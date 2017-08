შსს აბასთუმნის ტყეში არსებული ვითარების ფოტო და ვიდეოკადრებს ავრცელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-mghebrishvili [2] => khandzari-abastumanshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158119 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-mghebrishvili [2] => khandzari-abastumanshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158119 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-mghebrishvili [2] => khandzari-abastumanshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => giorgi-mghebrishvili [2] => khandzari-abastumanshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158119) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (358,18693,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158113 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-30 12:03:00 [post_date_gmt] => 2017-08-30 08:03:00 [post_content] => საქართველოს თურქეთი ამჯერად აბასთუმანში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დაეხმარება და ამისთვის 1 თვითმფრინავს და 2 ვერტმფრენს აგზავნის. ამის შესახებ განცხადება საქართველოში თურქეთის ელჩმა, ზექი ლევენთ გუმრუჩქუმ, გააკეთა და აღნიშნა, რომ საფრენი აპარატები დღის მეორე ნახევარში შემოვლენ. ”გასულ კვირას თურქეთი იყო ის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც დახმარება გაუწია საქართველოს. ახლა გავიგეთ აბასთუმნის ტერიტორიაზე გაჩენილი ცეცხლის თაობაზე. შესაბამისად, ახლაც მზად ვართ, დავეხმაროთ ქართულ მხარეს და ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩავერთვებით. გზაში არის ჩვენი ქვეყნის ერთი თვითმფრინავი და ორი ვერტმფრენი. ისინი დღის მეორე ნახევრიდან შეუერთდებიან ცეცხლის ჩაქრობის პროცესს. ეს არის ის, რაც უნდა გაუკეთოს მეგობარმა ქვეყანამ მეგობარ ქვეყანას”, - განაცხადა გუმრუქჩუმ. აბასთუმნის ხანძრის ჩასაქრობად დახმარებისთვის რუსეთისთვის არ მიგვიმართავს - გიორგი მღებრიშვილი

შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი მღებრიშვილის განცხადებით, აბასთუმნის ტყეში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დახმარების თხოვნით საქართველოს რუსეთისთვის არ მიუმართავს. კვირიკაშვილის თქმით, ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ საქართველოს ავიაციით ეხმარება უკრაინა, რომელმაც საქართველოში 8 ტონის ტევადობის თვითმფრინავი გამოგზავნა და რომელიც ქვეყანაში რამდენიმე საათში იქნება. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, მღებრიშვილის თქმით, კონკრეტულ პასუხს მედიას დღის მეორე ნახევარში შეატყობინებს. „სხვა ქვეყნებს რაც შეეხება, მიმართვა გაგზავნილი გვაქვს, მაგრამ კონკრეტულ პასუხს დღის მეორე ნახევარში გეტყვით. ამ დროისთვის გვეცოდინება, რა ძალები იქნება მობილიზებული ავიაციის თვალსაზრისით, თორემ ცოცხალი ძალა არ გვჭირდება, საკმარისი რაოდენობა ვართ ადგილზე", - აღნიშნა გიორგი მღებრიშვილმა. აბასთუმნის ხანძრის ჩასაქრობად უკრაინამ თვითმფრინავი გამოგზავნა

აბასთუმანში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში საქართველოს უკრაინა ავიაციით დაეხმარება. როგორც ჟურნალისტებს აბასთუმანში შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განუცხადა, უკრაინამ საქართველოში 8 ტონის ტევადობის თვითმფრინავი გამოგზავნა. „უკრაინიდან ველოდებით 8 ტონის ტევადობის თვითმფრინავს და არა ვერტმფრენს. სულ უახლოეს საათებში ის შემოგვიერთდება. ოდესაში დაიმატებს საწვავს და სულ რამდენიმე საათში იქნება საქართველოში", - განაცხადა მღებრიშვილმა. [post_title] => აბასთუმნის ხანძრის ჩასაქრობად უკრაინამ თვითმფრინავი გამოგზავნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => abastumnis-khandzris-chasaqrobad-ukrainam-tvitmfrinavi-gamogzavna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-30 10:47:44 [post_modified_gmt] => 2017-08-30 06:47:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158051 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 158113 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-30 12:03:00 [post_date_gmt] => 2017-08-30 08:03:00 [post_content] => საქართველოს თურქეთი ამჯერად აბასთუმანში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დაეხმარება და ამისთვის 1 თვითმფრინავს და 2 ვერტმფრენს აგზავნის. ამის შესახებ განცხადება საქართველოში თურქეთის ელჩმა, ზექი ლევენთ გუმრუჩქუმ, გააკეთა და აღნიშნა, რომ საფრენი აპარატები დღის მეორე ნახევარში შემოვლენ. ”გასულ კვირას თურქეთი იყო ის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც დახმარება გაუწია საქართველოს. ახლა გავიგეთ აბასთუმნის ტერიტორიაზე გაჩენილი ცეცხლის თაობაზე. შესაბამისად, ახლაც მზად ვართ, დავეხმაროთ ქართულ მხარეს და ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩავერთვებით. გზაში არის ჩვენი ქვეყნის ერთი თვითმფრინავი და ორი ვერტმფრენი. ისინი დღის მეორე ნახევრიდან შეუერთდებიან ცეცხლის ჩაქრობის პროცესს. ეს არის ის, რაც უნდა გაუკეთოს მეგობარმა ქვეყანამ მეგობარ ქვეყანას”, - განაცხადა გუმრუქჩუმ. 