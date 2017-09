შსს-მ ხე-ტყის უკანონო რეალიზაციის ფაქტები გამოავლინა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => khe-tye ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161431 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => khe-tye ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161431 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => khe-tye ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => khe-tye ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161431) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5016,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161425 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 11:07:40 [post_date_gmt] => 2017-09-08 07:07:40 [post_content] => შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს წყალზე მაშველებმა წელს, საზღვაო სეზონზე, შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე, შტორმისა და სხვა საგანგებო მდგომარეობის დროს, 605 ადამიანი, საქართველოსა და სხვა ქვეყნების მოქალაქეები გადაარჩინეს. წელს მაშველებმა, ასევე, ზღვის სანაპირო ზოლზე დაკარგული 148 ბავშვი იპოვეს და მშობლებს უვნებლად დაუბრუნეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, გადარჩენილთა შორის ყველაზე პატარა 5 წლის ბიჭი იყო, ყველაზე ასაკოვანი – 73 წლის მამაკაცი. "შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტომ წლევანდელი საზღვაო სეზონისთვის 135 მაშველი შეარჩია და გადაამზადა. ახალ საზღვაო სეზონზე მაშველების ყოველდღიური სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად, წყალზე სამაშველო განყოფილებისთვის ბათუმის ნავსაყუდელში კეთლმოწყობილი სამაშველო პუნქტი მოეწყო. ასევე, გარემონტდა თორმეტი მცურავი საშუალება. მოქალაქეების უსაფრთხოებისა და რისკების პრევენციის მიზნით, ზღვაში საცურაო არეალის მანიშნებელი ტივტივები განთავსდა, სამაშველო საგუშაგოები თანამედროვე საზღვაო-სამაშველო ინვენტარით აღიჭურვა, სანაპირო ზოლში კი ქართული და ინგლისურენოვანი საინფორმაციო ბანერები დამონტაჟდა, რომელთა საშუალებითაც ხდებოდა დამსვენებელთა გაფრთხილება ცურვისთვის სახიფათო ადგილების შესახებ. წყალზე მაშველებს, მოქალაქეებისთვის დახმარების აღმოსაჩენად, ასევე, პირველადი სამედიცინო დახმარებისთვის განკუთვნილი ჩანთები გადაეცათ," - აღნიშნულია შსს-ის გავრცელებულ ინფორმაციაში. საბურთალოზე, ალექსიძის ქუჩაზე, რუსეთის მოქალაქეს დაესხნენ თავს. გავრცელებული ინფორმაციით, მამაკაცს საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში სამი უცნობი პირი დაესხა თავს. მომხდარი „ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც დაუდასტურეს. შსს-ს ინფორმაციით, თავდასხმა დღეს დილით მოხდა. "სახეზეა ძარცვის ფაქტი და საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 178-ე მუხლით არის აღძრული. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები დამნაშავევვბის დასაკავებლად , მოქალაქე დაჭრილი არ არის," - განაცხადეს შსს- ში.

თბილისში რუსეთის მოქალაქეს დაესხნენ თავს

ვაკეში, ე.წ. "პიქსელის" შენობასთან, მამაკაცმა ცივი იარაღით ჯერ მეუღლე დაჭრა, შემდეგ თვითდაზიანება მიიყენა. ინფორმაცია ამის შესახებ "ფორტუნას" შსს-ში დაუდასტურეს. შსს-ს ცნობით, ორივე დაშავებული გადაყვანილია საავადმყოფოში. გამოძიება ოჯახურ გარემოში განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით მიმდინარეობს. "პიქსელის" შენობასთან, მამაკაცმა ცივი იარაღით ჯერ მეუღლე დაჭრა, შემდეგ თვითდაზიანება მიიყენა. ინფორმაცია ამის შესახებ "ფორტუნას" შსს-ში დაუდასტურეს. შსს-ს ცნობით, ორივე დაშავებული გადაყვანილია საავადმყოფოში. გამოძიება ოჯახურ გარემოში განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით მიმდინარეობს.

ვაკეში მამაკაცმა ჯერ მეუღლე დაჭრა, შემდეგ თვითდაზიანება მიიყენა "შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტომ წლევანდელი საზღვაო სეზონისთვის 135 მაშველი შეარჩია და გადაამზადა. ახალ საზღვაო სეზონზე მაშველების ყოველდღიური სამუშაო პირობების გასაუმჯობესებლად, წყალზე სამაშველო განყოფილებისთვის ბათუმის ნავსაყუდელში კეთლმოწყობილი სამაშველო პუნქტი მოეწყო. ასევე, გარემონტდა თორმეტი მცურავი საშუალება. მოქალაქეების უსაფრთხოებისა და რისკების პრევენციის მიზნით, ზღვაში საცურაო არეალის მანიშნებელი ტივტივები განთავსდა, სამაშველო საგუშაგოები თანამედროვე საზღვაო-სამაშველო ინვენტარით აღიჭურვა, სანაპირო ზოლში კი ქართული და ინგლისურენოვანი საინფორმაციო ბანერები დამონტაჟდა, რომელთა საშუალებითაც ხდებოდა დამსვენებელთა გაფრთხილება ცურვისთვის სახიფათო ადგილების შესახებ. წყალზე მაშველებს, მოქალაქეებისთვის დახმარების აღმოსაჩენად, ასევე, პირველადი სამედიცინო დახმარებისთვის განკუთვნილი ჩანთები გადაეცათ," - აღნიშნულია შსს-ის გავრცელებულ ინფორმაციაში. 