შოთიკო ნოზაძე „სითი პარკის“ წინააღმდეგ – „მანქანა მომპარეს…“

"სითი პარკს" თბილისში, აბაშიძის ქუჩაზე, ევაკუატორიდან მანქანა გადმოუვარდა" – ასეთი სათაურით ფოტო სოციალურ ქსელში გავრცელდა. "ფორტუნამ" ინფორმაცია კომპანიაში გადაამოწმა, სადაც განაცხადეს, რომ ადგილზე არა "სითი პარკის" არამედ, შსს–ს ევაკუატორი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ სოციალურ ქსლეში ტყუილის ტირაჟირებას ახდენენ. უწყებაში ავტომობილის ევაკუატორიდან გადმოვარდნის ფაქტი უარყვეს და განმარტეს, რომ რეალურად ფოტო ამობრუნებული ავტომობილის გადაყვანის დროსაა გადაღებული. "ევაკუატორიდან მანქანა არ გადმოვარდნილა. იყო ავარია და ჩვენმა ევაკუატორმა შეჯახების დროს გადმობრუნებული ავტომობილი გადაიყვანა. სამწუხაროდ, ტყუილის ტირაჟირება ხდება", – განაცხადეს "ფორტუნასთან" შსს–ში. [post_title] => გადმოუვარდა თუ არა "სითი პარკს" მანქანა ევაკუატორიდან? ქალაქში ყაჩაღია - კამპანია „სითი პარკის" წინააღმდეგ

„10 წელია ქალაქში დაძრწის ყაჩაღი, რომელიც იტაცებს ავტომობილებს, გვაჯარიმებს 10 ლარით, რომელსაც 150 ლარიან საურავს ადებს, ყაჩაღი, რომელმაც საპარკინგე ადგილების შექმნის ნაცვლად ტროტუარები აქცია საპარკინგე ადგილებად", - „გირჩმა" „სითი პარკის" წინააღმდეგ კამპანია დაიწყო. პოლიტიკური პარტია „გირჩი"-ს წევრმა იაგო ხვიჩიამ დღეს „სითი პარკის" პოლიტიკა გააპროტესტა და ხელისუფლებას 2 პუნქტიანი გეგმა შესთავაზა. გირჩის განმარტებით, ხელისუფლების მთავარი არგუმენტი, რის გამოც „სითი პარკის" ქმედებების აღკვეთა ვერ ხერხდება, მერიასა და „სითი პარკს" შორის გაფორმებული ხელშეკრულებაა. „გირჩი" მთავრობას სთავაზობს: 150 ლარიანი საურავი 20 ლარამდე შემცირდეს ან გაუქმდეს. მანქანის საჯარიმო სადგომზე გადაყვანის ნებართვა საპატრულო პოლიციამ გასცეს. „კომპანია „სითი პარკის" წინაშე ვალდებულებები მხოლოდ მერიას გააჩნია და არა მთავრობასა და პარლამენტს, საკანონმდებლო ცვლილება არსებულ პრობლემას მარტივად მოაგვარებს", - განმარტავენ გირჩის წევრები. როგორ უნდა გათავისუფლდეთ პარკირების გადასახადისგან – თბილისის მერიის ინიციატივა

თბილისის მერია ელექტრომობილების მფლობელებს პარკირების საფასურის გადახდისგან გათავისუფლებას სთავაზობს. სურვილის შემთხვევაში, ელექტროძრავიანი ავტომობილების მესაკუთრეებმა განცხადებით ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს უნდა მიმართონ და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის მოწმობის ქსეროასლები წარმოადგინონ. დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, სამსახური მონაცემებს „სითი-პარკს" გადასცემს. ამის შემდეგ ელექტრომობილების მფლობელებს პარკირების საფასურის გადახდა აღარ მოუწევთ. თბილისის საკრებულოს დადგენილებით მიღებული პარკირების ახალი წესი პირველი იანვრიდან შევიდა ძალაში. ელექტრომობილების პარკირების საფასურის გადახდისგან გათავისუფლება ეკოლოგიურად სუფთა ავტოტრანსპორტის იმპორტის წასახალისებლად გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. ამავე მიზნით, შარშან შემოდგომაზე დედაქალაქის ორ წერტილში მერიის მიერ გამოყოფილ ადგილზე ელექტროძრავიანი ავტომობილების დასამუხტი პუნქტები მოეწყო. რა მოხდა რეალურად აბაშიძის ქუჩაზე?

"სითი პარკს" თბილისში, აბაშიძის ქუჩაზე, ევაკუატორიდან მანქანა გადმოუვარდა" – ასეთი სათაურით ფოტო სოციალურ ქსელში გავრცელდა. "ფორტუნამ" ინფორმაცია კომპანიაში გადაამოწმა, სადაც განაცხადეს, რომ ადგილზე არა "სითი პარკის" არამედ, შსს–ს ევაკუატორი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ სოციალურ ქსლეში ტყუილის ტირაჟირებას ახდენენ. უწყებაში ავტომობილის ევაკუატორიდან გადმოვარდნის ფაქტი უარყვეს და განმარტეს, რომ რეალურად ფოტო ამობრუნებული ავტომობილის გადაყვანის დროსაა გადაღებული. "ევაკუატორიდან მანქანა არ გადმოვარდნილა. იყო ავარია და ჩვენმა ევაკუატორმა შეჯახების დროს გადმობრუნებული ავტომობილი გადაიყვანა. სამწუხაროდ, ტყუილის ტირაჟირება ხდება", – განაცხადეს "ფორტუნასთან" შსს–ში. 