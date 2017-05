შშს: ტყიბულში თბილისიდან სამთო მაშველთა ჯგუფი გაიგზავნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tyibuli [2] => tyibulis-shakhta [3] => tyibulis-meshakhteebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129431 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tyibuli [2] => tyibulis-shakhta [3] => tyibulis-meshakhteebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129431 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tyibuli [2] => tyibulis-shakhta [3] => tyibulis-meshakhteebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => tyibuli [2] => tyibulis-shakhta [3] => tyibulis-meshakhteebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129431) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (107,4471,15560,15559) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129427 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 20:09:55 [post_date_gmt] => 2017-05-09 16:09:55 [post_content] => ტყიბულში, შახტაში მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით, ეკონომიკის მინისტრი გიორგი გახარია გაემგზავრა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ტყიბულის შახტაში უბედური შემთხვევის დროს, მაღაროში მუშების ჩასაყვანი სპეციალური მოწყობილობის რემონტი მიმდინარეობდა. უწყების ცნობით, რემონტის დროს, მოწყობილობა მოწყდა და "მოხდა უბედური შემთხვევა". უბედური შემთხვევის შედეგად, სავარაუდოდ ოთხი მეშახტეა დაღუპული. ტყიბულში, ერთ-ერთ შახტაში, სავარაუდოდ, 4 მეშახტე გარდაიცვალა. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების პრეზიდენტის მოადგილე ილია ლეჟავა ამასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეყნებს. ,,არ ვიცი, შოკში ვართ, ვერაფერს ვშვებით, დამუნჯებულები ვფიქრობთ რა გავაკეთოთ... 400 მეტრზე მეტია სიღრმე, ვერავინ ვეკარებით... ნაწილ-ნაწილ ამოსატანი გვეყოლება ბიჭები... გამორიცხულია გადარჩენილები იყვნენ... 😡 ამ წუთას ასეთი მძიმეა პასუხი ტყიბულიდან! ჯერ გეგმაც არ არსებობს რომ დაიწყოს სამძებრო სამუშაოები!", - წერს ილია ლეჟავა სოციალურ ქსელში. ტყიბულის ერთ-ერთ შახტაში უბედური შემთხვევა მოხდა, - ამის შესახებ "ინტერპრესნიუსს" შემთხვევის ადგილზე მყოფმა მეშახტემ აცნობა. მისი ინფორმაციით, ოთხი მეშახტე სიმაღლიდან გადავარდა. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები. "ფორტუნა" შპს საქნახშირს დაუკავშირდა, სადაც ინფორმაციის გადამოწმება სცადა, თუმცა კომპანიაში კომენტარი არ გააკეთეს. ეკონომიკის მინისტრი ტყიბულში გაემგზავრა ნაწილ-ნაწილ ამოსატანი გვეყოლება ბიჭები... გამორიცხულია გადარჩენილიყვნენ