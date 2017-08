შეუძლებელია დიალოგის მორიგი რაუნდის დაწყება ოპოზიციასთან – მმართველი გუნდის პასუხი ოპოზიციას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi [1] => mmartveli-gundi [2] => opoziciis-winadadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157174 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi [1] => mmartveli-gundi [2] => opoziciis-winadadeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157174 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12791 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi [1] => mmartveli-gundi [2] => opoziciis-winadadeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakonstitucio-cvlilebebi [1] => mmartveli-gundi [2] => opoziciis-winadadeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157174) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18372,18396,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155645 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-22 12:34:41 [post_date_gmt] => 2017-08-22 08:34:41 [post_content] => ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალი არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები უმრავლესობას ერთობლივი განცხადებით პასუხობენ. განცხადებაში ჩამოთვლილია ის საკითხები, რის გათვალისწინებასაც ოპოზიციური ძალები აუცილებლად მიიჩნევენ. 1. გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა და პარლამენტი (150 წევრი) არჩეულ იქნეს ერთიანი პროპორციული სიით (კონსტიტუციის 49-ე მუხლი). მანდატები უნდა განაწილდეს დონტის ფორმულით, რომელიც ითვალისწინებს მანდატების პროპორციული წესით განაწილებას. 2. შემცირდეს ბარიერი 5%-დან 3%-მდე (კონსტიტუციის 50-ე მუხლი). 3. შენარჩუნდეს საარჩევნო ბლოკების შექმნის შესაძლებლობა (კონსტიტუციის 50-ე მუხლი). 4. შენარჩუნებული უნდა იქნეს პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესი (კონსტიტუციის 70-ე მუხლი). "რაც შეეხება არასაარჩევნო თემატიკას, აღნიშნულთან დაკავშირებით, ოპოზიციური პარტიები ხელისუფლებას პოზიციებს გააცნობენ ინდივიდუალურ რეჟიმში. "აქვე აღსანიშნავია, რომ ხელმომწერი პოლიტიკური პარტიები, სამართლებრივი თვალსაზრისით, მოკლებულნი ვართ შესაძლებლობას, კონსტიტუციური შესწორების პროექტს მხარი დავუჭიროთ ან მის წინააღმდეგ მივცეთ ხმა საქართველოს პარლამენტში. იმავდროულად, პოლიტიკური მხარდაჭერის ან საწინააღმდეგო პოზიციის გამოხატვის შესაძლებლობას გამოვიყენებთ იმის გათვალისწინებით, გაიზიარებს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობა ჩვენს მიერ დასახელებულ საკითხებს,” - ნათქვამია წერილში, რომელსაც ხელს 11 პოლიტიკური პარტია აწერს. ეს პარტიებია: "ახალი მემარჯვენეები”, "ახალი ქრისტიან-დემოკრატები”, ”გაერთიანებული დემოკრატიული-მოძრაობა”, ”დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო”, ”ევროპელი დემოკრატები”, ”ეროვნული ფორუმი”, ”თავისუფალი საქართველო”, ”თავისუფლება”, ”ლეიბორისტული პარტია”, ”ტრადიციონალისტთა კავშირი” და ”ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა”. [post_title] => ოპოზიცია მმართველ გუნდს კონსენსუსისთვის წინადადებებს სთავაზობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => opozicia-mmartvel-gunds-konsensusistvis-winadadebebs-stavazobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 11:45:02 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 07:45:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155253 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 155065 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-18 19:35:40 [post_date_gmt] => 2017-08-18 15:35:40 [post_content] => საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, მმართველ გუნდთან გამართული დღევანდელი შეხვედრა კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ოპოზიციის ლიდერების განმარტებით, დღეს უმრავლესობის წარმომადგენლებმა მოისმინეს ოპოზიციის მოსაზრება და მოთხოვნები საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, მათი მხრიდან კი აღინიშნა, რომ ოპოზიციის წინადადებებზე უმრავლესობაში გაიმართება კონსულტაციები და მომდევნო შეხვედრაზე მმართველი გუნდის პოზიცია და გადაწყვეტილებები გახდება ცნობილი. მორიგი შეხვედრა კი უახლოეს დღეებში გაიმართება. 