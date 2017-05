შსს: “ღამის მგლების” ერთი წევრი საქართველოში აპრილში ჩამოვიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ghamis-mglebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127402 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ghamis-mglebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127402 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ghamis-mglebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ghamis-mglebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127402) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15329,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127441 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 20:59:56 [post_date_gmt] => 2017-05-03 16:59:56 [post_content] => თეთრიწყაროს რაიონში, სოფელ ასურეთთან ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ავარიის შედეგად ერთ ავტომობილში მსხდომი ორი პირი გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით, გარდაცვლილები ცოლ-ქმარი იყვნენ. როგორც "ფორტუნას" შსს-დან აცნობეს, შემთხვევა დღეს, საღამოს 6 საათზე მოხდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-7 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის, უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ორი ან ორზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. [post_title] => ავტოსაგზაო შემთხვევას ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtosagzao-shemtkhvevas-akhalgazrda-col-qmari-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 21:18:16 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 17:18:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127441 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127133 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-03 11:07:05 [post_date_gmt] => 2017-05-03 07:07:05 [post_content] => საქართველოს ტერიტორიაზე ქართველმა მესაზღვრეებმა 50 -მდე რუსი ბაიკერი არ შემოუშვა. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროც ადასტურებს. „დამშვიდდით, ისინი შემოსვლას არ აპირებენ“, - განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის ინფორმაციით ბაიკერებთან დაკავშირებით, მესაზღვრემ გადაწყვეტილება კანონის შესაბამისად მიიღო. ბაიკერებმა საქართველოში შემოსვლის მიზანი ვერ დაასაბუთეს. ”მესაზღვრეს აქვს უფლება პირს გამოკითხოს ვინაობა, მგზავრობის მიზანი და შეასაბამისად მიიღოს გადაწყვეტილება, სწოორედ ამ კანონის საფუძველზე მიიღო მესაზღვრემ გადაწყვეტილება". - განაცხადა შალვა ხუციშვილმა. მომხდარზე წერს სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი ბაიკერი დიმიტრი ხრიპკოვი. ”მოგვივიდა შეტყობინება, რომ მაისის დღესასწაულების დასრულებამდე საქართველოს საზღვარი დაკეტილია და ვინც საზღვარზე დგას დაბრუნდით ვლადიკავკაზში” - წერს სოციალურ ქსელში ხრიპკოვი. საზღვრიდან გააბრუნეს კიდევ ერთი მოტოციკლისტი პაველ იარცევი. ”გუშინ ღამით დაახლოებით 22:00 საათზე ლარსის სასაზღვრო -გამშვებ პუნქტზე მივედი, ადგილზე სხვა მოტოციკლისტებიც იმყოფებოდნენ, მესაზღვრემ გამომართვა პასპორტი, დამისვა კითხვები, 40 წუთში დამიბრუნეს საბუთი და მითხრეს რომ არ მაძლევდნენ საქართველოში შესვლის უფლებას.” - წერს მოტოციკლისტი პაველ იარცევი. [post_title] => ქართველმა მესაზღვრეებმა რუსი ბაიკერები ქვეყანაში არ შემოუშვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvelma-mesazghvreebma-rusi-baikerebi-qveyanashi-ar-shemoushves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 11:25:17 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 07:25:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127133 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127079 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-03 10:12:34 [post_date_gmt] => 2017-05-03 06:12:34 [post_content] => გონიოში, დღეს დილით მომხდარ ავტოავარიას ორი ადამიანი ემსხვერპლა. გონიოს ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. მანქანაში მყოფი მგზავრებიდან ორი ადგილზე გარდაიცვალა, მესამე სხეულის მძიმე დაზიანებებით საავადმყოფოშია გადაყვანილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-5 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ორი ან მეტი პირის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. [post_title] => გონიოში მომხდარ ავტოავარიას ორი ადამიანი ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gonioshi-momkhdar-avtoavarias-ori-adamiani-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 10:44:28 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 06:44:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127079 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127441 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 20:59:56 [post_date_gmt] => 2017-05-03 16:59:56 [post_content] => თეთრიწყაროს რაიონში, სოფელ ასურეთთან ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ავარიის შედეგად ერთ ავტომობილში მსხდომი ორი პირი გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით, გარდაცვლილები ცოლ-ქმარი იყვნენ. როგორც "ფორტუნას" შსს-დან აცნობეს, შემთხვევა დღეს, საღამოს 6 საათზე მოხდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-7 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის, უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ორი ან ორზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. 