შევცვალოთ ფაროსანა მთავრობა – ლელა ქებურია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evropuli-saqartelo [1] => farosana [2] => lela-qeburia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175341 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evropuli-saqartelo [1] => farosana [2] => lela-qeburia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175341 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15269 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evropuli-saqartelo [1] => farosana [2] => lela-qeburia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evropuli-saqartelo [1] => farosana [2] => lela-qeburia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175341) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15269,20085,20247) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175322 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-14 12:31:09 [post_date_gmt] => 2017-10-14 08:31:09 [post_content] => ფაროსანას გაჭყლეტის შემთხვევაში შესაძლოა, მწერმა ადამიანზე ალერგიული რეაქცია გამოიწვიოს, ამის ალბათობა ნაკლებია, თუმცა სიფრთხილე აუცილებელია -ამის შესახებ დღეს დაავადებათა კონტროლის ცენტრში განაცხადეს. ცენტრის ხელმძღვანელის, ამირან გამყრელიძის განცხადებით, მწერი დაავადებების გადამტანი არ არის, ის არ კბენს ადამიანს და ცხოველებს. დაავადებათა კონტროლში დღეს მოსახლეობას ის რეკომენდაციები შეახსენეს ,რომლითაც აზიური მწერის შემცირებაა შესაძლებელი. სპეციელისტებმა აღნიშნეს, რომ სახლის პირობებში მის გასანადგურებლად საუკეთესო ხელსაწყო მტვერსასრუტია. რაც შეეხება სპეციალურ პრეპარატებს, დაავადებათა კონტროლში ამბობენ, რომ მათი შემოწმება წინასწარ უნდა მოხდეს, რათა ხსნარები ადამიანის ჯანმრთელობაზე ცუდად არ აისახოს. 1. გამოიყენეთ კარის ბადეები; 2. გაიტანეთ ყველანაირი მცენარე თქვენი საცხოვრებლიდან, რადგან მცენარეები განსაკუთრებულად იზიდავენ მავნებელს; 3. ეცადეთ დალუქოთ ყველა ბზარი, ნაპრალი და მავნებლის შემოსასვლელი ალტერნატიული ადგილები; 4. თუ თქვენ სახლს აქვს ბუხარი, დახურეთ მისი საკვამური; 5. ფაროსანას შენობიდან მოსაშორებლად, შესაძლებელია, მტვერსასრუტის გამოყენებაც, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მტვერსასრუტს ექნება არასასიამოვნო სუნი. 6. შეგიძლიათ გამოიყენოთ სატყუარა - ღამით, საპნიანი წყლით სავსე ჯამის თავზე, მოათავსეთ ნათურა; 7. აეროზოლის ტიპის ინსექტიციდების გამოყენებით შესაძლებელია ნაპრალებში და ბზარებში არსებული მავნებლების განადგურება. თუმცა, მსგავსი აეროზოლები არ უზრუნველყოფენ მწერისგან გრძელვადიან დაცვას. დახურულ სივრცეებში ინსექტიციდების გამოყენებისას დარწმუნდით, რომ მათი გამოყენება ეფექტიანი და უსაფრთხოა; [post_title] => ფაროსანას გაჭყლეტის შემთხვევაში შესაძლოა, მწერმა ადამიანზე ალერგიული რეაქცია გამოიწვიოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => farosanas-gachyletis-shemtkhvevashi-shesadzloa-mwerma-adamianze-alergiuli-reaqcia-gamoiwvios [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-14 12:31:44 [post_modified_gmt] => 2017-10-14 08:31:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175322 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 173100 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-10 11:05:02 [post_date_gmt] => 2017-10-10 07:05:02 [post_content] => მამუკა ღლონტი ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე აქტიუალურ პრობლემაზე, აზიურ ფაროსანაზე სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეყნებს. როგორც ის წერს, დასავლეთიდან მოტოთი მომავალი ფაროსანას კოკისპირულ წვიმაში მოყვა. ღლონტის თქმით, ეს ყველაფერი საშინელებათა ფილმს ჰგავდა. "მოტოთი მოვდიოდით დასავლეთიდან სამტრედიასთან მოწმენდილ ცაზე დაიწყო სეტყვა ნუ ასე გვეგონა სინამდვილეში კი ფაროსანას კოკისპირულ წვიმაში მოვყევით ვერ აგიღწერთ რა საშინელებაა 2 წუთში ჩახუტიდან არაფერი ჩანდა ყარდა ყველაფერი რაოდენობას არ ვაზვიადებ წვიმასავით მოდიოდა მოკლედ საშინელებათა ფილმში აღმოვჩნდით ასე გაგრძელდა 30 კმ", – წერს ღლონტი. [post_title] => "ფაროსანას კოკისპირულ წვიმაში მოვყევით, ვერ აგიღწერთ რა საშინელებაა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => farosanas-kokispirul-wvimashi-movyevit-ver-agighwert-ra-sashinelebaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 11:05:02 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 07:05:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173100 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126346 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-29 14:13:03 [post_date_gmt] => 2017-04-29 10:13:03 [post_content] => ,,მოძრაობა თავისუფლებისთვის - ევროპული საქართველოს" ერთ-ერთი ლიდერი ირმა ნადირაშვილი თავდაცვის სამინისტროში ნეპოტიზმის ნიშნებზე საუბრობს. ირმა ნადირაშვილის განცხადებით, ძალოვან უწყებაში ქართული ოცნების დეპუტატების ოჯახის წევრებს ასაქმებენ. პარტიის ინფორმაციით, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის, სოფო კილაძის, მეუღლე გენერალური ინსპექციის ოპერატიულ სამმართველოში განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორად დაინიშნა. ირმა ნადირაშვილის განცხადებით, თავდაცვის სამინისტროში დასაქმდა თამარ ხულორდავას მეუღლეც. ევროპული საქართველოს წევრს კითხვები აქვს მინისტრთან, თუ რა ნიშნით მოხდა ამ ადამიანების დასაქმება თავდაცვის სამინისტროში. ,,დღეს, მინდა წარმოგიდგინოთ ორი ფაქტი, რომელიც მოგვაწოდეს თავდაცვის სამინისტროდან. ბრძანება, რომელსაც ხელს აწერს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და საუბარია იმაზე, რომ ოცნების დეპუტატის სოფიო კილაძის ქმარი ავთანდილ ხარაძე დაინიშნა გენერალურ ინსპექციაში და ასევე თამარ ხულორდავას მეუღლეც ლევან ვახტანგაძე დაინიშნა ლევან იზორიას ბრძანებით გენერალურ ინსპექციაში. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ ეს დანიშვნები განხორციელდა თებერვლის თვეში როდესაც მაშტაბური შემცირებები იყო თავდაცვის სამინისტროში და ბევრი ადამიანი სამსახურის გარეშე დარჩა ", - განაცხადა ნადირაშვილმა ბრიფინგზე. თავდაცვის სამინისტროგავრცელებულ ინფორმაციას, ადასტურებს. უწყების ცნობით, ქართული ოცნების დეპუტატების, თამარ ხულორდავასა და სოფო კილაძის, მეუღლეები გენერალური ინსპექციის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორებად დროებით დაინიშნენ. უწყებაში განმარტავენ, რომ ისინი კვალიფიკაციის გამო არიან დასაქმებულები. [post_title] => დეპუტატებმა მეუღლეები თავდაცვის სამინისტროში დაასაქმეს - უწყებას ნეპოტიზმში ადანაშაულებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => deputatebma-meughleebi-tavdacvis-saministroshi-daasaqmes-uwyebas-nepotizmshi-adanashauleben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-29 16:23:33 [post_modified_gmt] => 2017-04-29 12:23:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126346 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 175322 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-14 12:31:09 [post_date_gmt] => 2017-10-14 08:31:09 [post_content] => ფაროსანას გაჭყლეტის შემთხვევაში შესაძლოა, მწერმა ადამიანზე ალერგიული რეაქცია გამოიწვიოს, ამის ალბათობა ნაკლებია, თუმცა სიფრთხილე აუცილებელია -ამის შესახებ დღეს დაავადებათა კონტროლის ცენტრში განაცხადეს. ცენტრის ხელმძღვანელის, ამირან გამყრელიძის განცხადებით, მწერი დაავადებების გადამტანი არ არის, ის არ კბენს ადამიანს და ცხოველებს. დაავადებათა კონტროლში დღეს მოსახლეობას ის რეკომენდაციები შეახსენეს ,რომლითაც აზიური მწერის შემცირებაა შესაძლებელი. სპეციელისტებმა აღნიშნეს, რომ სახლის პირობებში მის გასანადგურებლად საუკეთესო ხელსაწყო მტვერსასრუტია. რაც შეეხება სპეციალურ პრეპარატებს, დაავადებათა კონტროლში ამბობენ, რომ მათი შემოწმება წინასწარ უნდა მოხდეს, რათა ხსნარები ადამიანის ჯანმრთელობაზე ცუდად არ აისახოს. 1. გამოიყენეთ კარის ბადეები; 2. გაიტანეთ ყველანაირი მცენარე თქვენი საცხოვრებლიდან, რადგან მცენარეები განსაკუთრებულად იზიდავენ მავნებელს; 3. ეცადეთ დალუქოთ ყველა ბზარი, ნაპრალი და მავნებლის შემოსასვლელი ალტერნატიული ადგილები; 4. თუ თქვენ სახლს აქვს ბუხარი, დახურეთ მისი საკვამური; 5. ფაროსანას შენობიდან მოსაშორებლად, შესაძლებელია, მტვერსასრუტის გამოყენებაც, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მტვერსასრუტს ექნება არასასიამოვნო სუნი. 6. შეგიძლიათ გამოიყენოთ სატყუარა - ღამით, საპნიანი წყლით სავსე ჯამის თავზე, მოათავსეთ ნათურა; 7. აეროზოლის ტიპის ინსექტიციდების გამოყენებით შესაძლებელია ნაპრალებში და ბზარებში არსებული მავნებლების განადგურება. თუმცა, მსგავსი აეროზოლები არ უზრუნველყოფენ მწერისგან გრძელვადიან დაცვას. დახურულ სივრცეებში ინსექტიციდების გამოყენებისას დარწმუნდით, რომ მათი გამოყენება ეფექტიანი და უსაფრთხოა; [post_title] => ფაროსანას გაჭყლეტის შემთხვევაში შესაძლოა, მწერმა ადამიანზე ალერგიული რეაქცია გამოიწვიოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => farosanas-gachyletis-shemtkhvevashi-shesadzloa-mwerma-adamianze-alergiuli-reaqcia-gamoiwvios [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-14 12:31:44 [post_modified_gmt] => 2017-10-14 08:31:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175322 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fd79d82ea18b4e3fe5985fbc9c700ecc [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )