შესაძლოა, პარკირების მომსახურება უშუალოდ მუნიციპალურმა სამსახურმა განახორციელოს

თბილისის რიონებში ახალგაზრდობის ცენტრები აშენდება , სადაც ახალგაზრდებს შემოქმედებით და სპორტულ ცხოვრებაში ჩაბმის შესაძლებლობა ექნებათ, - ამის შესახებ პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს" თბილისის მერობის კანდიდატმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, თბილისის ყველა რაიონში სპორტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა , თბილისობა და სხვა კულტურული ღონისძებები კი ახლებურად დაიგეგმება. მერობის კანდიდატმა ყურადღება საბავშვო ბაღების საჭიროებაზეც გაამახვილა და განაცხადა, რომ მომავალ წელს როგორც არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ასევე, ახალი ბაღების მშენებლობა გაგრძელდება. „2012 წელს, საბავშვო ბაღების მიმართულებით განვახორციელეთ რეფორმა - საბავშვო ბაღები ბავშვებისთვის გახდა უფასო და ყოველწლიურად ბაღებში ბავშვების რაოდენობა მატულობს. ეს, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, თუმცა ჩვენ ამ მატებას უნდა დავხვდეთ მომზადებული. მერიამ, გასული წლების განმავლობაში, განახორციელა 12 საბავშვო ბაღის პროექტი, ათის მშენებლობა უკვე მიმდინარეობს და მომავალ წელს უკვე დასრულებული იქნება. ჩვენ, მომავალ წელს, აუცილებლად გავაგრძელებთ საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციას და ახალი ბაღების მშენებლობას. დადგინდება მომსახურების ახალი, მაღალი სტანდარტი და მერია უზრუნველყოფს ამ სტანდარტის შესაბამისად მათ ავტორიზაციას" - აღნიშნა კახა კალაძემ. კახა კალაძე: „თბილისის რიონებში ახალგაზრდობის ცენტრები აშენდება" კალაძე: „ხრუშოვკები" უნდა ჩანაცვლდეს არა ერთბაშად, არამედ თანდათანობით

"ხრუშჩოვკები" უნდა ჩანაცვლდეს არა ერთბაშად, არამედ თანდათანობით, - ამის შესახებ "ქართული ოცნების" თბილისის მერობის კანდიდატმა კახა კალაძემ გაზეთ "კვირის პალიტრასთან" ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ქალაქის სხვადასხვა რაიონში 500-ზე მეტი "ხრუშჩოვკაა" და მათი ჩანაცვლება აუცილებელია, თუმცა, არა ერთბაშად. ამასთან, მერობის კანდიდატის განმარტებით, ბევრმა მისი ნათქვამი ისე გაიგო, თითქოს მერია აპირებდა ამის გაკეთებას. კალაძის განმარტებით, თბილისის მერიას ამის არანაირი რესურსი არ აქვს. "ამ საქმეში მთავარია "ხრუშჩოვკებში" მობინადრე მოსახლეობა, რომლებმაც უნდა შექმნან ამხანაგობები. თუ ერთი კორპუსის მობინადრენი გაერთიანდებიან და შეთანხმდებიან, რომ შევიდეს ინვესტორი, სწორედ აქ ამოქმედდება მერიის პროექტი. როგორც ვიცი, მიმდინარეობს მუშაობა რამდენიმე უბანში - ვარკეთილში, საბურთალოზე, მოსახლეობა დაინტერესებულია", - აღნიშნა მერობის კანდიდატმა. ბაკურიანში ყინულის მრავალფუნქციური მოედანი მოეწყობა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში ყინულის მრავალფუნქციური მოედნის მოწყობა იგეგმება. ამ მიზნით საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, მოედნის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და კონცეპტუალური პროექტის მოსამზადებლად, ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადა. პროექტით გათვალისწინებული უნდა იყოს 2300 სკამზე გათვლილი ჰოკეის არენის მოწყობა, საციგურაო მოედნით, რომელსაც ექნება შესაძლებლობა სპორტისა, თუ კულტურული ღონისძიებების მიხედვით ტრანსფორმირდეს. ამასთან, მოედანი ასევე აღჭურვილი უნდა იყოს 8 ინდივიდუალური და 2 ჯგუფური გასახდელით, 80 კაცზე გათვლილი რესტორნით, 300 მანქანაზე გათვლილი პარკინგით, შოპინგ ცენტრითა და სხვა შესაძლებლობებით. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობის მიღება კომპანიებს მიმდინარე წლის 11 სექტემბრამდე შეუძლიათ. კახა კალაძე: „თბილისის რიონებში ახალგაზრდობის ცენტრები აშენდება"

თბილისის რიონებში ახალგაზრდობის ცენტრები აშენდება , სადაც ახალგაზრდებს შემოქმედებით და სპორტულ ცხოვრებაში ჩაბმის შესაძლებლობა ექნებათ, - ამის შესახებ პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს" თბილისის მერობის კანდიდატმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, თბილისის ყველა რაიონში სპორტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა , თბილისობა და სხვა კულტურული ღონისძებები კი ახლებურად დაიგეგმება. მერობის კანდიდატმა ყურადღება საბავშვო ბაღების საჭიროებაზეც გაამახვილა და განაცხადა, რომ მომავალ წელს როგორც არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, ასევე, ახალი ბაღების მშენებლობა გაგრძელდება. „2012 წელს, საბავშვო ბაღების მიმართულებით განვახორციელეთ რეფორმა - საბავშვო ბაღები ბავშვებისთვის გახდა უფასო და ყოველწლიურად ბაღებში ბავშვების რაოდენობა მატულობს. ეს, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, თუმცა ჩვენ ამ მატებას უნდა დავხვდეთ მომზადებული. მერიამ, გასული წლების განმავლობაში, განახორციელა 12 საბავშვო ბაღის პროექტი, ათის მშენებლობა უკვე მიმდინარეობს და მომავალ წელს უკვე დასრულებული იქნება. ჩვენ, მომავალ წელს, აუცილებლად გავაგრძელებთ საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციას და ახალი ბაღების მშენებლობას. დადგინდება მომსახურების ახალი, მაღალი სტანდარტი და მერია უზრუნველყოფს ამ სტანდარტის შესაბამისად მათ ავტორიზაციას" - აღნიშნა კახა კალაძემ.