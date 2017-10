შშმ პირებისთვის კლინიკებში სერვისის საფასურის სავარაუდო მოთხოვნის შემთხვევებზე ჯანდაცვის სამინისტრომ მოკვლევა დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jandacvis-saministro [1] => iashvilis-klinika [2] => klinkebi [3] => tamar-iarajuli [4] => shshm-pirebis-sadazghvevo-paketi [5] => sayoveltao-dazghveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174459 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jandacvis-saministro [1] => iashvilis-klinika [2] => klinkebi [3] => tamar-iarajuli [4] => shshm-pirebis-sadazghvevo-paketi [5] => sayoveltao-dazghveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174459 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2015 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jandacvis-saministro [1] => iashvilis-klinika [2] => klinkebi [3] => tamar-iarajuli [4] => shshm-pirebis-sadazghvevo-paketi [5] => sayoveltao-dazghveva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jandacvis-saministro [1] => iashvilis-klinika [2] => klinkebi [3] => tamar-iarajuli [4] => shshm-pirebis-sadazghvevo-paketi [5] => sayoveltao-dazghveva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174459) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2261,2015,20190,20193,20192,20191) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172649 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-09 12:40:23 [post_date_gmt] => 2017-10-09 08:40:23 [post_content] => არასამთავრობო ორგანიზაცია "დემოკრატიული ცენტრის" აღმასრულებელი დირექტორის, თამარ იარაჯულის, ინფორმაციით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის სახელმწიფო დაზღვევა გაუქმდა. როგორც თამარ იარაჯულმა "ფორტუნას" განუცხადა, ამის შესახებ გუშინ შეიტყო, როცა ფაქტის წინაშე თავად დადგა. "საკუთარი შვილი მივიყვანე გუშინ. ურცხვად, აფერისტულად გვატყუებს სერგეენკო, შშმ პირებს განსაკუთრებული პაკეტით სარგებლობის მიღება ეძლევაო და თურმე, განსაკუთრებული კი არა, "ემერჯენსში" ბავშვი ვერც გასინჯეს, ბამბაც არ დაუხარჯავთ, დაზღვევა არ გაქვთო. მომთხოვეს ფული, შშმ პირია თქვენი შვილი და უნდა გადაიხადოთო. იაშვილშიც ასევე," - განაცხადა თამუნა იარაჯულმა. მისივე თქმით, დაზღვევით ბოლოს რამდენიმე თვის წინ ისარგებლა. "ფორტუნა" საკითხის გასარკვევად ჯანდაცვის სამინისტროსაც დაუკავშირდა. უწყების პრესსამსახურში საკითხის გარკვევას დაგვპირდნენ. "ისტორია უკვე გამოთხოვილი გვაქვს. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ კომისია უკვე ადგილზე იმუშავებს. ჯერჯერობით შეუძლებელია იმის თქმა, თუ რა იკვეთება. ამ ეტაპზე მხოლოდ ამის თქმა შეგვიძლია,“ – აცხადებენ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 17 წლის გოგონას მშობლები ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკასა და პერსონალს უყურადღებობასა და დაუდევრობაში ადანაშაულებენ. არსებული ინფორმაციით, პლასტიკური ოპერაციის გაკეთების შემდეგ გოგონას გული გაუჩერდა და ამჟამად კომატოზურ მდგომარეობაშია. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. "საკუთარი შვილი მივიყვანე გუშინ. ურცხვად, აფერისტულად გვატყუებს სერგეენკო, შშმ პირებს განსაკუთრებული პაკეტით სარგებლობის მიღება ეძლევაო და თურმე, განსაკუთრებული კი არა, "ემერჯენსში" ბავშვი ვერც გასინჯეს, ბამბაც არ დაუხარჯავთ, დაზღვევა არ გაქვთო. მომთხოვეს ფული, შშმ პირია თქვენი შვილი და უნდა გადაიხადოთო. იაშვილშიც ასევე," - განაცხადა თამუნა იარაჯულმა. მისივე თქმით, დაზღვევით ბოლოს რამდენიმე თვის წინ ისარგებლა. "ფორტუნა" საკითხის გასარკვევად ჯანდაცვის სამინისტროსაც დაუკავშირდა. უწყების პრესსამსახურში საკითხის გარკვევას დაგვპირდნენ. 