„შევინარჩუნოთ სიმშვიდე და არ ავყვეთ პროვოკაციას“ -კობახიძე „ღამის მგლებზე“

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მაისის დასაწყისიდან დღემდე საქართველოში შემოსვლაზე უარი 100-ზე მეტმა ბაიკერმა მიიღო. ბაიკერები რუსული კლუბის, "ღამის მგლების" წევრები იყვნენ. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ საქართველოს სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტზე პოლიციამ ქვეყანაში შემოსვლის ნება რამდენჯერმე არ მისცა „ღამის მგლების" ორგანიზებულ ჯგუფებს, რამდენიმე ბაიკერი კი საქართველოში ყოველგვარი ამოსაცნობი ატრიბუტიკის გარეშე შემოვიდა. „ღამის მგლების" ჯგუფის ორი წევრი დღეს ვაკის პარკშიც იმყოფებოდა, ბაიკერებმა უცნობი ჯარისკაცის საფლავი ყვავილებით შეამკეს. როგორ მოხვდნენ „ღამის მგლების" წევრები საქართველოში - შსს განმარტება

„გრამატიკული, ტექნიკური, შინაარსობრივი შეცდომები - ქვეყნის ძირითად კანონში უამრავი ხარვეზი იყო"- ამის შესახებ განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ ზუგდიდში, საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო-სახალხო განხილვაზე განაცხადა. „კონსტიტუციაში იყო უამრავი ხარვეზი, წარმოიდგინეთ, გრამატიკული შეცდომებიც კი. ყველა ეს ხარვეზი დღეს გამოსწორებულია. მუხლების დასათაურებაც კი შეუძლებელი იყო იმდენად აღრეული იყო სტრუქტურა ქვეყნის ძირითად კანონში, მაშინ როდესაც კონსტიტუცია უნდა იყოს მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი იურისტებისთვის", განაცხადა კობახიძემ. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ქვეყანაში ძალიან დაუხვეწავი საპარლამენტო მმართველობის სისტემაა ჩამოყალიბებული, გარდა ამისა პრობლემაა სარჩევნო ბლოკების არსებობაც. „პარტიული სისტემის ჩამოყალიბება თუ გვინდა, საარჩევნო ბლოკის ინსტიტუტი აუცილებლად უნდა გაუქმდეს, საარჩევნო ბლოკების გაუქმების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილება პრინციპულია", - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ირაკლი კობახიძე - კონსტიტუციაში უამრავი ხარვეზი იყო

ქართული ოცნების დეპუტატმა გია ვოლსკიმ, "ღამის მგლების" საქართველოში ყოფნასთან დაკავშირებით, კომენტარი გააკეთა. ვოლსკის თქმით, მათი ყოფნა საქართველოში, მისთვისაც უარყოფით ემოციებს იწვევს, თუმცა საქართველო ამას ღირსეულად უნდა შეხვდეს. მან აღნიშნა, რომ მასპინძელი ქვეყნის დამოკიდებულებასა და განწყობას ტურისტი "ღამის მგლები არ ეპუებიან", თუმცა მოსახლეობამ მათ მიმართ შიშისა და საფრთხის განწყობა არ უნდა შეიქმნას. „ვფიქრობ, მთელი საქართველოს საზოგადოება არის უკმაყოფილო იმით, რომ საქართველოში ჩამოსულ ტურისტს რაღაც გარკვეულად ინფორმაცია გააჩნია იმის შესახებ, რომ მათი მოქმედებები პროვოკაციულია, გარკვეულ დაპირისპირებას იწვევს და მაინც არ ეპუებიან განწყობას მასპინძელი ქვეყნისა. ღამის მგლების მიმართ რაღაც შიშის თუ საფრთხის ჩამოყალიბება მათი სახიდან, დილის ტურები არიან თუ ღამის მგლები, ჩვენ არ გვეკადრება და ყველაფერს ღირსეულად უნდა შევხვდეთ," - აცხადებს გია ვოლსკი. გია ვოლსკი ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად, ვაკის პარკში, უცნობი ჯარისკაცის მემორიალთან იმყოფებოდა. დეპუტატმა მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო. ვაკის პარკში, ასევე იმყოფებოდნენ "ღამის მგლები", მათაც მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და განაცხადეს, რომ საქართველოში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთათვის პატივის მისაგებად ჩამოვიდნენ. „დილის ტურები არიან თუ ღამის მგლები, ღირსეულად უნდა შევხვდეთ"

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მაისის დასაწყისიდან დღემდე საქართველოში შემოსვლაზე უარი 100-ზე მეტმა ბაიკერმა მიიღო. ბაიკერები რუსული კლუბის, "ღამის მგლების" წევრები იყვნენ. უწყებაში აღნიშნავენ, რომ საქართველოს სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტზე პოლიციამ ქვეყანაში შემოსვლის ნება რამდენჯერმე არ მისცა „ღამის მგლების" ორგანიზებულ ჯგუფებს, რამდენიმე ბაიკერი კი საქართველოში ყოველგვარი ამოსაცნობი ატრიბუტიკის გარეშე შემოვიდა. „ღამის მგლების" ჯგუფის ორი წევრი დღეს ვაკის პარკშიც იმყოფებოდა, ბაიკერებმა უცნობი ჯარისკაცის საფლავი ყვავილებით შეამკეს. როგორ მოხვდნენ „ღამის მგლების" წევრები საქართველოში - შსს განმარტება