შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ მოადგილეები დანიშნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-gakharia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187961 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-gakharia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187961 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-gakharia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-gakharia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187961) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (107,2761) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187801 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-16 15:22:05 [post_date_gmt] => 2017-11-16 11:22:05 [post_content] => თბილისში, ზაქარიაძის ქუჩაზე, შენობის მესამე სართულიდან მამაკაცი გადმოვარდა. მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. შემთხვევა ცოტა ხნის წინ მოხდა. ადგილზე საპატრულო პოლიცია მუშაობს. არსებული ინფორმაციით, მამაკაცი 93 წლისაა. [post_title] => თბილისში შენობის მესამე სართულიდან 93 წლის კაცი გადმოვარდა - ის ადგილზე გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-shenobis-mesame-sartulidan-93-wlis-kaci-gadmovarda-is-adgilze-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 15:25:55 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 11:25:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187801 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 187757 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-16 14:53:20 [post_date_gmt] => 2017-11-16 10:53:20 [post_content] => შინაგან საქმეთა მინისტრის, გიორგი გახარიას, მოადგილეებად შესაძლოა, შავლა ხუციშვილი და ნინო ჯავახაძე დაინიშნონ. შალვა ხუციშვილი უწყებაში მოადგილის პოსტს იკავებდა გიორგი მღებრიშვილის მინისტრობის დროსაც. რაც შეეხება ნინო ჯავახაძეს, ის გახარიას ეკონომიკის მინისტრად ყოფნის დროს მის მოადგილედ მუშაობდა. პარლამენტი სამთავრობო ცვლილებათა პაკეტის განხილვისთვის ემზადება. საკითხზე მსჯელობა მას შემდეგ დაიწყება, რაც შესაბამისს კანონპროექტს მთავრობა საკანონმდებლო ორგანოში გადააგზავნის, რაც სავარაუდოდ, მიმდინარე კვირაში მოხდება, რის შემდეგაც საკითხის საკომიტეტო განხილვები დაჩქარებული წესით დაიწყება. [post_title] => გახარიას მოადგილეები შესაძლოა, ნინო ჯავახაძე და შალვა ხუციშვილი გახდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gakharias-moadgileebi-shesadzloa-nino-javakhadze-da-shalva-khucishvili-gakhdnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 14:55:02 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 10:55:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187757 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 187416 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-15 15:08:07 [post_date_gmt] => 2017-11-15 11:08:07 [post_content] => იუსტიციის სახლთან „სამართალდამცველთა რეფორმირების“ ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიად კუპრავა და მასთან ერთად ორი პირი დააკავეს. არსებული ინფორმაციით, იუსტიციის სახლთან ზვიად კუპრავა რამდენიმე პირთან ერთად იმ ადამიანების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალის დადგმას ცდილობდა, რომლებიც, მათი თქმით, ბოლო წლების განმავლობაში სამართალდამცავების ქმედებებს შეეწირნენ. შსს-ს ინფორმაციით, სამი პირი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლითაა დაკავებული, რაც პოლიციის დაუმორჩილებლობასა და წინააღმდეგობის გაწევას ითვალისწინებს. მათივე ინფორმაციით, დაკავებულები საქალაქო სასამართლოში არიან გადაყვანილები. [post_title] => იუსტიციის სახლთან ზვიად კუპრავა დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iusticiis-sakhltan-zviad-kuprava-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-15 15:08:07 [post_modified_gmt] => 2017-11-15 11:08:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187416 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187801 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-16 15:22:05 [post_date_gmt] => 2017-11-16 11:22:05 [post_content] => თბილისში, ზაქარიაძის ქუჩაზე, შენობის მესამე სართულიდან მამაკაცი გადმოვარდა. მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. შემთხვევა ცოტა ხნის წინ მოხდა. ადგილზე საპატრულო პოლიცია მუშაობს. არსებული ინფორმაციით, მამაკაცი 93 წლისაა. [post_title] => თბილისში შენობის მესამე სართულიდან 93 წლის კაცი გადმოვარდა - ის ადგილზე გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-shenobis-mesame-sartulidan-93-wlis-kaci-gadmovarda-is-adgilze-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 15:25:55 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 11:25:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187801 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 743 [max_num_pages] => 248 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 740ea7319d09e0331a4b29ea1642acbd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )