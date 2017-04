შინაური ცხოველები ბავშვებს ზედმეტი წონისა და ალერგიისგან იცავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mecnierebis-kvleva [1] => dzaghlebi [2] => otkhfekha-megobrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122820 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mecnierebis-kvleva [1] => dzaghlebi [2] => otkhfekha-megobrebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122820 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10660 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mecnierebis-kvleva [1] => dzaghlebi [2] => otkhfekha-megobrebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mecnierebis-kvleva [1] => dzaghlebi [2] => otkhfekha-megobrebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122820) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14792,10660,14841) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122826 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-17 15:08:53 [post_date_gmt] => 2017-04-17 11:08:53 [post_content] => ადამიანის დაბადების რიგითობასა და პროფესიის არჩევას შორის კავშირი არსებობს. ამ საკითხით ბრიტანელი სპეციალისტები დაინტერესდნენ და ჩატარებული კვლევის ფარგლებში დაადგინეს, რომ ის თუ რა თანმიმდევრობით დაიბადება ადამიანი ოჯახში - მის მომავალზე ძალიან დიდ გავლენას მოახდენს. მაგალითად, უფროსი ბავშვები როგორც წესი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სფეროში მუშაობენ, ასევე ისინი როკ-მუსიკითაც ხშირად ინტერესდებიან და მათგან ასტრონავტობაც არაა გასაკვირი. ხოლო, რაც შეეხებათ რიგით მეორეებს, ისინი ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ხდებიან ხოლმე. მარკ ცუკერბერგი და ბილ გეითსი ოჯახში სწორედ მეორე ბავშვები იყვნენ. და ბოლოს, ფსიქოლოგებმა ისიც დაადგინეს, რომ უმცროსი შვილები უფრო მგრძნობიარეები და ემოციურები არიან და თავის ცხოვრებას ხელოვნების სფეროს უკავშირებენ. ძაღლები და კატები მენიუდან ამოიღეს - ტაივანი გახდა პირველი ქვეყანა აზიაში, რომელმაც საუკუნებიის წინ დამკვიდრებული ტრადიცია აკრძალა. ამიერიდან, შინაური ცხოველების ხორცის მირთმევა 8 ათასი დოლარით დაჯარიმდება. "დეილი მეილის" ინფორმაციით, ცხოველების საკვებად გამოყენებას ტაივანში უკვე დიდი ხანია ეწინააღმდეგებიან, თუმცა კანონის სახე მას პირველად მისცეს. აღსანიშნავია, რომ ჰონგ-კონგსა და ჩინეთში ძაღლების დახოცვა ასევე აიკრძალა, თუმცა შესაბამისი რეგულაციების არ არსებობის გამო კანონს ძალიან ცოტა ადამიანი იცავს. რაც შეეხება ტაივანს, ძაღლების დახოცვის ფაქტის რამდენჯერმე დაფიქსირების შემთხვევაში დამნაშავეს 5 წლამდე პატიმრობა დაემუქრება. ტაივანში ძაღლებს აღარ შეჭამენ მეცნიერების მტკიცებით, ადამიანი უფრო მარტივად ამარცხებს სტრესს და დეპრესიას თუ ის ბუნებასთან ჰარმონიაში ცხოვრობს. ექსპერიმენტმა, რომელშიც 270-მა სხვადასხვა ასაკის, ეროვნების და სოციალური სტატუსის მოხალისემ მიიღო მონაწილეობა დაადასტურა, რომ ის, ვინც ქალაქგარეთ ცხოვრობს ან დიდ დროს ატარებს ბუნებაში, ბევრად ნაკლებადაა მიდრეკილი ნერვიული აშლილობისკენ, უფრო ძლიერი ფსიქიკა და ჯანსაღი ძილი აქვს, ვიდრე მას, ვინც ვერაფრით ელევა ცივილიზაციას და ფანჯრიდან ურჩევნია პეიზაჟებით დატკბობა. ფსიქოლოგების მტკიცებით, განსაკუთრებით სასარგებლოა ჩიტების ჭიკჭიკის მოსმენა ბუნებრივ გარემოში. არ ღირს სუფთა ჰაერზე დასვენებაზე უარის თქმა არც ცივ ამინდში, არც სიცხეში. ზამთარში თხილამურებით შეგიძლიათ ისრიალოთ, ზაფხულში კი, ველოსიპედით გაისეირნეთ. შეგიძლიათ გაემგზავროთ სათევზაოდ, სადაც ერთის მხრივ სიმშვიდით და სიჩუმით ისიამოვნებთ, მეორეს მხრივ კი, პოზიტიურ ენერგიას შეიძენთ და ნერვულ სისტემას დაასვენებთ. გარდა ამისა, მეცნიერები ირწმუნებიან, ქალაქის გამწვანებული რაიონების მობინადრეები სხვებთან შედარებით უფრო ნაკლებად არიან მიდრეკილი დეპრესიისკენ და ქრონიკული დაღლილობისკენ.

როგორ დავამარცხოთ სტრესი და დეპრესია ადამიანის დაბადების რიგითობასა და პროფესიის არჩევას შორის კავშირი არსებობს