შოთა არველაძე “ფახთაქორში”?

ფიფა წლის საუკეთესო ფეხბურთელებს მომავალში ზაფხულობით დააჯილდოვებს. მსოფლიო ფეხბურთის მმართველ ორგანიზაციაში გეგმავენ, რომ წლის საუკეთესო მოთამაშისათვის განკუთვნილი პრიზით საუკეთესო ფეხბურთელი არა კალენდარული წლის, არამედ სეზონის ბოლოს დააჯილდოვონ. ვინაიდან თითქმის ყველა ჩემპიონატი მაისში სრულდება, ფიფაში მიიჩნევენ, რომ ზაფხული დაჯილდოების გასამართად შესანიშნავი დრო იქნება. გარდა ამისა, "ფიფას" სურს „The Best"-ის "ოქროს ბურთისგან" დისტანცირება მოახდინოს. შეგახსენებთ, რომ ყველაზე პრესტიჟულ ინდივიდუალურ საფეხბურთო ჯილდოს "ფრანს ფუტბოლი" და "ფიფა 2010-2015 წლებში ერთად გასცემდნენ, თუმცა 2016 წელს ფრანგულმა გამოცემამ ფიფასთან თანამშრომლობა შეწყვიტა, მსოფლიო ფეხბურთის მმართველმა ორგანიზაციამ კი საკუთარი ჯილდო, "The Best" დააარსა, რომლის მფლობელიც გასულ წელს მადრიდის "რეალის" ვარსკვლავი, კრიშტიანო რონალდო გახდა. ფიფა წესს ცვლის: საუკეთესო ფეხბურთელებს ზაფხულში დააჯილდოვებენ

იტალიის თასის ფინალის წინ რომის პაპი "იუვენტუსისა" და "ლაციოს" ფეხბურთელებს შეხვდა. ორივე გუნდის მოთამაშეები და ხელმძღვანელები ვატიკანს ესტუმრნენ, რომის პაპს საჩუქარად ორივე გუნდის მაისურები გადასცეს და მასთან სურათებიც გადაიღეს. მიღების დასრულების შემდეგ პაპმა ფრანცისკმა მათ სიტყვით მიმართა: "ფეხბურთელებს დიდი პასუხისმგებლობა აკისრიათ. ისინი მაგალითის მიმცემები არიან ძალიან ბევრი ახალგაზრდისათვის. ვისურვებდი, რომ ყოველი თქვენგანი იყოს ერთგულების, ჰარმონიის, პატიოსნების და ჰუმანიზმის მაგალითი", - განაცხადა რომის პაპმა. იტალიის თასის ფინალი "იუვენტუსსა" და "ლაციოს " შორის დღეს, რომის ოლიმპიურ სტადიონზე შედგება. "ბებერ სინიორას" აღნიშნული ტიტული 11-ჯერ აქვს მოგებული და ფინალსაც მოქმედი ჩემპიონის რანგში ხვდება. რაც შეეხება რომაელებს, "ლაციომ" იტალიის თასი 6-ჯერ მოიგო, მათ შორის ბოლოს 2012/13 წლებში. რომის პაპი ფეხბურთის სამსახურში: ფრანცისკმა თასის ფინალი დალოცა

ჯან ლუიჯი ბუფონი და ზინედინ ზიდანი ისევ შეხვდებიან ფინალში 11 წლის შემდეგ. ბოლოს ბუფონი და ზიდანი ერთმანეთს ფინალში 2006 წელს გადაეყარნენ. მაშინ გერმანიაში მსოფლიო ჩემპიონატის გადამწყვეტი მატჩი იყო. პირველ ტაიმში ზიდანმა იტალიელ მეკარეს პენალტი გაუტანა. დამატებით დროში ბუფონი ფრანგთან მივიდა და მისი დამშვიდება სცადა, როდესაც ფრანგების ლიდერმა მატერაცის თავი ჩაარტყა და წითელი მიიღო. ახლა ბუფონმა და ზიდანმა ფინალში მორიგი შეხვედრა მოიწყვეს. 39 წლის ბუფონმა - როგორც „იუვენტუსის" მთამაშემ ზიდანმა - როგორც „რეალის" მწვრთნელმა წლევანდელი ჩემპიონთა ლიგის ფინალი „იუვენტუსსა" და მადრიდის „რეალს" შორის 3 ივნისს უელსის დედაქალაქ კარდიფში ჩატარდება. შეხვედრა წარსულთან: ბუფონი და ზიდანი ფინალში ისევ შეხვდებიან 