მნიშვნელოვანია, რადგან სამსახური საერთოდ სხვანაირად არის აწყობილი, იქ სამუშაოების დიდ ნაწილს ბებიაქალები, ან ტრენინგში მყოფი ახალგაზრდა ექიმები ასრულებენ. მეანგინეკოლოგს ნორმალურ ორსულობასთან პრაქტიკულად შეხება არ აქვს, რადგან ყველაფერს ან უმცროსი მეანები მართავენ, ან ბებიაქალები.ბებიაქალებს ორსულები უფრო ხშირად ნახულობენ. შეიძლება დანიშნულება ორსულს მისცეს ექიმმა, მაგრამ მონიტორინგი განახორციელოს ან უმცროსმა ექიმმა, ან ბებიაქალმა. საქართველოს პრაქტიკაში როგორც ვიცი, არის ოთხი ფიქსირებული ვიზიტი, დანარჩენი კი საჭიროების მიხედვით. ჩემი აზრით, საჭიროა ვიზიტების გაორმაგება და ამის გარდა თითოეული ორსულის მდგომარეობის შესაბამისად უნდა მოხდეს ვიზიტების დაგეგვმა. 6-8 ვიზიტზე ნაკლები კი არ უნდა იყოს. კვლევა არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს, ამიტომ შეზღუდვა არ გვაქვს, მაგრამ ამავე დროს ისიც ვიცით, რომ ზედმეტად ხშირად რადიოლოგიური გამოკვლევების გაკეთება ზოგჯერ უსაფუძვლო ეჭვის გაჩენას, განმეორებით გამოკვლევას, ან ჩარევას იწვევს, რომელსაც შეიძლება გართულება მოყვეს.ამის შემდეგ ექოსკოპიის გაკეთება ორსულობის მდგომარეობაზეა დამოკიდებული, მაგალითად პლაცენტის წინ მდებარეობა, ან ტყუპი ნაყოფი, ან გადატანილი რამდენიმე საკეისრო კვეთა, ასეთ დროს რამდენჯერმე უნდა გაკეთდეს ექოსკოპია. არის შემთხვევები, როდესაც ორსულობა ყოველგვარი გართულების გარეშე მიმდინარეობს და სასურველია მშობიარობამდე 1-2 ექოსკოპიის გაკეთება, რომ ვიცოდეთ ნაყოფის წონა, პლაცენტის მდებარეობა იმისთვის, რომ დაიგეგმოს მშობიარობა. ფოლიუმის მჟავას ბევრი სასიკეთო თვისება აქვს. ვიცით, რომ ამცირებს ნაყოფში ანომალიების, მოგვიანებით მცირე წონის მქონე ნაყოფების რაოდენობასა და ორსულობაში სხვადასხვა გართულებების რაოდენობას. ფოლიუმის მჟავას დამსახურებულად აქვს მოპოვებული თავისი როლი.ამავე დროს, ისიც ფაქტია, რომ იყო უამრავი გაუთვალისწინებელი რამ, რომელიც ჯერ თავად ავტორებმაც ვერ შეაფასეს, აქედან გამომდინარი, ისინი არანაირი დასკვნისა და რეკომენდაციის გაკეთებას არ ჩქარობენ. ამ ეტაპზე, ყველა გაიდლაინში, რომელიც დღეს მსოფლიოში ფუნქციონირებს, ფოლიუმის მჟავა გამოიყენება. მისი მიღება უნდა მოხდეს ორსულობის დაწყებამდე და გაგრძელდეს ორსულობაში. რაც შეეხება პროგესტერონის ჯგუფის პრეპარატებს, ეს ჩემთვის ძალიან მტკივნეული საკითხია. როდესაც საქართველოდან მთხოვდნენ კონსულტაციებს, ყველა პაციენტს ჰქონდა დანიშნული ასეთი პრეპარატი. დასავლეთში თითქმის არც ერთ პაციენტს არ ენიშნება პროგესტერონი. ვიცით ის, რომ რეალურად პროგესტერონის პრეპარატების ორი ჯგუფია, ეს არის საკუთრივ პროგესტერონები, რომლებიც საკვერცხის ჰორმონებია და არის კიდევ ტესტოსტერონისგან წარმოებული პროგესტერონები, ეს არის ჯგუფი, რომელიც ორგანიზმში განიცდის მეტაბოლიზმს ტესტოსტერონის მაგვარად და გამოყოფს მეტაბოლიტებს, რომლებსაც აქვთ უნარი მდედრობითი სქესის ნაყოფზე მოახდინონ გავლენა, შეცვალონ ის, მაგალითად გამოიწვიონ თმიანობა და ა.შ.იმისთვის, რომ გავიგოთ რა არის საოფისე გინეკოლოგია, უნდა გადავხედოთ გინეკოლოგიის წარსულს. გინეკოლოგია ქირურგიული დისციპლინაა, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაავადებების უმრავლესობა ქირურგიულ მკურნალობას ექვემდებარება, ათწლეულების განმავლობაში ძირითადი გინეკოლოგიური მიდგომა იყო ლაპარატომია, ანუ მუცელკვეთა, რომელიც ტოვებდა დიდ ტრამვას, რაც თავისთავად სამკურნალო ხდებოდა. აქედან გამომდინარე ხშირი იყო სერიოზული გართულებები.ტექნოლოგიის შემდგომმა განვითარებამ მოიტანა ის, რომ შეიქმნა სკოპები, რომლის დიამეტრიც 4-5-ჯერ უფრო პატარაა, ვიდრ ის, რასაც 80-90 იან წლებში ვიყენებდით. ახლანდელი სკოპების დიამტრი 3,2 მილიმეტრია და მათ გარდა სინათლის წყაროსი, აქვთ ინსტრუმენტების ჩასადგმელი, წყლის ირიგატორი და ა.შ. ეს საშუალებას იძლევა როგორც სხვადასხვა ორგანოების დათვალიერებისა, ისე მანიპულაციების ჩატარების. გინეკოლოგიაში ამ ფაქტმა ის დიდი უპირატესობა მოგვცა, რომ შესაძლებელია ჰისტეროსკოპიული ოპერაციების ჩატარება ოფისში, ხშირად ყოველგვარი გაუტკივარების გარეშე, რასაც 15 წლის წინ ავადმყოფის სტაციონარში 20-25 დღით მოთავსება სჭირდებოდა, ახლა შეგიძლიათ სამსახურის შემდეგ მოხვიდეთ ოფისში, ჩაიტაროთ მკურნალობა და წახვიდეთ სახლში. არ მოცდებით არანაირ ფიზიკურ აქტივობას და მეორე დღეს ისევ სამსახურში იქნებით. თუმცა, საოფისე გინეკოლოგია არ გამოიყენება ყველა შემთხვევისთვის.ჩემი პროფილია ფართო მეან გინეკოლოგია, ეს შედარებით იშვიათია და მე სპეციალურად შევინარჩუნე ფართო პროფილი. საოფისე გინეკოლოგს შეუძლია მიმართოს პაციენტმა ყველა ტიპის გინეკოლოგიური ჩივილებით, რადგან არის შემთხვევა, როდესაც მათი მკურნალობა შესაძლებელია იქვე, ოფისში. ხანდახან საჭიროა ორი ვიზიტიც, როდესაც ხდება წინასწარი გამოკვლევების ჩატარება, ან იმ მომენტისთვის ავადმყოფის მდგომარეობა ჩარევის საშუალებას არ იძლევა.მაგალითად საშვილოსნოს პოლიპი, რომელიც საშვილოსნოს ღრუში იზრდება, შესაძლებელის ის სხვადასხვა ზომის იყოს და დათვალიერებასთან ერთად ისეთი პატარა იყოს, რომ მისი გამოტანაც მოხერხდეს, ხანდახან მისი დანაწევრება და ნაწილ ნაწილ გამოტანა ხდება, ზოგჯერ კი კვანძი ისეა ჩაზრდილი საშვილოსნოს კუნთოვანში, რომ საჭიროა დიდი ოპერაცია.საოფისე პირობებში გარკვეული ოპერაციები, კერძოდ საშვილოსნოს ყელზე ქირურგიული ჩარევა 30-40 წელია ტარდება. ისეთი ჰისტეროსკოპები, რომლებმაც საშუალება მოგვცეს საშვილოსნოს ღრუში ოპერაცია გაუტკივარების გარეშე ჩავატაროთ, 2003 წელს გაკეთდა. რასაკვირველია, საოფისე გინეკოლოგიის კლინიკები დასავლეთში არის და მათი რაოდენობა სულ უფრო იზრდება, მატულობს მანიპულაციების რაოდენობაც. [audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/stumrad-eqimtan05.04.mp3"][/audio] [post_title] => იდეალური ასაკი ორსულებისთვის - არის თუ არა საშიში ფოლიუმის მჟავის მიღება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => idealuri-asaki-orsulebistvis-aris-tu-ara-sashishi-foliumis-mdjavis-migheba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-06 16:58:17 [post_modified_gmt] => 2017-04-06 12:58:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120707 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 17 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 88f6f77df46eed379745dc967226aff8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )