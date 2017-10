შს მინისტრმა სასაზღვრო პოლიციის მფრინავები და თანამშრომლები დააჯილდოვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => sasazghvro-policia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181157 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => sasazghvro-policia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181157 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => sasazghvro-policia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => sasazghvro-policia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181157) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6920,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180989 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-27 13:21:27 [post_date_gmt] => 2017-10-27 09:21:27 [post_content] => შსს-ს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით, 2017 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში დაფიქსირებულია თვითმკვლელობის 197 ფაქტი,-ამის შესახებ ინფორმაცია "ფორტუნას" შსს-მ მიაწოდა. უწყების ინფორმაციით, 197 ფაქტიდან 2 - ზე დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა 115-ე მუხლით გათვალისწინებული ნიშნების არსებობის გამო. წალენჯიხის რაიონის სოფელ მუჟავაში 19 წლის სამხედრო მოსამსახურის გარდაცვალების საქმეზე ჯარისკაცები დაიკითხნენ. როგორც ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მერაბ მალანიამ განუცხადა, გამოძიება აუცილებლად გასცემს პასუხს შეკითხვას, კონკრეტულად რა მოხდა შემთხვევის ადგილზე. „შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაიღებს დაკრძალვის ხარჯებს, ჩვენ ყველანაირად დავუდგებით გვერდით ოჯახს. რაც შეეხება იმას, თუ რა მოხდა, ვერსიები შეიძლება ბევრი იყოს. გამოძიება მიმდინარეობს და ის გასცემს პასუხს ყველა კითხვაზე. ინციდენტის მონაწილე ყველა პირი დაკითხულია. არავინ არსად არ გაქცეულა", - აღნიშნა შს მინისტრის მოადგილემ. წალენჯიხის სოფელ მუჟავაში 19 წლის მამაკაცი სამეგრელო-აფხაზეთის ე.წ. საზღვართან გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით, იგი თანმხლები პირის ტყვიამ იმსხვერპლა. მომხდარზე შსს-მ გამოძიება 116-ე მუხლით დაიწყო. ნუცუბიძის პლატოზე მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 116-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით შესაძლო მოსპობას გულისხმობს. შსს-ს ინფორმაციით კი, 25 ოქტომბერს, საღამოს, თბილისში, ნუცუბიძის პლატოზე, მოქალაქეებმა მეზობლური კონფლიქტის ფაქტზე საპატრულო პოლიცია გამოიძახეს. მათივე ცნობით, შემთხვევის ადგილზე მისულმა პატრულ-ინსპექტორებმა კონფლიქტი განმუხტეს და კანონით გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება დაიწყეს, რა დროსაც მათთან, სავარაუდოდ, არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა მამაკაცი მივიდა. „იგი განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდა და შეურაცხყოფას აყენებდა მოქალაქეს, რომელმაც საპატრულო პოლიცია გამოიძახა, ასევე, გარშემო მყოფ პირებს და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს. პატრულ-ინსპექტორებმა მამაკაცს არაერთგზის მოუწოდეს წესრიგისა და კანონის დაცვისკენ, თუმცა იგი არ დაემორჩილა პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას და კიდევ უფრო აგრესიული გახდა. აღნიშნული პირის, კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, ადმინისტრაციული წესით დაკავების დროს, იგი უეცრად შეუძლოდ გახდა და ადგილზე გარდაიცვალა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ჩატარდება ყველა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედება," - ნათქვამია შსს-ს მიერ 25 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => ნუცუბიძეზე მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nucubidzeze-momkhdar-faqttan-dakavshirebit-prokuraturam-gamodzieba-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 10:32:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 06:32:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180460 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 180989 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-27 13:21:27 [post_date_gmt] => 2017-10-27 09:21:27 [post_content] => შსს-ს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით, 2017 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში დაფიქსირებულია თვითმკვლელობის 197 ფაქტი,-ამის შესახებ ინფორმაცია "ფორტუნას" შსს-მ მიაწოდა. უწყების ინფორმაციით, 197 ფაქტიდან 2 - ზე დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა 115-ე მუხლით გათვალისწინებული ნიშნების არსებობის გამო. [post_title] => 6 თვეში სუიციდის 197 შემთხვევა დაფიქსირდა - შსს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 6-tveshi-suicidis-197-shemtkhveva-dafiqsirda-shss [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 13:21:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 09:21:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180989 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 649 [max_num_pages] => 217 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 62faf0b4340e60a63d0954753d57f920 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )