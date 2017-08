შოკოლადი ხილზე სასარგებლოა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => khili [2] => shokoladi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152527 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => khili [2] => shokoladi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152527 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 181 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => khili [2] => shokoladi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => khili [2] => shokoladi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152527) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (693,181,1147) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152533 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-16 10:27:17 [post_date_gmt] => 2017-08-16 06:27:17 [post_content] => როცა სასურველ შედეგს ვერ ვაღწევთ იმედგაცრუებულებს ყოველთვის გვეჩვენება, რომ სხვა ჩვენზე იღბლიანი და ბედნიერია. თუმცა, ფსიქოლოგები გვირჩევენ ნაკლები ყურადღება მივაქციოთ სხვებს და რამდენიმე მარტივი რეკომენდაციის გათვლისწინებით თავად ვიზრუნოთ საკუთარ ბედნიერებაზე. ინტელექტუალებს ყოველთვის მაღალი თვითშეფასება, საკუთარი თავის რწმენა აქვთ და ბედნიერებიც არიან. იკითხეთ საინტერესო წიგნები, ესტუმრეთ თეატრს, გამოფენებს და იმოგზაურეთ. ახალი შთაბეჭდილებები აუცილებლად გაამდიდრებენ თქვენს შინაგან სამყაროს და უსიამოვნებებსაც დაგავიწყებენ. შეიძინეთ ლეკვი ან კნუტი, რომლის უანგარო სიყვარული აუცილებლად გაზრდის თქვენს თვითშეფასებას. გამოიჩინეთ მეტი ყურადღება და მზრუნველობა გარშემომყოფების მიმართ. მოექეცით ადამიანებს ისე, როგორც გინდათ რომ მოგექცნენ თქვენ. გამოიჩინეთ მეტი ალტრუიზმი და ნუ ეცდებით ყველაფერში საკუთარი სარგებლის პოვნას. ხშირად გაიხსენეთ საკუთარი ცხოვრების საუკეთესო მომენტები. იზრუნეთ ინტიმურ ცხოვრებაზე. თუმცა გახსოვდეთ, რომ ბედნიერება სექსს მხოლოდ საყვარელ ადამიანთან მოაქვს. ნუ ეცდებით იყოთ ყველაზე ბედნიერი, რადგან ბედნიერების დევნას ყოველთვის უკუშედეგი აქვს! [post_title] => ბედნიერების შვიდი საიდუმლო [post_title] => პროდუქტი ჯანმრთელი კბილებისთვის [post_title] => პროდუქტები, რომლებიც ბევრ წამალზე სასარგებლოა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => produqtebi-romlebic-bevr-wamalze-sasargebloa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 10:50:12 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 06:50:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152942 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152533 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-16 10:27:17 [post_date_gmt] => 2017-08-16 06:27:17 [post_content] => როცა სასურველ შედეგს ვერ ვაღწევთ იმედგაცრუებულებს ყოველთვის გვეჩვენება, რომ სხვა ჩვენზე იღბლიანი და ბედნიერია. თუმცა, ფსიქოლოგები გვირჩევენ ნაკლები ყურადღება მივაქციოთ სხვებს და რამდენიმე მარტივი რეკომენდაციის გათვლისწინებით თავად ვიზრუნოთ საკუთარ ბედნიერებაზე. ინტელექტუალებს ყოველთვის მაღალი თვითშეფასება, საკუთარი თავის რწმენა აქვთ და ბედნიერებიც არიან. იკითხეთ საინტერესო წიგნები, ესტუმრეთ თეატრს, გამოფენებს და იმოგზაურეთ. ახალი შთაბეჭდილებები აუცილებლად გაამდიდრებენ თქვენს შინაგან სამყაროს და უსიამოვნებებსაც დაგავიწყებენ. შეიძინეთ ლეკვი ან კნუტი, რომლის უანგარო სიყვარული აუცილებლად გაზრდის თქვენს თვითშეფასებას. გამოიჩინეთ მეტი ყურადღება და მზრუნველობა გარშემომყოფების მიმართ. მოექეცით ადამიანებს ისე, როგორც გინდათ რომ მოგექცნენ თქვენ. გამოიჩინეთ მეტი ალტრუიზმი და ნუ ეცდებით ყველაფერში საკუთარი სარგებლის პოვნას. ხშირად გაიხსენეთ საკუთარი ცხოვრების საუკეთესო მომენტები. იზრუნეთ ინტიმურ ცხოვრებაზე. თუმცა გახსოვდეთ, რომ ბედნიერება სექსს მხოლოდ საყვარელ ადამიანთან მოაქვს. ნუ ეცდებით იყოთ ყველაზე ბედნიერი, რადგან ბედნიერების დევნას ყოველთვის უკუშედეგი აქვს! [post_title] => ბედნიერების შვიდი საიდუმლო